10 мая состоится турнир UFC 328. В главном событии вечера чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев проведет первую защиту титула против Шона Стрикленда

Бои предварительного карда

1. Клейтон Карпентер в наилегчайшем весе подерется с Хосе Очоа

2. Байсангур Сусуркаев в среднем весе проведет бой с Джорденом Сантосом

3. Пэт Сабатини в полулегком весе сразится с Уильямом Гомисом

4. Роман Копылов в среднем весе встретится с Марко Тулио

5. Джим Миллер в легком весе подерется с Джаредом Гордоном

6. Грант Доусон в легком весе проведет бой с Матеушем Ребецки

7. Йоэль Альварес в полусреднем весе сразится с Ярославом Амосовым

8. Атеба Гаутье в среднем весе встретится с Оззи Диасом.

UFC 328 Обратный отсчет — Чимаев vs Стрикланд

Бои основного карда

Откроет основной кард поединок в легком весе, где сойдутся два ветерана Бобби Грин и Джереми Стивенс. «Кинг» подходит к бою на серии из двух побед. В декабре он раздельным решением судей одолел Лэнса Гибсона.

В феврале 2026-го на турнире в Мехико Бобби нокаутировал Дэниеля Зеллхубера во втором раунде. Грин в свои 39 лет намерен доказать, что его время еще не ушло. А вот Джереми Стивенс, напротив, проиграл последний бой после возвращения в лигу.

В мае 2025 года он уступил Мэйсону Джонсу по очкам. Перед возвращением в UFC Стивенс ярко выступал в кулачной лиге BKFC, где победил Эдди Альвареса и Джимми Риверу. Стивенс дерется прямолинейно, всегда идет вперед и пытается разбить соперника за счет давления.

Грин — полная противоположность. Он мастер контратак, использует постоянные перемещения и нестандартную стойку. Текущая форма Бобби на порядок выше. Джереми в данном поединке будет очень непросто.

Следующими в октагон выйдут Шон Брэди и Хоакин Бакли. Бойцы занимают шестую и девятую строчки в рейтинге полусреднего веса. Брэди в ноябре 2025 года проиграл нокаутом Майклу Моралесу. Однако до этого одержал три победы подряд, в том числе задушил экс-чемпиона Леона Эдвардса.

Хоакин Бакли, в свою очередь, тоже потерпел неудачу в последнем бою. В июне 2025 года он уступил решением судей Камару Усману. Но до этого Бакли шел на впечатляющей серии из шести побед. Хоакин нокаутировал Колби Ковингтона, Стивена Томпсона и легко переиграл Нурсултона Рузибоева.

Бакли гораздо лучше смотрится в ударке, чем в партере. Бьет быстро, жестко, чаще всего сериями по корпусу и голове. Брэди будет избегать разменов в стойке — это его слабая сторона.

Он выберет работу точными прямыми ударами для захода на ближнюю дистанцию с целью перевести бой в партер. Бакли, наоборот, нацелен на нокаут с первых секунд. Он знает, что Брэди уязвим в стойке, и постарается поймать его встречным ударом.

В тяжелом весе встретятся Александр Волков, занимающий вторую строчку рейтинга, и Вальдо Кортес Акоста, идущий четвертым. «Драго» подходит к бою после победы над Жаилтоном Алмейдой в октябре 2025 года раздельным решением судей.

До этого он аналогично уступил Сирилу Гану, а еще раньше победил по очкам Сергея Павловича. Кортес-Акоста также пребывает в неплохой форме. В январе 2026 года он нокаутировал Деррика Льюиса во втором раунде.

До этого доминиканец вырубил Шамиля Газиева и Анте Делию, причем обоих в первом отрезке. Вальдо считается одним из самых непредсказуемых панчеров дивизиона, но его технический арсенал заметно уступает россиянину.

Волкову необходимо избегать разменов вблизи. Серии джебов, удары по голеням и корпусу помогут ему удержать соперника на дальней дистанции.

Первые защиты титулов для Чимаева и Вана

В со-главном событии вечера чемпион наилегчайшего веса Джошуа Ван встретится с третьим номером дивизиона Татсуро Таирой. Представитель Мьянмы завоевал пояс на UFC 323, победив в первом раунде техническим нокаутом Александре Пантожу, травмировавшего руку.

До этого он одолел Брэндона Ройвала единогласным решением и нокаутировал Бруно Силву. Ван славится высоким темпом и снайперской точностью ударов, хотя нокаутирующей мощи ему зачастую не хватает, что, скорее, упирается в специфику дивизиона.

Его оппонент Татсуро Таира, в свою очередь, идет на серии из двух досрочных побед. В декабре он неожиданно нокаутировал Брэндона Морено во втором раунде. А в августе прошлого года задушил Пака Хен Сона.

Единственное поражение в карьере японец потерпел от Брэндона Ройвала в октябре 2024 года раздельным решением судей. Таира в отличие от Вана базовый борец, он будет искать любую возможность перевести бой в партер.

В прошлых поединках Ван неплохо защищался от тейкдаунов. Если ему удастся навязать бой в стойке, Таиру ждут большие проблемы. Джошуа не теряет в качестве даже в поздних раундах, так что затягивать поединок в глубокие воды Татсуро невыгодно.

В главном событии вечера чемпион среднего веса Хамзат Чимаев проведет первую защиту пояса против третьего номера рейтинга Шона Стрикленда. В августе 2025 года на UFC 319 «Борз» просто стер в пыль Дрикуса Дю Плесси, доминировав над ним все пять раундов.

До этого чеченец задушил Роберта Уиттакера в первом раунде. Его тейкдауны молниеносны, а контроль на земле невероятен. Шон Стрикленд тоже был чемпионом, но отдал титул тому же Дю Плесси в 2024 году и не смог его вернуть в реванше, вновь проиграв по очкам.

Однако он по-прежнему остается топовым бойцом. В феврале 2026 года Стрикленд остановил разогнавшегося Энтони Эрнандеса (шел на серии из восьми побед), забив его до остановки рефери.

Шон базовый боксер. У него невероятная выносливость, высочайший бойцовский IQ, но довольно ограниченный арсенал из джебов, коленей и фронт-киков. Чимаев — это стилистически худший кошмар для любого ударника.

А после всех оскорблений со стороны Стрикленда «Борз» точно не намерен затягивать поединок на 25 минут. Скорее всего, бой закончится очень быстро. Личная вражда только подогревает интерес к данному противостоянию.