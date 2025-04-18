Кто станет новым дирижером в полузащите «Реала» после Крооса? Шесть потенциальных решений

В среду болельщики мадридского «Реала» пришли на «Сантьяго Бернабеу» в ожидании очередного чуда. Но в итоге требовательная мадридская публика наблюдала не самое приятное шоу. Это был неизбежный результат халатности Флорентино Переса.

«Мадрид» провёл большую часть вечера, закидывая штрафную «Арсенала» навесами и длинными передачами, но, как с горечью отметил Тибо Куртуа, это было бесполезное упражнение, поскольку сейчас у «Реала» нет нападающего под такой стиль игры.

Но дело даже не в этом — «Реалу» попросту не хватало изобретательности в центре поля, чтобы находить дыры в обороне «канониров». В первую очередь, бросалось в глаза отсутствие Тони Крооса — Перес так и не удосужился найти ему замену, и это оказалось еще большим упущением со стороны президента.

С учетом того, что великий Лука Модрич уже явно не в лучшей форме, у «Реала» больше нет ни одного игрока, способного диктовать темп игры или вскрывать оборону так же, как это на протяжении десятилетия делали хорват и Кроос.

По правде говоря, вся структура полузащиты выглядит неэффективной: Орельен Ччуамени явно не дотягивает до уровня «шестерки», которая нужна такой команде, как «Реал», а Эдуардо Камавинга всё еще в процессе становления. Даже свободная роль Джуда Беллингема выглядит как роскошь, которую «Реал» не может себе позволить, учитывая, что атакующие игроки почти не участвуют в оборонительных действиях.

Очевидно, что «Мадриду» срочно нужно найти нового Крооса, если они хотят вернуть себе место на вершине европейского футбола.

Ну а пока рассмотрим шесть вариантов для усиления позиции опорного полузащитника в «Реале».

Райан Гравенберх

Когда агенты начинают упоминать футболистов в своих интервью «Реал» — это всегда тревожный знак для клуба. Соответственно, «Ливерпуль» теперь должен быть настороже после того, как представитель Райана Гравенберха, Хосе Родригес, положительно отозвался о возможном переходе своего клиента в «Мадрид».

Райан Гравенберх globallookpress.com

«Он достаточно хорош для "Реала". Мы бы очень хотели, чтобы он играл за них, но "Ливерпуль" потребует много денег. Я знаю, что они (в "Реале") следили за ним, но сейчас это невозможно», — сказал Родригес в интервью Marca.

Разумеется, для «Мадрида» нет ничего невозможного. Они почти всегда добиваются желаемого, и учитывая, что им уже удалось бесплатно «утащить» Трента Александера-Арнольда, вполне логично предположить, что Гравенберх тоже у них на радаре.

Нидерландец всё еще набирается опыта «на новом рабочем месте», но с тех пор как Арне Слот начал использовать его на позиции опорника в этом сезоне, он стал настоящим открытием. У него есть необходимый арсенал передач и навыки дриблинга под давлением, благодаря которым он идеально подошёл бы на роль ключевого игрока в полузащите «Реала».

Алексис Макаллистер

«Ливерпуль», возможно, немного подустал во второй половине сезона — и это главная причина, почему они проиграли «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но когда «красные» встретились с «Реалом» на «Энфилде» в ноябре, они продемонстрировали ту самую интенсивность и агрессию, которых «Мадриду» не хватало практически весь сезон.

Алексис Макаллистер globallookpress.com

Команда Карло Анчелотти в тот вечер была полностью подавлена — и во многом благодаря выступлению Алексиса Макаллистера. Он не только забил важный гол, но и неустанно прессинговал Беллингема, Модрича и Камавинга, доводя их до потери концентрации. «Ливерпуль» переиграл «Реал» благодаря двум безответным голам, но на деле победа была куда убедительнее, чем счет на табло.

Хотя Федерико Вальверде, игравший в том матче на правом фланге обороны, и способен привносить в игру «Реала» подобную энергию, неудивительно, что в последние дни стали появляться сообщения о том, что Макаллистер входит в список летних целей клуба.

Однако, как и в случае с Гравенберхом, «Реалу» придется предложить «Ливерпулю» колоссальную сумму, чтобы они хотя бы задумались о расставании с аргентинским полузащитником — невероятно универсальным и влиятельным игроком, которому, к тому же, всего 26 лет.

Ангело Штиллер

В поисках замены Кроосу находится не только «Реал» — Германия тоже осталась без своего главного плеймейкера после того, как ветеран завершил карьеру сразу после Евро-2024. И тренер сборной Юлиан Нагельсманн открыто признал, что надеется, что эту брешь закроет Ангело Штиллер.

Ангело Штиллер globallookpress.com

24-летний футболист, которого также сравнивают с другим невероятно бойким, но креативным опорным полузащитником — Йозуа Киммихом, действительно обладает рядом качеств, благодаря которым он напоминает по манере игры Крооса. Он хорошо читает игру, обладает отличным видением поля и фантастической точностью передач.

Минус лишь в том, что Штиллер подписал новый контракт со «Штутгартом» в январе, и его отступные в размере 40 миллионов евро вступят в силу только в 2026 году.

Тем не менее, «Реал» может попытаться соблазнить клуб из Бундеслиги более крупным предложением уже этим летом, особенно учитывая, что интерес к игроку проявляет и «Ливерпуль».

Адам Уортон

Уортону, которому всего 21 год, до сих пор провел лишь 33 матча в английской Премьер-лиге, но все равно создается ощущение, что его переход в топ-клуб — это просто вопрос времени.

Адам Уортон globallookpress.com

Считается, что одному из английских грандов все-таки придется заплатить «Кристал Пэлас» немалые деньги за элегантного бывшего полузащитника «Блэкберн Роверс», чья уверенность с мячом и умное обращение с ним — редкость для такого молодого игрока. Говорят, «Манчестер Сити» вполне мог осуществить этот трансфер зимой, если бы не травма Уортона на тот момент.

Однако, по данным Daily Mail, главный скаут «Реала» Джуни Калафат тоже является большим поклонником Уортона, который был в заявке сборной Англии на Евро-2024.

Хотя переход на «Сантьяго Бернабеу» всё еще кажется несколько маловероятным из-за недостатка опыта на самом высоком уровне, за Уортоном определенно стоит следить, особенно если он продолжит развиваться с такой же стремительностью.

Мартин Субименди

Есть ощущение, что «Реал» опоздал в случае с возможным трансфером Субименди. Еще в январе сообщалось, что «Арсенал» уже договорился с полузащитником «Реал Сосьедада». Писали, что «канониры» выкупят баска за 60 миллионов евро, которые указаны в контракте игрока в качестве отступных.

Мартин Субименди globallookpress.com

Правда, стоит напомнить, что прошлым летом «Ливерпуль» тоже якобы был близок к сделке по Субименди, но игрок сборной Испании в последний момент резко передумал и решил остаться в Сан-Себастьяне.

Так что, если Субименди всё еще не поставил подпись под контрактом с «Арсеналом», «Реал» вполне может попытаться перехватить игрока.

Субименди, возможно, и не дотягивает до уровня Крооса, но он все равно отличный опорник, которого нередко сравнивают с Хаби Алонсо за его невероятное хладнокровие и умение управлять темпом игры.

Он мог бы дать «Реалу» ту степень контроля в центре поля, которую Чуамени пока демонстрирует крайне редко.

Трент Александер-Арнольд

Нетрудно догадаться, почему «Реал» так отчаянно пытался убедить Трента покинуть «Ливерпуль». Это не просто правый защитник — его видение поля и передачи порой недоступны даже для атакующих полузащитников.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Интересно, рассматривает ли «Реал» вариант воспользоваться идеей Юргена Клоппа и использовать Александера-Арнольда в роли ложного полузащитника.

Более того, возможно, «Мадрид» всерьез подумывает о том, чтобы перевести его в центре поля на постоянной основа, как это сделал Гарет Саутгейт на Евро-2024.

Александер-Арнольд стал козлом отпущения за провальное выступление сборной Англии в Германии, но командные мучения продолжились и после того, как его убрали из состава, что лишь подчеркивает: он вовсе не был корнем проблемы. Более того, за то время, что он провел на поле, он стал лучшим распасовщиком команды.

Хотя использование 26-летнего футболиста в роли классического центрального полузащитника довольно рискованное решение, сомнений нет: его выдающиеся технические качества придадут «Реалу» столь необходимое новое измерени вне зависимости от позиции, на которой он будет играть.