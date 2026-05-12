На UFC 328 Александр Волков одолел единогласным решением судей Вальдо Кортес-Акосту. У «Драго» 6 побед в семи предыдущих встречах. Но даже такие цифры не гарантируют ему бой за пояс в тяжелом весе

Прагматизм против драйва

Александр Волков на UFC 328 в Ньюарке остановил победную серию Вальдо Кортес-Акосты, продлив свою. Для россиянина бой имел ключевое значение в контексте борьбы за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. Несмотря на статус фаворита, «Драго» столкнулся с яростным сопротивлением оппонента.

Александр начал встречу в своем стиле, удерживая визави на дальней дистанции джебами и лоу-киками. Кортес-Акоста пытался сокращать разрыв, но постоянно натыкался на жесткие прямые.

Первый раунд остался за Александром благодаря полному контролю над пространством. Вальдо не мог донести до цели свои комбинации, опасаясь встречных ударов. Однако к экватору боя доминиканец адаптировался и стал призывать россиянина к открытой рубке.

Публика гудела, но Волков не повелся на провокации трибун и соперника. Третья пятиминутка стала самой тревожной, так как Вальдо завладел инициативой и выглядел свежее в концовке, стараясь вырвать победу финальным штурмом.

UFC 328: Александр Волков — Слова после боя

Александр довел дело до решения судей, но оставил вопросы своей пассивностью. Итоговый счет зафиксировал успех Волкова со счетом 29:28, но зал встретил «Драго» свистом.

Зрители были недовольны осторожностью россиянина, который явно избегал риска. Александр выполнил задачу минимум, однако не убедил боссов UFC. Слишком большой акцент на защите делает его выступления сухими для фанатов.

В глазах промоушена Волков подтвердил статус надежного, но скучного атлета. Данная победа не принесла того лоска, который необходим претенденту номер один. Для Вальдо это поражение не станет крахом, ведь он бился на равных со вторым номером рейтинга.

Вечный претендент

Заслужил ли Волков титульный шанс, глядя на сухую статистику его последних лет? Спортивная логика говорит «да», ведь в активе бойца шесть побед в семи поединках. Он прошел через топовых борцов и нокаутеров, показывая высокий уровень навыков.

Но каждый раз внешние обстоятельства мешали Александру забрать свое. Реалии UFC таковы, что Волков прочно застрял в статусе вечного претендента. Он раз за разом выполнял всю черную работу, проверяя амбиции молодых и дерзких проспектов.

Даже когда побеждал уверенно, матчмейкеры находили повод отодвинуть его. Путь к вершине для «Драго» всегда оказывался длиннее, чем у конкурентов. Ситуацию портит и Дана Уайт, публично усомнившийся в вердикте на UFC 328.

Босс заявил, что победу в близком бою стоило отдать именно Кортес-Акосте. Такие слова главы UFC — четкий сигнал, что акции Волкова внутри лиги не выросли, потому как бой получился «на тоненького».

Промоушен всегда ищет ярких звезд, а стиль Волкова плохо продается. Спортивный принцип в тяжелом весе часто уступает место маркетинговым планам. Получается, Волков снова стал заложником своей академичности.

Юбилейная сороковая победа не дала Александру нужного импульса в его возрасте. В 37 лет бойцу нужно доминировать, чтобы не быть списанным со счетов. Лига понимает, что делать ставку на осторожного ветерана сейчас невыгодно. А значит, обстоятельства обнуляют все предыдущие заслуги российского тяжа.

В очередной раз «Драго» справился, но не прыгнул выше собственной головы. Вечный цикл претендентских боев продолжается без видимого конца для Волкова. Он заслужил шанс своей стабильностью, но этого мало в современных реалиях.

Год ожидания и новые риски для «Драго»

Что ждет Александра Волкова после столь неоднозначного успеха в минувшие выходные? Несмотря на вторую строчку рейтинга, титульная гонка идет без его участия. Все внимание приковано к временному поясу, за который сразятся Сирил Ган и Алекс Перейра в Белом доме 14 июня.

Действующий чемпион Том Аспиналл вернется после травмы глаза через несколько месяцев и подерется с победителем данной пары. Это значит, что расписание титульных боев уже занято до самого конца 2026 года. Реальный шанс для Волкова появится только к середине следующего. И такой простой может стать началом конца большой карьеры.

Александру придется выбирать: ждать своего часа или принимать новые вызовы. Дана Уайт наверняка предложит ему бой, чтобы Волков не застаивался без дела. И каждый очередной поединок будет нести огромные риски при минимальных бонусах, а лига продолжит использовать его в роли гейткипера для новых звезд дивизиона.

Вероятным сценарием видится реванш с Сергеем Павловичем, если тот выиграет в Макао у Таллисона Тейшейры. Также возможен и ответный бой с Кертисом Блэйдсом. Поединок с Ризваном Куниевым или встречу с проигравшим в паре Ган — Перейра тоже не стоит исключать.

Любой из этих путей лишь топтание на месте и потеря драгоценного времени. Обидно, что победная серия не дает Волкову ровным счетом ничего. Ему приходится соглашаться на условия лиги, чтобы просто оставаться в игре.

Судьба Волкова в UFC похожа на сериал о человеке перед закрытой дверью. Он остается элитным бойцом, но никогда не станет большой звездой. Жестокая правда ММА, где эпатаж важнее спортивного долголетия и стабильности.

Ожидание титульника вновь затягивается. Но а Волкову остается продолжать побеждать и ждать случайного шанса из-за травм других.