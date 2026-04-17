Пояс BMF, доставшийся Оливейре после победы над Холлоуэем, вызвал много споров. Слезы при вручении титула за 25 минут борьбы в партере — не то, что ждут от «самого опасного гангстера». А значит, самое время вспомнить тех, кто действительно заслужил этот титул

Куинтон «Рэмпэйдж» Джексон

Если бы пояс BMF придумали раньше, одним из главных претендентов стал бы Куинтон Джексон. Еще в Pride он рубился в центре клетки с легендами вроде Вандерлея Силвы и Сегуна Руа, а после перехода в UFC быстро стал звездой полутяжелого веса.

Его бои с Чаком Лиделлом, Дэном Хендерсоном и Джоном Джонсом собирали огромную аудиторию. Особенно запомнились невероятные нокауты против Силвы и Лиделла.

За пределами клетки Джексон вел себя, как настоящий плохой парень, а свое прозвище «Рэмпэйдж» получил еще в детстве за постоянные уличные драки. Он крушил двери на шоу The Ultimate Fighter и позволял себе грязные шутки в адрес журналисток.

Его обожали фанаты за то, что он всегда выходил и сносил своего соперника на настил. «Рэмпэйдж» оставался таким же безумцем и за пределами октагона. Именно это сочетание и делает бойца настоящим претендентом на пояс BMF.

Петр Ян

Петр Ян globallookpress.com

Среди российских бойцов сложно найти более подходящую кандидатуру, чем Петр Ян. У него было немало конфликтов с коллегами — от Коди Гарбрандта до Генри Сехудо.

Особенно запомнилась словесная перепалка с командой Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили. Петр также всегда может неприятно пошутить о внешнем виде, как в случае с тем же Шоном О’Мэлли.

В октагоне Ян позволял отпускать себе неприличные жесты после того, как отправил в нокдаун Алджамейна Стерлинга тем самым коленом и нокаутировал Юрайя Фейбера.

Но главное качество BMF Петр показал после череды неудач — собрался, выдал серию выигрышей и вернулся на вершину, одолев Мераба Двалишвили в реванше. Эта победа добавила ему медийного веса. Теперь Ян живое воплощение самого опасного бойца в легких весовых категориях.

Карлос Пратес

Леон Эдвардс и Карлос Пратес globallookpress.com

Карлос Пратес попал в UFC недавно, но уже влюбил в себя миллионы фанатов. Любой его бой почти гарантирует брутальный нокаут. Он провел в UFC 7 поединков, выиграл 6 из них, причем все 6 нокаутами. За каждую победу получил бонус от руководства.

За прошлый год бразилец закрепился в топ-10 в полусреднем весе. Он потушил свет в глазах Джеффа Нила, который никогда не проигрывал нокаутами, и отправил на настил Леона Эдвардса. Теперь Пратес в одном шаге от титульного боя.

За пределами клетки он похож на типичного плохого парня из бразильских фавел: обожает вечеринки, выпивает и курит по две пачки сигарет в день. Его не волнует репутация — Карлос живет, как хочет.

Деррик Льюис

Деррик Льюис (справа) globallookpress.com

Льюис главный кандидат на пояс BMF в тяжелом весе. Фанаты любят его за искрометное чувство юмора и огненные интервью. Он рекордсмен UFC по количеству нокаутов — 16 раз выключал свет соперникам.

«Черный зверь» финишировал Волкова в самом конце встречи, проиграв вчистую предыдущие 14 минут, и поймал апперкотом Блэйдса, против которого ему не давали шансов.

Даже в 40 лет Льюис продолжает разочаровывать молодых проспектов. В числе поверженных Крис Дакас, Родриго Насименто и Таллисон Тейшейра, потерпевший поражение за 35 секунд.

На закате карьеры «Черный зверь» просто наслаждается жизнью, дает громкие интервью и преподает урок молодым, которые претендуют на его место в топе.

Илия Топурия

Илия Топурия globallookpress.com

Топурия похож на типичного итальянского мафиози: дорогая одежда, безупречный стиль. Образ плохого парня он подкреплял на деле — когда Пэдди Пимблетт оскорбил грузинский народ, Илия пришел спросить с него за это в лобби отеля. Позже их конфликт едва не перерос в драку.

Каждый выход Топурии в клетку сулит его соперникам большие проблемы. Он нокаутировал Волкановски, лишив того пояса в полулегком весе, затем стал первым, кто отправил в нокаут Холлоуэя. После этого деклассировал за раунд Чарльза Оливейру в бою за вакантный титул в легком весе.

Отличная черта Топурии — делать дерзкие прогнозы и подтверждать их. Он обещал нокаутировать Волкановски, Холлоуэя и Оливейру, и сделал это. Теперь обещает остановить и Махачева.

Джон Джонс

Джон Джонс globallookpress.com

«Баунс» не раз подтверждал статус самого опасного бойца планеты. Он стал самым молодым чемпионом в истории UFC, провел рекордное количество защит, перебил три поколения лучших бойцов от «Рэмпэйджа» до Гана.

В поединках американец громил оппонентов в их сильнейших аспектах. Джонс брутально задушил Мачиду, деклассировал в борьбе Кормье, разбил в стойке Густафссона. За пределами клетки у Джона бесспорное первое место в рейтинге плохих парней.

Драка с Кормье на битве взглядов, ДТП в нетрезвом виде, задержания с оружием, драка с полицейскими — и это не один вечер, а почти 10 лет. «Баунс» сам предложил идею боя за пояс BMF с Алексом Перейрой.

Учитывая, что его карьера сейчас в подвешенном состоянии, именно такой повод мог бы убедить всех, что Джонсу нужно вернуться.

Ник Диас

Ник сочетает все, чего фанаты ждут от истинного BMF. Диаса обожает публика, его бои всегда яркие и брутальные. Он рос в криминальном Стоктоне, где каждый день не обходился без уличных драк.

В октагоне Ник вел себя вызывающе: любил показывать средние пальцы и пробивал пощечины. У него не было авторитетов — он нелестно отзывался даже в адрес легендарного Жоржа Сен-Пьера, у которого никогда ни с кем не было публичных скандалов.

Однажды Диас устроил драку с соперником прямо в больнице, куда обоих привезли залечивать раны после поединка. Ник потерял из-за отстранений почти 10 лет карьеры.

Забавно, что именно его брат Нейт предложил идею создания пояса BMF. Но настоящим, истинным BMF был и остается именно Ник Диас.