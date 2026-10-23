прогноз на матч чемпионата Англии по футболу, ставка за 2.20

24 октября в рамках 8-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Тоттенхэм». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Челси»

Перед матчем: «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 13 баллов при разнице мячей 17:13 за семь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «пенсионеры» одержали победу над «Эвертоном» в предыдущем матче АПЛ — 2:0.

До того команда обыграла «Борнмут» (5:1) и проиграла «Брентфорду» (0:2) в АПЛ.

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Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Челси» под руководством Хаби Алонсо показывает воистину рок-н-ролльный футбол, забивая и пропуская немало мячей.

«Синие» потихоньку адаптируются к требованиям испанца и вполне способны в дальнейшем побороться за место в топ-4, и уже делает в этом направлении определенные успехи.

«Тоттенхэм»

Перед матчем: «Тоттенхэм» после семи встреч занимает 16-е место в АПЛ, набрав 6 очков при разнице мячей 6:10.

Последние матчи: В минувшей встрече «шпоры» выиграли у «Ковентри» в прошлом туре АПЛ — 3:1.

До того команда разошлась миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и проиграла «Астон Вилле» (2:3) в АПЛ.

Состояние команды: «Шпоры» вновь при больших тратах болтается внизу таблицы и не может пока найти свою игру.

Безусловно, первая победа в АПЛ может придать уверенности лондонской команде, но вряд ли стоит от коллектива Роберто Де Дзерби чудес в матче против набирающего ход «Челси».

На что ставят в матче Челси — Тоттенхэм Букмекерские коэффициенты на матч Челси — Тоттенхэм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» до победы над «Ковентри» не побеждал в шести встречах кряду

«Челси» проиграл только один матч из пяти

«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» шесть предыдущих игр у «шпор» с 2023-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челси» фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.20, а победа «Тоттенхэма» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.49 и 2.46.

Прогноз: «Челси» любит играть в яркий футбол, а «Тоттенхэм» вряд ли откажется — стоит ожидать яркой и результативной игры.

2.20 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Челси» — «Тоттенхэм» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.20.

Прогноз: Также можно предположить, что «Челси» одержит уверенную победу при своих фанатх.

2.60 Победа «Челси» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Челси» — «Тоттенхэм» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа «Челси» с форой -1,5 за 2.60