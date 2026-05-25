Колби Ковингтон так и не взял настоящий пояс UFC — только временный. И это лучшая метафора всей его карьеры

Исчезновение без фейерверка

Колби Ковингтон не любит тишину. Но ушел он именно так — без заявлений, слез и прощального боя. 38-летний американец уведомил руководство UFC о завершении карьеры. Последний раз фанаты видели его в клетке в декабре 2024 года.

Тогда Ковингтон проиграл техническим нокаутом Хоакину Бакли и с тех пор отдыхал без боев целых 14 месяцев. UFC не предлагал ему поединков. Или предлагал, но сам боец утверждает обратное.

«Они не дают мне зарабатывать», — жаловался Ковингтон еще до ухода. По условиям контракта промоушен должен был предлагать ему три боя в год. По факту — ноль.

Камару Усман vs Колби Ковингтон: Вспоминаем бой

Американец хотел даже сразиться с Арманом Царукяном по правилам борьбы в лиге RAF, но UFC запретил, заявив, что действующим бойцам нельзя соревноваться вне организации.

В итоге Ковингтон просто перестал быть частью ростера. Ни прощальной пресс-конференции, ни последнего выхода под крики «USA!». Только официальное уведомление. Для человека, который годами требовал внимания к своей персоне, это ироничный финал.

Статистика тоже говорит сама за себя: две победы в последних шести боях, серия из двух поражений подряд. Время Ковингтона в UFC буднично подошло к концу, напоминая списание старого инвентаря.

Временный чемпион навсегда

Колби Ковингтон с временным поясом UFC globallookpress.com

Чего добился Ковингтон за 12 лет в UFC? Формально лишь временного титула в полусреднем весе. В июне 2018 года он единогласным решением победил Рафаэля Дос Аньоса и взял пояс.

Объединительный бой с Тайроном Вудли сорвался из-за травм и операции на носу. В итоге руководство промоушена лишило Колби даже промежуточного титула. Дальше были три попытки стать полноценным чемпионом.

«Хаос» дважды проиграл Камару Усману — в 2019-м (технический нокаут в пятом раунде) и в 2021-м (единогласное решение). А затем уступил Леону Эдвардсу по очкам. Многие фанаты тогда возмущались, за что Колби вообще дали третий титульный шанс?

Итоговое резюме в UFC следующее: 12 побед, 5 поражений. В октагоне промоушена американцем были повержены Хорхе Масвидаль, Демиан Майя, Тайрон Вудли, Рафаэль Дос Аньос, Робби Лоулер. Список внушительный, но Колби так и остался вечным претендентом, который громко кричал, но тихо проигрывал в решающих матчах.

Временный чемпион — это как «почти король». Красиво звучит, но на практике ничего не значит. Особенно если ты трижды не смог стать королем по-настоящему. Но главный парадокс в том, что Ковингтон умудрялся оставаться в топ-10 полусредневесов даже без серий побед.

Его образ трештокера и любовь к Дональду Трампу (или хотя бы громкие заявления об этом) приносили больше дивидендов, чем победы. Но в конце концов даже эта магия перестала работать. Недавно рейтинг полусреднего веса обновился, и «Хаоса» выкинули из топ-15.

Боец, которого ненавидят миллионы

Леон Эдвардс и Колби Ковингтон globallookpress.com

Главное наследие Ковингтона не его борьба и не удары, а длинный язык. Все началось с победы над Демианом Майей в Сан-Паулу в 2017 году. Тогда скромный Колби вдруг выдал огненную речь, назвав бразильцев «грязными животными». После подобного перформанса его тайно вывозили с арены под охраной, потому что местные фанаты были готовы избить американца сразу после боя. С тех пор «Хаоса» прорвало.

Он конфликтовал со всеми: с Джоном Джонсом, Хорхе Масвидалем (бывшим другом), Камару Усманом, Леоном Эдвардсом. Пытался задеть Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, дразнил Хамзата Чимаева. Список врагов Ковингтона занимает несколько абзацев. При этом при реальных столкновениях Колби частенько вызывал полицию.

Такой образ помог неплохо заработать, ведь UFC ненавидит скучных бойцов. Даже с простоями и без ярких побед Ковингтон получал громкие поединки и титульные шансы. Но была и обратная сторона. Его не пускали тренироваться в общий зал UFC Performance Institute.

С ним никто не хотел находиться рядом. Колби стал изгоем в собственном промоушене. При этом реальных драк вне октагона у него почти не было. Только оскорбления и нападки на оппонентов в соцсетях. Но когда дело доходило до боя в клетке, особенно в титульных противостояниях, Ковингтон проигрывал.

«Он всегда пытался быть тем, кем не является», — сказал как-то Камару Усман. И в этом есть доля правды. Образ агрессора и патриота, который готов на все ради США, рассыпался при первой реальной угрозе. Но фанаты все равно смотрели его бои. Потому что ненавидеть Ковингтона было так же весело, как и болеть против него. И это, пожалуй, его главное достижение.

RAF, борьба и призрак Царукяна

Люк Рокхольд против Колби Ковингтона на RAF globallookpress.com

Теперь Ковингтон свободен. Контракт с UFC больше не висит камнем на шее. И он уже сделал следующий ход, сосредоточившись на борцовской лиге Real American Freestyle, где провел два боя, победив Люка Рокхольда и Диллона Дэниса.

А 30 мая его ждет поединок с Крисом Вайдманом, бывшим чемпионом UFC в среднем весе, который тоже отошел от дел в ММА. Билеты раскупают, фанаты вовсю шутят: «Наконец-то соперник, который не вырубит Колби в стойке».

Сам Ковингтон обещает появляться на борцовском ковре, как можно чаще. Самое интригующее противостояние, конечно же, схватка с Арманом Царукяном. Бойцы уже не раз обменивались колкостями в медиа.

Буквально вчера в UFC запрещали этот поединок. Теперь запретов нет. Только представьте: два трештокера, два мастера борьбы и взаимной неприязни. Их битва соберет хорошие деньги.

Кроме того, ходят слухи о подписании Ковингтона в MVP, новую бойцовскую лигу Джейка Пола. Даже после бесславного завершения карьеры в UFC «Хаос» все еще товарный актив, способный привлекать внимание. А это в современном ММА стоит дороже бойцовских навыков.

Что в итоге? Колби Ковингтон останется в истории UFC, как временный чемпион, вечный претендент, король трештока и главный раздражитель для фанатов. Но для парня, который в 2017 году чуть не был уволен из промоушена, это уже победа. И свою минуту славы в спорте «Хаос» все-таки получил.