В субботу, 24 октября, «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Гол за «Краснодар» забил Джон Кордоба, у «Балтики» отличился Лорис Муйоколо. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+7' Матч окончен. Вырвала «Балтика» ничью в концовке боевой встречи. «Краснодар» набрав 23 очка поднялся на 3-ее место в РПЛ, «Балтика» набрав 14 очков осталась на 8-ом. Следующий матч «Краснодар» проведет в рамках Кубка России 27-го октября дома против московского «Динамо», а «Балтика» в Кубке России сыграет в Калининграде против «Зенита» 29-го октября.

90+7' Удар головой Беликова после подачи с углового «Балтики» получился сильно неточным.

90+6' Подача Поспелова с штрафного «Балтики» к воротам «Краснодара», выбили мяч на угловой гостей защитники хозяев.

90+3' Гоол! 1:1. Подача с углового «Балтики» в исполнении Владислава Поспелова, сыграв на опережении Лорис Муйоколо ударом с правой ноги прошил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

90+3' Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок пришел в штрафную площадь «Краснодара» для помощи полевым игрокам.

90+1' Прострел Боселли вдоль ворот «Балтики» в прыжке прервал вратарь гостей Латышонок.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 2 Удары мимо 6 63% Владение мячом 37% 3 Угловые удары 6 5 Офсайды 4

90' Добавленное время 5 минут.

89' Удар головой Оффора из пределов штрафной «Краснодара», мяч мимо ворот пролетел.

88' Удар Владислава Поспелова из-за пределов штрафной «Краснодара», мяч мимо створа ворот пролетел.

87' Организуют игроки «Балтики» последний штурм ворот «Краснодара», раз за разом посылая мяч в штрафную площадь хозяев.

86' Подача Бевеева с углового «Балтики», отбились хозяева.

85' Желтая карточка показана Лукасу Оласе.

84' Контр-атака «Краснодара», Магомед Оздоев пробил из пределов штрафной «Балтики» с затруднением от защитника гостей, мяч точно в руки вратарю калининградцев Латышонку прилетел.

83' Взяв мяч под контроль, футболисты «Краснодара» исключают угрозы своим воротам.

81' Замена у «Балтики»: Илья Порохов вышел, ушел Элдар Чивич.

81' Повреждение у Кевина Ленини, медицинский штаб «Краснодара» приглашен на поле.

79' Прострел Кордобы в штрафную «Балтики», но первым на мяче оказался один из защитников гостей.

78' Очень много единоборств в игре в эти мгновения.

77' Замена у «Краснодара»: Илья Вахания ушел, вышел Сергей Петров.

77' Поспелов нарушил правила на защитнике «Краснодара» Вахании на половине поля хозяев.

75' Замена у «Краснодара»: Кристиан ушел, вышел Хуан Боселли.

74' Обостряющая передача Поспелова за спины защитникам «Краснодара», но защитник «Балтики» Фахд Муфи не сумел качественно обработать мяч.

73' Замены у «Балтики»: Владислав Поспелов и Чинонсо Оффор вышли, ушли Брайан Хиль и Константин Шильцов.

72' Головой бил Лорис Муйоколо с близкого расстояния от ворот «Краснодара», сумел среагировать вратарь хозяев Станислав Агкацев.

71' Прострел Муфи в штрафную «Краснодара» прервал на угловой «Балтики» защитник хозяев Тормена.

71' С мячом игроки «Балтики», развивают гости позиционную атаку на половине поля «Краснодара».

70' Не стесняются команды срывать атаки друг друга за счет мелких фолов в середине поля.

69' Замена в составе «Краснодара»: Магомед Оздоев вышел, ушел Даниил Уткин.

68' Падение Фахда Муфи в штрафной площади «Краснодара», но пенальти не назначен в ворота хозяев.

67' Желтая карточка показана Кристиану.

67' Борьбы в игре становится всё больше.

65' Серия забросов мяча к воротам «Краснодара», но до удара по воротам Агкацева дело не довели футболисты «Балтики».

63' Подача Чивича с штрафного «Балтики» к воротам «Краснодара», как вдруг было зафиксировано положение «вне игры» у нападающего гостей Хиля.

62' Желтая карточка показана Илье Вахании.

61' С мячом футболисты «Краснодара» под давлением игроков «Балтики».

59' По прежнему в игре много стыков и единоборств, они зачастую и определяют вектор направление атаки.

58' Желтая карточка показана Элдару Чивичу.

58' Высоко встречают начало атаки «Краснодара» футболисты «Балтики».

57' Замены в составе «Балтики»: Максим Петров и Илья Петров ушли, вышли Фахд Муфи и Иван Беликов.

56' Подача с углового «Краснодара», не без труда отбились калининградцы.

54' Подача Жоау Батчи с штрафного «Краснодара», сняли «верх» защитники гостей.

53' Отвоевав мяч в центре поля, игроки «Краснодара» взяли его под контроль и сбивают пыл атак «Балтики».

51' Максим Петров убегал на рандеву с вратарем «Краснодара», но в последний момент ему помешали защитники хозяев Тормена и Жубал.

50' Позиционная атака «Балтики» пока в середине поля развивается.

49' В высоком темпе начинается второй тайм.

48' Константин Шильцов закручивал мяч в дальний угол ворот «Краснодара» ударом из пределов штрафной хозяев, мяч зацепив штангу пролетел мимо створа.

47' Прострел Батчи вдоль ворот «Балтики», прервал пас защитник гостей Чивич, с подбора пробил защитник «Краснодара» Лукас Оласа, поймал мяч вратарь калининградцев Латышонок.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

Итог первого тайма В контакте ФК «Балтика»

45+2' Перерыв. В обоюдоостром первом тайме, удалось футболистам «Краснодара» счёт в матче открыть.

45+1' Падение Константина Шильцова в штрафной «Краснодара», но судья пенальти в пользу «Балтики» не поставил.

45' Добавленное время 1 минута.

44' Удар Максима Петрова из-за пределов штрафной «Краснодара», мяч выше ворот полетел.

43' Подача Максима Петрова в штрафную «Краснодара», на выходе мяч перехватил вратарь хозяев Агкацев.

42' Подача Бевеева в штрафную площадь «Краснодара», но защитник хозяев Тормена опередил нападающего «Балтики» Хиля в верховом единоборстве.

41' Жоау Батчи забрался в положение «вне игры» в атаке «Краснодара».

41' Футболисты «Краснодара» разыгрывают мяч на половине поля «Балтики».

40' Обостряющая передача Бевеева на Брайана Хиля получилась слишком сильной, мяч в руки вратарю «Краснодара» Агкацеву прилетел.

38' Много борьбы в центре поля в эти мгновения.

37' В высоком темпе развивается игра.

36' Подача Оласы с углового «Краснодара», головой пробил Жубал, надежен на последнем рубеже «Балтики» Евгений Латышонок.

35' Удар Лориса Муйоколо в створ ворот «Краснодара», зафиксировал мяч вратарь хозяев Станислав Агкацев.

34' Удар Элдара Чивича с штрафного «Балтики», мяч зацепив игрока стоящего в стенке «Краснодара» пролетел рядом с дальней штангой ворот Агкацева.

33' Бевеев заработал фол на себе на подступах к штрафной «Краснодара», готовится штрафной «Балтики».

32' Продолжает контролировать мяч «Краснодар».

30' Гоол! 1:0. Илья Вахания совершил подачу в штрафную «Балтики», Джон Кордоба сумел принять мяч, оттеснить опекуна и послал мяч в нижний угол ворот Латышонка.

30' Больше «Краснодар» владеет мячом, «Балтика» пытается за счет быстрых атак действовать.

28' Кевин Ленини пробил с левой ноги с линии штрафной «Балтики», мяч выше ворот пролетел.

27' Андрей Мендель лежит на газоне, медицинский штаб «Балтики» спешит к нему на помощь.

26' Ходит мяч от игрока к игроку «Краснодара» в середине поля.

24' Головами столкнулись Илья Вахания и Максим Петров, медицинские штабы обеих команд приглашены на поле.

23' Мощный удар Мингияна Бевеева с подбора из-за пределов штрафной «Краснодара», заблокировал полёт мяча в ворота Агкацева защитник хозяев Жубал.

22' Передача Бевеева в штрафную «Краснодара», но нападающий «Балтики» Брайан Хиль не сумел качественно мяч обработать.

21' Вброс Ильи Вахании из-за боковой «Краснодара» в штрафную «Балтики», головой выбил мяч подальше от ворот калининградцев защитник гостей Элдар Чивич.

20' Попытка быстрой атаки «Краснодара» плавно перетекла в позиционную.

18' Желтая карточка показана Эдуардо Андерсону.

17' Головой бил Хиль с линии вратарской «Краснодара», мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.

16' Мяч под контролем у футболистов «Балтики» на своей половине поля.

15' Чуть снизился темп игры.

14' Высоко выдвинулись на половину поля «Краснодара» футболисты «Балтики», усложняя розыгрыш мяча хозяевам.

13' Удар Менделя с края штрафной площади «Краснодара», поймал мяч на себя один из защитников хозяев.

12' «Краснодар» играет в пас на своей половине поля.

11' Удар Черникова с линии штрафной «Балтики» заблокировал один из защитников гостей.

10' Кристиан заработал угловой для «Краснодара».

09' Отошли игроки «Балтики» на свою половину поля и внимательно встречают атаку «Краснодара».

08' Контролируют мяч футболисты «Краснодара» в центре поля.

07' Мингиян Бевеев угодил в положение «вне игры» в атаке «Балтики».

06' Отвечают команды атакой на атаку.

05' С передачи Вахании в штрафную «Балтики», в одно касание пробил Даниил Уткин, грамотно выбравший позицию вратарь гостей Евгений Латышонок мяч поймал.

04' В среднем темпе начинается игра.

03' Удар Кордобы с края штрафной площади «Балтики», мяч мимо створа ворот проскакал.

03' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества единоборств в центре поля.

02' Подача Ильи Петрова с штрафного «Балтики» к воротам «Краснодара», защитник хозяев Жубал головой выбил мяч подальше.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Балтики».

До матча

19:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнётся!

19:20 Главным судьей матча будет Андрей Прокопов из Ярославля.

19:10 Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, вмещающей 35 059 зрителей.

Стартовый состав «Балтики» В контакте ФК «Балтика»

19:02 Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Андерсон, Муйоколо, Чивич, Шильцов, Мендель, Илья Петров, Максим Петров, Хиль.

Стартовый состав «Краснодара» В контакте ФК «Краснодар»

19:00 Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Вахания, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Батчи, Уткин, Кристиан, Кордоба.

18:45 За всю историю команды сыграли между собой 9 матчей. В 2 играх победил «Краснодар», в 1 «Балтика», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

18:43 У «Балтики» травмированы — Филин (з), Шнапцев (п).

18:41 В составе «Краснодара» травмирован — Кривцов (п).

18:38 Домашняя игра с «Ростовом» (0:0) получилась для «Балтики» боевой, силовой и напряжённой, но прошла без забитых мячей, хотя обе команды могли отличиться. Ничья была абсолютно по делу. До этого была гостевая победа над «Крыльями Советов» (2:0) и ничья в гостях с «Ахматом» (0:0).

18:36 В 11‑м туре «Краснодар» смог уйти от поражения в игре с «Локомотивом» (3:3), уступая к 78‑й минуте 1:3, но удался финишный навал, который увенчался забитыми мячами Оласы и Кордобы. Первый гол дальним ударом забил Батчи. Ранее «Краснодар» уступил в Кубке России «Факелу» (0:2) и дома в чемпионате «Зениту» (2:3).

18:34 Сейчас «Балтика» с 13 очками идёт на седьмой строчке в таблице РПЛ.

18:32 «Краснодар» опустился в таблице РПЛ и сейчас занимает пятое место с 22 очками.

18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.79