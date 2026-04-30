Эксперты и букмекеры дружно записали Хамзата Чимаева безоговорочным фаворитом в титульном бою в среднем весе против Шона Стрикленда на UFC 328. Но списывать «Тарзана» со счетов было бы огромной ошибкой. У американца есть несколько козырей, способных перевернуть бой

Феноменальный подъем с партера

Стрикленда можно переводить. Это делали и Дрикус Дю Плесси, и тот же Абус Магомедов — все они успешно проходили в ноги. Но никому из них не удалось удержать Шона на настиле дольше нескольких секунд. Секрет не в силовой борьбе, а в технике и мгновенной реакции.

Стоит сопернику ослабить давление, как Стрикленд уже упирается в сетку и поднимается на ноги. Чимаев славится своими удушающими и контролем на земле, но он привык ломать оппонентов психологически.

С Шоном этот номер не пройдет. Американец не боится падать, потому что знает: подъем займет меньше времени, чем атака борца. Даже если «Борз» проведет три или четыре тейкдауна, каждый раз ему придется начинать все заново.

В этом и кроется главная проблема для чемпиона. Он тратит колоссальные усилия на перевод, а Стрикленд встает как ни в чем не бывало и продолжает драться в стойке.

Выносливость топ-уровня

Чимаев ранее тяжело дышал уже в третьем раунде в бою тем же с Камару Усманом. Да, в последнем поединке с Дю Плесси он выглядел лучше, но Дрикус все 5 раундов безвольно лежал на спине и ничего не делал.

Стрикленд же пережил пять раундов с Исраэлем Адесаньей, выдержал натиск Имавова и Каннонира — бойцов с очень сильным кардио. Шон умеет драться все 25 минут без снижения темпа. Его работа ног пусть и не выглядит эстетично, но исключительно энергоэффективна.

Он не прыгает, не скачет, а плавно передвигается, экономя каждый глоток воздуха. К финальным раундам давление Стрикленда не ослабевает, а часто даже усиливается — вспомните его концовку февральского поединка с Энтони Эрнандесом.

Американский боксер нагружает оппонентов работой по корпусу и постоянным прессингом. Именно выносливость позволяет Стрикленду оставаться в элите даже без нокаутирующей мощи.

Он не ищет легких путей, а методично перерабатывает соперников раунд за раундом. Против Чимаева, чей стиль взрывоопасен, но краткосрочен, терпение и большой объем работы могут стать решающими факторами.

Шанс на лаки-панч есть всегда

Шона Стрикленда не назовешь ярким панчером, но это не значит, что он не способен отправить соперника в нокаут. У него богатый арсенал заготовок, которые экс-чемпион среднего веса UFC прячет за монотонным джебом.

Взять хотя бы последний бой с Энтони Эрнандесом, где «Тарзан» неожиданно поймал соперника коленом в солнечное сплетение, после чего добил серией прямых. Такой сценарий возможен и против Чимаева.

Например, «Борз» часто задирает подбородок, полагаясь на свою неуязвимость. Стрикленд такие пробелы отлично видит и может выстрелить той самой двойкой или апперкотом навстречу.

Он не пытается обесточить визави одним ударом, но его комбинации заточены на то, чтобы пробить защиту под неожиданным углом. Если бой перейдет в стойку, пусть даже на минуту, у Шона будет реальный шанс.

Хамзат ранее был потрясен в бою с Гилбертом Бернсом. Тогда бразилец даже отправил «Борза» в нокдаун, хоть в итоге и проиграл по очкам. Если уж Бернс смог зацепить Чимаева, то и у Стрикленда с его точностью есть возможность повторить подобное.

У Шона куда лучше защита в стойке

61 процент отраженных значимых ударов — это не просто цифра из статистики UFC. Это лучший показатель среди топов среднего веса. Стрикленд парирует атаки соперников не только руками, но и плечом, и в ответ мгновенно выбрасывает джеб.

Его защита настолько автоматизирована, что он может вести диалог со своим углом и одновременно уворачиваться от атак. Для Чимаева, привыкшего сокращать дистанцию в стойке мощными оверхендами, это станет неприятным сюрпризом.

Хамзат бьет широко и с замахом, что против такого типа защиты чревато промахами и потерей равновесия. А каждый промах «Борза» — это возможность для Стрикленда контратаковать и набирать очки. К тому же, Шон мастерски работает по корпусу.

Его хуки и фронт-кики направлены не только в голову, но и в печень. Это не всегда зрелищно, но очень эффективно. Если кто и может заставить Чимаева задышать уже во втором раунде, так это Шон со своими акцентированными ударами по корпусу.

Важно и то, что Стрикленд не боится идти в размен. Даже получая удары, он продолжает двигаться вперед. Такая навязчивость выбивает из колеи многих бойцов, которые привыкли, что оппоненты отступают после первого пропущенного попадания.

Стрикленд умеет удивлять, будучи андердогом

Победа Стрикленда в этом бою оценивается за 7.00 — букмекеры снова считают его мальчиком для битья. И ровно такая же ситуация была перед поединком с Исраэлем Адесаньей, где Шон шел аутсайдером с коэффициентом 6.00.

Но тогда «Тарзан» не просто победил, а разгромил чемпиона, проведя один из самых громких мастер-классов в истории среднего веса. Недавно в феврале у Стрикленда был поединок против Энтони Эрнандеса, где проспект, шедший на серии из восьми побед, также считался большим фаворитом.

Что касается Шона, то его вновь записали в неудачники с коэффициентом 5.50. Итог поединка с Эрнандесом удивил многих: Стрикленд нокаутировал Энтони в четвертом раунде, заставив замолчать всех хейтеров.

Американец регулярно живет в статусе андердога, и это его только подпитывает. Психологически Чимаеву будет непросто перестроиться. Хамзат привык, что соперники его боятся еще до боя. Но Стрикленд не робкого десятка.

Если «Тарзан» выдержит стартовый навал, то начнет медленно, но верно перебивать чемпиона. А там и до судейского решения недалеко. Именно так Стрикленд уже дважды обманул систему. Почему бы не сделать это в третий раз?