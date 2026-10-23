прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.79

24 октября в 12‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Балтика». Начало встречи — 19:30 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.79.

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«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» опустился в таблице РПЛ и сейчас занимает пятое место с 22 очками.

Последние матчи: в 11‑м туре «Краснодар» смог уйти от поражения в игре с «Локомотивом» (3:3), уступая к 78‑й минуте 1:3, но удался финишный навал, который увенчался забитыми мячами Оласы и Кордобы. Первый гол дальним ударом забил Батчи.

Ранее «Краснодар» уступил в Кубке России «Факелу» (0:2) и дома в чемпионате «Зениту» (2:3).

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Не сыграют: травмирован — Кривцов (п).

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева не знают побед на протяжении шести матчей во всех турнирах и в нескольких играх уходили от поражений благодаря своему характеру и немногому везению. Несмотря на этот небольшой спад, игра «Краснодара» смотрится неплохо, но появились несвойственные ошибки в обороне.

«Балтика»

Турнирное положение: сейчас «Балтика» с 13 очками идёт на седьмой строчке в таблице РПЛ.

Последние матчи: домашняя игра с «Ростовом» (0:0) получилась боевой, силовой и напряжённой, но прошла без забитых мячей, хотя обе команды могли отличиться. Ничья была абсолютно по делу.

До этого была гостевая победа над «Крыльями Советов» (2:0) и ничья в гостях с «Ахматом» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Филин (з), Шнапцев (п).

Состояние команды: после ухода Титкова в «Локомотив» и спада в игре Брайана Хиля подопечные Андрея Талалаева стали играть в ещё более прямолинейный футбол, мало комбинируя. Характера и желания биться «Балтике» точно не занимать — на этом и строится игра калининградцев.

На что ставят в матче Краснодар — Балтика Букмекерские коэффициенты на матч Краснодар — Балтика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В середине июля в товарищеской игре соперники свели матч вничью (1:1).

В прошлом сезоне обе встречи завершились мирным исходом (1:1, 2:2).

В позапрошлом сезоне «Краснодар» выиграл дома (3:2), а в гостях была ничья (2:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,79, а на «Балтику» — 4,70; ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.

Прогноз: пора уже «Краснодару» выиграть, тем более игра на своём поле. «Быки» умеют бодаться при желании и выдерживать силовой натиск, а с точки зрения футбола и состава они точно намного сильнее «Балтики».

1.79 Победа «Краснодара» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «Краснодар» — «Балтика» принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Основная ставка: победа «Краснодара» за 1,79.

Также можно попробовать более рискованный вариант через тотал.

2.35 Хозяева выиграют плюс тотал меньше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Краснодар» — «Балтика» принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Дополнительная ставка: хозяева выиграют плюс тотал меньше 3,5 за 2,35.