18 ноября в 5-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид (жен) и «Интер» (жен). Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

«Реал» Мадрид (жен)

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 7-м месте турнирной таблицы основного раунда Женской Лиги чемпионов.

При этом «Реал» Мадрид (жен) в четырех турах набрал шесть очков. Команда забила семь мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Бадалону» — 3:3.

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До того «Реал» Мадрид (жен) уверенно одолел «Париж» — 3:0, а вот несколько ранее подписал мировую с «Атлетиком» — 1:1. «Сливочные» не проигрывают уже полтора месяца.

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Состояние команды: «Реал» Мадрид (жен) имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к лидерам.

При этом «Реал» Мадрид (жен) пока добыл всего одну победу в главном женском турнире Старого Света. Отставание от первой четверки составляет всего два очка, так что нужно срочно побеждать. Да и пора бы улучшать свою результативность Линде Кайседо, пока отличившейся всего двумя голами в турнире.

Мадридки уж точно будут активно атаковать. «Реал» Мадрид (жен) намерен побороться за одно из первых мест в основном раунде.

«Интер» (жен)

Турнирное положение: «Интер» (жен) в главном женском клубном турнире Европы выступает неровно. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» (жен) набрал всего четыре зачетных балла в четырех турах. Команда забила лишь три мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ювентуса» — 2:3.

До того «Интер» (жен) вчистую уступил «Манчестер Сити» — 1:4, а вот чуть ранее одолел «Милан» — 3:0. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Состояние команды: «Интер» (жен) ныне крайне нестабилен в плане результатов, да и в Женской Лиге чемпионов пока не преуспевает.

При этом «Интер» (жен) неудачно выступает на чужих полях. В двух выездных поединках турнира команда набрала всего один зачетный балл. Причем в них миланки пропустили семь мячей при всего лишь одном забитом в ворота соперниц.

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Испанок «Интер» (жен) не боится, вот только как сдержать их мощный напор?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид (жен) — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.27. Ничья — в 5.75, выигрыш «Интера» (жен) — в 9.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.50, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Реал» Мадрид (жен) мотивирован добыть свою вторую викторию в Женской Лиге чемпионов, и уж точно активно понесется к воротам миланок.

2.75 Фора «Реала» Мадрид (жен) -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Реал» Мадрид (жен) — «Интер» (жен) позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора «Реала» Мадрид (жен) -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Реал» Мадрид (жен) — «Интер» (жен) принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт