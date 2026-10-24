В субботу, 24 октября, «Краснодар» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Гол за «Краснодар» забил Джон Кордоба, у «Балтики» отличился Лорис Муйоколо. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции
Онлайн матча
90+7' Матч окончен. Вырвала «Балтика» ничью в концовке боевой встречи. «Краснодар» набрав 23 очка поднялся на 3-ее место в РПЛ, «Балтика» набрав 14 очков осталась на 8-ом. Следующий матч «Краснодар» проведет в рамках Кубка России 27-го октября дома против московского «Динамо», а «Балтика» в Кубке России сыграет в Калининграде против «Зенита» 29-го октября.
90+7' Удар головой Беликова после подачи с углового «Балтики» получился сильно неточным.
90+6' Подача Поспелова с штрафного «Балтики» к воротам «Краснодара», выбили мяч на угловой гостей защитники хозяев.
90+3' Гоол! 1:1. Подача с углового «Балтики» в исполнении Владислава Поспелова, сыграв на опережении Лорис Муйоколо ударом с правой ноги прошил вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.
90+3' Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок пришел в штрафную площадь «Краснодара» для помощи полевым игрокам.
90+1' Прострел Боселли вдоль ворот «Балтики» в прыжке прервал вратарь гостей Латышонок.
90' Добавленное время 5 минут.
89' Удар головой Оффора из пределов штрафной «Краснодара», мяч мимо ворот пролетел.
88' Удар Владислава Поспелова из-за пределов штрафной «Краснодара», мяч мимо створа ворот пролетел.
87' Организуют игроки «Балтики» последний штурм ворот «Краснодара», раз за разом посылая мяч в штрафную площадь хозяев.
86' Подача Бевеева с углового «Балтики», отбились хозяева.
85' Желтая карточка показана Лукасу Оласе.
84' Контр-атака «Краснодара», Магомед Оздоев пробил из пределов штрафной «Балтики» с затруднением от защитника гостей, мяч точно в руки вратарю калининградцев Латышонку прилетел.
83' Взяв мяч под контроль, футболисты «Краснодара» исключают угрозы своим воротам.
81' Замена у «Балтики»: Илья Порохов вышел, ушел Элдар Чивич.
81' Повреждение у Кевина Ленини, медицинский штаб «Краснодара» приглашен на поле.
79' Прострел Кордобы в штрафную «Балтики», но первым на мяче оказался один из защитников гостей.
78' Очень много единоборств в игре в эти мгновения.
77' Замена у «Краснодара»: Илья Вахания ушел, вышел Сергей Петров.
77' Поспелов нарушил правила на защитнике «Краснодара» Вахании на половине поля хозяев.
75' Замена у «Краснодара»: Кристиан ушел, вышел Хуан Боселли.
74' Обостряющая передача Поспелова за спины защитникам «Краснодара», но защитник «Балтики» Фахд Муфи не сумел качественно обработать мяч.
73' Замены у «Балтики»: Владислав Поспелов и Чинонсо Оффор вышли, ушли Брайан Хиль и Константин Шильцов.
72' Головой бил Лорис Муйоколо с близкого расстояния от ворот «Краснодара», сумел среагировать вратарь хозяев Станислав Агкацев.
71' Прострел Муфи в штрафную «Краснодара» прервал на угловой «Балтики» защитник хозяев Тормена.
71' С мячом игроки «Балтики», развивают гости позиционную атаку на половине поля «Краснодара».
70' Не стесняются команды срывать атаки друг друга за счет мелких фолов в середине поля.
69' Замена в составе «Краснодара»: Магомед Оздоев вышел, ушел Даниил Уткин.
68' Падение Фахда Муфи в штрафной площади «Краснодара», но пенальти не назначен в ворота хозяев.
67' Желтая карточка показана Кристиану.
67' Борьбы в игре становится всё больше.
65' Серия забросов мяча к воротам «Краснодара», но до удара по воротам Агкацева дело не довели футболисты «Балтики».
63' Подача Чивича с штрафного «Балтики» к воротам «Краснодара», как вдруг было зафиксировано положение «вне игры» у нападающего гостей Хиля.
62' Желтая карточка показана Илье Вахании.
61' С мячом футболисты «Краснодара» под давлением игроков «Балтики».
59' По прежнему в игре много стыков и единоборств, они зачастую и определяют вектор направление атаки.
58' Желтая карточка показана Элдару Чивичу.
58' Высоко встречают начало атаки «Краснодара» футболисты «Балтики».
57' Замены в составе «Балтики»: Максим Петров и Илья Петров ушли, вышли Фахд Муфи и Иван Беликов.
56' Подача с углового «Краснодара», не без труда отбились калининградцы.
54' Подача Жоау Батчи с штрафного «Краснодара», сняли «верх» защитники гостей.
53' Отвоевав мяч в центре поля, игроки «Краснодара» взяли его под контроль и сбивают пыл атак «Балтики».
51' Максим Петров убегал на рандеву с вратарем «Краснодара», но в последний момент ему помешали защитники хозяев Тормена и Жубал.
50' Позиционная атака «Балтики» пока в середине поля развивается.
49' В высоком темпе начинается второй тайм.
48' Константин Шильцов закручивал мяч в дальний угол ворот «Краснодара» ударом из пределов штрафной хозяев, мяч зацепив штангу пролетел мимо створа.
47' Прострел Батчи вдоль ворот «Балтики», прервал пас защитник гостей Чивич, с подбора пробил защитник «Краснодара» Лукас Оласа, поймал мяч вратарь калининградцев Латышонок.
46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.
45+2' Перерыв. В обоюдоостром первом тайме, удалось футболистам «Краснодара» счёт в матче открыть.
45+1' Падение Константина Шильцова в штрафной «Краснодара», но судья пенальти в пользу «Балтики» не поставил.
45' Добавленное время 1 минута.
44' Удар Максима Петрова из-за пределов штрафной «Краснодара», мяч выше ворот полетел.
43' Подача Максима Петрова в штрафную «Краснодара», на выходе мяч перехватил вратарь хозяев Агкацев.
42' Подача Бевеева в штрафную площадь «Краснодара», но защитник хозяев Тормена опередил нападающего «Балтики» Хиля в верховом единоборстве.
41' Жоау Батчи забрался в положение «вне игры» в атаке «Краснодара».
41' Футболисты «Краснодара» разыгрывают мяч на половине поля «Балтики».
40' Обостряющая передача Бевеева на Брайана Хиля получилась слишком сильной, мяч в руки вратарю «Краснодара» Агкацеву прилетел.
38' Много борьбы в центре поля в эти мгновения.
37' В высоком темпе развивается игра.
36' Подача Оласы с углового «Краснодара», головой пробил Жубал, надежен на последнем рубеже «Балтики» Евгений Латышонок.
35' Удар Лориса Муйоколо в створ ворот «Краснодара», зафиксировал мяч вратарь хозяев Станислав Агкацев.
34' Удар Элдара Чивича с штрафного «Балтики», мяч зацепив игрока стоящего в стенке «Краснодара» пролетел рядом с дальней штангой ворот Агкацева.
33' Бевеев заработал фол на себе на подступах к штрафной «Краснодара», готовится штрафной «Балтики».
32' Продолжает контролировать мяч «Краснодар».
30' Гоол! 1:0. Илья Вахания совершил подачу в штрафную «Балтики», Джон Кордоба сумел принять мяч, оттеснить опекуна и послал мяч в нижний угол ворот Латышонка.
30' Больше «Краснодар» владеет мячом, «Балтика» пытается за счет быстрых атак действовать.
28' Кевин Ленини пробил с левой ноги с линии штрафной «Балтики», мяч выше ворот пролетел.
27' Андрей Мендель лежит на газоне, медицинский штаб «Балтики» спешит к нему на помощь.
26' Ходит мяч от игрока к игроку «Краснодара» в середине поля.
24' Головами столкнулись Илья Вахания и Максим Петров, медицинские штабы обеих команд приглашены на поле.
23' Мощный удар Мингияна Бевеева с подбора из-за пределов штрафной «Краснодара», заблокировал полёт мяча в ворота Агкацева защитник хозяев Жубал.
22' Передача Бевеева в штрафную «Краснодара», но нападающий «Балтики» Брайан Хиль не сумел качественно мяч обработать.
21' Вброс Ильи Вахании из-за боковой «Краснодара» в штрафную «Балтики», головой выбил мяч подальше от ворот калининградцев защитник гостей Элдар Чивич.
20' Попытка быстрой атаки «Краснодара» плавно перетекла в позиционную.
18' Желтая карточка показана Эдуардо Андерсону.
17' Головой бил Хиль с линии вратарской «Краснодара», мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел.
16' Мяч под контролем у футболистов «Балтики» на своей половине поля.
15' Чуть снизился темп игры.
14' Высоко выдвинулись на половину поля «Краснодара» футболисты «Балтики», усложняя розыгрыш мяча хозяевам.
13' Удар Менделя с края штрафной площади «Краснодара», поймал мяч на себя один из защитников хозяев.
12' «Краснодар» играет в пас на своей половине поля.
11' Удар Черникова с линии штрафной «Балтики» заблокировал один из защитников гостей.
10' Кристиан заработал угловой для «Краснодара».
09' Отошли игроки «Балтики» на свою половину поля и внимательно встречают атаку «Краснодара».
08' Контролируют мяч футболисты «Краснодара» в центре поля.
07' Мингиян Бевеев угодил в положение «вне игры» в атаке «Балтики».
06' Отвечают команды атакой на атаку.
05' С передачи Вахании в штрафную «Балтики», в одно касание пробил Даниил Уткин, грамотно выбравший позицию вратарь гостей Евгений Латышонок мяч поймал.
04' В среднем темпе начинается игра.
03' Удар Кордобы с края штрафной площади «Балтики», мяч мимо створа ворот проскакал.
03' Завязывается борьба за инициативу в виде большого количества единоборств в центре поля.
02' Подача Ильи Петрова с штрафного «Балтики» к воротам «Краснодара», защитник хозяев Жубал головой выбил мяч подальше.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Балтики».
До матча
19:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнётся!
19:20 Главным судьей матча будет Андрей Прокопов из Ярославля.
19:10 Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, вмещающей 35 059 зрителей.
19:02 Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Бевеев, Варатынов, Андерсон, Муйоколо, Чивич, Шильцов, Мендель, Илья Петров, Максим Петров, Хиль.
19:00 Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Вахания, Жубал, Тормена, Оласа, Черников, Ленини, Батчи, Уткин, Кристиан, Кордоба.
18:45 За всю историю команды сыграли между собой 9 матчей. В 2 играх победил «Краснодар», в 1 «Балтика», оставшиеся 6 матчей завершились вничью.
18:43 У «Балтики» травмированы — Филин (з), Шнапцев (п).
18:41 В составе «Краснодара» травмирован — Кривцов (п).
18:38 Домашняя игра с «Ростовом» (0:0) получилась для «Балтики» боевой, силовой и напряжённой, но прошла без забитых мячей, хотя обе команды могли отличиться. Ничья была абсолютно по делу. До этого была гостевая победа над «Крыльями Советов» (2:0) и ничья в гостях с «Ахматом» (0:0).
18:36 В 11‑м туре «Краснодар» смог уйти от поражения в игре с «Локомотивом» (3:3), уступая к 78‑й минуте 1:3, но удался финишный навал, который увенчался забитыми мячами Оласы и Кордобы. Первый гол дальним ударом забил Батчи. Ранее «Краснодар» уступил в Кубке России «Факелу» (0:2) и дома в чемпионате «Зениту» (2:3).
18:34 Сейчас «Балтика» с 13 очками идёт на седьмой строчке в таблице РПЛ.
18:32 «Краснодар» опустился в таблице РПЛ и сейчас занимает пятое место с 22 очками.
18:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.79