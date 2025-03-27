Как Дин Хёйсен отказал «Реалу» — и стал новым героем Испании

Сборная Испании на последних восьми крупных турнирах (Евро, чемпионаты мира, Лига наций и Олимпийские игры) шесть раз доходила до полуфиналов или становилась чемпионом — впечатляющий результат, основанный на, казалось бы, бесконечном потоке юных, худощавых игроков, которые моментально вливаются в команду, играя с хладнокровием, умом, изысканной техникой и, в некоторых случаях, демонстрируя потенциал стать звездами.

Вот хотя бы некоторые из. этих дебютов: Педри (18 лет, 6 месяцев), Гави (17 лет, 2 месяца), Пау Кубарси (17 лет, 2 месяца) и Ламин Ямаль (16 лет, 1 месяц) — эти имена выделяются сильнее всего. Но также стоит вспомнить Фермина Лопеса, ставшего чемпионом Европы и Олимпийских игр в 21 год, и Нико Уильямса, который дебютировал в 20 лет и стал звездой победного Евро-2024.

И вот теперь появился Хёйсен — талантливый 19-летний центральный защитник ростом 198 см, обладающий отличными навыками игры с мячом. Он родился в Амстердаме, стал серебряным призёром юношеского Евро-2022 в составе сборной Нидерландов (до 17 лет), но, как только получил испанское гражданство, сразу решил играть за Испанию. Он дебютировал за основную сборную во время недавней международной паузы, получив вызов из «молодежки» на прошлой неделе. Как вы уже догадались, свой первый матч за главную сборную Дин провел в Роттердаме — против страны, в которой родился.

Но и это еще не всё. В минувшее воскресенье Хёйсен вышел в стартовом составе на ответный матч четвертьфинала Лиги наций — и стал настоящей звездой одного из самых драматичных противостояний последнего времени. Сборная Испании выбила команду Рональда Кумана после сумасшедшей ничьей по сумме двух матчей (5:5) и серии пенальти.

Дин Хёйсен globallookpress.com

(Если вы ещё не видели, как Хёйсен выдал филигранный 50-метровый пас вразрез на ход Ламину Ямалю, после чего Испания повела 3:2 — срочно ищите этот момент в интернете. Но заранее подготовьте холодный компресс и место, где можно преклонить колени от восхищения. Это настоящее футбольное искусство.)

Дальнейшее может показаться прозаичным, но следующий шаг — это не поток поздравительных сообщений или звонков главному тренеру «Борнмута» Андони Ираоле, который прошлым летом одобрил трансфер Хёйсена из «Ювентуса» за 18 миллионов евро. И даже не слова благодарности Франсесу Эрнандесу, который по поручению Испанской федерации футбола летал в Италию, чтобы лично убедить семью Хёйсена, что Испания хочет видеть его в своих рядах — и вернулся в Мадрид с заверением, что игрок тоже готов сделать этот выбор.

Нет, следующим шагом станет шквал интереса со стороны европейских топ-клубов, которые уже этим летом выстроятся в очередь за 19-летним талантом. По слухам, список претендентов возглавляет «Реал». И дело тут не только в огромном потенциале, хладнокровии и знании испанского языка. У Хёйсена есть всё, чтобы стать жемчужиной любого топ-клуба: адекватная сумма выкупа (60 миллионов евро), внушительные физические данные, филигранный пас, умение забивать и, что немаловажно, зрелый, уравновешенный характер.

Из всех европейских топ-клубов именно «Ювентус» первым разглядел в Хёйсене игрока с большим потенциалом. Это произошло еще в сезоне 2020/2021. Тогда туринцы опередили «Реал», «Барселону» и еще одного испанского гранда в борьбе за юного таланта — что сейчас кажется почти абсурдным, учитывая, что новая звезда сборной Испании вырос в Марбелье, на солнечном побережье Коста-дель-Соль, откуда и его характерный андалузский акцент и идеальный испанский.

Дин Хёйсен globallookpress.com

Легенда «Малаги» и ныне тренер местной академии Хесус «Хуанито» Гутьеррес вспоминает: «В 2021 году "Реал", "Барса", "Вильярреал"...Все они хотели подписать Дина. Думаю, за несколько сезонов в "молодёжке" он забил семь или восемь голов, играя в центре обороны — а таких центральных защитников, способных стабильно забивать, очень мало. Можно вспомнить разве что Серхио Рамоса или Фернандо Йерро».

Именно этот атакующий инстинкт и технические навыки, столь редкие для центрального защитника, убедили Хёйсена в том, что он должен получить испанское гражданство и в будущем защищать цвета этой страня.

Семья Хёйсена переехала в Марбелью, когда Дину было всего пять лет. С раннего детства он играл в местных командах, а в десять лет оказался в системе «Малаги», где стремительно прошел все возрастные категории. Сегодня по физическим данным он напоминает Питера Крауча — такой же высокий, стройный, пластичный и уверенный в себе. И, как и Крауч в юности, Хёйсен начинал как нападающий. Но позже в «Малаге» его перевели в центр обороны, и вскоре после 15-летия он уже тренировался с первой командой, демонстрируя, что чувствует себя там как рыба в воде.

Когда стало понятно, что испытывающая финансовые трудности «Малага» будет вынуждена расстаться со своим скрытым талантом, мадридский «Реал» пригласил отца Дина, Дэнни, в свою академию в Вальдебебас и представил ему план развития для молодого защитника. Но после долгих размышлений отец и сын пришли к выводу, что предложение «Ювентуса» обеспечит Дину более быстрый рост и возможность выйти на уровень взрослого футбола раньше. Так великий «Реал» услышал от них: «Нет, спасибо». Но это было не «нет» навсегда. Этот интерес остался в памяти семьи Хёйсена.

Любопытная деталь последних дней: Луис де ла Фуэнте — тренер сборной Испании, проигравший всего один официальный матч с момента своего назначения в 2022 году — дважды сделал ставку именно на Хёйсена, а не на игрока «Реала» Рауля Асенсио в дуэли с Нидерландами.

Асенсио в этом сезоне наконец-то пробился в основную команду «Реала», и его форма впечатляет: спокойствие, атлетизм, уверенные отборы и даже две голевые передачи — словно глядя на молодого Серхио Рамоса. Но ему уже 22, что лишь подтверждает правильность выбора, сделанного семьей Хёйсена четыре года назад: в Мадриде молодым игрокам сложнее пробиться в первую команду.

Когда в первом тайме ответного матча в Роттердаме травму получил Пау Кубарси, де ла Фуэнте не выпустил Асенсио — он выбрал Хёйсена. Каждое его касание мяча сопровождалось агрессивным свистом и насмешками с трибун «Де Куйпа» — родной публике было тяжело простить его выбор в пользу Испании. Но юный защитник словно не замечал этого давления.

А уже в воскресенье Хёйсен вышел в старте (Асенсио так и остался на скамейке) и провел матч с поразительным хладнокровием: выигранные верховые дуэли, грамотная игра в темп, уверенность с мячом, своевременный вынос под давлением и, конечно, роскошная голевая передача на Ламина Ямаля — момент, который многие окрестили «зрелым не по годам».

Дин Хёйсен globallookpress.com

Я был на «Месталье» и заметил, как Ламин Ямал сразу после начала дополнительного времени бросился к де ла Фуэнте. Как оказалось, он прибежал предупредить тренера: Оскар Мингеса почувствовал болезненное напряжение в мышце и попросил немедленно заменить его, чтобы избежать серьёзной травмы.

Де ла Фуэнте поспешно дал сигнал Педро Порро готовиться к выходу, и защитник «Тоттенхэма» тут же начал разминаться. Но игра продолжалась, а Мингеса всё больше прихрамывал и становился лёгкой мишенью для стремительных атак сборной Нидерландов по своему флангу.

И вот тогда 19-летний дебютант Хёйсен взял ситуацию в свои руки. Он выбежал далеко из своей зоны и сделал аккуратный, тактически грамотный фол в центре поля, просто толкнув Мемфиса Депая — чтобы остановить игру и дать возможность заменить Мингесу. Именно так поступил бы опытный, матерый 26-летний защитник. Но это сделал парень, который в этот вечер впервые вышел в стартовом составе сборной и сыграл все 120 минут — как и всего пять человек в команде Испании.

Еще несколько деталей о нем, которые стоит знать: хотя Хёйсен в основном правша (это видно по тому, как он отдавал свою шикарную голевую передачу и как бьет пенальти), в «Борнмуте» он почти всегда играет на позиции левого центрального защитника. Прелести амбидекстрии!

Дин Хёйсен в матче против «Челси» globallookpress.com

Он настолько пропитан испанским духом, что возит из Англии домой пакеты со своими любимыми закусками из супермаркета Mercadona, чтобы напоминать себе о доме. А еще он и его отец, в прошлом тоже профессиональный игрок, могут часами говорить о футболе. «Папа играл на позиции нападающего, и, думаю, я унаследовал у него голевое чутье», — признался недавно Дин.

Когда в 2021 году семье Хёйсена пришлось принимать сложное решение — «Реал» или «Ювентус», — отец сказал сыну, что учить новый язык и попробовать себя в итальянском футболе будет для него полезнее. Сегодня Дин признает: «В "Юве" тогда были Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи... Я учился у них. В Италии культура футбола похожа на испанскую, но я выучил новый язык и попал туда, где особое внимание уделяют искусству обороны: как держать линию, как играть зонально, как вступать в борьбу в штрафной, когда стоит выдвигаться, а когда — оставаться в позиции.

Я хотел стать более полным, универсальным игроком — и это решение мне очень помогло».

Дин Хёйсен после гола в ворота «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Тем клубам, которые уже сейчас начинают строить планы, как выманить Хёйсена из «Борнмута» после всего лишь одного сезона, придется столкнуться с серьезным препятствием: Дин влюбился в Премьер-лигу. «Темп здесь сумасшедший, каждую неделю — топ-матч, и здесь тебя учат играть вертикально и быстро», — признался он после одного из матчей АПЛ.

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Кроме того, есть еще один фактор — человек, которому Хёйсен доверяет. Это Тьяго Пинту, нынешний президент по футбольным операциям «Борнмута». Именно он в свое время убедил Хёйсена отправиться в аренду в «Рому», а затем и перейти в команду Андони Ираолы. Здесь есть и лояльность, и благодарность.

Тем не менее, его впечатляющие выступления за сборную Испании в последние дни дали понять всем: этот высокий, элегантный и хладнокровный защитник уже входит в когорту элиты.

С открытием трансферного окна начнется настоящая гонка. Остается только пожелать «Борнмуту» удачи в попытках удержать столь талантливого игрока.