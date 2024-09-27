Нокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC

Даже такие звезды легкого дивизиона UFC, как Махачев и Гейджи, могут неожиданно проиграть. История лиги помнит немало апсетов, когда серьезный фаворит потерпел обескураживающее поражение

1.Би Джей Пенн — Фрэнки Эдгар

К апрелю 2010 года Би Джей Пенн укрепился в качестве одной из главных звезд UFC того времени. Американец ранее завоевал титул чемпиона в полусреднем весе, а потом взял пояс и в категории до 70,3 кг.

Пенн был очень хорош. Он доминировал в партере, не стеснялся рубиться в стойке и принимал все вызовы, не боясь абсолютно никого. В рамках четвертой защиты титула в легком весе ему предстояло встретиться с восходящей звездой Фрэнки Эдгаром.

У претендента в преддверии первого титульного боя в UFC были 9 побед и только одно поражение в ММА. Тем не менее, он считался большим андердогом, а коэффициент на его успех варьировался от 6.00 до 6.50.

Победу Пенна букмекеры оценили в 1.10-1.15. Но в тот вечер именитый чемпион ничего не смог противопоставить Эдгару, который грамотно отзащищался от борьбы и доминировал в стойке. В итоге Фрэнки выиграл единогласным решением и стал новым чемпионом UFC.

2. Энтони Петтис — Рафаэль Дос Аньос

Рафаэль Дос Аньос globallookpress.com

Энтони после победы над Хендерсоном в реванше и яркого финиша против Мелендеса в рамках первой защиты титула был серьезным фаворитом и в поединке с Рафаэлем Дос Аньосом.

Коэффициент 1.30 на победу Петтиса и 3.35 на успех его соперника — вот такие расклады были у букмекеров в преддверии их противостояния на 14 марта 2015 года.

Казалось, более разносторонний Энтони без проблем разберет Дос Аньоса, который просто вяжет соперников на канвасе и накрывает их одеялом, но нет. Скучный и прагматичный стиль бразильца взял свое.

Энтони все 25 минут был вынужден обороняться от тейкдаунов и выходить из клинчей. Скучно, вязко, но эффективно — именно так Рафаэль закончил правление «Шоутайма» в легком весе UFC, одолев его по очкам.

3. Ислам Махачев — Адриану Мартинс

Ислам Махачев globallookpress.com

В мае 2015 года дагестанец только дебютировал в UFC и сразу переехал в одностороннем порядке Лео Кунца — победа сабмишном во втором раунде. На тот момент Ислам был непобежденным проспектом, у которого 12 выигрышей и ни единого поражения в карьере.

Ничем неприметный середняк легкого дивизиона Адриану Мартинс выглядел легкой прогулкой для Махачева. Однако 3 октября 2015 года бразилец доказал обратное. При попытке размена в стойке Ислам наткнулся на контрудар левой и упал в нокаут уже в первом раунде.

Тогда Махачев потерпел первое поражение в ММА, но с тех пор он больше никому не проигрывал. Мартинс после неожиданного успеха сразу же пошел на спад. Бразилец далее потерпел 3 поражения подряд и бесславно закончил свою карьеру.

Пожалуй, такой финиш в ММА в очередной раз подтверждает тот факт, что в октябре 2015 года в бою с Махачевым Мартинсу просто повезло. Вряд ли бы бразилец повторил тоже самое в реванше.

4. Грант Доусон — Бобби Грин

Бобби Грин (справа) globallookpress.com

Гранта Доусона после десяти побед и одной ничьей в UFC стали рассматривать, как теневую угрозу для всего дивизиона. Борьба молодого американца переламывала любого противника.

Не стал для него проблемой даже Дамир Исмагулов, которого Доусон борол на канвасе все 25 минут. И не было никаких сомнений в том, что Бобби Грин, согласившийся выйти в октябре прошлого года против Гранта на коротком уведомлении, — очередной легкий вызов для молодого проспекта.

«Кинг» никогда не отличался стабильностью, чередуя на протяжении всей карьеры в UFC победы с поражениями. Но в бою с Грантом Бобби просто шокировал мир.

Ветеран поймал Доусона уже на первых секундах встречи правым боковым, отправив его в нокаут. Благодаря тому триумфу, Грин впервые за несколько лет вернулся в топ-15 легкого веса, сотворив невероятный апсет.

5. Матеуш Гамрот — Дэн Хукер

Матеуш Гамрот globallookpress.com

Польский легковес Матеуш Гамрот называл себя лучшим борцом дивизиона. Если учесть, что в 2022-м он победил Армана Царукяна, то ни у кого не было сомнений в успех против сбитого летчика Дэна Хукера.

Букмекеры давали на успех Матеуша коэффициент 1.20, тогда как виктория соперника оценивалась за 4.30. Но на UFC 305 поляк выглядел лишь тенью самого себя. В концовках первого и третьего раундов он дважды был на грани поражения нокаутом.

Несмотря на эпизодические всплески с доминированием в партере, взять верх над Хукером у него не вышло. Новозеландец поймал кураж и расстреливал Гамрота в стойке, словно боксерскую грушу.

Невероятный прессинг Хукера стал ключевым фактором его триумфа. Дэн одолел Матеуша раздельным решением судей и впервые за 4 года вернулся в топ-5 легкого дивизиона UFC.

6. Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Макс Холлоуэй vs Джастин Гейджи | Полный бой

Разница в коэффициентах между этими бойцами в преддверии противостояния на UFC 300 была не такой существенной, как в предыдущих встречах этого списка. Успех Гейджи оценивался за 1.55, а на победу Холлоуэя давали коэффициент 2.50.

И тем менее, независимые эксперты и фанаты видели фаворитом Джастина. Он у него более сильный удар, преимущество в габаритах (Холлоуэй поднялся в легкий вес из полулегкого) и кураж после победы брутальным нокаутом над Порье в реванше.

Шансы Холлоуэя заключались в лаки-панче или же победе раздельным решением. Однако Макс опроверг все гипотезы и устроил незабываемое шоу. На протяжении четырех и пяти раундов он с легкостью перестреливал «Хайлайта» в стойке.

А в самом конце встречи Холлоуэй зарубился с Гейджи в центре октагона и за секунду до финального свистка правым боковым отправил визави в царство снов — момент, которого точно не мог предвидеть абсолютно никто.

Такой нокаут в бою за пояс BMF, да еще и на юбилейном 300-м турнире, — это самая настоящая сенсация, которую фанаты ММА запомнят на века.