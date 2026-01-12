По информации СМИ, вингер «Фенербахче» и сборной Турции Огуз Айдын может в ближайшее время на правах аренды перейти в ЦСКА. Условия потенциальной сделки, биография турка и его возможное будущие в «армейском» клубе — в материале LiveSport.Ru.

ЦСКА и «Фенербахче» в активном диалоге

Подготовка клубов РПЛ ко второй части сезона идет полным ходом. Наступило время медосмотров и начала зимних сборов. Работа же на трансферном рынке ведется еще с прошлого года.

В частности, один из главных претендентов на золото чемпионата России, московский ЦСКА постепенно готовится к тому, чтобы весной на поле подтвердить ожидания болельщиков и экспертов. Главную задачу на зимнее трансферное окно «армейцы» уже выполнили — подписали нападающего Лусиано Гонду, который пришёл из «Зенита» в рамках обмена на Игоря Дивеева.

Но не форвардом единым жив ЦСКА. Клубу также важно решить еще одну важную проблему, на которую по осени неоднократно обращал внимание главный тренер Фабио Челестини — увеличить глубину резерва и повысить качество скамейки. С этой целью красно-синие нацелились на вингера «Фенербахче» и сборной Турции Огуза Айдына.

По информации инсайдера Ивана Карпова, клубы еще в начале января договорились об аренде 25-летнего футболиста за 650 тысяч евро. При этом москвичи летом выкупят турка за 6 млн евро (полсуммы заплатить сразу, а вторую половину — через год), если будет выполнено одно из двух условий:

Айдын проведет за ЦСКА и в РПЛ, и Кубке России 6 матчей, в каждом из которых проведет на поле не меньше 55 минут;

ЦСКА станет чемпионом России, а Айдын сыграет в 6 матчах РПЛ, в каждом из которых проведет на поле не меньше 45 минут.

Клуб из Стамбула в будущем получит 20% от прибыли с перепродажи футболиста. «Армейцам» оставалось договорится с самим игроком — шёл разговор о будущей зарплате на уровне 1-1,5 млн евро. Но вот здесь случилась загвоздка.

Огуз Айдын globallookpress.com

Из Турции пришла новость, что Айдын после встречи с представителями клуба отказался от перехода в ЦСКА. Хотя российские источники не спешат так категорично говорить. В частности, журналист Максим Квятковский, специализирующийся на новостях о красно-синих, заявил, что «вероятность перехода Айдына в ЦСКА пока остается» и «диалог еще идет активный».

Конечно, к началу сборов привести игрока «армейцам» уже не удалось. Но всё равно времени до возобновления сезона пока что более чем достаточно. К тому же из-за турка в ЦСКА отложили альтернативную сделку российского футболиста: латераля «Балтики» Владислава Сауся. Если на Песчаной действительно всерьез рассчитывают на Айдына, то им в ближайшее время следует провести дополнительный раунд переговоров и «дожать» сторону игрока.

Вырос в Нидерландах, играл у Моуринью

Огуз Айдын родился 27 октября 2000 г. в Гааге в турецкой семье, которая эмигрировала в Нидерланды. Первые шаги в футболе он совершил в академии алкмарского «АЗ», куда поступил в 2011 г. Но через 5 лет Огуз перебрался на историческую родину, где закончил школу «Буджаспора».

Первый матч на профессиональном уровне Айдын провёл 27 января 2018 года в матче Второй лиги Турции против «Эюпспора». До конца сезона он не смог отметиться результативными действиями, а команда вылетела в Третью лигу. «Буджаспор» и там стал последним, но Айдын, оформивший 5+4, остался в чемпионате. Перед началом сезона-2019/20 вингер в статусе свободного агента подписал контракт с «Буджаспор 1928» и почти сразу был отправлен на полгода в аренду в «Караджабей Беледиеспор».

Тот сезон у него не задался, но в следующем он выступил так (11+3 за 35 матчей), что привлек внимание со стороны клубов Суперлиги. Один из них — «Аланьяспор» — выкупил футболиста за 1,14 млн евро. В первый сезон при ограниченном игровом времени (865 мин. в 26 матчах) Айдын сумел продемонстрировать высокую результативность (8+1). Через год, став игроком основного состава (2667 мин. в 38 матчах), футболист стал одним из лучших бомбардиров в Турции (13+8).

Это открыло Огузу дорогу как в сборную Турции (дебютировал в июне 2024 г. в товарищеском матче с Италией), так и в один из главных клубов страны — «Фенербахче», который купил его за 6 млн евро. Хотя к вингеру также проявляли интерес «Галатасарай», лондонский «Арсенал» и две неназванные итальянские команды. Главный тренер жёлто-тёмно-синих Жозе Моуринью изначально был доволен трансфером, назвав Айдына первоклассным, сильным физически и тактически, умным игроком.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Однако на то, чтобы завоевать доверие португальского тренера, у игрока ушло три месяца, за которые он сыграл лишь 43 минуты, приняв участие в 4 из 16 матчей команды и не попав в заявку на Лиги Европы. Всё изменила сверхуспешная игра в матче 13-го тура против «Кайсериспора» (6:2), когда Айдын оформил дубль. После той встречи до конца сезона он пропустил всего 3 матча из 30 (и то по здоровью), заработав 7+8.

Но, к сожалению для футболиста, Жозе Моуриньо в сентябре ушёл из «Фенербахче», а команду возглавил Доменико Тедеско. При немецком тренере Айдын превратился в игрока ротации, вместо которого чаще предпочитали конкурентов по позиции — Керима Актюркоглу и Нене. А недавнее приобретение клубом вингера «Самсунспора» Энтони Мусаба за 5 млн евро дало Огузу понять, что на него в «Фенербахче» в общем-то и не рассчитывают.

Айдына такое положение дел не устраивает. Он в составе сборной Турции сыграл в 5 из 6 матчей отбора на чемпионат мира. Но сам мундиаль вингер без игровой практики рискует пропустить. Поэтому он хочет этой зимой перейти в команду, где ему будут стабильно предоставлять время на поле.

Челестини нужен правый бровочник

ЦСКА хочет подписать Айдына с целью усиления правого фланга. Удивление может вызвать факт, что «армейцы» выбирали между этим вингером и латералем Саусей. Однако есть основания предполагать, что Челестини, продолжая использовать схему 4-3-3, отдаст крайним защитникам на откуп всю бровку, что означает их постоянные подключения к атаке в роли вингеров.

Футболисты, претендующие на выполнение подобной роли, должны быть скоростными, выносливыми и способными обострить за счет дриблинга и точных передач в финальную треть и штрафную площадь. Всеми этими навыками обладает Айдын, который, кстати, ранее приходилось выступить на позиции крайнего защитника.

В первой части сезона правым защитником в ЦСКА, в основном, был Милан Гайич. Но сербский футболист не очень соответствует вышеприведенным требованиям: скорость у него невысокая, дриблинг — слабый, вовлеченность в атаки — редкая. Так что если Гайич — это больше оборонительная опция на правый фланг, то потенциальный новичок (Айдын, Саусь или другой, кого найдут) — атакующая.

Конкретно Айдын, который левой ногой владеет так же хорошо, как правой, еще может быть использован на левом фланге, где, например, он временами играл в «Фенербахче» при Моуринью. Также есть возможность выпустить Огуза на поле в качестве второго нападающего. А поскольку Айдын не ленится и отрабатывает в обороне, он может легко интегрироваться в высокий быстрый прессинг, который Челестини хочет видеть у ЦСКА.

Фабио Челестини globallookpress.com

Айдына характеризуют как спокойного игрока, так что проблем с игровой дисциплиной у него нет (последние 5 сезонов больше 3 желтых карточек за сезон не получал). Наоборот, его скоростная игра и регулярные попытки обыгрывать соперников один в один заставляют на нём нарушать правила, благодаря чему команда зарабатывает штрафные удары.

За последний год у европейских клубов интерес к Айдыну не пропал. В частности, в СМИ говорили, что его просматривают в «Лейпциге» и «Эвертоне». Сейчас переход турка в клуб подобного уровня вряд ли возможен, однако после чемпионата мира ситуация может измениться. Но на него нужно сначала попасть, и переход в ЦСКА может помочь получить вызов в сборную, а самим «армейцам» — неплохо заработать на перепродаже.