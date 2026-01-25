Дмитрий КарповДмитрий КарповПостоянный автор отделов Футбол и ХоккейПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь переходит в московский «Спартак». Детали переговоров, биография и сильные качества новичка красно-белых, а также его перспективы в столичном клубе — в материале LiveSport.Ru.

Для «Спартака» деньги — не проблема

«Балтика» ожидаемо постепенно теряет игроков, которые сотворили главную сенсацию первой части сезона-2025/26.  И если «Локомотив» пока ведёт переговоры о переходе центрального полузащитника Максима Петрова, то латераль Владислав Саусь уже договорился о смене клубной прописки.

22-летний футболист перебирается в Москву.  Но не в ЦСКА, который хотел подписать Сауся в рамках обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.  «Армейцы», переключившись на хавбека «Фенербахче» Огуза Айдына, в начале января вышли из переговоров.

К тому же красно-синие не собирались платить за Владислава больше 250 млн рублей, в то время как калининградцы отпускать футболиста дешевле чем за 350 млн рублей не хотели.  Принципиальность балтийцев в итоге оказалась оправданной — на эту цену нашёлся покупатель в виде «Спартака».

Красно-белые ещё в начале декабря связывались с представителями как «Балтики», так и Сауся.  На тот момент переговорам мешало отсутствие у москвичей главного тренера.  Назначение Хуана Карседо избавило от этого препятствия.

Хуан Карседо
Хуан Карседо globallookpress.com

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян подтвердил, что калининградцы приняли предложение «Спартака» о покупке Сауся за 350 млн рублей.  А условия личного контракта, рассчитанного на срок до лета 2030 года, согласовали очень быстро, и теперь у красно-белых в команде новый 17-й номер.

Путь от атакующего хавбека к латералю

Перед открытием зимнего трансферного окна Владислава Сауся называли главным кандидатом на переход в топ-клуб РПЛ.  Родившись 6 августа 2003 года в Краснодарском крае, он начал заниматься футболом в местной школе под руководством первого тренера братьев Миранчуков — Александра Воронкова.  В 2017 году Саусь перебрался в подмосковный Егорьевск, где занимался в училище олимпийского резерва №5 «Мастер-Сатурн».

Выступая на позиции атакующего полузащитника, Владислав дважды выиграл чемпионат Московской области и однажды завоевал звание главного бомбардира регионального первенства.  Свой игрой он привлёк внимание скаутов петербургского «Зенита», который подписал юношу в начале 2021 года.

В Петербурге выждали 3 года, чтобы у Сауся закрепился статус воспитанника сине-бело-голубых.  За это время Владислав выступал в ЮФЛ, МФЛ, Второй лиге и даже юношеской Лиге чемпионов (всего 80 матчей, за которые оформил 14+17).  Шанс проявить себя в главной команде полузащитник получил лишь один раз — Семак выпустил его на последней минуте в матче 30-го тура сезона-2022/23 РПЛ с «Факелом».

В январе 2024 г.  «Зенит» отправил Сауся на полгода в аренду в «Шинник».  Ярославский коллектив с Дмитрием Черышевым во главе, в основном, играл в оборонительный футбол, поэтому Владислав результативностью не блистал, но приобрел опыт закрытия всей бровки, отработки сзади, возвращения на чужую половину из глубины, выполнения большого объема черновой работы.

Владислав Саусь
Владислав Саусь vk.com/fcshinnik

Саусь в подобной роли пригляделся представителям «Балтики», которые изначально рассматривали игрока как лимитчика на позицию латераля.  В результате калининградский клуб за 15 млн рублей выкупил футболиста у «Зенита», который за собой оставил 15% с последующей перепродажи.

В «Балтике» Саусь сразу закрепился в основном составе.  По итогам сезона-2024/25 не только с командой стал победителем Первой лиги, но и был признан лучшим молодым игроком.  Перейдя на новый уровень, Владислав продолжил своё эффективное выступление и в РПЛ.  Он сразу выбился в лидеры чемпионата по максимальной скорости (разгоняясь до 34 км/ч), пройденной дистанции на спринтах (больше 400 метров за игру) и суммарному пробегу.

Неудивительно, что тренерский штаб сборной России в октябре включил латераля в расширенный состав, хотя в окончательный список он так и не попал.  Впрочем, с такой игрой дебют за главную команду страны не за горами.

Прибыль для одних и рисковая инвестиция для других

Парадоксально, но кто точно выиграл от трансфера Сауся, так это — «Балтика».  Так, клуб, купив футболиста полтора года назад за 15 млн рублей, получил не только игровые выгоды (команда выиграла Первую лигу и ушла на зимний перерыв в топ-5 РПЛ), но и финансовые, заработав чистую прибыль в размере 280 с лишнем млн рублей.

Конечно, можно было отложить продажу игрока основного состава до лета.  Но гарантий того, что у футболиста не случится спад или травма, нет.  Заработав к 18-му туру 35 очков, «Балтика», по сути, выполнила свою главную турнирную задачу на сезон — сохранить место в Премьер-лиге.  Биться за медали РПЛ или Кубок России, где предстоит противостояние с «Зенитом», будет тяжело.  Так что в Калининграде смогли избежать одну из главных проблем отечественных футбольных менеджеров — решиться вовремя продать игрока.

Владислав Саусь
Владислав Саусь www.fc-baltika.ru

Тем более, у «Балтики» уже есть на примете футболисты, которые могут заменить Сауся.  СМИ сообщали об интересе балтийцев к двум защитникам: Антону Лукашову из мозырской «Славии» и Темиркану Судукову из махачкалинского «Динамо».  Небольшой плюс в виде 600 тыс.  евро также получит «Зенит».

«Спартак», в свою очередь, как бы это странно не звучало, этим трансфером ослабляет конкурента — калининградцы опережают красно-белых на 6 очков.  Да и банально, не даёт конкурентам (таким как ЦСКА или «Локомотив») забрать потенциально сильного игрока.  Но усилит ли свою команду — это вопрос.

Если Карседо примет решение играть с тремя центральными защитниками, то Владислав выглядит фаворитом в борьбе за место правого латераля.  Однако вероятность такого развития событий мала.  Скорее всего, испанец выберет схему 4-3-3 или 4-2-3-1.  Тогда интеграция Сауся в игровую модель красно-белых может вызвать трудности.

Чистым крайним защитником 22-летний футболист не играл.  К тому же у «Спартака» справа в обороне могут выйти Даниил Денисов, который вот-вот должен переподписать контракт, и Роман Зобнин, которого уже продлили до лета 2027 года.  А ещё есть Даниил Хлусевич, который, впрочем, вскоре вероятно покинет команду.

Что касается левого фланга, где Саусь, кстати, играл и в «Шиннике», и в «Балтике», то там у красно-белых есть варианты с Олегом Рябчуком, который летом наверно покинет клуб, с Ильёй Самошниковым, который после перехода из «Локомотива» присел на скамейку, и с неожиданно заигравшим на этой позиции Игорем Дмитриевым.  В общем, конкуренция для Сауся в «Спартаке» на данный момент выглядит высокой.

Такая диспозиция наталкивает на мысль, что Карседо может использовать Владислава на позиции правого вингера.  Поговаривают, что Тео Бонгонда уже зимой покинет «Спартак», а купленный год назад за 10 млн евро Пабло Солари так и не застолбил за собой место в стартовом составе.

Пабло Солари
Пабло Солари globallookpress.com

Имея опыт выполнения как атакующих, так и оборонительных функций вкупе с трудолюбием, физической подготовкой и правильным паспортом, Саусь безусловно имеет перспективы заиграть в «Спартаке».  Многое будет зависеть от того, как он проявит себя на сборах.

Скорее всего, «Спартак» берёт 22-летнего футболиста на перспективу.  В нем сейчас видят игрока ротации, который должен первое время выходить на замену.  Если же он сумеет выиграть у одноклубников конкуренцию, так будет вообще хорошо.

Но все эти разговоры — пока что теория, поэтому возникает вопрос: не переплатил ли «Спартак» за футболиста, у которого в активе только полсезона в РПЛ?  Игрока выкупают за 3,9 млн евро («Динамо», например, летом удалось выкупить игроков сборной России — Сергеева и Осипенко — дешевле: за 3,8 и 2,9 млн евро, соответственно), хотя Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 раза меньше — 1,8 млн евро.

Справедливости ради надо отметить, что полгода назад Саусь стоил всего 500 тыс.  евро.  При сохранении тенденции Владислав может быть продан в Европу в несколько раз дороже.  Правда кажется, что «Спартаку», который покупает одних футболистов за десятки миллионов, а с другими расстается бесплатно, нет дела до финансового фейр-плей.  Особенно, когда возвращение российских клубов в еврокубки случится не скоро.  Как бы такой подход не привел к плачевным результатам.