По информации СМИ, полузащитник «Спартака» Владислав Саусь, который в составе красно-белых получает мало игрового времени, намерен во время зимнего трансферного окна на правах аренды сменить команду. Почему у 23-летнего футболиста не складывается карьера в московском клубе и куда он может перебраться — в материале LiveSport.Ru.

Не пришёлся ко спартаковскому двору

Ровно год назад Владислав Саусь считался среди российских молодых футболистов одним из главных претендентов на переход в топ-клуб РПЛ. В том числе за счёт усилий полузащитника «Балтика» стала одной из главных сенсаций российского футбола 2025 года. А он сам был признан лучшим молодым игроком Первой лиги сезона-2024/25, получил вызов в сборную России (пусть пока только в расширенный состав) и завершил первую часть сезона РПЛ в ранге лидера по преодолённой дистанции на спринтах.

С таким бэкграундом переход Сауся в «Спартак» выглядел для него логичным продолжением поступательного развития карьеры. Тем более, выигранная борьба у ЦСКА, потраченные 350 млн рублей, заключённый контракт до лета 2030 года и прописанные в нём суммы отступных (30 млн евро — для российских клубов, 20 — для европейских) указывали на серьёзные намерения красно-белых на данного футболиста. Но в итоге правыми оказались те, кто называл Владислава не нужным москвичам игроком.

Сначала Сауся подвело здоровье: приняв участие в трёх первых официальных матчах после возобновления сезона, он на тренировке получил повреждение, которое вывело из строя на полтора месяца. За это время Хуан Карседо настолько успешно провёл эксперимент по переводу на правый фланг обороны Жедсона Фернандеша, что даже Даниил Денисов присел на скамейку.

Жедсон Фернандеш spartak.com

Так что после восстановления новичку было сложно рассчитывать на выход на поле в последних пяти турах РПЛ, где решалась судьба бронзовых медалей, и в решающих матчах Кубка России. Как итог: 9 минут, проведённых за семь матчей. Саусь же старался не унывать.

Есть многое, что я должен доказать. Прежде всего, самому себе. Хочется доказать, что «Спартак» не ошибся с моим трансфером. Понятно, что после паузы в два месяца у меня пока форма не оптимальная. Но нога стала лучше. Сейчас поедем в отпуск, чуть-чуть отдохнём. Думаю, всё уже до конца пройдёт. Владислав Саусь полузащитник ФК «Спартак»

Но переломить тренд Владислав не смог. Карседо на словах называл его качественным футболистом, работягой, а на деле ставил в состав Жедсона и Денисова, которые проявляли себя лучше и выигрывали конкуренцию. В чемпионате Саусь 10 туров из 11 провёл на скамейке, выйдя лишь однажды на 11 минут. Да и в Кубке игровое время резко идёт по нисходящей: 90, 45, 10, 6 минут.

Тут хочешь не хочешь, а к своему первому тренеру прислушаешься: Александр Воронков дал своему воспитаннику однозначный совет — зимой из команды, в которой на него не рассчитывают, уйти в аренду. Хотя спортивный блок «Спартак», по данным журналистов, пока не настроен отпускать Сауся.

Вернуться в «Балтику»?

При размышлении о том, в какой команде Саусь мог бы вернуться на былой уровень, на ум сразу же приходит «Балтика». Однако свято место пусто не бывает. Владислава на правом фланге успешно заменил изначально левый бровочник Мингиян Бевеев. Да так это сделал, что по итогам сезона занял второе место в списке лучших правых защитников от РФС, уступив только Илье Вахании, и продлил контракт с калининградским клубом.

Мингиян Бевеев www.fc-baltika.ru

Впрочем, стабильного игрока на левый фланг Андрей Талалаев пока не нашёл. Возвращение бывшего хорошо знакомого подопечного точно обрадует 54-летнего специалиста, который изначально был против перехода Сауся в «Спартак». Красно-белые могут спокойно согласиться на подобный камбэк игрока, потому что «Балтика» сейчас, в отличие от прошлого года, с турнирной точки зрения не представляет угроз.

Сменить Тушино на Черкизово?

То же самое можно сказать и про «Локомотив». 11 очков и 12-е место после 11 туров — явно не тот результат, который рассчитывал показать бронзовый призёр последнего чемпионата России. Во многом данная проблема стала следствием финансовых трудностей, которые возникли у «железнодорожников». Поэтому аренда футболистов — приемлемый вариант для московского клуба. Александр Коваленко и Андрей Мостовой подтвердят.

Михаил Галактионов в большей степени предпочитает расстановку с четырьмя защитниками. Однако сложившиеся условия диктуют, как поступать. Переход на схему с пятью игроками обороны — один из вариантов компенсировать нехватку футболистов в центре поля и в нападении. В данном случае, например, Максим Ненахов может выполнять функции третьего центрального защитника, а Саусь — привычного для себя правого латераля.

Подсобить ростовчанам?

Футболисты, которых клубы собираются временно пристроить в другую команду, наверняка будут востребованы «Ростовом». Особенно, если арендодатель продолжит выплачивать своим игрокам зарплату. Долги по зарплате и расставание с Джонатаном Альбой — веские для ростовчан поводы, чтобы запросить у клуба и своих агентов трансфер. По информации журналистов, таких желающих может набраться много, а чемпионат ведь доигрывать надо.

Дмитрий Кириченко, который возглавил «Ростов», поощряет активный прессинг и подключения игроков обороны вперёд. Как показал калининградский период карьеры, Саусь умеет решать подобные задачи. Поэтому вполне можно представить его полугодичный переезд на берега Дона.

Агент отправит в Махачкалу?

Интересы Владислава Сауся представляет Андрей Талаев. Его агентство имеет обширный пул клиентов на всех этажах отечественного футбола. Совпадение или нет, но сразу три клиента — Никита Глушков, Егор Смелов и Дмитрий Александров — в настоящее время выступают в махачкалинском «Динамо». Почему не воспользоваться налаженными связами и попросить за ещё одного подопечного?

Никита Глушков vk.ru/fcdmx

Тактически Саусь, проявивший себя именно как латераль, хорошо вписался бы в команду Вадима Евсеева, которая играет с пятью защитниками. Но там правая бровка отдана на откуп Тамерлану Сундукову, который играет почти без замен и уже примелькался у скаутов топ-клубов РПЛ. В то же время потенциальный трансфер 25-летнего футболиста и его универсальность, позволяющая играть как слева, так и в центре, делает гипотетическую аренду Сауся в дагестанский клуб реальным вариантом развития событий.

Сделать шаг назад для двух вперёд?

Иногда чтобы всплыть наверх, надо оттолкнуться от дна. Так можно объяснить потенциальную аренду Сауся в одну из команд Первой лиги. Конечно, статус игрока «Спартака» повышает у футболистов самооценку. Но если цель Владислава — получить максимум игрового времени и проявить себя в стилистически подходящем футболе ФНЛ, то ему, физически развитому и скоростному, стоит серьёзно рассмотреть подобные предложения.

Тем более, несколько клубов, которые борются за выход в РПЛ, точно не откажутся от усиления игроком одного из сильнейших клубов страны. Кажется, «Нижний Новгород» в этом сезоне уже ничто не остановит. А вот другие…

«Торпедо» — «Урал» fc-ural.ru

«Сочи» не понаслышке знает, что значит арендовать сидящих в глубоком запасе игроков топ-клубов РПЛ. «Уралу» грозит третье подряд невозвращение в Премьер-лигу, поэтому для предотвращения этого в Екатеринбурге постараются приложить любые усилия (и на трансферном рынке тоже). Да и московское «Торпедо» вряд ли строило новый стадион, чтобы играть на нём в ФНЛ.

Решиться на турецкий гамбит?

Опыт выступления в зарубежном чемпионате никогда не помешает. Хотя бы для того, чтобы сравнить, как устроен сам футбол и клубная организация в России и за границей. В последние годы самым популярным направлением у отечественных футболистов стала Турецкая Суперлига.

В большинстве случаев у соотечественников карьера в чемпионате Турции развивается не слишком успешно и завершается скоротечно. Но может дело не в Турции, а в футболистах? Вот у Алексея Батракова в «Галатасарае» всё складывается неплохо. Почему бы Саусю не взять пример с 21-летнего полузащитника?