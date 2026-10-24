25 октября в рамках 12-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Начало встречи — в 18:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Зенит»
Перед матчем: «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 балла при разнице мячей 25:13 за 11 встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече сине-бело-голубые одержала победу над «Ахматом» в рамках РПЛ— 3:2.
До того команда обыграла махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке России и «Краснодар» (3:2) в РПЛ.
Состояние команды: «Зенит» набрал серьезный ход, не проиграв ни одной встречи с начала сентября-месяца.
Сине-бело-голубые хоть и испытывают определенные проблемы в обороне, но атакующая мощь коллектива Сергея Семака на данный момент перекрывает все недочеты игры команды возле своих ворот.
«Динамо» Мх
Перед матчем: «Динамо» после одиннадцати встреч занимает 7-е место в РПЛ, набрав 13 очков при разнице мячей 16:21.
Последние матчи: В минувшей встрече махачкалинцы разошлись миром с «Акроном» в рамках РПЛ— 1:1.
До того команда проиграла «Зениту» (1:2) в Кубке России и «Оренбургу» в РПЛ (0:4).
Состояние команды: «Динамо» неплохо начало сезон, одержав три победы в четырех встречах, но далее команда смогла одержать только одну «викторию» в семи последующих встречах РПЛ.
При всем этом, махачкалинцы по итогам 11-го тура занимали шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.
Статистика для ставок
- «Динамо» Мх не выигрывало в пяти предыдущих официальных встречах
- «Зенит» выиграл пять последних официальных игр
- «Зенит» ни разу не проиграл махачкалинцам за десять очных встреч — девять побед и одна ничья
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» безусловным фаворитом с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.00, а победа махачкалинцев — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.64 и 2.15.
Прогноз: «Зенит» сейчас на ходу и вряд ли стоит ожидать каких-то проблем для команды из Санкт-Петербурга.
Ставка: Победа «Зенита» с форой -1,5 за 1.83.
Прогноз: Также можно предположить, что проблемы сине-бело-голубых в обороне повлекут за собой голы в обе стороны.
Ставка: Обе забьют за 2.11