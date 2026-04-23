Тяжелый вес в боксе переживает необычную эпоху. Ветераны за 30 и даже под 40 лет все еще удерживают пояса, а 20-летние проспекты уже дышат в спину. Разберем 10 ключевых фигур дивизиона — от бывшего абсолютного чемпиона до крепких середняков. У каждого есть свои плюсы, но ни один не лишен уязвимостей

Александр Усик

Усик при росте в 191 сантиметр весит около 100 кг, но его главное оружие не габариты, а молниеносная реакция. Украинец продемонстрировал ее в боях с Фьюри и Джошуа, которые были значительно крупнее.

Он точно наносит удары, своевременно меняет стойки и способен быстро сменить тактику, если чувствует, что теряет контроль. Слабость очевидна: возраст и вес. Усику 39 лет, у него 24 победы в карьере без поражений, но время уже работает против него.

23 мая в Египте он встретится с кикбоксером Рико Верхувеном. Быструю победу назовут пустой тратой времени, а если вдруг будет трудный бой, то скажут, что лучшие годы позади. Критики не замолчат в любом случае.

Тайсон Фьюри

Если не считать Усика, Тайсон Фьюри лучший технарь тяжелого дивизиона в боксе. Для человека ростом в 206 сантиметров и весом под 125 кг он двигается невероятно легко. Британец отлично контратакует и может заставить любого выглядеть посредственно.

У «Цыганского короля» 35 побед, одна ничья и два поражения, но и он уже не молод (37 лет). Несмотря на неуловимость, его всегда можно было достать размашистым оверхэдом, а ударная мощь британца, как показал недавний бой с Махмудовым, осталась в прошлом.

На данном этапе Фьюри пытается организовать поединок против Энтони Джошуа и грозит завершить карьеру в шестой раз, если этого не произойдет. Простой в отсутствии топ-соперников может сыграть злую шутку: возвращаться на элитный уровень после долгой паузы всегда труднее.

Энтони Джошуа

Джошуа до сих пор способен на сокрушительные удары — травма челюсти Джейка Пола тому доказательство. Его фирменная двойка (джеб и кросс), возможно, самая разрушительная комбинация среди тяжеловесов.

У «Эй-Джея» 29 побед и 4 поражения, 26 раз британец побеждал нокаутом. Он один из лучших панчеров в дивизионе. В реванше тому же Усику доставил немало проблем.

Но в 36 лет его лучшие дни позади. Последняя встреча с топ-тяжеловесом (с Дэниелем Дюбуа в 2024 году) закончилась поражением нокаутом. Джошуа часто обвиняют в излишней прямолинейности, а как повлияла на его психологическое состояние недавняя автокатастрофа — еще предстоит узнать.

Бой с Фьюри остается последним шансом закрепиться на топ-уровне. Если Джошуа проиграет еще раз, его карьера, как элитного тяжеловеса, закончится.

Мозес Итаума

Совсем другая история с Мозесом Итаумой. 21-летний проспект выиграл все 14 боев (12 нокаутами). Он хладнокровен и терпелив, что обычно несвойственно в таком возрасте.

Но Мозес еще не встречался с реальными претендентами из топ-5, поэтому все комплименты преждевременны. На сегодня мало что известно о его стойкости и выносливости. Скорость и молодость на его стороне, но этого недостаточно, чтобы стать королем тяжелого веса.

Дэниель Дюбуа

Дэниель — обладатель пушечной мощи в обеих руках. Его тренеры говорят, что работать с ним на лапах — это уже рискованно, а получить удар в ринге еще опаснее. В 28 лет «Динамит» провел 25 боев. На его счету 22 победы (21 нокаутом) и 3 поражения, все досрочные.

Дюбуа сложный боец для оценки: он легко сдавался в поединках против Джойса и Усика, но стоял как скала, принимая удары Джошуа и Хрговича. Даниэль не самый пластичный и техничный боксер, и когда становится трудно, его желание победить уже не раз ставили под сомнение.

Тем не менее, после первых двух поражений в карьере он возвращался на ринг с победой. 9 мая его ждет титульное противостояние с Фабио Уордли — бой, который нельзя пропустить.

Джозеф Паркер

Многие соперники новозеландца ошибочно считали его посредственным боксером. Джозеф хорошо обучен технически, обладает неплохим арсеналом, грамотно режет углы и умеет прибавлять по ходу встречи, поэтому его трудно победить. В 34 года за плечами Паркера 36 побед при четырех поражениях.

Однако репутация экс-чемпиона мира была разрушена, когда в октябре прошлого года его нокаутировал Уордли, а затем появились новости о проваленном допинг-тесте. При этом Паркер бывает слишком неосторожен в атаке, а долгая карьера на топ-уровне рано или поздно даст о себе знать.

Агит Кабайел

Тем, кто не знаком с Кабайелом, стоит сравнить его разгром Махмудова в 2023 году с выступлением Фьюри против того же россиянина. Немец в свои 33 года выиграл все 27 поединков в карьере.

Он избавился от привычки экономить силы в середине боя, но может потерять концентрацию против соперника вроде Усика, который контролирует темп и дистанцию. Прямолинейность станет проблемой против элитного тактика.

Агита нельзя называть одним из самых зрелищных бойцов. Однако его прессинг и удары по корпусу очень эффективны. Вопрос только в том дадут ли ему шанс проявить себя или же промоутеры будут продвигать более медийных тяжеловесов?

Фабио Уордли

Главный козырь Уордли не ударная мощь (хотя он один из сильнейших панчеров), а настрой и решимость. Он пришел в спорт из уличного бокса, у него нет сильной школы. Но умение биться до конца, пока соперник не упадет, исходит изнутри.

Чего только стоят бои с Кларком, Хуни и Паркером. Всегда считалось, что Уордли можно перебоксировать, но никто не делал этого достаточно долго. 20 побед и одна ничья без единого поражения говорят сами за себя.

9 мая Фабио предстоит бой с Дюбуа. Если Уордли пройдет его, то ворвется в элиту. Если нет — останется крепким середняком, который всегда дает зрелище.

Деонтей Уайлдер

Имя Уайлдера по-прежнему на слуху. Ему 40 лет, в активе 45 побед, ничья, 5 поражений и 43 виктории нокаутом. Он уже не так силен, рефлексы притупились, но при этом все тот же непредсказуемый боксер с сокрушительным ударом.

На данном этапе карьеры «Бронзовый бомбардировщик» уязвим, как никогда. Изнурительные бои с Фьюри и нокаут от Чжана приблизили его к завершению карьеры. Стойкость никогда не была выдающейся чертой Деонтея, даже на пике.

После недавней победы над Чисорой Уайлдер снова в центре внимания. Большой бой он точно получит, ведь его имя продает билеты. Но выиграть у кого-то из топ-5 маловероятно. Это уже похоже на чудо.