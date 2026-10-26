Автор The Athletic Джек Лэнг рассказывает, как сложились карьеры десяти футболистов, которых Adidas в 2015 году представила как «наследников Месси». В тот список вошли Алексей Миранчук, Тимо Вернер и другие молодые игроки, которым прочили большое будущее. Одни выиграли крупные трофеи, другие застряли в низших дивизионах или остались без клуба. На фоне новой рекламной кампании с Максом Дауманом автор с иронией выставляет оценки его предшественникам.

Официальный ролик затерялся в цифровом водовороте, но, если проявить смекалку, еще можно найти его копию невысокого качества.

Месси и его «наследники» в рекламной кампании Adidas, 2015 год

Это видео 2015 года. В нем десять молодых футболистов рассказывают о своих мечтах в гостиничных номерах и раздевалках. Эти эпизоды чередуются с кадрами, на которых Лионель Месси позирует для фотографий, Лионель Месси смотрит куда-то вдаль, Лионель Месси бормочет безобидные банальности.

«Я всегда хотел большего», — говорит он, и это наверняка было правдой, но к рекламной кампании, лицом которой он стал, эти слова имели мало отношения.

Это была кампания «Backed by Messi», одна из первых попыток Adidas связать образ аргентинца с такими понятиями, как преемственность и наследие. Это был не просто лучший футболист мира: это была историческая фигура, человек, чьи суждения должны были звучать сквозь века. Месси, как нам рассказывали, лично отобрал звезд будущего — или хотя бы тех, кто еще не был связан с другими производителями спортивной экипировки. Он провозглашал их своими наследниками. И отправлял им бутсы в стильных именных коробочках.

Этот ролик вспомнился совсем недавно, когда Adidas запустила новую кампанию в том же духе. Название другое («Messi + 10»), качество исполнения значительно выше, но в общих чертах все узнаваемо. «Некоторые сомневались, что он сможет написать еще один шедевр», — произносит закадровый голос, пока Месси что-то пишет в блокноте в презентационном ролике. «Но росчерк его пера дает жизнь новым героям».

В список 2026 года вошли многообещающий юный аргентинец Томас Аранда («Потенциальная суперзвезда», — гласит пометка рядом с именем 19-летнего игрока на доске для заметок, которая, как нам дают понять, принадлежит Месси) и его ровесник Зейвиер Гозо из «Кристал Пэлас», который недавно дебютировал за основную сборную США. В списке также есть 20-летний плеймейкер франкфуртского «Айнтрахта» Джан Узун и три юные футболистки: Хлоя Сарви (17), Лотта Вреде (18) и Джованна Ваксман (17).

Два самых известных футболиста в списке — Хильберто Мора и Макс Дауман. Мора, техничный 18-летний центральный полузащитник, этим летом был лицом сборной Мексики на чемпионате мира, а его изображения появлялись на рекламных щитах по всей стране. В Даумане тем временем видят будущую большую звезду Премьер-лиги. В свои 16 лет он самый молодой участник кампании.

Потратил ли Месси сотни часов, допоздна изучая тактические видео на Wyscout, чтобы сделать этот выбор? Этого мы знать не можем. Как бы то ни было, можно, пожалуй, смело предположить, что все стороны были рады сотрудничеству с 39-летним нападающим. Участие в рекламе может быть честью, даже если за него платят.

А вот счастливым билетом это, судя по результатам, не назовешь. У первого поколения избранников Месси, таких еще наивных в ролике 2015 года, карьеры сложились по-разному — и сейчас мы подойдем к этому вопросу со всей серьезностью, которой он заслуживает, выставив каждому из десяти футболистов оценку за то, чего он добился с тех пор.

Макс Дауман globallookpress.com

Максвел Корне

Когда началась кампания, быстрому ивуарийскому вингеру Корне было 19 лет. Незадолго до этого он перешел из «Меца», где играл с детства, в «Лион», за основную команду которого впоследствии провел более 250 матчей. Он провел неплохой сезон в Премьер-лиге за «Бернли», но затем застрял в «Вест Хэм Юнайтед», где после перехода в 2022 году так и не сумел заметно проявить себя.

Оценка наследника Месси: Баллы за то, что он левша, техничен и быстр. Хорошо выступал в Лиге 1 и провел 31 матч за сборную, хотя сейчас переживает непростой период. 5/10 (буквенные оценки оригинала переведены в десятибалльную шкалу — прим. LiveSport.Ru).

Алексей Миранчук

Миранчук пробился в основу московского «Локомотива» вместе с братом-близнецом Антоном, который, надо полагать, так и не оправился от того, что не попал в список Месси. Он один раз стал чемпионом России, а затем провел три удачных года в «Аталанте», с которой выиграл Лигу Европы в сезоне-2023/24. Сейчас Миранчук выступает за «Атланту Юнайтед», что звучит как ответ на вопрос с подвохом.

Оценка наследника Месси: Крупный европейский трофей, более 50 матчей за сборную России. Хорошо выступает в MLS. Немного похож на Месси с «Алиэкспресса». 7/10

Алексей Миранчук в футболке «Аталанты» globallookpress.com

Аккурсио Бентивенья

Воспитанник академии «Палермо» Бентивенья в ролике «Backed by Messi» чеканит мяч на парковке. Он дебютировал на взрослом уровне в 18 лет и много забивал в молодежных командах. Одиннадцать лет спустя приходится признать, что он не вполне оправдал ожидания: его лучшим стал сезон-2021/22, когда он забил девять мячей за «Юве Стабию». Это было в третьем дивизионе Италии, где он провел большую часть карьеры.

Оценка наследника Месси: Замах и промах. 1/10

Гьяси Зардес

Американский нападающий Зардес был немного старше остальных участников: ему было 24 года, он уже три года играл на профессиональном уровне, уже выступал за основную сборную. С 2015-го и до своего последнего сезона в 2024 году он был важным игроком трех разных клубов MLS, а еще в 2014-м выиграл Кубок MLS с «Лос-Анджелес Гэлакси». Также он дважды выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ со сборной США.

Оценка наследника Месси: Любимец болельщиков MLS. Забивал на Кубке Америки. Пожалуй, он был староват для этого списка, будем честны. 4/10

Кенеди

Быстрый и техничный бразилец Кенеди, который только что перешел в «Челси», казался одним из наиболее надежных вариантов в этом списке. Однако отчасти из-за досадного недоразумения во время клубного турне по Китаю он так и не закрепился на «Стэмфорд Бридж», после чего последовала череда аренд с переменным успехом. Сейчас ему 30, и он выступает за «Пачуку» в высшем дивизионе Мексики.

Оценка наследника Месси: Хорошая левая. Неплохой дриблер. В итоге оказался на позиции левого защитника — такого в сценарии не было. 4/10

Кенеди в форме «Челси» globallookpress.com

Рони Лопеш

Лопеш, который по стилю больше всех в этом списке похож на Месси, — невысокий, техничный атакующий полузащитник с отличной левой ногой. В январе 2013 года, в возрасте 17 лет, он стал самым молодым автором гола в истории «Манчестер Сити», сыграл пару матчей за сборную Португалии, но так и не вышел на новый уровень, несмотря на несколько обнадеживающих сезонов во Франции за «Лилль» и «Монако». После выступлений в Испании, Греции, Турции и Португалии 30-летний Лопеш играет за польский «Мотор» из Люблина.

Оценка наследника Месси: Такие же габариты, схожий набор навыков. Неплохая подборка лучших моментов. Слишком часто менял клубы. 5/10

Кайри Шелтон

Мощного нападающего Шелтона «Нью-Йорк Сити» выбрал под общим вторым номером на Супердрафте MLS 2015 года. Он так и не оправдал ожиданий, забив за клуб лишь несколько мячей, после чего выступал за «Спортинг Канзас-Сити» и недолго за немецкий «Падерборн». Шелтон вернулся в Канзас-Сити и провел там еще шесть сезонов, прежде чем в 2025 году клуб с ним расстался.

Оценка наследника Месси: Даже близко не подобрался. 2/10

Жереми Бога

«Для меня честь знать, что меня поддерживает лучший футболист мира», — говорит Бога в рекламном ролике, выполняя свои обязанности лучше большинства остальных. То же можно сказать и о его дальнейшей карьере: Бога, взрывной вингер, который любит смещаться с левого фланга в центр, стал звездой Серии А в «Сассуоло» и этим летом, в 29 лет, заслужил переход в «Ювентус» после выступлений за «Аталанту» и «Ниццу». Он также выиграл Кубок африканских наций 2023 года со сборной Кот-д’Ивуара.

Оценка наследника Месси: Завоевал крупный трофей со сборной. Дурачил защитников в разных лигах. По-прежнему играет за большой клуб. 7/10

Жереми Бога globallookpress.com

Джеймс Уилсон

Уилсон, который много забивал на молодежном уровне, отметился дублем в дебютном матче за основную команду «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2013/14, а в следующем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах. Но затем Уилсон выпал из обоймы, прошел через череду неудачных аренд, а в 2019 году клуб с ним расстался. С тех пор он выступал за «Абердин», «Солфорд Сити», «Порт Вейл» и «Нортгемптон Таун». В 30 лет у него нет клуба.

Оценка наследника Месси: Хорошая левая, но вспоминать о нем будут разве что в футбольных викторинах. 2/10

Тимо Вернер

Вернер — футболист, который разочаровывает. В «Лейпциге» он выглядел звездой мирового масштаба, но в «Челси» не оправдал ожиданий, и с тех пор его уже не оценивали так высоко. Впрочем, он забил 24 гола за сборную и остается единственным победителем Лиги чемпионов в этом списке.

Оценка наследника Месси: По стилю? Совершенно другой игрок. В историю как один из великих не войдет. Но лучший в этом списке. 8/10

Тимо Вернер (справа) с кубком Лиги чемпионов globallookpress.com

Ясно, что Максу Дауману, Хильберто Море и остальным стоит спать вполглаза.

Благословение Месси — которое он совершенно точно, совершенно точно дал после долгих раздумий — может очень напоминать проклятие.