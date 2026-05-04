2 мая в австралийском Перте прошел турнир UFC Fight Night 275. В главном событии вечера в полусреднем весе встретились Джек Маддалена и Карлос Пратес

Результаты боев предварительного карда

1. Марван Рахики в полулегком весе победил Оливера Шмида нокаутом в первом раунде

2. Кэм Роустон в среднем весе победил Роберта Брычека единогласным решением судей

3. Джуниор Тафа в полутяжелом весе победил Кевина Кристиана нокаутом в первом раунде

4. Джейкоб Малкун в среднем весе победил Джеральда Мершарта единогласным решением судей

5. Колби Тикнесс в легчайшем весе победил Винса Моралеса единогласным решением судей

6. Уэс Шультц в среднем весе победил Бена Джонстона удушающим приемом в третьем раунде

7. Джонатан Микаллеф в полусреднем весе победил Тембу Горимбо раздельным решением судей

8. Коди Стил в легком весе победил Дома Мар Фана удушающим приемом в первом раунде.

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в тяжелом весе между Тайем Туивасой и Луи Сазерлендом. Австралиец шел на серии из шести поражений подряд и дрался на домашней арене, получив наилучший шанс прервать череду неудач.

Тем более, что соперник согласился на бой за 2 недели до начала турнира, заменив выбывшего Шона Шарафа. Отсутствие давления явно сыграло Луи на руку. С первых минут он начал проводить тейкдауны и контролировать Туивасу на земле.

Австралиец не мог ни защититься от борьбы, ни донести свой коронный удар в стойке. Большую часть боя «Бам-Бам» провел на спине. В концовке встречи Туиваса получил предупреждение от рефери и лишился балла за запрещенный удар коленом в голову по лежащему сопернику.

Сазерленд выиграл единогласным решением со счетом 30:26 и одержал первую победу в UFC после двух провалов. Туиваса в очередной раз подвел своих болельщиков, уступив в седьмой раз подряд. Сложно представить, что промоушен даст ему еще один шанс.

Следующий поединок состоялся в наилегчайшем весе между Тимом Эллиотом и Стивом Эрцегом. Накануне противостояния парни занимали 11-ю и 12-ю строчки в рейтинге. Эллиотт известен непредсказуемой манерой боя и умением ломать планы соперников за счет своей борьбы.

В первом раунде он пытался навязать хаотичный темп, но Эрцег не поддавался на провокации. Австралиец работал вторым номером, контролировал дистанцию и набирал очки.

Во втором и третьем отрезках картина не изменилась. Эллиотт искал моменты для атаки, несколько раз пробовал пройти в ноги, однако системной угрозы создать не смог. Эрцег методично делал свое дело, не давая сопернику раскрыться.

Все трое судей единогласно отдали победу австралийцу. Бой не стал украшением вечера. Зато Эрцег выиграл очередной поединок, поднялся на одну строчку в рейтинге и порадовал местных фанатов.

Далее в тяжелом весе сошлись Брандо Перичич и Шамиль Газиев, занимавший 14-ю строчку в рейтинге. Воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова ворвался в UFC в 2023 году с громкими победами, но последние бои показали серьезные проблемы в защите.

Перичич, напротив, шел в лиге на серии из двух досрочных побед подряд. И уже первый раунд поединка получился максимально безумным. Газиев раз за разом пропускал удары, но шел вперед и отвечал джебами.

В какой-то момент Шамиль даже потряс Перичича — австралиец пятился назад и выглядел растерянно. Но во втором раунде накопленный урон дал о себе знать. Перичич провел точную серию, добавил мощный правый хук и Газиев рухнул на настил.

Рефери остановил бой на отметке в 3:44. Так Брандо одержал третью досрочную победу в UFC. Для Газиева это уже второе поражение подряд нокаутом.

Разгромы от Салкиллда и Пратеса

В со-главном событии вечера в легком весе встретились местный проспект Куинллан Салкиллд и ветеран дивизиона Бенеил Дариуш, 12-й номер рейтинга. У австралийца до этого боя было в UFC 4 победы кряду, и он считался большим фаворитом.

Однако старт выдался для Салкиллда непростым. Дариуш сходу пошел вперед, нанес мощный удар и едва не отправил молодого австралийца в нокдаун. Казалось, ветеран дожмет соперника, но Куинллан спокойно вышел из-под прессинга и продолжил биться, выжидая свой шанс для атаки.

Мгновение спустя, австралиец донес до цели точную двойку, отправив соперника на настил. От безысходности Дариуш бросился в ноги, но во время отчаянной попытки тейкдауна пропустил серию хаммерфистов, окончательно потеряв контроль над ситуацией.

В итоге рефери остановил встречу за полторы минуты до конца отрезка, присудив австралийцу победу техническим нокаутом. Для Куинллана это уже пятая виктория в UFC, причем четыре из них досрочные. После боя Салкиллд сразу вызвал на поединок Матеуша Гамрота.

В главном событии вечера в полусреднем весе встретились бывший чемпион UFC Джек Маддалена и Карлос Пратес, первый и пятый номера рейтинга дивизиона. Для австралийца этот бой был шансом вернуться в гонку после поражения Исламу Махачеву по очкам в ноябре прошлого года.

Однако все пошло не по плану уже с первых секунд. Пратес начал поединок слишком раскованно — финтил, работал с опущенными руками, прессинговал и действовал первым номером. Маддалена выбрал осторожную тактику и делал ставку на контратаки.

Преимущество в размахе рук в 13 сантиметров позволяло ударам бразильца достигать цели раньше, чем австралиец успевал ответить. В конце раунда Джек отчаянно пошел в борьбу, провел тейкдаун, но развить успех так и не смог.

После перерыва дела Маддалены стали заметно хуже. Пратес регулярно доставал его джебами, локтями и коленями в клинче, периодически позволяя себе откровенные издевки над соперником.

В третьем раунде Пратес дважды отправил Маддалену в нокдаун, но намеренно давал ему подняться на ноги и продолжал избиение. После очередного нокдауна бразилец все же добил экс-чемпиона серией локтей в партере, тем самым закрепив свой успех.