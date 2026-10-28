Фамилия Мбаппе фигурирует на первых полосах СМИ не только в связи со спортивными результатами, но и скандальными ситуациями, в частности, казалось бы, безобидное одобрение мема с ним в образе Мао Цзэдуна подняло целую волну недовольства в Поднебесной. К слову, Килиан далеко не первопроходец в конфликтах с китайским правительством и общественностью, так что вспомним других инициаторов межнациональных разногласий.

Кейс «диктатора»

Медийная популярность имеет две стороны медали, и, на данном этапе, Мбаппе пожинает худшие ее плоды, когда любое слово французской звезды широко тиражируется в средствах массовой информации, вызывая далеко не самую однозначную реакцию публики. Участие в развлекательном шоу The Bridge, где диалог между ведущими и гостем ведется в разговорном ключе, Килиан, наверняка, запомнит надолго — как в компьютерной игре «Сапер» нападающий «подорвался» на вопросе относительно мема, который рассмешил страйкера мадридского «Реала» больше всего, упомянув фото, где его лицо совместили с изображением «китайского диктатора».

К несчастью игрока сборной Франции, тем самым «диктатором» является вождь Поднебесной Мао Цзэдун, чей культ личности достиг апогея во время «Культурной революции» (1966-1976) и до сих пор его чтят на самом высоком уровне — портрет бывшего председателя Китайской коммунистической партии висит на главных Вратах Небесного Спокойствия в Пекине. Несложно догадаться, какую бурю негодования в Китае вызвала дискредитация спасителя нации до уровня тирана, затронув абсолютно все каналы связи Мбаппе, мадридского «Реала» и Ла Лиги в Китае.

Ролик с высказыванием Килиана за короткий промежуток времени набрал порядка пол миллиона просмотров в крупнейшей китайской социальной сети Weibo, чьи пользователи встали на защиту Мао Цзэдуна, обвинив форварда в неуважении к истории КНР и призвав бойкотировать любые упоминания либо проекты 27-летнего исполнителя. Отмену французу незамедлительно организовали на государственном телеканале CCTV, убрав из эфира рекламу с ним и перестав транслировать матчи с его присутствием, к тому же, под одну гребенку попали страницы Мбаппе на платформах Weibo и Xiaohongshu, которые заблокировали за нарушение установленных правил.

Рекламные контракты с Килианом расторгли Dongpeng Beverage Group (мастодонт в сфере производства безалкогольных и энергетических напитков) и Mengniu Dairy (гигант в области дистрибуции и производства молочной продукции). Помимо них, обелять репутацию принялись и зарубежные бренды, сотрудничающие с нападающим, — швейцарская компания On, на которую он променял Nike в качестве поставщика бутс, удалила из китайских соцсетей все публикации с Мбаппе, аналогичной концепции придерживаются и в офисе Dior, частично избавив собственные онлайн-платформы от материалов с новоиспеченным амбассадором.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Снежный ком накрыл и чемпионат Испании, чьи представители только в августе 2026 заключили сделку с китайским CCTV на показ матчей первенства, рассчитанную до конца сезона 2029/2030 и оцениваемую экспертами в 130 млн евро в год, — азиатские партнеры приостановили трансляции, в связи с чем испанская сторона недополучает прибыль. Остаться в тени не удалось и президенту Примеры Хавьеру Тебасу, который принес «искрение извинения народу Китая» и выразил надежду, что субъективный взгляд Килиана не навредит взаимоотношениям между Ла Лигой и вещателями из Поднебесной.

Жечь мосты с Китаем, кроме 64-летнего функционера, не планируют ни Мбаппе, осознавший всю серьезность последствий от, казалось бы, забавной фразы и обратившийся с пронзительной речью к китайскому народу с просьбой «понять и простить», ни мадридский «Реал», аккомпанирующий своему ведущему исполнителю и желающий лишь укреплять дружбу с жителями Азии. МИД Китая холодно отреагировал на попытки сгладить углы, дежурно ответив: «Мы придаем значение принесенным ими извинениям», куда радикальнее высказался менеджер медиагруппы CMG, в которую как раз таки входит CCTV, что организация не принимает раскаяние Килиана, поставив на паузу показ рекламных роликов с ним и поединков чемпионата Испании.

Выстрел Озила в пустоту

Один в поле воин — с таким лозунгом Месут поднял в собственных социальных сетях довольно острую тему, затрагивающую притеснения уйгуров (коренное население Восточного Туркестана, насчитывающее около 12 млн человек и относящееся к мусульманам-суннитам по вероисповеданию) на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР. Тюркоязычный народ клеймят в Китае «сепаратистами» из-за желания того жить автономно, подвергая масштабным репрессиям — уничтожают мечети, убивают религиозных деятелей, запрещают Коран, создают классовое неравенство, начисляя баллы в системе «социального кредита», и помещают в воспитательные лагеря.

Последний штрих — инициатива непосредственно нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина, завуалированно назвавшего данные учреждения «центром перевоспитания и профессиональной подготовки», к слову, его после избрания на должность в 2014 весьма «радушно» встретили в регионе, взорвав две бомбы. Стремление Озила восстановить справедливость и указать мировому сообществу на вопиющее нарушение прав человека путем придания этому эпизоду огласки восприняли в штыки даже в лондонском «Арсенале», за который полузащитник выступал с 2013 по 2020, открестившись от резкого выпада игрока.

Месут Озил globallookpress.com

Слишком амбициозно «канониры» развивали свои бизнес-проекты в Китае, поэтому решили не рисковать, чтобы не лишиться лакомого куска пирога, пусть и дистанцировавшись от одного из лучших исполнителей. Союзника по политических взглядам Месут увидел в президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, который присутствовал на его свадьбе в качестве шафера, однако тот вежливо проигнорировал порывы хавбека.

Китай, в свою очередь, устроил показательную порку Озилу, вычеркнув из местных поисковиков любые упоминания о тогдашнем плеймейкере «Арсенала», заблокировав фан-страницы победителя ЧМ-2014 в составе сборной Германии и удалив его персонажа из китайских версий симуляторов FIFA и PES. Сотрудник МИД КНР Гэн Шуан лично пригласил Месута в Синьцзян-Уйгурский автономный район с целью убедить, что его рассуждения базируются на фальшивых новостях, таким образом окончательно спустив все на ободах и заткнув рот разворошившему улей плеймейкеру, глобальная затея которого переросла в борьбу с ветряными мельницами.

Гризманн против Huawei

С опозданием на год к идеям Озила присоединился коллега по цеху — Антуан Гризманн, который на протяжении трех лет (с 2017) наслаждался солидными дивидендами от спонсорского сотрудничества с китайским транснациональным холдингом, делающим упор на изготовление смартфонов. Тем не менее, как только в 2020 исследователи Australian Strategic Policy Institute (ASPI) вывели на чистую воду целый ряд компаний (Volkswagen, Nike, Apple, Sony, BMW, Samsung и Huawei), принудительно использующих труд уйгуров на фабриках и заводах, «Маленький принц» поспешно ретировался и разорвал контракт.

Антуан Гризманн globallookpress.com

Работники института озвучили цифру в пределах 80 тысяч жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, которых эксплуатировали международные корпорации, кроме того, Huawei следила за проблемным для КНР этническим меньшинством и передавала информацию китайскому правительству. Гризманн в более деликатной манере, чем Озил, призвал компанию объясниться и осудить преследования уйгуров, на что услышал лишь заготовленный спич о принципе «недискриминации», образующем фундамент ценностей Huawei, и недоумение власть имущих в Китае, наблюдавших за происходящим, сродни театру абсурда.

Хитрость Месси

Азиатское турне «Интер Майами» в феврале 2024 не обошлось без скандального оттенка, и главным виновником «банкета» стал Лионель Месси, который, банально, наплевательски отнесся к сорокатысячной толпе, собравшейся на стадионе в Гонконге. Зрители мгновенно раскупили билеты, чья стоимость варьировалась от 112 до 624 долларов, в надежде увидеть на поле аргентинского «инопланетянина», однако лицезрели его только на скамейке запасных, разразившись единогласно кличем «Wui seoi!» («Верните деньги!").

Успокоить разъяренную толпу по окончании встречи вышел владелец "цапель» Дэвид Бекхэм, но столкнулся с заслуженным оглушительным свистом, просто-напросто не найдя рычагов влияния на главную звезду, которая продемонстрировала худший оттенок характера, сославшись в последний момент на мышечную травму. Комитет по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC), выделивший на мероприятие порядка 2 млн долларов, обратился к организатору матча Tatler Asia с претензией, так как изначально контракт предусматривал 45-минутное шоу от Месси.

Исполнительный директор Мишель Ламуньер оправдывался, что узнал об отсутствии Лионеля за пятнадцать минут до старта поединка, и пытался сохранить лицо, обещая вернуть 50% стоимости билетов, хоть данный шаг и приведет к убыткам для компании в размере 5 млн долларов. Масла в огонь подлило появление аргентинца во встрече с японским «Виссел Кобе» всего спустя трое суток, что восприняли, как плевок в лицо китайскому народу, высмеивая мифическое повреждение нападающего.

Раздражение болельщиков, статьи в духе «почему Гонконг ненавидит Месси», отмена контрольного спарринга между Аргентиной и Нигерией, запланированного на арене в Ханчжоу, — такой багаж увез Лионель из Азии, оправдываясь после в социальных сетях. Продвижение бренда «Интер Майами» на новом рынке обернулось катастрофой и, возможно, послужило уроком для Дэвида Бекхэма, напомнив, что нельзя относиться к зарубежным поклонникам сквозь пальцы.

Острый язык Мори подставил всю НБА

Мимо протестов в Гонконге, начавшихся в 2019, не сумел пройти генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори, опубликовавший без задней мысли сообщение: «Боритесь за свободу. Поддерживайте Гонконг». Цепная реакция не заставила себя ждать, и по другую сторону океана возмутились тем, что американский функционер сунул нос не в свое дело, за что, хоть он и удалил публикацию, принеся публичные извинения, получил запоминающийся щелчок по нему.

От «Хьюстон Рокетс» отвернулся целый ряд китайских корпораций, в том числе производители спортивной одежды Li-Ning и Anta, шанхайский банк SPDB и финтех-компания Jiayin Group Inc., к тому же, Китайская баскетбольная ассоциация (CBA) приостановила партнерские отношения с командой и отменила товарищеские матчи фарм-клубов «Хьюстона» и «Далласа» в КНР. Государственный телеканал CCTV, который сейчас исключил из вещания Мбаппе и Ла Лигу, занял жесткую позицию и отказался от трансляций НБА в Китае, попытки комиссара лиги Адама Сильвера показать силу и настоять на принципах свободы слова, защитив тем самым Мори, лишь усугубили положение.

Адам Сильвер globallookpress.com

Потеря китайского рынка, приносящего НБА около 4 миллиардов долларов, в перспективе, конечно, больно бы ударила как по кошельку, так и имиджу ассоциации, поэтому американские менеджеры в спешке принялись искать лазейки и все-таки достигли компромисса, понеся убытки в сотни миллионов долларов (от 150 до 400). Лед полностью растаял в 2022, когда CCTV вернул поединки лиги в программу, и уже в 2025 на просторах Китая впервые за шесть лет состоялись выставочные встречи НБА.