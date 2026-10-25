В воскресенье, 25 октября, санкт-петербургский «Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Голы за «Зенит» с пенальти забили Фелипе Аугусто и Максим Глушенков. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+9' Матч окончен. Сильнее сыграл «Зенит» в атаке и обороне, одержав заслуженную победу. «Зенит» набрав 27 очков, поднялся на 1-ое место в РПЛ, «Динамо» Махачкала с 13 очками опустилось на 10-ое. Следующий матч «Зенит» сыграет в рамках Кубка России 29-го октября на выезде против «Балтики», а «Динамо» Махачкала в рамках Кубка России 29-го октября сыграет в Самаре против местных «Крыльев Советов».

90+8' Кевин Андраде не реализовал пенальти «Зенита». Пробил футболист «Зенита» с правой ноги в правый от себя угол ворот «Динамо», в прыжке отразил мяч вратарь гостей Никита Карабашев, так же справившись с добиванием зенитовца Даниила Кондакова.

90+7' После проверки ВАР, определено: назначен пенальти в ворота «Динамо», полузащитник гостей Кирилл Зинович нарушил правила в собственной штрафной площади на защитнике «Зенита» Кевине Андраде.

90+6' Желтая карточка показана Гамиду Агаларову.

90+6' Главный судья матча побежал за пределы поля, смотреть монитор ВАР, возможно будет назначен ещё один пенальти в ворота «Динамо».

90+3' Замена у «Зенита»: Густаво Мантуан ушел, вышел Вендел.

Статистика матча 10 Удары в створ 0 4 Удары мимо 4 68% Владение мячом 32% 7 Угловые удары 2 2 Офсайды 0

90' Добавленное время 5 минут.

90' Замены в составе «Зенита»: Луис Энрике и Вильмар Барриос ушли, вышли Даниил Кондаков и Амир Мусаев.

88' Контролируют мяч футболисты «Зенита» на своей половине поля.

87' Снизился накал страстей, команды доигрывают матч.

85' Джон Джон бил с близкого расстояния от ворот «Динамо» после передачи от Глушенкова, спас махачкалинцев вратарь Никита Карабашев.

84' Желтая карточка показана Даниилу Лесовому.

83' Замены у «Динамо»: Александр Сандрачук и Дмитрий Александров вышли, ушли Далер Кузяев и Махмуджон Махамаджонов.

82' Замены в составе «Зенита»: Кевин Андраде и Джон Джон вышли, ушли Педро и Фелипе Аугусто.

82' Удар Глушенкова из пределов штрафной «Динамо», заблокировал полёт мяча в ворота махачкалинцев полузащитник Никита Глушков.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала В контакте ФК «Динамо» Махачкала

81' В атаке «Зенит», игроки «Динамо» отошли к собственной штрафной площади.

80' Разыгрывают мяч игроки «Динамо» на половине поля «Зенита» в поисках возможного обострения.

79' Удар Глушенкова из-за пределов штрафной «Динамо», мяч мимо створа ворот пролетел.

78' С мячом футболисты «Зенита» на своей половине поля.

77' Гоол! 2:0. Максим Глушенков с левой ноги поразил верхний левый от себя угол ворот «Динамо», вратарь Никита Карабашев направление удара угадал, но до мяча не дотянулся.

75' Пенальти назначен в ворота «Динамо», Максима Глушенкова в штрафной площади гостей сбил вратарь махачкалинцев Никита Карабашев.

74' Позиционная атака «Динамо» разворачивается на половине поля «Зенита».

73' Продолжается игра в среднем темпе, с высоким количеством борьбы и единоборств.

72' Подача с углового «Динамо», головой выбил мяч подальше от ворот «Зенита» защитник хозяев Нуралы Алип.

71' Даниил Лесовой в попытке прорваться в штрафную «Зенита», заработал угловой для «Динамо».

70' С мячом игроки «Динамо» в центре поля.

69' Замена в составе «Динамо»: Хуссем Мрезиг ушел, вышел Абдулпаша Джабраилов.

67' Удар Фелипе Аугусто из пределов штрафной площади «Динамо», переправил мяч в штангу собственных ворот вратарь гостей Никита Карабашев, от которой мяч выскочил в поле.

65' Удар Луиса Энрике из-за пределов штрафной «Динамо», в падении поймал мяч вратарь гостей Карабашев.

64' Замены у «Динамо»: Гамид Агаларов и Даниил Лесовой вышли, ушли Мохаммад Хоссейннежад и Миро.

63' Гоол! 1:0. Фелипе Аугусто с левой ноги пробил по центру ворот «Динамо», вратарь Никита Карабашев прыгнул в левый от себя угол.

62' Желтая карточка показана Кириллу Зиновичу.

61' После проверки ВАР, определено: назначен пенальти в ворота «Динамо».

«Зенит» — «Динамо» Махачкала В контакте ФК «Зенит»

60' Главный судья матча Антон Фролов побежал за пределы поля, смотреть монитор ВАР. Смотрится падение защитника «Зенита» Нино в единоборстве с защитником «Динамо» Зиновичем.

59' ВАР смотрится, на предмет пенальти в ворота «Динамо».

58' Удар Глушенкова из-за пределов штрафной «Динамо», на себя поймал мяч полузащитник гостей Кирилл Зинович.

57' Подача Глушенкова с штрафного «Зенита» к воротам «Динамо», сняли «верх» защитники гостей.

56' Желтая карточка показана Муталипу Алибекову.

55' Следуют подача за подачей к воротам «Динамо», отбиваются гости.

54' Прострел Педро вдоль ворот «Динамо», в падении зафиксировал мяч вратарь гостей Никита Карабашев.

53' Скидка нападающего «Динамо» Миро головой в штрафной «Зенита» получилась безадресной.

52' Ходит мяч от игрока к игроку «Зенита» на половине поля «Динамо».

51' Желтая карточка показана Андресу Аларкону.

50' Подача Мантуана к воротам «Динамо», вновь руками мяч забрал вратарь гостей Карабашев.

49' Обороняются футболисты из Махачкалы около собственной штрафной площади.

48' Позиционная атака «Зенита», планомерно хозяева подбираются с мячом к штрафной площади «Динамо».

47' Подача в штрафную площадь «Динамо», на выходе уверенно сыграл вратарь гостей Никита Карабашев.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+3' Перерыв. В обоюдоостром первом тайме, голов забить командам не удалось.

45+1' Фелипе Аугусто бил из пределов штрафной площади «Динамо», вовремя сокративший дистанцию с бьющим вратарь гостей Никита Карабашев принял удар на себя.

45' Добавленное время 2 минуты.

43' Желтая карточка показана Махмуджону Махамаджонову.

43' Подача с углового «Динамо» Хоссейннежада превратилась в удар по воротам «Зенита», но на дальней штанге оказался защитник питерцев Дуглас Сантос, который вынес мяч подальше.

43' Удар Мохаммада Хоссейннежада из пределов штрафной «Зенита», мяч зацепив одного из защитников хозяев улетел на угловой «Динамо».

42' Подача в штрафную «Динамо», но нападающему «Зенита» Педро не позволили качественно пробить головой защитники гостей.

41' Подача с углового «Зенита», неуверенно на выходе сыграл вратарь гостей Карабашев, но на дальней штанге ворот «Динамо» зенитовцев не оказалось.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала В контакте ФК «Динамо» Махачкала

40' Луис Энрике прорываясь по левому флангу атаки «Зенита» к воротам «Динамо» заработал угловой.

39' Продолжается розыгрыш мяча игроками «Зенита» на половине поля «Динамо».

38' Удар Фелипе Аугусто из-за пределов штрафной «Динамо» самоотверженно заблокировал защитник гостей Муталип Алибеков.

37' Организованно обороняются махачкалинцы, непросто питерцам создавать угрозы воротам «Динамо».

36' С мячом футболисты «Зенита» на половине поля «Динамо».

34' Прострел Глушенкова вдоль ворот «Динамо», вратарь гостей Карабашев прервал её, а защитники выиграли борьбу за подбор.

33' Прострел Сундукова в штрафную «Зенита», мяч от защитника хозяев Дугласа Сантоса в руки вратарю Москвичёву прилетел.

32' Удар Фелипе Аугусто из-за пределов штрафной «Динамо», мяч по центру ворот полетел и стал легкой добычей вратаря гостей Карабашева.

31' Подача Глушкова к воротам «Зенита», уверенно на выходе мяч руками забрал вратарь хозяев Богдан Москвичёв.

31' Играют в пас махачкалинцы на половине поля «Зенита».

29' Перевели игру на половину поля «Зенита» футболисты «Динамо».

28' Затяжная позиционная атака «Зенита».

26' Фелипе Аугусто пытался опередить вратаря «Динамо» во вратарской гостей, выручил махачкалинцев Никита Карабашев сумев переправить мяч на угловой «Зенита».

25' Артём Карпукас пробил с линии штрафной «Динамо», мяч зацепив по пути одного из защитников гостей, пролетел рядом со штангой.

24' Достаточно много борьбы в игре, не намерены соперники уступать друг другу.

23' Успевают в оборонительных перестроения игроки «Динамо» за перемещениями мяча в атаке «Зенита».

21' Ходит мяч от игрока к игроку «Зенита» на половине поля «Динамо».

«Зенит» — «Динамо» Махачкала В контакте ФК «Зенит»

20' Обостряющая передача Педро на ход Глушенкову получилась слишком сильной, первым к мячу поспел защитник «Динамо».

19' Продолжают зенитовцы разыгрывать мяч на подступах к штрафной площади «Динамо».

18' Удар Глушенкова из-за пределов штрафной «Динамо», мяч сильно мимо створа полетел.

16' Миро не реализовал пенальти «Динамо», послав мяч с левой ноги мимо левого от себя угла ворот «Зенита».

14' Пенальти назначен в ворота «Зенита», защитник хозяев Нино заплел ноги нападающему «Динамо» Миро в собственной штрафной площади.

13' Удар Максима Глушенкова с линии штрафной «Динамо», мяч мимо ворот пролетел.

13' Удар Педро из пределов штрафной «Динамо» был заблокирован одним из защитников гостей.

11' Мохаммад Хоссейннежад прорывался по левому флангу атаки «Динамо», но его остановил фолом полузащитник «Зенита» Педро.

10' Прострел Педро в штрафную «Динамо», но на траектории полета мяча партнеров не оказалось.

09' Играют в пас игроки «Зенита» в центре поля.

07' Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто был готов нанести удар из пределов штрафной площади «Динамо», но в последний момент ему помешал защитник гостей Муталип Алибеков.

07' Позиционная атака «Зенита» разворачивается на половине поля «Динамо».

06' Подача Луиса Энрике в штрафную «Динамо», но первым на мяче оказался один из игроков гостей.

05' В среднем темпе начинается игра.

04' Игроки «Динамо» отошли на свою половину поля, внимательно встречая атаку «Зенита».

03' Взяв мяч под контроль, футболисты «Зенита» приступили к конструированию позиционной атаки.

02' Желтая карточка показана главному тренеру «Динамо» Вадиму Евсееву.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Динамо».

До матча

18:29 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

18:20 Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, вмещающей 68 134 зрителя.

18:10 Главным судьей матча будет Антон Фролов из Москвы.

Стартовый состав «Динамо» Махачкала В контакте ФК «Динамо» Махачкала

18:03 Стартовый состав «Динамо» Мх: Карабашев, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Зинович, Глушков, Мрезиг, Кузяев, Хоссейннеджад, Сундуков, Миро.

Стартовый состав «Зенита» В контакте ФК «Зенит»

18:01 Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Мантуан, Нино, Алип, Сантос, Карпукас, Барриос, Педро, Энрике, Глушенков, Аугусто.

17:45 За всю историю команды сыграли между собой 10 матчей. В 9 играх победил «Зенит», 1 встреча завершилась вничью, «Динамо» пока не побеждало питерцев.

17:41 Последняя игра между командами состоялась в рамках группового этапа Кубка России 14-го октября, тогда в Махачкале победил «Зенит» со счетом 1:2.

17:38 В минувшей встрече махачкалинцы разошлись миром с «Акроном» в рамках РПЛ— 1:1. До того команда проиграла «Зениту» (1:2) в Кубке России и «Оренбургу» в РПЛ (0:4).

17:36 В минувшей встрече сине-бело-голубые одержала победу над «Ахматом» в рамках РПЛ— 3:2. До того команда обыграла махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке России и «Краснодар» (3:2) в РПЛ.

17:34 «Динамо» после одиннадцати встреч занимает 7-е место в РПЛ, набрав 13 очков при разнице мячей 16:21.

17:32 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 балла при разнице мячей 25:13 за 11 встреч.

17:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.83