Planetfootball разбирает, кто может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Рубена Аморима — от Хави до Унаи Эмери.

Положение Рубена Аморима на тренерском мостике «Манчестер Юнайтед» становится все более шатким после очередного поражения в Премьер-лиге — на этот раз от «Брентфорда ». Кто может прийти ему на смену на «Олд Траффорд»?

«Юнайтед» выиграл лишь два из шести матчей чемпионата в этом сезоне и сенсационно вылетел из Кубка лиги, уступив «Гримсби Таун».

С момента назначения в ноябре 2024 года Аморим набрал всего 34 очка в 33 матчах Премьер-лиги. Неудивительно, что букмекеры уже активно связывают с клубом целый ряд специалистов. Мы собрали пятерку главных фаворитов.

Хави — коэффициент 9/1

Один из величайших полузащитников в истории футбола, Хави долгое время воспринимался как прямой наследник идей Йохана Кройфа и Пепа Гвардиолы — человек, который должен был подарить миру красивый и победный футбол.

Реальность оказалась иной. Чемпионство с «Барселоной» в сезоне 2022/23 — выдающееся достижение, особенно с учетом всех клубных проблем за пределами поля. Однако стиль игры оставлял вопросы: надежная оборона сочеталась с чересчур осторожной и прагматичной игрой, которая редко вызывала восторг у болельщиков.

В нынешней ситуации «Манчестер Юнайтед» ставка на дисциплину и организацию в защите может оказаться не худшим вариантом. Тем более что Хави сейчас свободен, а это наверняка придется по вкусу Джиму Рэтклиффу, известному своей бережливостью.

Андони Ираола — коэффициент 8/1

Ираола продолжает удивлять в «Борнмуте», собрав конкурентоспособную команду Премьер-лиги буквально из подручных материалов.

Хотя «вишни» и не относятся к самым бедным клубам, в последние сезоны они продали ряд своих ключевых игроков — и при этом не только не просели в результатах, но и заметно прибавили.

По данным наших коллег из TeamTalk, именно Ираола рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве приоритетного кандидата на замену Амориму.

«Руководители клуба считают Ираолу тренером элитного уровня, способным выдержать колоссальное давление, которое сопровождает работу в глобальном футбольном бренде», — говорится в материале.

«Его умение выстраивать четкую игровую систему в "Борнмуте", а также успешная работа с молодыми футболистами убедили руководство "Юнайтед" в том, что он готов к следующему карьерному шагу».

Оливер Гласнер — коэффициент 7/1

Любой тренер, который выигрывает Кубок Англии и Суперкубок с «Кристал Пэлас», неизбежно попадает в сферу интересов топ-клубов.

Гласнер также завоевал Лигу Европы с «Айнтрахтом» в 2022 году, но именно его достижения на «Селхерст Парк» привлекли особое внимание.

Он использует ту же схему 3-4-2-1, что и Аморим, и, по имеющейся информации, рассматривает различные варианты продолжения карьеры после того, как «Пэлас» в последний день трансферного окна едва не продал капитана Марка Гехи в «Ливерпуль».

Да, «Юнайтед» способен превратить даже лучшее в посредственное, но трудно представить, что Гласнер справился бы хуже нынешнего наставника.

Гарет Саутгейт — коэффициент 6/1

«Нельзя говорить "никогда", потому что 15 лет назад я ушел из "Мидлсбро" и не был уверен, что вообще вернусь к тренерской работе, — рассказал Саутгейт в интервью агентству PA на церемонии награждения PFA Awards 2025. — А потом совершенно неожиданно возглавил сборную. Но прямо сейчас это не то, о чем я активно думаю».

Саутгейт — самый успешный тренер сборной Англии со времен сэра Альфа Рамсея. Однако до сих пор никто не знает, насколько его навыки подойдут для клубной работы.

Интерес «Манчестер Юнайтед» к нему не исчезает уже давно — даже после ухода Дэна Эшворта в прошлом сезоне.

У Саутгейта отличная репутация в умении работать с прессой, формировать позитивную атмосферу и закладывать победный менталитет — именно того, чего так не хватает «Юнайтед».

Однако остаются сомнения в его способности выстраивать игру на уровне тактики и управлять матчами в режиме реального времени — и именно это может стать главным препятствием.

Унаи Эмери — коэффициент 4/1

Для «Манчестер Юнайтед» было бы настоящим триумфом заполучить Эмери в нынешних условиях. Испанец превратил «Астон Виллу» из команды, боровшейся за выживание, в четвертьфиналиста Лиги чемпионов, но, похоже, достиг потолка на «Вилла Парк».

Ограниченные финансовые возможности клуба привели к стагнации состава и неудачному старту сезона-2025/26, а сам Эмери все чаще публично критикует игру своей команды.

Как бы плохо ни выступал «Юнайтед» на поле, их финансовые ресурсы значительно превышают возможности «Виллы». Эмери уверен в себе и, без сомнения, способен вдохнуть новую жизнь в угасающего гиганта.