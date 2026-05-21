The Athletic рассказывает, как «Астон Вилла» превратила самый тревожный сезон эпохи Унаи Эмери в главный успех клуба за 44 года.

Вершина достигнута, гора покорена. «Астон Вилла» утопала в эйфории стамбульской ночи. Это был по-настоящему великий вечер.

Капитан Джон Макгинн и главный тренер Унаи Эмери навсегда вписали свои имена в историю клуба. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, победив «Фрайбург» на стадионе «Бешикташ Парк».

Болельщики бирмингемцев — а их в Стамбуле оказалось куда больше официальной квоты в 11 тысяч человек — еще днем плясали под проливным дождем, а вечером распевали песни в честь почти каждого игрока и тренера. «Астон Вилла» — победитель Лиги Европы. Первый крупный трофей клуба за три десятилетия и первый европейский титул за 44 года.

«Астон Вилла» обеспечила себе выход в Лигу чемпионов, а игроки теперь, согласно контрактам, получат еще один бонус — за победу в Лиге Европы. Сотрудники клуба, которым повысили зарплату на пять процентов после прошлой квалификации в ЛЧ, надеются на аналогичный жест.

Для Эмери, настоящего мастера этого турнира, это уже пятый титул Лиги Европы — достойная награда за невероятную трансформацию «Виллы» под его руководством. За три с половиной года испанец превратил команду, которая спаслась от вылета из АПЛ только за счет разницы мячей, в постоянного участника еврокубков, а теперь — и в победителя Лиги Европы.

В четверг в Бирмингеме состоится чемпионский парад на автобусе с открытым верхом. Его планировали провести еще в 2024 году после финала Лиги конференций, однако тогда «Вилла» вылетела в полуфинале.

Этот сезон стал самым бурным за всю эпоху Эмери в клубе. Защитник Эзри Конса точно описал происходящее словом «американские горки»: команда пережила самые тяжелые моменты за время работы испанца, а теперь — после победы над «Фрайбургом» — испытала и величайший триумф.

«Это было похоже на финал "Миссии невыполнима"», — сказал один из руководителей клуба, который, как и другие собеседники, говорил на условиях анонимности. «Столько поворотов было против нас, но мы все-таки справились».

«Унаи Эмери, дружище… гений», — сказал один из сотрудников первой команды, отвечая The Athletic на вопрос о том, как «Вилла» сумела оправиться после всех неудач этого сезона.

Это история о том, как «Астон Вилла» и Эмери обрели бессмертие для всех, кто носит бордово-голубые цвета.

Возвращаемся в сентябрь 2025‑го. «Астон Вилла» балансировала на грани кризиса. Три очка в стартовых пяти турах чемпионата и первый забитый мяч лишь в последнем из этих матчей — против «Сандерленда». До этого бирмингемцы оставались единственной командой среди семи высших дивизионов Англии, не сумевшей отличиться ни разу.

Тот гол забил Мэтти Кэш в выездной встрече с «Сандерлендом», завершившейся вничью 1:1, хотя соперник больше часа играл вдесятером.

После финального свистка Унаи Эмери был настолько взбешен, что какое‑то время всерьез обсуждалось, выйдет ли он вообще на пресс‑конференцию. Когда же испанец все-таки появился перед журналистами, то обвинил игроков в «лени» — и эти слова были восприняты внутри команды крайне болезненно.

Эмери боялся сезона, в котором придется смотреть не вверх, а вниз по турнирной таблице. После матча с «Сандерлендом» он прямо сказал футболистам, что всерьез обеспокоен ситуацией.

Люди из окружения тренера, не связанные с клубом, считали, что даже попадание в еврокубки вновь стало бы для этого состава серьезным перевыполнением плана. По их мнению, без Эмери реальный уровень команды находился где-то между восьмым и двенадцатым местами.

«Вилла» выглядела разбалансированной и все еще отходила от тяжелого лета, прошедшего в условиях жесткой экономии. Атмосфера вокруг поездки в Сандерленд стала тревожной еще до стартового свистка: клубный автобус прибыл к стадиону с опозданием более чем на полчаса — из-за того, что предматчевая установка Эмери затянулась.

Испанец, чей контракт рассчитан до 2029 года и не содержит пункта о досрочном расторжении, регулярно меняет расписание в последний момент. Масштаб его влияния таков, что он способен даже переносить время вылетов команды на еврокубковые матчи.

Тренировки по-прежнему оставались изнурительно долгими, а выходных у игроков было минимум. Внутри клуба росло ощущение усталости: ранние приезды на базу, поздние уходы домой и жизнь фактически по внутренним часам Эмери постепенно сказывались на атмосфере.

Некоторые футболисты еще летом жаловались на чрезмерно тяжелую предсезонную подготовку. Команда провела слишком много матчей в пяти разных странах. В один уик‑энд — выезд в Марсель в субботу, а уже в воскресенье — игра в Испании против «Вильярреала».

Стоит отметить, что похожие разговоры возникали и годом ранее. Однако теперь, на фоне финансовых ограничений, минимальной активности на трансферном рынке и постепенно стареющего костяка состава, риск стагнации стал куда реальнее.

54‑летний Эмери использует приложения для путешествий, чтобы определять оптимальное время выезда команды на матчи. Но в случае с поездкой в Сандерленд он недооценил дорожную ситуацию. И эта история стала лишь одним из примеров того, как прежде безупречно выстроенная Эмери система начала давать трещины.

Состав «Астон Виллы» постепенно старел, а будущее многих игроков оставалось неопределенным. Несколько футболистов были открыты к уходу летом — пусть и не настаивали на трансфере напрямую.

Морган Роджерс, которого люди из окружения Унаи Эмери считали сильнейшим игроком команды, вызывал огромный интерес у других клубов. Однако сам он прекрасно понимал, что именно его клуб твердо намерен сохранить. Эмери лично поговорил с Роджерсом и попросил его остаться еще на сезон — 23-летний футболист с готовностью согласился.

В раздевалке не было серьезных конфликтов, но игроки испытывали раздражение из-за слабой трансферной кампании. Особенно болезненно команда восприняла уход Джейкоба Рэмзи — воспитанника клуба и одного из самых популярных футболистов внутри коллектива — в «Ньюкасл».

Представители нескольких игроков, а также сотрудники, работавшие с Эмери, говорили о растущем ощущении, что тренер может покинуть клуб, если «Астон Вилла» не пробьется в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Источники в других клубах, включая тех, кто сотрудничал с Эмери раньше, регулярно обсуждали его будущее — вне зависимости от текущих результатов. Вопрос о будущем Эмери поднимался неоднократно, но именно в первые месяцы сезона он стал особенно актуальной темой.

Унаи уже 18 лет практически без перерыва выступает в еврокубках. Он не захочет оставаться в «Астон Вилле», если команда не будет играть в Европе. Он буквально живет такими матчами. Анонимный источник об Унаи Эмери

Однако другие источники опровергали сомнения, утверждая, что Эмери обладает в «Астон Вилле» такой степенью автономии и таким количеством доверенных сотрудников, — условия, которые вряд ли найдет где-либо еще. А главное — сам тренер оставался доволен средой, которую ему позволили создать.

Эмери, один из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, собрал вокруг себя внушительную испанскую команду специалистов. После приглашения нового физиотерапевта прошлым летом число испанских сотрудников на футбольном направлении выросло примерно до 15 человек. Поэтому главным вопросом оставался даже не «почему» он может уйти, а «как» это вообще возможно.

В других клубах, включая «Манчестер Юнайтед», действительно обсуждали вариант с приглашением Эмери, однако руководителей смущала необходимость брать вместе с ним такой большой штаб.

Даже люди, долго работавшие с Эмери бок о бок, знают о его личной жизни совсем немного. Он дружелюбен, воспитан, но почти не общается вне работы — кроме узкого круга тренеров, директора по футболу Дамиана Видагани, спортивного директора Роберто Олабе и главного скаута Альберто Бенито. И когда результаты ухудшаются, эта закрытость и серьезность ощущаются еще сильнее.

«Никто толком ничего не знает об Эмери», — признался один из сотрудников клуба.

Над командой нависла угроза как физического, так и психологического выгорания. И это был всего лишь сентябрь, а «Астон Вилла» уже выглядела измотанной.

«Негативная атмосфера», как позже назовет ее Унаи Эмери, зародилась еще в последнем туре предыдущего сезона на «Олд Траффорд», где «Астон Вилла» упустила путевку в Лигу чемпионов из-за разницы мячей. Опустошенный взгляд Эмери после финального свистка идеально отражал настроение, с которым клуб вошел в лето.

В последующие недели руководители клуба пребывали в мрачном настроении. Ощущение болезненного разочарования, сожаления и несправедливости не исчезало. «Астон Вилла», как позже признавался Олли Уоткинс, «просто не вышла на поле», а удаление Эмилиано Мартинеса в первом тайме еще долго воспринималось как роковой момент.

Тема несправедливости прежде всего касалась арбитра Томаса Брэмолла, который преждевременно дал свисток — за мгновение до того, как Роджерс закатил мяч в ворота. Гол был бы засчитан, если бы игра продолжилась.

В «Астон Вилле» также остались недовольны поведением «Манчестер Юнайтед», который в тот период пытался переманить клубного врача бирмингемцев — специалиста, связанного с Рубеном Аморимом, который на тот момент возглавлял «красных дьяволов».

Руководство клуба было в ярости как из-за собственной игры, так и из-за судейских решений. Совладелец Нассеф Савирис после матча зашел в раздевалку команды, а сам клуб оперативно выпустил заявление в соцсетях, раскритиковав Брэмолла и сообщив о намерении обратиться к техническому директору PGMOL Говарду Уэббу.

Позже тогдашний спортивный директор Мончи получил ответ от Уэбба: англичанин объяснил причины назначения Брэмолла на матч и признал ошибочность решения арбитра, выразив сочувствие клубу. Но настроение это не улучшило.

Непопадание в Лигу чемпионов оставило в бюджете клуба дыру примерно в 70 миллионов фунтов. А выход в Лигу Европы лишь усложнил ситуацию — «Астон Вилле» пришлось жестко соблюдать финансовые правила УЕФА, включая ограничения по доходам и расходам на состав.

Среди руководителей клуба укрепилось мнение, что подобные санкции фактически работают в интересах футбольной элиты и ставят амбициозные клубы вроде «Астон Виллы» в заведомо невыгодное положение.

Именно это стало одной из причин крайне скромного лета на трансферном рынке: у бирмингемцев оказался самый низкий чистый расход среди всех клубов АПЛ, а последний день окна превратился в настоящую импровизацию.

Виктор Линделёф, который уже был близок к переходу в «Эвертон», в итоге присоединился к «Астон Вилле» в последний момент, а аренды Харви Эллиотта и Джейдона Санчо вызвали разногласия внутри клуба.

Эмери не хотел подписывать ни Эллиотта, которого ему предлагали еще в начале лета, ни Санчо. Мончи, который неоднократно продвигал сделки по игрокам лишь для того, чтобы тренер накладывал вето, в итоге поплатился за это и покинул клуб уже в следующем месяце.

Финансовая ситуация очень сложная, потому что, когда ты выходишь в Лигу чемпионов или Лигу Европы, тебе нужно усиливать состав, нужны игроки для ротации. Это несправедливо, разве нет? Клуб проделывает огромную работу, владельцы хотят усилить команду, но просто не могут. Мэтти Кэш защитник «Астон Виллы»

Отдельной проблемой был и Мартинес — один из главных лидеров раздевалки, пусть его эго иногда и раздражало окружающих. Голкипер хотел уйти и не скрывал этого ни от кого. Он уверял партнеров, что переходит в топ‑клуб Европы, что только усиливало ощущение, что «Астон Вилла» катится вниз.

В последний день трансферного окна Мартинес сидел на базе в Бодимуре, ожидая звонка о переходе в «Манчестер Юнайтед», который так и не поступил.

И все же, несмотря на усталость игроков и сотрудников, а также растущее раздражение из-за организационных проблем, в тренерских качествах Эмери никто не сомневался. Все по-прежнему считали его лучшим человеком, способным провести команду через кризис.

Все здесь немного переживали. Клуб не мог подписать много игроков. Большинство либо пришли в аренду, либо вернулись из аренд. Мы сказали себе: «Хорошо, работаем с теми, кто есть, и выкладываемся на каждой тренировке». Это стало очень важным изменением в ментальности команды. Пау Торрес защитник «Астон Виллы»

Неопределенность закончилась после закрытия трансферного окна. По словам нескольких источников, первые два матча «Астон Виллы» в Лиге Европы — против «Болоньи» и «Фейеноорда», на один из которых Эмери в очередной раз изменил время вылета команды, — оказались жизненно необходимыми.

Это была возможность отвлечься от давления АПЛ и постепенно вернуть уверенность. Победы принесли голы, а вместе с ними — и растущую веру в собственные силы у атакующих игроков, переживавших тяжелый период.

Речь шла прежде всего о вере в наши качества и понимании, что мы способны играть намного лучше. У нас очень сильная команда, и мы знали: как только все заработает, нас уже будет не остановить. Именно Лига Европы дала старт нашему сезону. Мы не сомневались в себе. Да, были вопросы к нашей форме, и мы этого не скрывали, но все сводилось к работе, к тому, чтобы продолжать делать свое дело и вернуться к базовым принципам. Юри Тилеманс полузащитник «Астон Виллы»

Перемены оказались разительными, хотя глобально ничего не изменилось. Главный посыл Эмери был в том, чтобы удвоить приверженность принципам и менталитету, которые прежде приносили успех.

«Вилла» стремительно набрала ход, а каждая новая победа лишь подтверждала правоту слов Эмери. Команда начала забивать практически из любых позиций, причем чаще всех в лиге поражала ворота ударами из-за пределов штрафной, ломая любые статистические ожидания.

В период с 6 ноября по 6 декабря бирмингемцы одержали семь побед подряд во всех турнирах. Седьмой из этих матчей завершился драматичной домашней победой над «Арсеналом» со счетом 2:1 благодаря голу на последних минутах. После той игры один из футболистов признался The Athletic, что именно тогда впервые поверил: борьба за место в Лиге чемпионов действительно реальна.

«Буба (Камара) великолепен, Макгинн великолепен! Унаи великолепен!» — эмоционально говорил один из сотрудников первой команды.

«За все это время мы, по сути, ничего не меняли», — вспоминал Тайрон Мингз на пресс-конференции. «Звучит странно, но мы постоянно повторяли себе: труд, сплоченность — вот что всегда приносило нам результат».

Затем «Вилла» выдала серию из 11 побед подряд — именно этот отрезок и стал определяющим для всего сезона. После Рождества команда опережала идущий шестым «Манчестер Юнайтед» уже на 12 очков.

«С учетом того, через что мы прошли летом и как мало могли потратить, работа, которую проделал тренер, просто невероятна», — говорил Мэтти Кэш журналистам.

Когда у нас был небольшой спад, я видел в социальных сетях сообщения вроде: «Время Унаи подошло к концу». А потом мы снова возвращались. И тогда болельщики и все вокруг снова говорили: «Вау». Потому что он один из лучших тренеров мира. Унаи — невероятно последовательный тренер, он постоянно подталкивает команду вперед. Росс Баркли полузащитник «Астон Виллы»

«Астон Вилла» сумела добиться сразу двух ключевых целей, несмотря на все более заметные трещины внутри команды. Слабая трансферная кампания обнажила нехватку качества в атакующей линии — в клубе признавали, что команда слишком сильно зависит от Олли Уоткинса и Моргана Роджерса, — а глубина состава вызывала тревогу.

Сезон, полный перепадов, вновь резко изменил направление. В период с октября до конца января «Вилла» выиграла больше матчей, чем любая другая команда. Но затем, в следующих 19 играх после завершения серии из 11 побед подряд (она закончилась выездной победой 2:1 на «Стэмфорд Бридж») команда набрала лишь 23 очка и за этот период занимала лишь 14-е место в таблице формы.

Во многом это совпало с тяжелейшим ударом по центру поля. В течение трех недель января из строя одновременно выбыли Бубакар Камара, Юри Тилеманс и Джон Макгинн.

Травма колена Камара, полученная в матче Кубка Англии против «Тоттенхэма», выбила его до конца сезона. На тот момент «Вилла» шла третьей в чемпионате, имея равное количество очков с «Манчестер Сити» и отставая от «Арсенала» на шесть.

По показателю очков за матч Камара был лучшим игроком АПЛ в этом сезоне — 2,33. Многие, кто внимательно следит за командой, считают его лучшим и важнейшим футболистом Эмери.

После ничьей 1:1 с «Лидсом» в феврале один из игроков признался, что испытал облегчение, узнав о ничьей «Челси» с «Бернли», из-за которой лондонцы не смогли приблизиться к «Вилле» на расстояние трех очков в борьбе за четвертое место.

«Спасибо, чёрт возьми, "Бернли"», — сказал он.

Затем «Астон Вилла» проиграла последней команде таблицы — «Вулверхэмптону». Дамиан Видагани описал атмосферу в раздевалке после матча как «похороны».

«Наш успех сам создает давление», — говорил один из руководителей клуба. Предварительные переговоры о новых контрактах нельзя было завершить до 30 июня — до конца финансового года, когда станет ясно, попадет ли команда в Лигу чемпионов. А спустя всего четыре дня после поражения от «Вулверхэмптона» «Вилла» была разгромлена дома 1:4 командой Лиама Росеньора — «Челси».

Люди, близкие к раздевалке, говорили о «мягкости» команды и о том, насколько многое в игре строилось вокруг Роджерса. Один из футболистов признался, что матч с «Челси» стал первым при Эмери, когда игроки не были до конца уверены в игровом плане.

После той встречи испанец провел жесткий разговор с несколькими лидерами команды. И когда «Вилла» начала проседать, то же самое происходило и с ее конкурентами — прежде всего с «Челси».

За пределами матчей Эмери предпочитает, чтобы раздевалка сама регулировала внутренние процессы. С момента прихода в клуб он ни разу не штрафовал игроков за дисциплинарные проступки. Несмотря на требовательность, тренер обычно не вмешивается в личную жизнь футболистов, пока те показывают нужный уровень на поле.

Но без трех ключевых полузащитников — профессионалов с высоким уровнем самодисциплины — стандарты периодически падали. Некоторые игроки, которые редко попадали в старт и не убеждали Эмери на тренировках, периодически начали опаздывать.

И все же для подавляющего большинства игроков — что и подтвердилось в Стамбуле — лояльность Эмери была его сильной стороной.

Что мне кажется особенным и отличает Эмери от других тренеров — он не слушает внешний шум. Допустим, ты провел плохой матч — он все равно тебя поддержит. Если ты доказал ему, что заслуживаешь доверия, он не отвернется от тебя, пока ты сам его не подведешь. Он создает особую связь с игроками, которые доказывают, что достойны играть. И когда ты получил это доверие — он готов дать тебе все. Юри Тилеманс полузащитник «Астон Виллы»

Тем временем Унаи Эмери мастерски вел «Астон Виллу» по дистанции Лиги Европы. Его хладнокровный подход помогал команде экономить силы, а второе место на общем этапе турнира позволило использовать привычную схему: осторожная игра в первом матче на выезде и более агрессивный футбол дома. Именно так «Вилла» прошла стадии плей-офф против «Лилля» и «Болоньи».

Но первый серьезный сбой случился в полуфинале против «Ноттингем Форест» — поражение 0:1 в гостях.

Между двумя полуфинальными матчами «Вилла» принимала «Тоттенхэм». Команду освистали после поражения 1:2 — не столько из-за результата, сколько из-за безжизненной игры, которая лишь усилила тревогу перед ответной встречей с «Форест».

«Болельщики очень быстро привыкают к "новой нормальности", поэтому теперь им уже нужен трофей, чтобы снова почувствовать эмоции — и звучит это безумно», — говорил один из руководителей другого клуба АПЛ. «Но Унаи через все это проходил уже много раз, поэтому я верил, что он снова справится».

Многие внутри футбольной среды уверены: если Эмери когда‑нибудь уйдет, «Астон Вилла» почти наверняка откатится обратно в середину таблицы. «Никогда не списывайте этого тренера со счетов», — сказал один из клубных источников после поражения от «Фореста».

«Мы переживаем невероятный момент сезона», — объяснял один из руководителей клуба. «Ответный матч с "Форест" можно воспринимать либо как угрозу, либо как возможность… Я предпочитаю второе». В итоге игроки «Астон Виллы» выдали, возможно, лучший матч сезона, разгромив «Ноттингем Форест» и победив по сумме двух встреч со счетом 4:1.

«Он тренер элитного уровня, нам повезло с ним», — говорил один из сотрудников селекционного отдела. «Отдых после матча с "Тоттенхэмом", наверное, тоже помог сохранить столько энергии», — добавил один из игроков, не принимавших участия в той встрече. «Когда играешь в плей-офф, адреналин совсем другой. Это был топ-уровень, а Унаи снова оказался тактическим гением, как и всегда».

К тому моменту воодушевление внутри команды ощущалось буквально в воздухе. Да, многие футболисты были измотаны концовкой длинного сезона, но внутри коллектива царила уверенность: сил еще хватит как минимум на два последних рывка — начиная с домашнего матча против «Ливерпуля».

«Думаю, сезон уже получился хорошим. Но если мы не доведем дело до конца в этих трех матчах…» — сказал один из ключевых игроков в разговоре с The Athletic перед игрой с «Ливерпулем». «Тогда все это легко могут назвать просто неплохим сезоном. Поэтому мы обязаны закончить работу».

«Астон Вилла» обеспечила себе место в Лиге чемпионов, обыграв команду Арне Слота со счетом 4:2 в пятницу.

Празднования были сдержанными. На следующий день в 11 утра — командное собрание. Испанец всегда одержим деталями, но игроки понимали — чем важнее матч, тем тщательнее подготовка. Главная мысль встречи была проста: ключевая задача в чемпионате выполнена. Теперь все внимание — на «Фрайбург».

Разбор получился относительно легким и в основном касался персонально-ориентированной системы соперника. Более глубокий анализ состоялся в понедельник утром, перед вылетом команды в Стамбул.

«Думаю, сначала мы посмотрим ответный матч с "Форест"», — рассказывал Мэтти Кэш The Athletic. «Мы его еще не разбирали. Это займет часа полтора. Потом будем смотреть "Фрайбург" — наверное, часа два. А потом еще проведем два или три аналитических занятия, плюс у меня будет индивидуальный разбор с тренером защитников».

Повара клуба и часть персонала вылетели в Турцию еще в воскресенье, разместившись в отеле Hilton, где должна была остановиться команда. Из окон отеля открывался вид на стадион «Бешикташ Парк».

Пау Торрес и Кэш уверенно говорили, что «Вилле» удобно играть против команд с персональной опекой. Эмери обычно использует схему 4-2-2-2, где Роджерс и Уоткинс располагаются впереди, а Эмилиано Мартинес за счет длинных передач помогает команде выходить из-под прессинга. Так голкипер и действовал с первых минут финала: «Вилла» регулярно создавала угрозу после прямых передач и подбора мяча в фирменной «коробке» в центре поля.

Но в целом финал стал идеальным отражением того, что лучше всего умеют команды Эмери: безупречно выполнять базовые вещи, находить место для гениальных моментов и — как в случае со стандартом, после которого Юри Тилеманс забил с лёта, — использовать скрупулезный анализ ради мельчайших деталей.

Именно так Эмери и его команда стали легендами. «Астон Вилла» вручила Эмери «ключи от замка», а он вместе со своим многочисленным штабом превратил этот замок в золото.