В спорте принято считать, что талант пробьет дорогу в любом возрасте. Но суровая статистика UFC говорит об обратном: лига любит молодых. Мы решили проверить это на примере бойцов с постсоветского пространства, от Хабиба и Яна до Топурии с Чимаевым

Золотой возраст дебюта до 23-27 лет

Посмотрите на первую волну наших чемпионов, и сразу станет понятно, когда нужно стучаться в двери UFC. Олег Тактаров, который первым принес России пояс, дебютировал в 27 лет. Это возраст зрелого мастера ММА, который уже все умеет, но еще полон сил.

Однако современные реалии жестче, ведь в нынешнее время нужно быть еще моложе. Хабиб Нурмагомедов пришел в лигу в 23 года. Тогда он был просто перспективным борцом с хорошей антропометрией. UFC дал ему время, раскачивал постепенно, и в итоге получил доминирующего чемпиона, который не знал поражений.

Если бы Хабиб пришел в 30, истории могло и не быть. Слишком велик риск, что карьера пошла бы по другому сценарию. Возьмем Петра Яна. Ему было 25 на момент дебюта. Уже присутствовала мощная ударная база и несгибаемый характер, но было куда расти.

Ян ворвался в легчайший дивизион шумно и быстро дорвался до пояса. Ислам Махачев и вовсе дебютировал в 23, как и его друг и наставник Хабиб. Сейчас мы видим, к чему это привело: Ислам сидит на троне во втором дивизионе и ищет для себя новые вызовы.

Мераб Двалишвили против Петра Яна globallookpress.com

Илия Топурия вообще уникальный случай. Он пришел в 23 года и буквально за 5 боев перевернул полулегкий дивизион. Быстро ворвавшись в топ-5, «Эль-Матадор» нокаутировал Волкановски с Холлоуэем, поднялся в легкий вес и в битве за вакантный титул без шансов снес Оливейру в первом раунде.

Во всех этих историях есть нечто общее: чемпионский фундамент закладывался именно в возрасте от 23 до 27 лет. Даже тяжеловесы, которые считаются поздними, здесь не выбиваются из тренда.

Андрей Орловский подписался в 21 год и до сих выступает, недавно еще и пояс в BKFC взял. Это говорит о том, что ранний старт дает не только титулы, но и невероятное долголетие в спорте.

Подобные примеры подводят к простой мысли: если тебе за 28, а ты еще не в UFC, шансы на чемпионство резко падают. Нынешние российские звезды попали в систему молодыми, успели адаптироваться, сделали себе имя и вышли на пик формы именно к моменту титульных боев.

Редкие исключения и зона турбулентности после 30

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Конечно, есть бойцы, которые пришли позже, но стали топами. Александр Волков дебютировал в 28 лет. Он тяжеловес, а в этом дивизионе возрастные рамки немного размыты.

Волков сразу показал высокий уровень, попал в топ-10 и периодически стучится в двери титульника. Но даже он не стал чемпионом, хоть и был близко. А вот карьера Хамзата Чимаева уже более интересный случай.

Он пришел в сильнейшую лигу в 26 лет, то есть на грани нашего золотого диапазона. Но здесь вопрос в другом: сейчас ему 31, карьера буксует, активности нет. Если бы он пришел в 23, возможно, успел бы зачистить два дивизиона.

Единственное громкое исключение из правила после 30 — это Азамат Мурзаканов. Он дебютировал в UFC аж в 32 года. И сейчас он уже в топ-6 полутяжелого веса, идет без поражений и выглядит настоящим бугименом в категории до 93 кг.

А теперь посмотрим на тех, кто пришел после 35 лет. Алексей Олейник, настоящая легенда в ММА, дебютировал в 37. Он давно сделал себе имя, но на титул уже не претендовал. Ринат Фахретдинов попал в UFC в 31, шел шикарно (6-0-1), но контракт с ним не продлили.

Возможно, из-за того, что в топ-15 полусреднего веса, итак, много сильных бойцов. А очередной россиянин в числе потенциальных претендентов на титул лиге просто не нужен

Что же получается? В 28-30 в UFC нужно заходить уже с репутацией, впечатляющей статистикой и хайпом. Дебют после 31 уже лотерея, где выигрывают только уникумы вроде Мурзаканова. После 35 можно даже не пытаться.

Кто сможет догнать и перегнать Джонса?

Джек Маддалена против Ислама Махачева globallookpress.com

Теперь давайте заглянем в будущее. Джон Джонс оставил планку наследия, до которой допрыгнуть почти невозможно. Но в рядах бойцов из СНГ есть парни, которые теоретически могут хотя бы постучаться в эту вечность. И разговор здесь короткий, их лишь трое.

Первый и главный кандидат Ислам Махачев. У него уже 4 защиты в легком весе и пояс в полусреднем. Если дагестанец проведет еще 3-4 защиты в категории до 77 кг, подмяв под себя весь дивизион, как делал это в 70 кг, разговор о величайшем в истории станет реальным.

У Джонса не было чистого доминирования во втором дивизионе, и у Ислама шанс есть превзойти «Баунса» в этом аспекте. Второй кандидат Илия Топурия. Этот парень вообще идет по пути максимального безумия.

Забрал пояс у Волкановски, переехал Холлоуэя, взял пояс в легком весе. Если грузин рискнет подраться с Исламом в категории до 77 кг и победит, то впишет себя в историю. Три весовые категории при нуле в графе поражений — это будет даже круче, чем у Джонса.

Нельзя не отметить и Хамзата Чимаева. Правда, его время уходит. В 31 год «Борз» стоит на месте, а средний вес под его чемпионством и низкой активностью тонет в скуке. Чтобы догнать Джонса, нужно зачистить средний дивизион и забрать пояс у Алекса Перейры в категории 93 кг.

Теоретически это возможно, но с его активностью на грани фантастики. Поэтому на прямой вопрос, кто сможет потягаться с Джонсом, ответ пока один: больше всего шансов у Ислама Махачева.

Топурия способен перегнать всех, однако сложно представить его в полусреднем весе в поединке со 190-сантиметровыми гигантами вроде Иэна Гэрри, Шавката Рахмонова или Майкла Моралеса. Что касается Чимаева, то ему нужно начать драться по 3 раза в года. По-другому «Борзу» конкурировать с наследием Джонса не удастся.