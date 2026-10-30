ESPN составил детальную карту европейского футбола на основе метрики ожидаемых голов (xG), чтобы выяснить, кто из грандов и дерзких новичков прыгает выше головы, а кто незаслуженно теряет очки.

На отметке примерно в четверть клубного сезона текущее положение в таблице говорит далеко не обо всем.

В Премьер-лиге и Бундеслиге сразу 14 команд — включая «Ипсвич Таун», «Падерборн» и даже «Тоттенхэм» — находятся на расстоянии всего шести очков от зоны топ-4.

В Лиге 1 таких клубов 13, а в Ла Лиге 14 команд отделяет от зоны вылета всё те же шесть очков. Кое-где уже наметились локальные отрывы, однако сезон только набирает обороты, и перед нами пока лишь весьма приблизительный набросок итоговой картины.

К тому же мы прекрасно понимаем: турнирная таблица сейчас немного лукавит. Аномальные и шальные результаты случаются постоянно, и на короткой дистанции они оказывают несоразмерно мощное влияние на распределение мест.

И все же к этому моменту сезона-2026/27 каждый клуб из европейской «большой пятерки» провел уже сотни и сотни атак, так что мы достаточно ясно видим, кто создает (или допускает у своих ворот) самые опасные моменты. А благодаря продвинутой статистике ожидаемых голов (xG) мы точно знаем, что именно стоит за этими цифрами.

По сути, xG — это метрика созидания голевых моментов. Разумеется, сама по себе она не гарантирует побед, особенно на коротких отрезках, однако на длинной дистанции способность команды регулярно обеспечивать перевес по качеству и объему наносимых ударов прогнозирует будущее куда надежнее, чем просто факт того, кому залетело в сетку на скромной выборке матчей.

И сопоставив реальный багаж набранных очков с преимуществом по созданной остроте, можно наглядно увидеть, кто сейчас прыгает выше головы, а кто катастрофически недобирает свое.

Кто сейчас одновременно хорош на поле и любимчик фортуны? Кто показывает классную игру, но страдает от фатального невезения? А у кого дела обстоят с точностью до наоборот?

Ниже представлены команды из европейских топ-5 лиг, ярче всего выделяющиеся по метрикам xG — как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Сильные и везучие

Критерий: команды с разницей ожидаемых голов (xG-дифференциал) не менее +0,3 за матч, но набравшие ощутимо больше очков, чем ожидалось.

«Лацио»

Римский клуб финишировал на седьмом месте или ниже в Серии А три сезона подряд, а из-за затяжного фанатского протеста против президента Клаудио Лотито средняя домашняя посещаемость команды составляет худшие в лиге 9 515 зрителей.

При этом «Лацио» потерял всего два очка за девять туров чемпионата и делит первую строчку в таблице с «Интером». Настоящее безумие.

Вот только на дистанции эта сказка почти наверняка обречена.

«Лацио» globallookpress.com

Хотя команда и выдала несколько по-настоящему мощных перформансов (вроде гостевого разгрома «Сассуоло» со счетом 6:2), она наколотила 22 гола при моментах всего лишь на 15,5 xG. Нападающий Тиджани Нослин, вингер Густав Исаксен и полузащитник Кеннет Тейлор на троих забили девять мячей при суммарных 3,9 xG — вряд ли нужно долго объяснять, насколько эта заоблачная реализация аномальна и недолговечна.

«Лацио» сколотил приличный очковый запас, чтобы еще какое-то время держаться в лигочемпионской четверке, но впереди команду неминуемо ждет голевой спад — вне зависимости от того, придут ли зрители на трибуны, чтобы это увидеть.

«Атлетико» Мадрид

Диего Симеоне в грош не ставит всю вашу продвинутую статистику. За последние 12 полных сезонов «Атлетико» 11 раз завершал чемпионат с разницей мячей выше — а порой и намного выше, — чем прогнозировал их показатель xG.

По сути, за все время правления Симеоне реальная разница забитых и пропущенных голов в чемпионате (+504) оказалась на 46% лучше, чем ожидаемая разница по xG (+346,0). Похоже, темная магия действительно существует.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Атлетико» всегда охотно позволял соперникам палить в сторону своих ворот через частокол ног защитников, намертво перекрывавших штрафную (а за их спинами неизменно подчищал безупречный Ян Облак).

Кроме того, в атаке у клуба всегда были выдающиеся исполнители, в особенности Антуан Гризманн (143 гола при 113,6 xG) и Анхель Корреа (68 мячей при 57,4 xG), готовые превратить любой полумомент в забитый мяч.

Но даже без Гризманна и Корреа этой осенью команда снова прыгает выше головы. Облак всё так же надежен, Алекс Баэна примерил на себя статус главного специалиста по сверхреализации, а в четырех матчах, где «Атлетико» уступил соперникам по xG-дифференциалу, подопечные Симеоне умудрились зацепить две победы, одну ничью и потерпели всего лишь одно поражение.

«Манчестер Сити»

Никому в этом сезоне не фартило так откровенно, как «Лацио», однако «Ман Сити» умудрился вместить чуть ли не годовой запас везения по xG всего в один матч — победную перестрелку с «Сандерлендом» (5:3), где команда наработала на 2,8 xG, а позволила создать у своих ворот аж 3,6.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Это была единственная игра подопечных Энцо Марески с отрицательной разницей ожидаемых голов в текущем розыгрыше, но если сложить ее с натужной победой 1:0 над «Манчестер Юнайтед» (где xG-дифференциал составил скромные +0,1), клуб вполне мог не досчитаться куда большего количества очков, чем потерял на самом деле.

В атаке у «Сити» есть настоящий чит-код против законов статистики — Эрлинг Холанн с его эталонной реализацией (девять голов при ударах весом в 6,1 xG).

Однако команде во многом повезло, что регулярные сбои в обороне (седьмое место в лиге по допущенным xG) пока не обошлись ей слишком дорого.

«Боруссия» Дортмунд

В нынешнем сезоне составить однозначное впечатление о «Боруссии» довольно непросто. «Дортмунд» обеспечивал положительную разницу ожидаемых голов во всех семи матчах Бундеслиги, а единственные поражения потерпел от «Баварии» в Суперкубке и от «Будё-Глимт» в их заполярной крепости в Лиге чемпионов.

Однако после серии из шести побед подряд перед международной паузой команда смазала рестарт сезона: между двумя обидными ничьими в чемпионате вклинилось то самое фиаско в Норвегии.

«Боруссия» оказалась в списке «сильных и везучих» прежде всего потому, что показатели надежности ее обороны пока выглядят слишком уж аномальными.

Команда пропускала лишь в двух турах Бундеслиги, при этом четыре пропущенных мяча пришлись на моменты соперников весом в 7,3 xG.

Безусловно, на последнем рубеже у «Дортмунда» играет шикарный вратарь Грегор Кобель, но и сами оппоненты слишком уж часто прощали «желто-черных», откровенно мажа из убойных позиций. Долго такая безнаказанность продолжаться не может — как и текущее равенство по очкам с «Баварией» на вершине таблицы.

«Комо»

«Комо» — безоговорочно самая яркая и вдохновляющая история Серии А в Лиге чемпионов на данный момент: клуб выиграл два из трех первых матчей в своем дебютном еврокубковом розыгрыше.

На первый взгляд команде удается безупречно совмещать европейские выезды с выступлениями во внутреннем первенстве: четвертое место в таблице и всего пять очков отставания от вершины.

«Комо» globallookpress.com

Однако здесь не обошлось без солидной доли везения: в четырех из девяти туров Серии А подопечные Сеска Фабрегаса уступали соперникам по показателю xG, но умудрились выжать из этих четырех неудачных по игре встреч две победы и одну ничью.

Впрочем, последние тенденции говорят в пользу итальянского коллектива: после паузы на матчи сборных отрицательный xG-дифференциал команда допустила лишь однажды, положив в копилку 10 очков в четырех турах Серии А.

Если прибавить сюда сокрушительную победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, перевес «Комо» по ожидаемым голам составляет не менее +1,1 xG в трех встречах подряд. Поначалу они были одновременно сильными и фартовыми, но прямо сейчас они, похоже, стали просто по-настоящему сильными.

Сильные, но невезучие

Критерий: команды с разницей ожидаемых голов (xG-дифференциал) не менее +0,3 за матч, но набравшие ощутимо меньше очков, чем ожидалось.

«Ноттингем Форест»

Если не смотреть в турнирную таблицу, можно решить, что Оливер Гласнер проводит великолепную работу в свой дебютный сезон у руля команды. «Форест» обыграли «Астон Виллу», зацепили ничью с «Ливерпулем» на «Энфилде», а по ходу сезона идут шестыми по созданным моментам (13,4 xG), вторыми по надежности у своих ворот (всего 9,0 допущенных xG) и пятым во всей лиге по общему xG-дифференциалу. Базовые показатели команды находятся в идеальном состоянии.

Морган Гиббс-Уайт globallookpress.com

Однако каким-то непостижимым образом клуб застрял на 18-м месте в таблице, пропустив вперед даже потерявший всякие ориентиры «Кристал Пэлас», бывшую команду Гласнера.

Моменты весом в 13,4 xG игроки конвертировали всего в шесть забитых мячей. Трио нападающих в лице Моргана Гиббс-Уайта, Лиама Делапа и Криса Вуда нанесло 38 ударов на 5,3 xG, но попало в створ всего восемь раз, забив на троих лишь дважды.

«Ноттингем Форест» превосходил оппонентов по качеству созданной остроты в шести из восьми матчей, однако умудрился выиграть лишь один из них.

Рано или поздно клуб почти наверняка выправит реализацию и начнет стабильно брать свое, но сколько необязательных очков утечет сквозь пальцы к тому моменту?

«Брест»

После сенсационного взлета на третье место в Лиге 1 в сезоне-2023/24 и исторического выхода в Лигу чемпионов «Брест» начал сдавать позиции: сначала девятая строчка, затем двенадцатая в двух последующих сезонах, а прямо сейчас команда застряла на тринадцатом месте. Кажется, этот воздушный шарик стремительно сдувается.

Однако если реальные результаты наконец придут в соответствие с качеством создаваемых моментов, долгожданный ренессанс более чем возможен.

«Брест» globallookpress.com

По показателю xG-дифференциала клуб идет вторым во всей Лиге 1 — да, с приличным отставанием от «ПСЖ», но и с солидным отрывом от всех остальных соперников. В четырех матчах бретонцы добивались подавляющего перевеса по xG (+1,9 и выше), однако каким-то чудом победили лишь в одной из этих встреч.

Временами команду подводит то собственная расточительность в атаке, то ошибки у своих ворот. Тем не менее полузащитник Жорис Шотар идет пятым в чемпионате по созданным голевым шансам, а связка молодых вингеров Камори Думбия и Пате Мбупа с опытным фактурным форвардом Людовиком Ажорком регулярно штампует острейшие моменты.

Перед нами одна из лучших команд Франции, что бы там ни утверждала турнирная таблица.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает третье место во всей Ла Лиге по разнице ожидаемых голов, но в реальной таблице плетется лишь десятым.

Команда умудрилась разбазарить верные очки там, где полностью доминировала на поле: сыграла вничью с «Атлетико» (2:2 при перевесе по xG в +2,8) и «Эльче» (0:0 при xGD +2,1), а также уступила «Алавесу» (0:1 при +1,0).

Нападающие Жорж Микаутадзе и Айосе Перес выжали жалкие четыре мяча из моментов на 8,4 xG (при этом в Лиге чемпионов у них каким-то образом залетело два гола при скромнейших 1,2 xG).

«Вильярреал» globallookpress.com

Если не считать чудовищной расточительности в завершении атак, с этой командой все в полном порядке.

«Вильярреал» идет третьим по разнице нанесенных ударов за владение и четвертым по средней опасности каждого выстрела. Команда демонстрирует зрелищный комбинационный футбол: Ренату Вейга стал одним из всего двух игроков чемпионата (наряду с Жераром Мартином из «Барселоны»), кто уже преодолел отметку в 100 продвигающих передач и 100 проходов с мячом вперед, при этом клуб почти не дает ловить себя на контратаках.

Однако от четвертой строчки, которую удерживает «Бетис», «Вильярреал» отделяют уже восемь очков — чтобы вернуться в лигочемпионскую гонку, придется отыгрывать солидный гандикап.

«Борнмут»

Только «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Брентфорд» вели в счете по ходу большего количества матчей Премьер-лиги в нынешнем сезоне, чем «Борнмут».

Однако «вишни» каким-то непостижимым образом умудрились превратить преимущество в счете в шести матчах — и положительную разницу xG в тех же шести встречах — всего лишь в две победы.

Маркус Тавернье забил солидные пять голов при моментах весом в 3,6 xG, но вся остальная команда выжала жалкие шесть мячей из моментов на 10,9 xG.

«Борнмут» globallookpress.com

Клуб не конвертирует созданную остроту в необходимое очковое преимущество, к тому же регулярно проваливает концовки: разница забитых и пропущенных голов на отрезках после 80-й минуты составляет пугающие 0:4.

«Борнмут» идет третьим по xG-дифференциалу во всей Премьер-лиге, но занимает лишь 13-ю строчку в таблице именно из-за этой фатальной неспособности дотерпеть до финального свистка.

Все могло быть и хуже — большинство их досадных осечек завершилось ничьими, а не поражениями. Однако на фоне того, как многие гранды с трудом вкатывались в сезон, у «Борнмута» была прекрасная возможность всерьез застолбить за собой место в еврокубковой пятерке. Пока этот темп безнадежно утерян.

«Бавария»

Возможно, когда-нибудь этому клубу-страдальцу наконец улыбнется удача. Увы, 35-кратные чемпионы Германии уже дважды умудрились оступиться — сыграли 0:0 с «Шальке» (разница по xG: +1,7) и 2:2 с «Аугсбургом» (+2,5), — хотя на старте сезона команда доминирует на поле столь же безраздельно, как и всегда.

Но если отбросить иронию, происходящее выглядит просто смехотворно .

«Бавария» globallookpress.com

Время от времени Бундеслиге удается гармонично объединить переполненные трибуны, красивые сюжеты и полноценную интригу в чемпионской дуэли с «Баварией», но вряд ли нынешний год станет одним из таких случаев.

Да, из-за этих двух ничьих «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» прямо сейчас делят верхнюю строчку, однако xG-дифференциал мюнхенцев на данный момент даже мощнее, чем год назад, когда они выдали идеальные семь побед на старте.

Свежеиспеченный обладатель «Золотого мяча» (!) Гарри Кейн переживает свой собственный легкий спад в реализации (четыре гола в чемпионате при моментах на 5,2 xG), и в аналогичной лодке плывет Серж Гнабри (всего один мяч при 2,2 xG). Но что-то подсказывает: за них точно не стоит переживать.

Слабые, но невезучие

Критерий: команды с разницей ожидаемых голов (xG-дифференциал) хуже -0,3 за матч, набравшие при этом даже меньше очков, чем прогнозировалось.

«Венеция»

В Венеции сейчас классический период команды-лифта. «Венеция» поднялась из Серии B в 2021 году, но с треском вылетела обратно в первом же сезоне. Клуб снова пробился в элиту в 2024-м, вылетел в 2025-м и вновь вернулся наверх в 2026-м.

И вот за восемь стартовых туров в копилке команды всего три очка и глухое последнее место в таблице Серии А.

Впрочем, по качеству футбола все далеко не так безнадежно. В составе, разумеется, нет россыпи топ-бомбардиров, но забить лишь шесть мячей при моментах на 14,5 xG — это какое-то изощренное фатальное невезение.

Трио форвардов в лице Джона Йебоа, Альбиона Ррахмани и Лиона Лаубербаха каким-то образом сообразило лишь один гол при показателе 5,1 xG. Да, они не лупят из стопроцентных позиций, но настолько чудовищный процент реализации — это статистическая аномалия, которая вряд ли протянет долго.

«Венеция» превосходила оппонентов по xG в четырех из девяти матчей и занимает вполне рабочее 14-е место в чемпионате по xG-дифференциалу. У команды есть вполне осязаемый шанс зацепиться за выживание, если количество голов в чужие ворота наконец начнет отражать реальную остроту создаваемых моментов.

«Боруссия Мёнхенгладбах»

Пятикратные чемпионы Германии наконец-то добыли долгожданную первую победу в минувший уик-энд, сенсационно одолев «Штутгарт» (3:2). Этот триумф был абсолютно заслуженным и назревал уже очень давно.

До этого команда уступила во всех шести стартовых турах Бундеслиги, балансируя между откровенным кошмаром (разгромы от «Лейпцига» и «Фрайбурга» с общим счетом 0:8) и тотальным невезением (поражения 3:4 от «Эльферсберга» и «Майнца», несмотря на суммарный перевес по xG в +0,5).

«Боруссия Мёнхенгладбах» globallookpress.com

22 сентября клуб назначил на пост главного тренера экс-наставника «Санкт-Паули» Александера Блессина. И если надежности в обороне специалист добавил моментально, то в Штутгарте у команды наконец-то прорезались зубы и в атаке. Американский правый полузащитник Джо Скалли и 17-летний левый хавбек Ваэль Мохья оформили по голу и ассисту каждый.

Если «Гладбах» продолжит выжимать такую же отдачу с флангов, это поможет компенсировать настоящую «черную дыру» на острие атаки, образовавшуюся в отсутствие травмированного ветерана Тима Кляйндинста.

«Валенсия»

После девяти очков в первых 11 турах в прошлом сезоне и десяти в первых 15 турах чемпионата-2024/25 в нынешней кампании у «Валенсии» набралось лишь жалких шесть баллов после десяти сыгранных матчей.

Хуже с реализацией моментов в Ла Лиге дела обстоят только у «Вильярреала» и «Осасуны»: «Валенсия» превратила моменты весом в 10,8 xG всего в семь забитых мячей.

«Валенсия» globallookpress.com

Во встречах против «Бетиса» (поражение 0:1), «Сельты» (0:0) и «Атлетика» (0:0) команда нанесла в общей сложности 40 ударов на 3,3 xG, но ни один из них так и не оказался в сетке. Этот отрезок вполне мог принести от шести до девяти очков…однако принес всего два.

Несмотря на средние показатели в обороне, назвать эту команду чем-то сильнее уровня «ниже среднего» не повернется язык.

И хотя отчаянная возня в зоне вылета становится для клуба пугающе привычной обыденностью — а если слишком долго играть с огнем, рано или поздно обязательно сгоришь, — сказать, что по качеству игры эта команда прямо сейчас безоговорочно заслуживает вылета в Сегунду, пока все же нельзя.

«Труа»

Вернувшись в Лигу 1 после трехлетнего отсутствия, «Труа» наносит больше ударов, чем оппоненты, и стабильно высоко прессингует.

Качество этих ударов, правда, оставляет желать лучшего, однако по созданной остроте клуб идет 15-м в лиге, а по надежности у своих ворот (допущенным xG) и вовсе занимает добротное 10-е место.

Тот факт, что за восемь матчей команда наскребла всего пять очков, попахивает явной несправедливостью судьбы. «Труа» забил лишь пять мячей при созданных моментах на 9,7 xG, а пропустил сразу 16 голов при допущенных 13,2 xG.

Львиная доля этого статистического урона пришлась на один сумасшедший матч — поражение со счетом 2:6 от «Страсбура», где обе команды наиграли ровно по 2,9 xG. При этом нападающие Рено Рипар и Жереми Ле Дуарон на двоих выжали жалкие два мяча из моментов на 4,7 xG.

Если форварды начнут забивать на более адекватном, среднестатистическом уровне, у «Труа» появятся отличные шансы сохранить прописку в элите.

«Сандерленд»

В сезоне-2025/26 «Сандерленд» был главным воплощением принципа «статистика ничего не решает»: клуб шел 18-м в Премьер-лиге по xG-дифференциалу, но каким-то непостижимым образом финишировал седьмым и урвал путевку в Лигу Европы.

Однако расплата за подобные статистические аномалии обычно не заставляет себя долго ждать.

Гранит Джака globallookpress.com

В нынешней кампании команда даже прибавила по игре, поднявшись на 15-е место по разнице ожидаемых голов, и превзошла соперников по xG в четырех из восьми матчей.

Но выиграть удалось лишь однажды, поскольку, если вынести за скобки Брайана Бробби (три гола при моментах на 3,2 xG), в составе банально некому превращать удары в забитые мячи.

«Сандерленд» занимает третье место во всей лиге по средней опасности наносимого удара (xG за выстрел), но идет лишь 18-м по реальному числу забитых мячей и не может отличиться в чемпионате с 20 сентября.

Закономерный итог — падение на самое дно турнирной таблицы. Прямо сейчас лихорадит многих, поэтому отставание пока не выглядит безнадежным, однако после визита к «Ковентри Сити» в эти выходные календарь у команды станет пугающе тяжелым.

Слабые, но везучие

Критерий: команды с разницей ожидаемых голов (xG-дифференциал) хуже -0,3 за матч, но набравшие значительно больше очков, чем ожидалось.

«Фрозиноне»

Начиная с 2015 года «Фрозиноне» четырежды пробивался в Серию А — и пока еще ни разу клубу не удавалось избежать моментального вылета обратно.

Тот факт, что прямо сейчас команда идет шестой по среднему количеству очков за матч, опережая грозный «Ювентус», выглядит потрясающим сюжетом. Вот только поверить в долговечность этой сказки решительно невозможно.

«Фрозиноне» globallookpress.com

По качеству игры команда занимает лишь 18-е место в чемпионате по xG-дифференциалу: «Фрозиноне» умудрился забить 17 мячей при созданных моментах всего на 13,1 xG, а пропустил лишь 13 голов при допущенных у своих ворот 19,5 xG.

Очевидно, что удерживать такую аномалию на дистанции нереально. Но, как наглядно доказал прошлогодний опыт «Сандерленда», если успеть сколотить приличный очковый капитал на старте, можно вполне безболезненно пересидеть неизбежный откат к средним значениям, когда он наконец грянет.

«Фрозиноне» уже оторвался от зоны вылета на девять очков, имея к тому же игру в запасе. При таком заделе команде не потребуется слишком уж много дополнительного фарта, чтобы впервые в истории зацепиться за элиту дольше чем на один год.

«Эльферсберг»

Самая очаровательная сказка стартового отрезка Бундеслиги одновременно является и одной из самых везучих. Крошечный «Эльферсберг» из городка с населением всего 13 тысяч человек в своем дебютном сезоне в элите немецкого футбола добыл три победы и положил в копилку 10 очков за семь матчей.

Команда уютно расположилась на восьмом месте в таблице, однако пока ни в одном туре не смогла обеспечить положительную разницу ожидаемых голов. А в трех победных поединках с разницей в один мяч клуб забил 11 голов при созданной остроте всего на 7,4 xG.

Это задорный коллектив со смелыми атакующими задумками, и, возможно, команде удастся держаться на безопасном расстоянии от зоны вылета за счет ярких всплесков таких молодых исполнителей, как 22-летний Давид Моква (два гола при 1,2 xG) и 21-летний Морис Краттенмахер (три мяча при 2,4 xG). Однако в прошлые выходные клуб по всем статьям сгорел «РБ Лейпциг» со счетом 0:4, и есть стойкое предчувствие, что впереди команду ждет еще не один чувствительный разгром. Хотелось бы ошибаться.

«Марсель»

Мало того что «Марсель» прямо сейчас откровенно разочаровывает, застряв на восьмой строчке в Лиге 1, так клубу еще и сказочно повезло оказаться даже на этой высоте.

18 забитых мячей (лучший показатель во всей лиге) родились из скромных моментов на 13,6 xG (седьмой результат).

В то же время 18,5 допущенных xG у собственных ворот (абсолютно худший показатель чемпионата) трансформировались лишь в 13 пропущенных голов (11-е место). А победная голевая перестрелка с «Гавром» на прошлой неделе (4:3) и вовсе обернулась для команды отрицательным xG-дифференциалом в -1,6.

«Марсель» globallookpress.com

Прямо сейчас лишь у «Страсбурга» баланс ожидаемых голов в Лиге 1 хуже, чем у «Марселя». Да, в нападении тон задают стабильные мастера завершения вроде Амина Гуири и Игора Пайшао, а львиная доля статистического везения в обороне пришлась на один-единственный поединок — поражение от «ПСЖ» (1:2), в котором парижане нанесли ударов на умопомрачительные 5,1 xG.

И все же фундаментальные метрики наглядно показывают: прямо сейчас коллектив Брюно Женезьо по качеству футбола едва ли заслуживает места в еврокубковой зоне.

«Кальяри»

Как и «Фрозиноне», «Кальяри» сумел сколотить солидный очковый багаж на старте сезона (13 очков в девяти турах Серии А) благодаря щедрой благосклонности фортуны.

В шести из девяти матчей команда уступала оппонентам по xG-дифференциалу, но умудрилась выжать из этих шести неудачных по игре поединков две победы и одну ничью.

Вратарь Элиа Каприле на последнем рубеже пока творит подлинные чудеса, однако пропустить всего 13 мячей при моментах соперников на 17,3 xG — это откровенный фарт.

Элиа Каприле globallookpress.com

Впрочем, по иронии судьбы, надежность вратаря отчасти компенсировала собственную слабую реализацию клуба в атаке. Пока левый вингер Даниэль Мальдини находится в ударе (пять голов при выстрелах на 3,4 xG), вся остальная команда наскребла жалкие три мяча при созданной остроте на 8,1 xG. Если реализация моментов у «Кальяри» подтянется к норме раньше, чем прицел у соперников у их ворот, клуб вполне способен задержаться в середине таблицы еще надолго.

«Ньюкасл»

Давайте выделим из приведенного выше графика соотношения набранных очков (PPG) и xG-дифференциала исключительно команды Премьер-лиги.

Пожалуй, ни одна линия нападения в Европе не шла так яростно наперекор законам xG, как атака «Ньюкасла», причем сразу в двух диаметрально противоположных направлениях.

Йоан Висса проделал колоссальную работу, в одиночку обеспечив почти треть от всей созданной клубом угрозы по xG, однако угодил в тяжелейший персональный кризис реализации.

Впрочем, эта засуха форварда с лихвой компенсируется тем, что остальные футболисты команды в чужой штрафной словно вообще разучились промахиваться.

Йоан Висса globallookpress.com

«Ньюкасл» идет лишь 16-м в лиге по разнице ударов за владение и 19-м — по опасности каждого конкретного выстрела (xG за удар). Команда обеспечила положительный xG-дифференциал лишь в одном-единственном матче сезона, но — верх парадокса — именно эту игру она и проиграла!

Зато из семи поединков с отрицательной разницей ожидаемых голов клуб уступил лишь в двух.

У этой команды план либо работает на ура (две из трех побед были добыты с разницей в два мяча), либо рушится с оглушительным треском (два из трех поражений завершились разгромом в три мяча).

И, откровенно говоря, сложно даже предположить, чего ждать от «Ньюкасла» дальше. Впрочем, большого оптимизма по поводу их перспектив точно не питаю.