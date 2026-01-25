Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь переходит в московский «Спартак». Детали переговоров, биография и сильные качества новичка красно-белых, а также его перспективы в столичном клубе — в материале LiveSport.Ru.

Для «Спартака» деньги — не проблема

«Балтика» ожидаемо постепенно теряет игроков, которые сотворили главную сенсацию первой части сезона-2025/26. И если «Локомотив» пока ведёт переговоры о переходе центрального полузащитника Максима Петрова, то латераль Владислав Саусь уже договорился о смене клубной прописки.

22-летний футболист перебирается в Москву. Но не в ЦСКА, который хотел подписать Сауся в рамках обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. «Армейцы», переключившись на хавбека «Фенербахче» Огуза Айдына, в начале января вышли из переговоров.

К тому же красно-синие не собирались платить за Владислава больше 250 млн рублей, в то время как калининградцы отпускать футболиста дешевле чем за 350 млн рублей не хотели. Принципиальность балтийцев в итоге оказалась оправданной — на эту цену нашёлся покупатель в виде «Спартака».

Красно-белые ещё в начале декабря связывались с представителями как «Балтики», так и Сауся. На тот момент переговорам мешало отсутствие у москвичей главного тренера. Назначение Хуана Карседо избавило от этого препятствия.

Хуан Карседо globallookpress.com

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил, что калининградцы приняли предложение «Спартака» о покупке Сауся за 350 млн рублей. А условия личного контракта, рассчитанного на срок до лета 2030 года, согласовали очень быстро, и теперь у красно-белых в команде новый 17-й номер.

Путь от атакующего хавбека к латералю

Перед открытием зимнего трансферного окна Владислава Сауся называли главным кандидатом на переход в топ-клуб РПЛ. Родившись 6 августа 2003 года в Краснодарском крае, он начал заниматься футболом в местной школе под руководством первого тренера братьев Миранчуков — Александра Воронкова. В 2017 году Саусь перебрался в подмосковный Егорьевск, где занимался в училище олимпийского резерва №5 «Мастер-Сатурн».

Выступая на позиции атакующего полузащитника, Владислав дважды выиграл чемпионат Московской области и однажды завоевал звание главного бомбардира регионального первенства. Свой игрой он привлёк внимание скаутов петербургского «Зенита», который подписал юношу в начале 2021 года.

В Петербурге выждали 3 года, чтобы у Сауся закрепился статус воспитанника сине-бело-голубых. За это время Владислав выступал в ЮФЛ, МФЛ, Второй лиге и даже юношеской Лиге чемпионов (всего 80 матчей, за которые оформил 14+17). Шанс проявить себя в главной команде полузащитник получил лишь один раз — Семак выпустил его на последней минуте в матче 30-го тура сезона-2022/23 РПЛ с «Факелом».

В январе 2024 г. «Зенит» отправил Сауся на полгода в аренду в «Шинник». Ярославский коллектив с Дмитрием Черышевым во главе, в основном, играл в оборонительный футбол, поэтому Владислав результативностью не блистал, но приобрел опыт закрытия всей бровки, отработки сзади, возвращения на чужую половину из глубины, выполнения большого объема черновой работы.

Владислав Саусь vk.com/fcshinnik

Саусь в подобной роли пригляделся представителям «Балтики», которые изначально рассматривали игрока как лимитчика на позицию латераля. В результате калининградский клуб за 15 млн рублей выкупил футболиста у «Зенита», который за собой оставил 15% с последующей перепродажи.

В «Балтике» Саусь сразу закрепился в основном составе. По итогам сезона-2024/25 не только с командой стал победителем Первой лиги, но и был признан лучшим молодым игроком. Перейдя на новый уровень, Владислав продолжил своё эффективное выступление и в РПЛ. Он сразу выбился в лидеры чемпионата по максимальной скорости (разгоняясь до 34 км/ч), пройденной дистанции на спринтах (больше 400 метров за игру) и суммарному пробегу.

Неудивительно, что тренерский штаб сборной России в октябре включил латераля в расширенный состав, хотя в окончательный список он так и не попал. Впрочем, с такой игрой дебют за главную команду страны не за горами.

Прибыль для одних и рисковая инвестиция для других

Парадоксально, но кто точно выиграл от трансфера Сауся, так это — «Балтика». Так, клуб, купив футболиста полтора года назад за 15 млн рублей, получил не только игровые выгоды (команда выиграла Первую лигу и ушла на зимний перерыв в топ-5 РПЛ), но и финансовые, заработав чистую прибыль в размере 280 с лишнем млн рублей.

Конечно, можно было отложить продажу игрока основного состава до лета. Но гарантий того, что у футболиста не случится спад или травма, нет. Заработав к 18-му туру 35 очков, «Балтика», по сути, выполнила свою главную турнирную задачу на сезон — сохранить место в Премьер-лиге. Биться за медали РПЛ или Кубок России, где предстоит противостояние с «Зенитом», будет тяжело. Так что в Калининграде смогли избежать одну из главных проблем отечественных футбольных менеджеров — решиться вовремя продать игрока.

Владислав Саусь www.fc-baltika.ru

Тем более, у «Балтики» уже есть на примете футболисты, которые могут заменить Сауся. СМИ сообщали об интересе балтийцев к двум защитникам: Антону Лукашову из мозырской «Славии» и Темиркану Судукову из махачкалинского «Динамо». Небольшой плюс в виде 600 тыс. евро также получит «Зенит».

«Спартак», в свою очередь, как бы это странно не звучало, этим трансфером ослабляет конкурента — калининградцы опережают красно-белых на 6 очков. Да и банально, не даёт конкурентам (таким как ЦСКА или «Локомотив») забрать потенциально сильного игрока. Но усилит ли свою команду — это вопрос.

Если Карседо примет решение играть с тремя центральными защитниками, то Владислав выглядит фаворитом в борьбе за место правого латераля. Однако вероятность такого развития событий мала. Скорее всего, испанец выберет схему 4-3-3 или 4-2-3-1. Тогда интеграция Сауся в игровую модель красно-белых может вызвать трудности.

Чистым крайним защитником 22-летний футболист не играл. К тому же у «Спартака» справа в обороне могут выйти Даниил Денисов, который вот-вот должен переподписать контракт, и Роман Зобнин, которого уже продлили до лета 2027 года. А ещё есть Даниил Хлусевич, который, впрочем, вскоре вероятно покинет команду.

Что касается левого фланга, где Саусь, кстати, играл и в «Шиннике», и в «Балтике», то там у красно-белых есть варианты с Олегом Рябчуком, который летом наверно покинет клуб, с Ильёй Самошниковым, который после перехода из «Локомотива» присел на скамейку, и с неожиданно заигравшим на этой позиции Игорем Дмитриевым. В общем, конкуренция для Сауся в «Спартаке» на данный момент выглядит высокой.

Такая диспозиция наталкивает на мысль, что Карседо может использовать Владислава на позиции правого вингера. Поговаривают, что Тео Бонгонда уже зимой покинет «Спартак», а купленный год назад за 10 млн евро Пабло Солари так и не застолбил за собой место в стартовом составе.

Пабло Солари globallookpress.com

Имея опыт выполнения как атакующих, так и оборонительных функций вкупе с трудолюбием, физической подготовкой и правильным паспортом, Саусь безусловно имеет перспективы заиграть в «Спартаке». Многое будет зависеть от того, как он проявит себя на сборах.

Скорее всего, «Спартак» берёт 22-летнего футболиста на перспективу. В нем сейчас видят игрока ротации, который должен первое время выходить на замену. Если же он сумеет выиграть у одноклубников конкуренцию, так будет вообще хорошо.

Но все эти разговоры — пока что теория, поэтому возникает вопрос: не переплатил ли «Спартак» за футболиста, у которого в активе только полсезона в РПЛ? Игрока выкупают за 3,9 млн евро («Динамо», например, летом удалось выкупить игроков сборной России — Сергеева и Осипенко — дешевле: за 3,8 и 2,9 млн евро, соответственно), хотя Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 раза меньше — 1,8 млн евро.

Справедливости ради надо отметить, что полгода назад Саусь стоил всего 500 тыс. евро. При сохранении тенденции Владислав может быть продан в Европу в несколько раз дороже. Правда кажется, что «Спартаку», который покупает одних футболистов за десятки миллионов, а с другими расстается бесплатно, нет дела до финансового фейр-плей. Особенно, когда возвращение российских клубов в еврокубки случится не скоро. Как бы такой подход не привел к плачевным результатам.