Системный крах «Лестера»: роковые ошибки и провальные трансферы, которые обернулись катастрофой

Десять лет назад «Лестер» совершил невозможное — это был самый яркий период в истории клуба, в течение которого он стал чемпионом Премьер-лиги, завоевал Кубкок Англии и участвовал в трех еврокубковых кампаниях.

Та команда отличалась сплоченностью, трудолюбием, надежным руководством, грамотным планированием, отличной трансферной политикой и боевым духом.

В нынешнем же сезоне у «Лестера» не было вообще ничего из этого. Команда безвольно сдалась и в минувшее воскресенье официально вылетела из Премьер-лиги. Поражение от «Ливерпуля» (0:1) стало девятым подряд домашним матчем без забитых мячей. Если что, антирекорд высшего дивизиона.

Недовольство болельщиков руководством клуба нарастает. Некоторые фанаты даже арендовали самолет, пролетевший над стадионом с баннером, который призывал руководство покинуть клуб.

Другой баннер с похожим посланием появился на трибуне сразу после финального свистка. Больше всего критики достается спортивному директору Джону Радкину, которого многие считают главным виновником краха.

Хотя не только он должен нести ответственность. Владелец и председатель клуба Айяватт Шриватданапраба присутствовал на матче в воскресенье и теперь стоит перед важными решениями.

В первую очередь — что делать с Рудом ван Нистелроем, при котором команда катастрофически провалилась в борьбе за выживание. Под его руководством «Лестер» набрал всего восемь очков в 20 матчах.

«Лестер» вылетел из АПЛ после поражения от «Ливерпуля» globallookpress.com

Незадолго до стартового свистка в матче с «Ливерпулем» спутница полузащитника Харри Уинкса, которого ван Нистелрой фактически отстранил за отказ ночевать в отеле на базе между тренировками, выложила в соцсети фото с их новорожденным ребенком — именно ради него Уинкс хотел ежедневно возвращаться домой в Лондон. Его будущее в клубе теперь под вопросом — как, впрочем, и у многих других игроков. Например, защитник Янник Вестергор, также живущий в Лондоне, с прошлого лета имеет контракт на три года, но все равно оказался вне состава.

Ситуацию осложняют правила прибыли и устойчивости (PSR). В 2023 году, когда «Лестер» вылетел из из АПЛ, Английская футбольная лига (EFL) попыталась навязать клубу бизнес-план с жесткими ограничениями на бюджет и трансферы.

«Лестер» выиграл судебную тяжбу против EFL и Премьер-лиги, связанную с предполагаемым нарушением PSR. Однако дело всё еще рассматривается в арбитраже, и, вероятно, EFL попытается ввести санкции против «Лестера».

Планирование возвращения в Премьер-лигу началось еще до празднования по случаю выхода в элиту.

Несмотря на некоторые осечки на финише прошлого сезона, команда Энцо Марески оказалась слишком сильна для Чемпионшипа — что неудивительно, учитывая рекордный по меркам лиги бюджет в 30 миллионов фунтов (примерно 40 млн долларов).

Наследие провального сезона, недовольство болельщиков и финансовые последствия вылета, включая проблемы с соблюдением PSR, были серьезными вызовами. Но ставка на молодого, хотя и неопытного, тренера-визионера — Мареску — оправдала себя.

Однако дальнейшие события доказали: предыдущий провал был не случайностью, уроки не были усвоены, а глубинные проблемы так и не были устранены.

В финансовом отчете за сезон 2022/23 исполнительный директор Сьюзан Уилан отмечала, что последствия вылета из Премьер-лиги будут ощущаться еще долго.

Энцо Мареска globallookpress.com

Однако и сами «лисы» прошлым летом создали себе немало новых проблем. Сбой начался уже на стадии предсезонной подготовки. Клуб планировал турне по США, но Энцо Мареска настоял на том, чтобы команда осталась в Европе. Однако уход итальянца привел к куда более серьезным последствиям, чем просто отмененные поездки.

Трансферная стратегия на новый сезон изначально строилась под Мареску — с расчетом на то, что будет сохранен стиль игры с акцентом на контроль мяча, тем более что он пришелся по душе игрокам. Янник Вестергор, находившийся в опале при Брэндоне Роджерсе , получил новый контракт по личной просьбе Марески, причем буквально за несколько дней до ухода итальянца.

Как только стало известно об интересе со стороны «Челси» к Мареске, «Лестер» начал переговоры с потенциальными преемниками. Среди них оказался и будущий тренер Стив Купер, хотя он не был их приоритетной кандидатурой.

Руководство клуба давно следило за Грэмом Поттером и пыталось переманить его еще до увольнения Роджерса. Однако после непростого опыта в «Челси» Поттер не спешил возвращаться к работе.

Время поджимало. Несмотря на предпочтение в пользу Поттера, «Лестер» провел переговоры и с другими кандидатами. Купер произвел хорошее впечатление на Айяватта Шриватданапрабу на встречах в Лондоне. Там он представил исследование, заказанное им лично, где было проанализировано положение Купера среди сотен тренеров из топ-5 европейских лиг.

Устав ждать решения Поттера, владелец предложил работу Куперу. Тот не только сумел сохранить «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге, но и подготовил глубокий анализ игры «Лестера» в Чемпионшипе: что работало, что требовало улучшения и что понадобится для успешного выступления в высшем дивизионе.

Однако уже через 12 туров Купера уволили, даже несмотря на то, что летом клуб пор его просьбе потратил на новых игроков 80 миллионов фунтов.

Стив Купер globallookpress.com

Решение казалось суровым: «Лестер» набрал девять очков в первых восьми матчах и находился всего в двух очках от зоны вылета. Для самого Купера увольнение стало шоком.

Владелец «Лестера» был обеспокоен не только результатами, но и, как казалось, отсутствием контакта между Купером и рядом игроков — об этом свидетельствовала, в частности, рождественская вечеринка в Копенгагене, где нескольких игроков засняли за весельем, а в толпе кто-то держал табличку с надписью: «Я скучаю по Энцо». Отчуждение ощущалось и среди части болельщиков.

Серьезным поводом для тревоги на уровне совета директоров стал резкий, конфликтный стиль Купера — особенно в отношении судейства и оспаривания решений арбитров. Учитывая, что клуб уже вовлечен в разбирательства с Премьер-лигой и Футбольной лигой по предполагаемым нарушениям правил финансовой устойчивости (PSR), «Лестер» не хотел дополнительно привлекать внимание из-за поведения у кромки поля.

Удался бы Куперу финиш сезона — вопрос гипотетический. Но трудно утверждать, что с ним всё было бы хуже, чем при ван Нистелрое, при котором ситуация перешла от тревожной к катастрофической.

Смена тренера была не единственным потрясением в предсезонке. После пересмотра планов «Лестер» отправился сначала в Эвьян-ле-Бен на берегу Женевского озера, а затем на сборы в южную Германию — но программа была окончательно подтверждена лишь в начале июля. Первая часть прошла без особых проблем, но в Кемптене, недалеко от австрийской границы, матч с местной командой был отменён из-за грозы, а отель оказался без кондиционеров, и это явно не лучший выбор в разгар лета.

Джейми Варди globallookpress.com

Также в этот период получили травмы Джейми Варди, Конор Коуди и Люк Томас. С трансферами тоже возникли проблемы. И дело было не только в беспокойстве потенциальных тренеров по поводу возможного снятия очков из-за PSR. По данным источников, близких к ситуации, некоторые игроки отказывались подписывать контракты. Агенты требовали включения в договоры пунктов, защищающих их клиентов в случае серьезного санкционного удара по клубу.

В сентябре было объявлено, что «Лестер» успешно обжаловал обвинения со стороны Премьер-лиги, и что никакое снятие очков пока не последует. Однако это известие поступило уже спустя неделю после закрытия летнего трансферного окна. Вопрос юрисдикции по-прежнему рассматривается в арбитраже.

Деятельность клуба в это трансферное окно стала предметом серьезной критики в течение сезона и может рассматриваться как одна из ключевых причин неудач после смены тренера.

Продажа Кирнана Дьюсбери-Холла в «Челси» за 30 миллионов фунтов увеличила трансферный бюджет и улучшила показатели PSR. Купер получил двух атакующих полузащитников на замену Дьюсбери-Холлу: Факундо Буоаннотте (аренда из «Брайтона») и Билаля Эль-Ханнусса (за 21 миллион фунтов из «Генка»).

Биляль Эль-Ханнусс globallookpress.com

«Лестер» также завершил полноценный трансфер молодого вингера Абдула Фатау за 14 миллионов фунтов. Все три сделки выглядели разумными.

Однако Купер считал, что опыт в Премьер-лиге крайне важен, поэтому привел Джордана Айю и Бобби Де Кордова-Рида, которым уже за тридцать.

И всё же, несмотря на наличие таких опорников, как Вилфред Ндиди, Бубакари Сумаре (от которого «Лестер» не смог избавиться летом), Харри Уинкс и Хамза Чоудхури, клуб потратил ещё 20 миллионов на Оливера Скиппа из «Тоттенхэма», а также 13 миллионов на центрального защитника Калеба Околи и 5 миллионов на полузащитника «Челси» Майкла Голдинга, который с момента перехода не провел ни одной минуты за первую команду.

Еще более странным стал поздний трансфер нападающего Одсонна Эдуара из «Кристал Пэлас», чтобы занять второе и последнее доступное место для аренды из клубов Премьер-лиги — при этом «Лестер» взял на себя большую часть его внушительной зарплаты.

И Купер, и ван Нистелрой полностью игнорировали Эдуара, сделав этот трансфер настоящим провалом, который затем помешал укреплению состава в январе: клуб не мог вернуть игрока без серьезных финансовых потерь, а значит — и не мог освободить слот под нового арендованного футболиста из Премьер-лиги.

Руд ван Нистелрой globallookpress.com

Единственным приобретением «Лестера» в январе стал правый защитник «Пармы» Войо Кулибали за 2 миллиона фунтов — он провел всего пять матчей, причем единственный раз вышел в старте в игре против «Брентфорда», но был заменен уже в перерыве при счете 0:4.

Решения на трансферном рынке принимались коллективно — с участием отдела по найму игроков под руководством Мартина Гловера, Рудкина и главного тренера, при этом окончательное слово всегда оставалось за тренером. Эта трансферная работа и заложила фундамент будущего вылета: ван Нистелрой стабильно выбирал в старт только одного летнего новичка — Эль-Ханнусса.

Состав, по мнению многих, был даже слабее, чем у команды, вышедшей в Премьер-лигу, не говоря уже о команде, которая два года назад вылетела из АПЛ.

Ван Нистелрой утверждал, что ему пообещали поддержку в январе. То же самое ранее говорили Роджерс в свой последний сезон и Мареска в предыдущем январском окне. Но поддержки вновь не последовало из-за ограничений PSR.

«Лестер» оказался бессилен в плане значительных изменений, в то время как сезон буквально ускользал из рук ван Нистелроя, который сам, казалось, не горел желанием что-то менять.

Когда «Лестер» уволил Купера, они сразу отказались от тренеров, которые уже работали в других клубах — из-за сложности переговоров и стоимости компенсаций. Так был исключен вариант с Карлосом Корбераном из «Вест Бромвича», который позже ушел в «Валенсию».

Они также не стали вновь обращаться к Поттеру или к Дэвиду Мойесу, который был свободен и имел внушительный послужной список в Премьер-лиге.

Руководству был нужен тот, кто свободен и готов немедленно приступить к работе.

Ван Нистелрой уже попадал в их поле зрения ранее, после сезона в ПСВ. Он как раз покинул «Манчестер Юнайтед», где был ассистентом Эрика тен Хага и временно исполнял обязанности главного тренера, в том числе, в двух победных матчах против «Лестера».

Руд ван Нистелрой и Джейми Варди globallookpress.com

Он наблюдал за матчем против «Брентфорда» с трибун — рядом с ним были владелец и Радкин, имя которого скандировали недовольные фанаты в течение сезона. Вскоре после этого нидерландец вступил в должность.

Ван Нистелрой уверял, что он не футбольный «романтик», привязанный к одной философии, но он был близким другом Марески, и его подход строился вокруг контроля мяча и интенсивного прессинга.

Купер подходил к делу более прагматично. Он понимал, что стиль Марески — с акцентом на ширину и отрепетированные до мелочей комбинации — может не сработать в Премьер-лиге и нуждается в коррекции.

В то время как у Марески игра была расписана до мельчайших деталей, Купер делал ставку на личную ответственность игроков. Подход ван Нистелроя не слишком отличался, и он набрал четыре очка в первых двух матчах, но «медовый месяц» оказался крайне коротким.

Уже в третьем матче, на выезде против «Ньюкасла», всё развалилось — началась серия из 16 поражений в 18 матчах АПЛ.

Статистика была ужасающей. Победа 2:1 над «Тоттенхэмом» прервала серию из семи поражений подряд, но затем «Лестер» снова проиграл восемь матчей подряд, не забив ни одного гола.

Болельщики не видели голов на домашнем стадионе с 8 декабря.

Публика пыталась протестовать, но преобладали апатия и ощущение безнадежности — сезон стремительно катился в пропасть. У игроков практически не осталось ни уверенности, ни желания бороться, казалось, что они уже смирились с поражением.

Во время домашнего разгрома от «Ньюкасла» после третьего пропущенного мяча на 34-й минуте зрители начали покидать трибуны. Стадион не был заполнен даже в матче с «Ливерпулем».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Ван Нистелрой выглядел сломленным, а язык тела игроков выдавал разбитую команду.

Разрозненные, разочарованные, демотивированные и поверженные. Так закончилась эта кошмарная кампания. Как и два года назад, традиционного гала-ужина по итогам сезона не будет.

Поражение от «Ливерпуля» стало апогеем череды катастрофических решений и, возможно, худшего сезона в истории клуба.

Если два года назад злость и враждебность были сильны, то сейчас они достигли предела и обернулись отчаянием. Некоторые болельщики даже утратили желание протестовать — больше нет уверенности в том, что что-то изменится.

На этот раз возвращение в Премьер-лигу будет куда более сложным.