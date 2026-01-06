На бумаге сделка между «Зенитом» и ЦСКА по обмену Лусиано Гонду и Игоря Дивеева смотрится вполне логично — первый выпал из обоймы питерцев и как раз придется кстати «армейцам» в центре нападения, в свою очередь, второй без травм и с паспортом РФ пригодится «сине-бело-голубым» в свете грядущего лимита. Вопросы к целесообразности соглашения оставляют проблемы со здоровьем россиянина и неоднозначные игровые кондиции аргентинца.

Изгой и хрусталь

Похоже, что история Лусиано Гонду в Санкт-Петербурге достигла финальной точки — форвард внезапно попал в немилость главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, сославшему его в глухой запас. Регалии лучшего бомбардира клуба с берегов Невы минувшего сезона отошли на задний план, и 49-летний специалист в рамках Российской Премьер-лиги 2025/2026 всего один раз выпустил аргентинца в стартовом составе, предпочитая ему на острие атаки Александра Соболева, Матео Кассьерру либо Луиса Энрике.

Среди вариантов продолжения карьеры Гонду рассматривалось возвращение на родину, где активный интерес к нему проявлял «Ривер Плейт». Вот только предложение «миллионеров», видимо, сумел перебить ЦСКА, который намерен предложить Лусиано главное для него сейчас — стабильную игровую практику.

Обратным маршрутом в Северную столицу последует защитник Игорь Дивеев, кровь из носу необходимый «сине-бело-голубым» с учетом маячащего на горизонте ограничения количества зарубежных представителей в заявке команды. Если взглянуть на номинальных центрбеков «Зенита», то наблюдаем лишь иностранных исполнителей — за скобки можно вынести Нуралы Алипа, имеющего гражданство Казахстана и благодаря лазейке в регламенте пока не числящегося легионером.

Воспитанник «Уфы» полноценно пополнил ряды ЦСКА в июле 2019, проведя с того момента в футболке «красно-синих» более двухсот поединков во всех турнирах. Помимо профильных обязанностей в обороне, Дивеев в рядах «армейцев» возложил на себя функции голеадора, забив в общей сложности 21 мяч и став третьим лучшим снайпером команды в прошлой кампании РПЛ с пятью результативными ударами.

Игорь Дивеев pfc-cska.com

С другой стороны медали расположились травмы, преследующие Игоря практически на всем этапе пребывания в Москве. Причем из всего разнообразного ассортимента повреждений центрдефа прослеживается тенденция к серьезным проблемам с лодыжкой — к примеру, из-за них Дивеев почти полностью пропустил розыгрыш 2023/2024.

Куда успешнее для него складывается нынешняя кампания чемпионата России, в которой он отыграл от звонка до звонка в шестнадцати матчах из восемнадцати. Возможно, менеджмент «Зенита» питает надежды, что 26-летний защитник избавился от статуса постоянного гостя лазарета.

Счет идет на часы

Процедура по обмену Гонду и Дивеева подходит к логическому завершению, при этом детали сделки до сих пор не разглашаются — один из вариантов, что ЦСКА кроме аргентинского форварда получит еще 2 млн евро сверху за защитника. Учитывая текущие их стоимости исходя из сведений портала Тransfermarkt, которые составляют 9 млн евро за Игоря и 8 млн евро за Лусиано, вариант с доплатой вполне реален.

Согласно сообщениям СМИ, Гонду прилетел в Москву 4 января для прохождения медосмотра, по итогам которого он подпишет долгосрочный контракт с «армейцами» до 2030 года. Факт успешно сданных медицинских тестов подтверждает и Олег Еремин, представляющий интересы Дивеева, так что стороны в скором времени ударят по рукам и официально объявят о переходе игроков.

Большая часть российских экспертов сходится во мнении, что от перестановки в расположении «Зенита» и ЦСКА выиграют первые. Российский тренер Игорь Шалимов вовсе проехался по Гонду, который, по его мнению, скис в клубе с берегов Невы.

Обмен Дивеев — Гонду в пользу, на мой взгляд, «Зенита». Да, Гонду квалифицированный форвард, хорошо начал в РПЛ, но в этом сезоне он играет мало и не забивает. А ЦСКА нужен в атаку игрок, который начнет забивать с первого же матча, потому что есть шансы на трофей. Дивеев же основной игрок ЦСКА и лидер обороны. Отлично играет на стандартах, есть пас. А Гонду в «Зените» просто скис — мало того, что не забивает, так и по форме есть вопросы. Игорь Шалимов Российский тренер

Аналогичного мнения придерживается экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха, считающий аргентинца недостаточно скоростным нападающим и уповающий на то, что Лусиано часто теряется на газоне во встречах с лидерами РПЛ. Дивеева же он назвал лидером в оборонительных порядках «армейцем» и системообразующим игроком, которому потребуется срочная замена.

Либо пан, либо пропал

Оба клуба, как кажется, идут на вполне оправданный шаг и избавляют себя от головной боли — ЦСКА получает качественного нападающего, которому надоело пылиться на полке в Санкт-Петербурге, «Зенит» же в условиях дефицита российских исполнителей в обойме перед лимитом выдергивает ведущего центрбека у оппонентов.

Дивеев, обладающий талантом бомбардира и забивший, к слову, больше Гонду в текущем сезоне РПЛ, видится кандидатом в пару центрдефов с Нино, что позволит «сине-бело-голубым» использовать дополнительный слот с иностранцем в атакующих порядках. К тому же, российское гражданство далеко не единственный козырь, которым обладает Игорь и в его арсенале достаточно полезных футбольных навыков.

Среди них успешные действия в единоборствах, особенно на втором этаже, и наличие первого паса, являющегося ценной опцией у защитников в современной модели игры. На обратной чаше весов разместились, как говорили выше, травматичность и позиционные ошибки — порой Дивеев теряет контроль над ситуацией и упускает соперников, чем воспользовался Джон Кордоба в последнем поединке первой части Премьер-лиги.

Даже учитывая все недочеты Игоря, при грамотном подходе в построении обороны в ЦСКА его лидерские позиции оставались незыблемыми, поэтому прощание с ним стоит отнести в когорту потерь. Справляться главному наставнику ЦСКА Фабио Челестини придется за счет тандема Жоао Виктор — Матвей Лукин, которые ранее составляли связку с Дивеевым. Правда как к бразильцу, так и 21-летнему россиянину возникают претензии относительно их надежности в первой трети поля.

Проще переживают расставание с Гонду в рядах «Зенита», где аргентинца окончательно списал со счетов Сергей Семак. Крайне редкие выходы нападающего на газон тренер «сине-бело-голубых» связал с синдромом второго сезона, когда после эмоционального старта в команде Лусиано перегорел и сбавил обороты.

Лусиано Гонду fc-zenit.ru

Уход аргентинца в ЦСКА предоставит питерцам дополнительную возможность для выхода на латиноамериканский рынок в поисках усиления атаки. В списке возможных претендентов на роль столба нападения «Зенита» фигурирует Педро Абреу, которого селекционеры клуба из Северной столицы взяли на карандаш еще минувшим летом.

«Армейцы» в последние годы допускают промахи при выборе центральных нападающих, за что платят высокую цену в борьбе за чемпионский титул. Наглядным примером служит трансфер Алеррандро, заявившего о себе в «Ред Булл Брагантино» и провалившегося в ЦСКА — за 28 матчей лишь два гола.

Мастерство Гонду по сравнению с компетенцией бразильца или Тамерлана Мусаева находится на другом уровне, поэтому выиграть конкуренцию у них Лусиано должен без особых трудностей. Не сомневаемся, что Челестини уже подыскал ему идеальную роль в атакующей структуре «красно-синих», любящих плести кружева около чужой штрафной площади.