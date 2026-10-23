24 октября в 12‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Балтика». Начало встречи — 19:30 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Краснодар» опустился в таблице РПЛ и сейчас занимает пятое место с 22 очками.
Последние матчи: в 11‑м туре «Краснодар» смог уйти от поражения в игре с «Локомотивом» (3:3), уступая к 78‑й минуте 1:3, но удался финишный навал, который увенчался забитыми мячами Оласы и Кордобы. Первый гол дальним ударом забил Батчи.
Ранее «Краснодар» уступил в Кубке России «Факелу» (0:2) и дома в чемпионате «Зениту» (2:3).
Не сыграют: травмирован — Кривцов (п).
Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не знают побед на протяжении шести матчей во всех турнирах и в нескольких играх уходили от поражений благодаря своему характеру и немногому везению. Несмотря на этот небольшой спад, игра «Краснодара» смотрится неплохо, но появились несвойственные ошибки в обороне.
«Балтика»
Турнирное положение: сейчас «Балтика» с 13 очками идёт на седьмой строчке в таблице РПЛ.
Последние матчи: домашняя игра с «Ростовом» (0:0) получилась боевой, силовой и напряжённой, но прошла без забитых мячей, хотя обе команды могли отличиться. Ничья была абсолютно по делу.
До этого была гостевая победа над «Крыльями Советов» (2:0) и ничья в гостях с «Ахматом» (0:0).
Не сыграют: травмированы — Филин (з), Шнапцев (п).
Состояние команды: после ухода Титкова в «Локомотив» и спада в игре Брайана Хиля подопечные Андрея Талалаева стали играть в ещё более прямолинейный футбол, мало комбинируя. Характера и желания биться «Балтике» точно не занимать — на этом и строится игра калининградцев.
Статистика для ставок
- В середине июля в товарищеской игре соперники свели матч вничью (1:1).
- В прошлом сезоне обе встречи завершились мирным исходом (1:1, 2:2).
- В позапрошлом сезоне «Краснодар» выиграл дома (3:2), а в гостях была ничья (2:2).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,79, а на «Балтику» — 4,70; ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.
Прогноз: пора уже «Краснодару» выиграть, тем более игра на своём поле. «Быки» умеют бодаться при желании и выдерживать силовой натиск, а с точки зрения футбола и состава они точно намного сильнее «Балтики».
Основная ставка: победа «Краснодара» за 1,79.
Также можно попробовать более рискованный вариант через тотал.
Дополнительная ставка: хозяева выиграют плюс тотал меньше 3,5 за 2,35.