В текущей кампании Лусиано Гонду внезапно стал последним выбором Сергея Семака на позицию центрального нападающего, оставаясь за спиной Александра Соболева и Матео Кассьерры. Недостаток игровой практики прямо отражается на настрое 24-летнего форварда, желающего сменить обстановку грядущей зимой.

Быстро адаптировался и также быстро сник

Покупка Лусиано Гонду разнообразила трансферную кампанию «Зенита» лета 2024, где акцент в основном делался на российских футбольных исполнителей. Аргентинец впечатлил представителей «сине-бело-голубых» выступлениями за «Архентинос Хуниорс» и обошелся им в солидные 12 млн евро.

Стартовал в чемпионате России нападающий с места в карьер, отметившись дублем в дебютном поединке против «Пари НН». Всего до зимней паузы Гонду записал себе в актив семь результативных ударов во всех турнирах, заслужив статус одного из лучших переходов лета.

Козырем в рукаве Лусиано оставался его универсализм, позволяющий действовать не только как наконечнику атак, но и на позиции правого вингера. Сконцентрироваться более на роли центрфорварда ему пришлось в весенней части сезона, что связано с дорогостоящим усилением «Зенита» в лице бразильца Луиса Энрике, прибравшего к своим ногам власть справа на фланге питерцев.

На фоне находящегося в поисках себя Соболева и сбавившего обороты Кассьерры аргентинский нападающий выглядел светлым пятном в последней трети поля «сине-бело-голубых». Как итог, Гонду с десятью забитыми голами стал лучшим снайпером «Зенита» и вошел в список топ-10 бомбардиров Российской Премьер-лиги 2024/2025. Правда добраться до золотых медалей с клубом с берегов Невы у него не получилось — путь преградил «Краснодар», опередивший в чемпионате подопечных Семака на один пункт.

Сергей Семак fc-zenit.ru

Ожидалось, что дальнейший прогресс Лусиано в расположении «Зенита» не заставит себя долго ждать и он, окончательно освоившись в РПЛ, еще сильнее заявит о себе в кампании 2025/2026. Тем не менее предоставляемое ему игровое время на просторах российского первенства со стороны главного тренера питерцев резко сократилось, что прямо отразилось на мотивации и уверенности в собственных силах Гонду.

Постепенно аргентинец превратился в игрока ротации, появившись всего один раз среди стартовых одиннадцати в чемпионате — в среднем он проводит на газоне порядка двадцати двух минут. Мрачно смотрятся индивидуальные показатели Лусиано, который в текущем розыгрыше Премьер-лиги не запомнился ни одним результативным действием.

Лусиано Гонду fc-zenit.ru

Немногим лучше складывается картина для Гонду в Кубке России, где Сергей Богданович регулярно тасует колоду игроков «Зенита», предоставляя шанс невостребованным в РПЛ исполнителям. На групповом этапе турнира форвард по одному разу расписался автографами в воротах «Ахмата» и «Рубина» и еще дважды ассистировал партнерам по команде.

Вот только продолжение выступлений Лусиано, как и «Зенита», в Кубке страны находится под угрозой, так как в первой встрече 1/8 финала дружина Семака бесславно уступила московскому «Динамо» со счетом 1:3. Очередная возможность доказать важность для коллектива у Гонду выпадет на ответный поединок со столичным клубом, где «сине-бело-голубым» позарез потребуется бомбардирский талант аргентинца.

Семак расставил приоритеты

Как можно заметить, перформанс Лусиано напрямую зависит от оказываемого ему уровня доверия, чего Сергей Богданович, будто, не замечает в упор. 49-летний специалист игнорирует Гонду и маринует его на лавке запасных, предпочитая задействовать на острие атаки того же Соболева, чья эффективность продолжает вызывать вопросы.

Александр чувствует себя не в своей тарелке в Санкт-Петербурге, однако Семак настойчиво старается вписать россиянина в тактические построения «Зенита». Скорость, техника, удар — все эти компоненты хромают у 28-летнего форварда, однако игровую практику ему предоставляют на полях РПЛ в разы больше, чем аргентинскому партнеру по команде.

Александр Соболев fc-zenit.ru

Статистические показатели Соболева, конечно, превалируют в нынешней кампании чемпионата России над цифрами Гонду: три забитых мяч против нуля, но имей латиноамериканский исполнитель такую поддержку от Сергея Богдановича, то чаша весов склонилась бы в сторону Лусиано. Критикуют решения Семака его бывшие партнеры по команде, в частности Владимир Быстров, который назвал появление Александра на газоне в матче с «Крыльями Советов» капитуляцией наставника «сине-бело-голубых».

У веры Сергея Богдановича в Соболева есть только одно объяснение — наличие российского паспорта, выходящее на первый план в связи с готовящимся лимитом на легионеров. Иначе выписываемый ему второй сезон кряду кредит доверия оправдать тяжело, ведь его нахождение в клубе из Северной столицы до сих пор напоминает театр абсурда.

На выходе Семак, имея в распоряжении трех номинальных центрфорвардах, отдает предпочтение не самым очевидным вариантам, ведь тот же Кассьерра, фееривший в сезоне 2023/2024, выглядит блеклой тенью себя. Колумбиец все чаще попадает в лазарет по причине травм и не исключено, что в скором времени вовсе соберет чемоданы из Санкт-Петербурга.

Недоумение из-за редкого использования Гонду Семаком вызывает даже у самых ярых поклонников «Зенита», к примеру, комментатор Геннадий Орлов в споре за место под солнцем между Соболевым и Лусиано принял сторону последнего.

Да, у «Зенита», казалось бы, три номинальных форварда. Но Кассьерра травмирован, у Лусиано потухли глаза из-за того, что ему предпочитали Соболева. Получается, пригласили — и не доверяют, не ставят, или выпускают на 93-й минуте... Ну, что это такое? Геннадий Орлов Комментатор

Очередь из претендентов не заставила себя ждать

Туманные перспективы в «Зените» и роль вечного запасного явно не предел мечтаний для Гонду, который пользуется спросом как на родине, так и в Российской Премьер-лиге. Наиболее предпочтительным вариантом для Лусиано считается возвращение в Аргентину, где в его услугах заинтересован «Ривер Плейт».

«Миллионеры» уже зимой хотели бы арендовать нападающего с правом обязательного выкупа, и Гонду, по сообщениям СМИ, дал согласие на переход. Согласно данным портала Тransfermarkt аргентинский форвард оценивается в 10 млн евро.

Еще одним клубом, который в ближайшей перспективе может начать обивать пороги «Зенита», является московский ЦСКА. «Армейцы» испытывают острый дефицит качественных наконечников атак — бразилец Алеррандро так и не прижился в чемпионате России, черная полоса Тамерлана Мусаева затянулась, а одних стараний Артема Шуманского недостаточно.

При борьбе за золотые медали РПЛ, в которую «красно-синие» активно вклинились, только на голевых свершениях вингеров и атакующих полузащитников далеко не уедешь, поэтому Лусиано пришелся бы москвичам ко двору.

Лусиано Гонду fc-zenit.ru

На бумаге выгоду от трансфера получит как ЦСКА, чей состав пополнит уже адаптировавшийся к реалиям российской футбольной кухни нападающий, так и Гонду, смеющий рассчитывать на статус первой скрипки в центре атаки «армейцев». Главным препятствием выступает позиция «Зенита», который может наотрез отказаться от усиления оппонентов по чемпионату, продолжив держать аргентинца в резерве либо отправить его в «Ривер Плейт».

Хотелось бы избежать драматического исхода этой истории, когда или Лусиано начнет бойкотировать тренировочный процесс ради скорейшего ухода, или «сине-бело-голубые» отстранят его от занятий, устроив демонстративную порку. Если все-таки Гонду распрощается с «Зенитом», то пожелаем ему сверкнуть в новом клубе, показав тренерскому штабу питерцев их неправоту.