Темная глава в истории UFC. Безликие чемпионы портят наследие Макгрегора и Сен-Пьера

Эпоха ярких баталий и бескомпромиссных рубок осталась в прошлом. Современные чемпионы UFC задают стиль, который не нравится ни руководству, ни фанатам

Какой была «Золотая эра» UFC?

UFC — не только спорт, но и шоу. Эти 2 понятия всегда тесно переплетались друг с другом. Если нет фанатов, то не то прибыли. А значит, промоушен можно считать убыточным.

Поддерживать тонкую грань баланса в былые времена удавалось легендарным чемпионам UFC. В их число входили Джон Джонс, Сен-Пьер, Рэнди Кутюр и многие другие. Каждый из них устраивал в клетке настоящий триллер и боевик.

Даже если речь идет о борцовском стиле Жоржа Сен-Пьера, то он был совершенно не таким, как в современных реалиях. Каждый боец старой школы сильно отличался от нового поколения. Возможно, подход современных спортсменов стал более профессиональным.

Многие бойцы, включая чемпионов, стали думать наперед с кем подраться далее, удобным будет для них этот соперник или нет. Например, тот же Шон О’Мэлли, когда завоевал пояс, в рамках первой защиты выбрал Марлона Веру, потому как боялся сходу потерять титул с более сильным оппонентом.

Джон Джонс globallookpress.com

Но раньше подобных ситуаций никогда не было. В клетку выходили только те, кто действительно заслуживал титульного шанса. А сами чемпионы никогда не говорили, что не будут драться с этим или иным бойцом.

Больше всего удивляло то, что при таком подходе обладатели титулов выстраивали целое наследие и правили дивизионом в течение нескольких лет. А за свою смелость и готовность выйти в октагон против любого соперника бойцы получали уважение от фанатов.

Именно этим старая школа отличается от новой. Именно этим хороша была «Золотая эра» UFC. Речь идет не только о том, что в последнее время промоушен пополнили слишком много борцов и большинство поединков теперь скучные схватки на канвасе.

Раньше было больше зрелища: непредвиденных моментов, нокаутов и сабмишнов. Фанаты всегда получали то, что хотели: яркие рубки и досрочные финиши на любом этаже.

Но уж точно не 25-минутные тактические перестрелки или залеживания на канвасе в исполнении Белала Мухаммада и Мераба Двалишвили, современных чемпионов UFC.

Новые чемпионы — олицетворение прагматизма

Мераб Двалишвили (слева) globallookpress.com

Завоевание титула чемпиона UFC — наивысшая цель для многих представителей смешанных единоборств. Как правило, боец добравшийся до вершины, должен автоматически стать суперзвездой. В прошлом так было всегда.

В историю вписывали свои имена даже не самые очевидные бойцы. Но те же Белал Мухаммад, действующий чемпион UFC в полусреднем весе, и Мераб Двалишвили, обладатель титула в легчайшей категории, звездами не стали до сих пор.

В чем же дело? Почему они не получили всеобщего признания, несмотря на статус сильнейшего бойца в своих категориях? Ответ на этот вопрос очень прост. Во-первых, у каждого из них довольно скучный стиль. Например, Двалишвили идет на серии из 11-ти выигранных поединков кряду.

Однако досрочная победа на данном отрезке всего лишь одна. Подобная закономерность присутствует и в выступлениях Белала. Его серия насчитывает 10 побед кряду и только в двух случаях были досрочные финиши.

И даже несмотря на то, что Белал и Мераб представляют США, где проводится 90% всех турниров UFC, большой фанатской базы у них нет. Не зря говорится, что именно стили делают бои и шоу. Но у современных чемпионов с этим большие проблемы.

Второй момент, почему нынешние обладатели титулов в полусреднем и легчайшей категориях не популярны, это чрезмерная избирательность оппонента. Боец, ставший чемпионом, хочет удержаться на вершине, как можно дольше.

Именно поэтому каждый из них отказывается драться с главными претендентами в лице Шавката Рахмонова и Умара Нурмагомедова. Если вспомнить Андерсона Силву и Деметриуса Джонсона, то подобных прецедентов никогда не было.

Именно поэтому чемпионы прошлого это большие звезды и легенды, а нынешние чемпионы безликие бойцы.

Всему виной конкуренция?

Даниэль Кормье globallookpress.com

Конкуренция — это главный двигатель прогресса в спорте. Но, порой, она же является минусом. Ни для кого не секрет, что многие современные спортсмены сильно эволюционировали в плане бойцовского IQ.

Тренировочные процессы и подготовки к поединкам также изменились. А с появлением новых современных технологий бойцы стали выходить на свой пик не в 25-27, а в 30 лет. Да и планка, на которой можно находиться на топ-уровне, тоже сильно поднялась.

Теперь каждый поединок это не просто бой. Это целый стратегический ход, влияющий на дальнейшее развитие карьеры. Одна ошибка в бою может привести к поражению. Если проигрываешь определенный бой, не получаешь далее более сильного соперника, а соответственно не продвигаешься в рейтингах.

С финансовой точки зрения тоже все неблагоприятно: нет громких имен в послужном списке — нет больших гонораров. Ставки слишком высоки и никто не хочет проигрывать. Соответственно в боях в современное время наблюдается больше прагматизма, а не шоу, которое все так привыкли видеть.

В ряде дивизионов чемпионы меняются один за другим после каждого боя. И по мнению бывшего обладателя титулов UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Даниэля Кормье, — это большая проблема:

Anderson Silva Top 5 Finishes

«Сейчас трудно долго оставаться действующим чемпионом. В этом проблема — игра стала очень сложной. Сколько защит титула было у Андерсона Силвы? Одиннадцать? А у Джона Джонса? Тринадцать?

Мы говорили о Шоне О’Мэлли так, будто его чемпионство было великолепным, но он защитил пояс всего один раз. Представьте, если бы он сделал это семь раз. Долго владеть титулом очень сложно. Это нужно, чтобы стать настоящей суперзвездой.

Недостаточно быть просто чемпионом-вспышкой. Исраэль Адесанья был суперзвездой, потому что долго удерживал пояс, но с тех пор, как он его потерял, никто не может похвастаться большим числом защит.

Лично я считаю, что на данный момент три защиты титула уже можно считать великим чемпионством. Завоюй титул, трижды его защити, и ты уже в "Зале славы", потому что сегодня очень сложно удерживать пояс»

Сейчас, чтобы войти в историю, мало быть просто хорошим бойцом, как Мухаммад и Двалишвили. Нужно следовать по стопам Макгрегора и активно продвигать себя в медиа. Но даже этого может оказаться мало.

Еще важнее подтверждать свои слова делом в октагоне (финишировать своих соперников, а не просто залеживать) и принимать любые вызовы, как это делали легенды прошлого Андерсон Силва, Деметриус Джонсон и Жорж Сен-Пьер.