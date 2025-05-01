Слот в «Лидсе», Аморим в «Ливерпуле», Хау в «Селтике»: как топ-тренеры АПЛ едва не выбрали неправильный путь

Арне Слот в «Лидс Юнайтед»

Первый нидерландский тренер, выигравший Премьер-лигу, и всего пятый, сделавший это в свой дебютный сезон — статус наставника «Ливерпуля» Арне Слота сегодня невероятно высок.

И это разительно отличается от времен, когда он находился в шорт-листе у испытывающего трудности «Лидса».

Арне Слот globallookpress.com

После неудачных попыток заполучить Андони Ираолу (о нем поговорим позже) и Карлоса Корберана, «белые» переключились на Слота, тогдашнего наставника «Фейенорда». Он всерьез рассмотрел предложение, но в итоге отказался.

«Правда в том, что я останусь с "Фейенордом", могу это подтвердить. Это однозначно, фанатам не о чем беспокоиться. Было приятно, что клуб вроде "Лидса" проявил интерес, но мы делаем нечто выдающееся с "Фейенордом". Мы отлично идем в чемпионате, Кубке и еврокубках. Никакого разочарования. Остаться здесь — уж точно не наказание», — сказал Слот, отвечая на вопрос о «Лидсе».

Вряд ди Слоту удалось бы удержать «Лидс» в Премьер-лиге. После такого провала его бы точно не позвали в «Ливерпуле».

Рубен Аморим в «Ливерпуль»

Если бы Слот всё же возглавил «Лидс» и тем самым похоронил шансы на оглушительный успех с «Ливерпулем», «красные» могли бы выбрать Рубена Аморима — нынешнего наставника «Манчестер Юнайтед».

Рубен Аморим globallookpress.com

Учитывая, как по-разному сложился сезон для этих двух клубов, трудно представить, что с Аморимом «Ливерпуль» стал бы чемпионом за четыре тура до конца.

Сообщалось, что Аморим рассматривался как преемник Юргена Клоппа, но в итоге выбор пал не на него. Причин несколько: во-первых, были какие-то заморочки с «Вест Хэмом», но главное — его тактическая система не подходила под состав «Ливерпуля». Эту деталь, как ни странно, «красные дьяволы» проигнорировали. Приятных вам трат ещё на полмиллиарда фунтов на игроков, которые не подойдут следующему тренеру, сэр Джим (Рэтклифф, совладелец «Манчестер Юнайтед» — прим.).

Вместо этого «Ливерпуль» сделал невероятно мудрый шаг, назначив Слота — хладнокровного, тактически грамотного тренера, умеющего сохранять здоровье лидеров. В паре с Мохамедом Салахом он принес клубу второй титул АПЛ.

Эдди Хау в «Селтик»

Ограниченный бюджет, вопросы по тренерскому штабу и личные причины стали основными факторами срыва переговоров Эдди Хау с «Селтиком» летом 2021 года.

Эдди Хау globallookpress.com

В итоге шотландский гранд пригласил Энджа Постекоглу — нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» — и с ним добился больших успехов. А Хау оставался без работы до октября того же года, когда сменил Стива Брюса в «Ньюкасле».

Почти нет сомнений, что Хау добился бы успеха в Глазго, но трудно сказать, где бы он и «Ньюкасл» были сейчас в этом альтернативном футбольном мире. Побеждать с клубами из Старой Фирмы, безусловно, почетно, но этого недостаточно, чтобы попасть в шорт-лист на пост главного тренера сборной Англии.

Само по себе выигрывать трофеи в Шотландии — неплохо, но тот уровень, которого достиг Хау в «Ньюкасле», — это совершенно иной масштаб. Разве что он бы регулярно выводил «Селтик» в финалы Лиги чемпионов или хотя бы Лиги Европы.

Владельцы «сорок» с их баснословными финансовыми возможностями, должно быть, невероятно рады, что Хау отказался от предложения «Селтика». В мире футбола немного тренеров, кто смог бы справиться с такой задачей лучше. Хау проделал потрясающую работу: поднял команду с 19-го места до уровня участника Лиги чемпионов. Его трансферная политика — на высшем уровне (а ведь за это его критиковали в «Борнмуте»), и он раскрыл игроков, которые раньше казались середнячками — например, Джейкоба Мёрфи и Шона Лонгстаффа.

А если бы Хау тогда был недоступен — кого бы выбрал «Ньюкасл»? Стивена Джеррарда? Это был бы полный провал. Может, попробовали бы заполучить Унаи Эмери? Кто знает, но хорошо, что всё сложилось именно так.

Микель Артета в «Арсенале»

Если история «Манчестер Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона и «Арсенала» при Унаи Эмери чему-то нас и научила, так это тому, что найти замену легендарному тренеру — задача не из простых. Возможно, Арне Слот сейчас с этим не согласится, все-таки она сразу взял титул с «Ливерпулем». Но всё же, давайте честно: на «Энфилде» была выстроена куда более надежная структура, чем на «Олд Траффорд» и «Эмирейтс». И это мы говорим, даже несмотря на то, что Дэвид Мойес в 2013-м унаследовал в «Манчестер Юнайтед» чемпионский состав.

Микель Артета globallookpress.com

Нынешний наставник «канониров» Микель Артета всерьез рассматривался как кандидат на пост главного тренера еще в 2018 году — до того, как клуб выбрал испанца Унаи Эмери. Сегодня часто анализируют его период в Лондоне, особенно на фоне успехов в «Астон Вилле». Но давайте не забывать, каким непростым был тот отрезок. Да, были и светлые моменты — например, выход в финал Лиги Европы и 70 очков в первом сезоне. Но были и темные — сам финал Лиги Европы, этих 70 очков хватило только на пятое место, унылый футбол (например, матч дома с «Хаддерсфилдом» с двумя нападающими), фирменное «я не понимаю, что делаю» с почесыванием подбородка и ужасная трансферная кампания.

Если Эмери не справился, то почти наверняка и Артета не потянул бы эту работу в тот момент. Сменить Венгера тогда — это был по сути приговор. Назначение Артеты, у которого тогда еще не было полутора лет работы с Пепом Гвардиолой, вполне могло бы стать катастрофой. Вряд ли бы он за первые восемь месяцев завоевал Кубок Англии — трофей, который помог ему выжить в первый тяжелый полноценный сезон.

Уволенный Артета, возвращающийся на роль ассистента к Гвардиоле, — это было бы настоящим кошмаром для «Арсенала». Но всё пошло по другому пути: под его руководством клуб полностью преобразился.

Антонио Конте в «Манчестер Юнайтед»

Вот уж по-настоящему взаимный «уход от пули». Этот союз мог бы обернуться полной катастрофой — зато какой зрелищной! И, честно говоря, результаты, скорее всего, были бы получше, чем те, что мы видели при Эрике тен Хаге и Рубене Амориме в сезоне 2024/25.

Антонио Конте globallookpress.com

Когда Ральф Рангник заявил, что клубу нужна «операция на открытом сердце», его быстро выставили за дверь. Представьте только, как бы руководство «Юнайтед» отреагировало на классические эмоциональные срывы Конте. Это был бы чистейший футбольный триллер. Единственные, кого бы по-настоящему «задело шальной пулей» в этом сценарии — это фанаты всех остальных клубов, лишенные такого шоу.

Но рассчитывать на то, что это когда-нибудь произойдет — бессмысленно. Конте, несмотря на неудачный опыт с «Тоттенхэмом», по-прежнему остается тренером топ-уровня. Но в АПЛ он явно возвращаться не хочет. И будет удивительно, если кто-то из клубов «большой шестерки» вообще всерьез рассмотрит его кандидатуру.

Конте активно сватали в «Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера, но в итоге он ушел в «Тоттенхэм». Туда же, где с 2014 по 2019 успешно работал другой вечный кандидат на пост в «Олд Траффорд» — Маурисио Почеттино. Судя по тому, как сложился период Почеттино в «Челси» и как начался его этап в сборной США, можно сказать, что и здесь обе стороны вовремя увернулись от потенциальной беды.

Андони Ираола в «Лидс»

«Лидс» действительно вел серьезные переговоры со Слотом, но кандидатура Андони Ираолы казалась еще более реальной. Команда только что уволила Джесси Марша, а работа Ираолы в «Райо Вальекано» вызвала большой интерес у руководства «Лидса».

Андони Ираола globallookpress.com

Испанский тренер, однако, решил не ввязываться в борьбу за выживание без возможности усилить состав на трансферном рынке — и оказался прав.

Сегодня Ираола тренирует «Борнмут» и показывает отличные результаты. По слухам, им интересуется даже мадридский «Реал», а «Тоттенхэм» якобы готов предпринять решительные действия сразу после увольнения Энджа Постекоглу.

«Лидс» же в итоге пригласил другого испанца — Хави Грасию. А затем, дойдя до отчаяния, в 2023-м сыграл по самой дешевой карте — позвал Сэма Эллардайса. Да-да, того самого.

Арне Слот в «Тоттенхэм»

Сам Слот, должно быть, благодарен судьбе, что эта сделка не состоялась. А вот «Тоттенхэм» может только злиться на себя — снова всё сами испортили.

После того, как Слот отказал «Лидсу», он стал приоритетной целью «шпор». Однако лондонцы не смогли договориться с «Фейенордом» о компенсации. Вместо этого они назначили Постекоглу.

Сначала казалось, что это было отличное решение — харизматичный «Биг Эндж» быстро завоевал сердца. Но с течением времени стало ясно: скупость Даниэля Леви стоила клубу тренера, который спустя год стал победителем Премьер-лиги.

Рубен Аморим в «Вест Хэм»

То, как «Вест Хэм» выглядел против «Спортинга» — полная тактическая катастрофа от Аморима. И, как оказалось, это было предвестие будущих проблем.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

По некоторым слухам, переговоры Аморима с «молотобойцами» в апреле 2024 года были не более чем рычагом давления на «Ливерпуль» — мол, смотрите, у меня есть и другие варианты. Хотя это и не подтверждено, сам тренер признал факт переговоров и даже извинился перед фанатами «Спортинга», назвав ситуацию «неуважительной».

Несмотря на то что у Аморима возникли сложности в Премьер-лиге, можно сказать, что это скорее он увернулся от пули. Потому что сам «Вест Хэм» в этом сезоне превратился в кипящее и дымящееся пепелище. К тому же, будь он уже в «Вест Хэме», вряд ли бы получил шанс в «Манчестер Юнайтед». Даже при всех проблемах это все-таки элитная должность.

«Хаммерс» в итоге выбрали Юлена Лопетеги. Но тот не продержался и до конца января, когда его сменил Грэм Поттер. Бывший тренер «Челси» переместил клуб с 14-й строчки на 17-ю, одержав всего три победы в 14 матчах АПЛ.

Паулу Фонсека в «Ньюкасл»

До того, как в ноябре 2021 года назначить Эдди Хау, «Ньюкасл» всерьез рассматривал кандидатуру Паулу Фонсеки.

Паулу Фонсека globallookpress.com

Сегодня он отбывает восьмимесячную дисквалификацию за агрессивную стычку с арбитром в Лиге 1 и недавно «подарил» «МЮ» одну из самых невероятных камбэков в Лиге Европы, тренируя «Лион».

Но дело не только в его вспыльчивости. Его провал в «Милане» тоже говорит о многом. Лучший отрезок карьеры Фонсеки — это, безусловно, работа в донецком «Шахтере». Кстати, именно этот клуб позже стал трамплином для другого модного тренера — Роберто Де Дзерби.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Фонсека скорее подходит клубам, которые борются за Лигу чемпионов во Франции, а не за выживание в АПЛ. «Ньюкасл» же сделал правильный выбор: избежал бури и получил хладнокровного архитектора Эдди Хау.