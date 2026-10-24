«Тоттенхэм» оказался сильнее в лондонском дерби — 2:0! Основные события пришлись на концовку встречи: сначала Пендерс ошибся на угловом и забил в свои ворота, через 3 минуты удалился Палмер, а ещё через 7 окончательный счёт установил Тель. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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90+8' ВСЁ! «Тоттенхэм» обыграл «Челси» на «Стэмфорд Бридж» и продолжает подниматься в турнирной таблице — с 9 очками команда де Дзерби теперь идёт 12-й. «Челси» с 13 баллами остаётся четвёртым и в следующем туре 31 октября примет «МЮ», а «шпоры» в тот же день сыграют дома с «Кристал Пэлас».

90+7' Будет всё-таки шанс у «Челси» в концовке. Перехватил мяч Роджерс и подставился под фол — штрафной будет.

90+6' Ничего не получается у «Челси», продолжают хозяева терять мячи, даже не доходя до центральной линии поля.

90+4' У Порро не получился прострел в штрафную с правого фланга, дальше сфолил в атаке Кулусевски. Даже при перевесе в два гола идёт в атаку «Тоттенхэм», подустала явно команда Алонсо.

90+3' Кулусевски попробовал пробить со входа в штрафную, попал в ногу Палестры.

90+2' Морган Роджерс за подножку Галлахеру заработал жёлтую карточку. Не выдерживают нервы у игрока «Челси».

Статистика матча 4 Удары в створ 4 1 Удары мимо 4 32 Владение мячом 68 4 Угловые удары 6 2 Офсайды 1 14 Фолы 14

90+1' Семь минут добавлено.

90' Спокойно «шпоры» катают мяч на своей половине, «Челси» трудно прессинговать в меньшинстве.

89' Уэлбек вместо Нету вышел у «Челси» на концовку. У «Тоттенхэма» Дэвис и Кулусевски поменяли Теля и Кудуса.

87' ГОООЛ! 0:2! Матис Тель! Что за рывок француза! На своей половине поля отобрал мяч, пронёсся мимо Ачимпонга, обыграл Лакруа и из-за пределов штрафной низом положил в самый угол. Пендерс не допрыгнул.

86' Пендерс спасает! В дальний угол пробил Галлахер низом, но таким ударом забить, конечно, было сложно.

85' Опять опасно после углового было у ворот «Челси». Соланке в падении не позволили нанести удар с близкой дистанции.

84' Тель вбежал в штрафную со своего левого края, Ачимпонг опять с ним сыграл уверенно и выбил мяч в подкате.

83' Снова сложности у «Челси» с преодолением центра поля, вновь хозяева там теряют мяч.

82' Со штрафного в стенку пробил Порро, попал в голову одному из игроков.

80' Коул Палмер удалён! Вторая жёлтая! Жёстко наступил Палмер на ногу Галлахеру, не успевая к мячу.

79' Но пока вынужден Педру Нету с фолом останавливать скоростную атаку «шпор» — жёлтая португальцу.

78' И нельзя сказать, что гол не по делу — «Тоттенхэм» играет как минимум не хуже в этом матче. Но у «Челси» ещё полно времени на камбэк.

77' ГОООЛ! 0:1! Автогол Пендерса! Неловко сыграл голкипер «Челси» на угловом — от его кулака мяч влетел в ворота! Не успел вынести с линии Лакруа.

76' Угловой заработали гости. Быстрая атака не прошла, дальний удар нанёс Фернандеш и попал в Хендерсона.

75' Колвилл завалил руками Соланке — это фол. Могла быть и жёлтая вполне — форвард «шпор» убегал прямо к воротам.

74' Ещё раз хозяева накрыли соперника в атаке прессингом. На удар с острого угла вышел Эстевао, но зарядил в сетку с внешней стороны.

73' Кенда покинул поле у «Челси», Эстевао вместо него.

72' Отложенную жёлтую получил Микки ван де Вен, ещё одна показана Коулу Палмеру за неспортивное поведение.

71' Матеуш Фернандеш предупреждение заработал, рукой выбил он мяч из-под ног Палмера. И небольшая стычка разгорелась после, но быстро удалось её потушить.

70' От угла штрафной ещё один навес выполнял в центр Кудус, не дали через себя пробить Соланке.

69' У Порро не получился заброс на дальнюю штангу, ушёл мяч за лицевую — удар от ворот.

68' Отчаянно игроки «Челси» сражались за мяч перед штрафной гостей, но всё же сфолили в прессинге.

67' Первую жёлтую получил Конор Галлахер. Сорвал он атаку «Челси» фолом против Роджерса.

66' Двойная замена и у гостей: ушли Робертсон и Мармуш, появились Порро и Соланке.

65' Замена у «Челси»: Палестра появился вместо Хато.

64' Тель в очередной раз не смог Ачимпонга пройти на левом краю штрафной.

63' Вновь затяжное владение в центре поля от «шпор». «Челси» всем составом за линией мяча.

61' Перехватили мяч в атаке хозяева, вдвоём Палмер и Нету дотащили его до штрафной, португалец обработал и пробил с близкой дистанции — среагировал и отвёл угрозу Кински.

60' «Тоттенхэм» не сумел сейчас перейти центр поля и упустил мяч за боковую в простой ситуации.

58' Перехватили мяч хозяева, но в контрвыпад не убежали. Палмер в центре поля завозился с мячом и лишился его.

57' Ещё один угловой подадут гости. Кудус долго бодался с двумя соперниками на фланге и подал в штрафную — мяч ушёл за лицевую после рикошета.

56' Лакруа внезапно подключился к быстрой атаке, но напрасно — не добрался он до мяча и сфолил в нападении.

55' Не получился у Теля удар головой после подачи, мяч забрал Пендерс.

54' Тель пошёл обыгрывать Ачимпонга в лицевую и принёс «Тоттенхэму» угловой.

53' Нету откликался на заброс из глубины и смог убежать от соперника, но к мячу всё равно не успел — после неудачного приёма он отскочил к Кински.

52' Галлахер завалился в борьбе с Кайседо, судья и здесь промолчал.

50' Покидает поле Мэддисон. Судя по реакции партнёров, что-то серьёзное — даже игроки «Челси» подошли поддержать Джеймса. Галлахер вместо него вышел.

49' Присел на газон Мэддисон и, судя по всему, не готов продолжать матч. Медицинская бригада «Тоттенхэма» уже к нему вышла.

48' Палмер попробовал прорваться в штрафную и упал, почувствовав контакт с защитником — не поверил ему арбитр.

47' Мармуш нарушил правила в атаке в единоборстве с Колвиллом.

46' Вторая половина встречи стартовала.

45+1' Перерыв! Нули на табло после первого тайма, в котором «шпоры» смотрелись интереснее, больше владели мячом и чаще атаковали, но и пару опасных моментов у своих ворот допустили. Вернёмся на «Стэмфорд Бридж» через 15 минут!

45' Попытался Хато зайти на дриблинге в штрафную «Тоттенхэма», не пустили его туда защитники.

44' Снова креативно разыграли штрафной игроки «Челси», Нету получил передачу низом и пробил по воротам — намертво взял Кински.

43' Грей подтолкнул в середине поля Кайседо, готовят хозяева ещё один стандарт.

41' Неудачно разыграли этот корнер и нарвались на контратаку игроки «Челси». Однако в итоге превратилась она в позиционную и не привела ни к чему интересному.

40' Угловой заработали хозяева. У Роджерса не прошёл прострел, но попал он в ногу ван Хекке.

38' Тонали с дальней дистанции приложился в одно касание и послал мяч на трибуну.

37' Роджерс убежал в атаку и прицельно пробил в дальний нижний угол — Кински снова надёжен, но это и не важно — мяч Морган получал в офсайде.

36' Как разыграл «Челси» в чужой штрафной! Несколько передач в касание после ошибки Кински, на удар вышел Хендерсон — пришлось выручать голкиперу «Тоттенхэма».

34' Примечательна статистика владения мячом в эти 35 минут — 75 на 25 в пользу «Тоттенхэма». По воротам гости тоже чаще бьют и опасных эпизодов побольше создали.

33' Заблокирован удар Роджерса с достаточно близкой дистанции.

32' Убегал по центру Мармуш, не решился завершать сам и в офсайд покатил на Теля. Француз голкипера в любом случае не переиграл.

30' Ещё раз из пределов штрафной бил игрок «шпор», теперь это Кудус — уже не так опасно, снова Пендерс на месте.

29' Опасный момент у «Тоттенхэма»! Позволили из центра штрафной пробить Мармушу, но толком не получился удар — отбил мяч Пендерс.

28' Мэддисон в центре поля получил по ногам от Кайседо.

27' Под высоким прессингом «Челси» перепасовываются игроки «Тоттенхэма».

26' По правому флангу Грей рвался к мячу, но проиграл в скорости Хато. Мяч, правда, к «Тоттенхэму» вернулся быстро.

25' Тель слева ворвался в штрафную «Челси» и упал после контакта с двумя защитниками — ничего не было.

24' Неудачно слева навесил в штрафную «Челси» Робертсон, мяч через всех перелетел.

23' Колвилл жестковато сзади влетел в Мармуша, с трудом поднимается на ноги египтянин. Но судья там фола не зафиксировал.

21' «Челси» быстро в зоне атаки потерял мяч, Роджерс проиграл борьбу на фланге Грею.

20' В штрафной получил мяч Кудус и решил в дальний угол закрутить с левой — неточно.

19' Ачимпонг выиграл забег к мячу у Теля, но от игрока «Челси» мяч вышел за лицевую — угловой для «шпор».

18' Тель проникающий пас в штрафную отдал на ход Мэддисону, того выдавил за пределы поля Лакруа.

17' А прессинг хозяев не прекращается. Плотно работают игроки «Челси» и пытаются как можно ближе к чужим воротам отобрать мяч.

16' Завозился Кудус с мячом около линии штрафной и чуть не потерял его, накрывали его втроём игроки «Челси» уже.

15' Ещё один угловой будет, ван Хекке вынес мяч из своей штрафной после прострела.

14' Отобрал «Челси» мяч в атаке, Нету здорово поборолся с Фернандешем у углового флажка и покатил на Роджерса, тот оставил Палмеру — с обводящим ударом Коула справился Кински и отбил на угловой!

13' Хитро Хендерсон забрасывал мяч в штрафную под забегание Роджерса, но не прошла эта передача.

12' Тонали прихватил за футболку Хендерсона, «Челси» штрафной пробьёт. Впрочем, для удара далековато, скорее навес будет.

11' Робертсон на фланге отлично сыграл в подкате против Нету и не дал «Челси» заработать даже угловой.

10' Неточный заброс пошёл на правый фланг в сторону Кудуса. Гости тоже сразу пытаются включаться в отбор.

09' Ослабляет немного давление «Челси», чуть спокойнее «Тоттенхэм» владеет мячом на своей половине поля.

07' В одиночку попробовал пройти оборону гостей Ачимпонг, вдвоём защитники его остановили.

06' Не получился у «Тоттенхэма» быстрый выход в атаку через пас. Высокие скорости на старте матча, «Челси» максимально агрессивный прессинг включает.

05' Отбился «Челси» на этом стандарте и организовал быстрый выпад. С правого фланга подавал в штрафную Палмер, до мяча не добрался Кенда.

04' Удалось «Тоттенхэму» за мяч зацепиться впереди, в борьбе сумели гости заработать угловой.

03' Мэддисон заработал первый перспективный штрафной для «шпор».

02' Сразу поддавили хозяева на первых секундах, но «Тоттенхэм» сумел выйти из-под прессинга на чужую половину поля.

01' Матч начался!

До матча

19:28 Через пару минут матч начнётся — команды уже на поле.

19:16 В Лондоне 13 градусов тепла и дождь — посмотрим, скажутся ли погодные условия на качестве игры.

19:09 Главный арбитр матча — 41-летний Крис Кавана.

19:00 «Челси» выиграл 6 последних встреч с «Тоттенхэмом» в АПЛ — ещё одна победа станет рекордной серией клуба в этом противостоянии. На «Стэмфорд Бридж» «шпоры» не побеждали с 2018 года, когда при Маурисио Почеттино выиграли 3:1. С тех пор в 8 выездных матчах чемпионата против «Челси» они набрали всего 2 очка — 2 ничьи и 6 поражений.

18:54 Стартовый состав «Тоттенхэма»: Кински, Грей, ван Хекке, ван де Вен, Робертсон, Фернандеш, Тонали, Кудус, Мэддисон, Тель, Мармуш.

18:49 Стартовый состав «Челси»: Пендерс, Ачимпонг, Лакруа, Колвилл, Хато, Хендерсон, Кайседо, Кенда, Палмер, Нету, Роджерс.

18:45 Сегодняшний матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», вмещающем 40 343 зрителя.

18:40 Для Джеймса Мэддисона встреча с «Ковентри» стала первым выходом в основе с мая 2025-го — и он сразу открыл счёт. Но после игры полузащитник пропустил несколько тренировок, поэтому его готовность к дерби остаётся под вопросом. Педро Порро вернулся в строй, а Родриго Бентанкур продолжает отбывать дисквалификацию.

18:35 «Тоттенхэм» только в 7-м туре одержал первую победу в чемпионате, обыграв дома «Ковентри» (3:1) — эти три очка позволили лондонцам подняться с последнего места в таблице. Заодно команда Роберто Де Дзерби впервые за 36 матчей АПЛ забила больше 2 голов. Впрочем, пока «шпоры» всё равно лишь 16-е, а ещё они проиграли последние 6 матчей АПЛ против лондонских клубов — 7 таких поражений подряд у «Тоттенхэма» ещё не бывало.

18:30 Победа над «Эвертоном» прервала серию из 22 матчей АПЛ без сухих ворот, но обошлась дорого: Эмилиано Мартинес получил перелом челюсти и перенёс операцию. Теперь свой первый матч в стартовом составе в чемпионате может провести 21-летний Майк Пендерс. Если это случится, он станет самым молодым вратарём «Челси», выходившим в основе в АПЛ.

18:25 «Челси» после международной паузы разгромил «Борнмут» (5:1), затем обыграл «Эвертон» (2:0) благодаря дублю Педру Нету и вернулся в первую четвёрку. У команды Хаби Алонсо уже 17 голов за 7 туров — больше перед началом тура было только у «Брайтона» и «Манчестер Сити». Сегодня можно впервые с февраля выиграть 3 матча чемпионата подряд.

18:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.