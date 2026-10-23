24 октября в рамках 8-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Челси»
Перед матчем: «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 13 баллов при разнице мячей 17:13 за семь встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече «пенсионеры» одержали победу над «Эвертоном» в предыдущем матче АПЛ — 2:0.
До того команда обыграла «Борнмут» (5:1) и проиграла «Брентфорду» (0:2) в АПЛ.
Состояние команды: «Челси» под руководством Хаби Алонсо показывает воистину рок-н-ролльный футбол, забивая и пропуская немало мячей.
«Синие» потихоньку адаптируются к требованиям испанца и вполне способны в дальнейшем побороться за место в топ-4, и уже делает в этом направлении определенные успехи.
«Тоттенхэм»
Перед матчем: «Тоттенхэм» после семи встреч занимает 16-е место в АПЛ, набрав 6 очков при разнице мячей 6:10.
Последние матчи: В минувшей встрече «шпоры» выиграли у «Ковентри» в прошлом туре АПЛ — 3:1.
До того команда разошлась миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и проиграла «Астон Вилле» (2:3) в АПЛ.
Состояние команды: «Шпоры» вновь при больших тратах болтается внизу таблицы и не может пока найти свою игру.
Безусловно, первая победа в АПЛ может придать уверенности лондонской команде, но вряд ли стоит от коллектива Роберто Де Дзерби чудес в матче против набирающего ход «Челси».
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» до победы над «Ковентри» не побеждал в шести встречах кряду
- «Челси» проиграл только один матч из пяти
- «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» шесть предыдущих игр у «шпор» с 2023-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челси» фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Тоттенхэма» — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.49 и 2.46.
Прогноз: «Челси» любит играть в яркий футбол, а «Тоттенхэм» вряд ли откажется — стоит ожидать яркой и результативной игры.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.20.
Прогноз: Также можно предположить, что «Челси» одержит уверенную победу при своих фанатх.
Ставка: Победа «Челси» с форой -1,5 за 2.60