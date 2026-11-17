18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Эквадор и Боливия. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор на последнем чемпионате мира дошел до 1/16 финала, уступив там мексиканцам.
При этом Эквадор в четырех осенних контрольных матчах добыл одну викторию при одном поражении. Команда в них отличилась тремя забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, переиграв Коста-Рику — 2:0.
До того Эквадор в серии пенальти уступил панамцам, да и поединок с Японией завершился неудачей в футбольной лотерее. Команда не проигрывала в трех последних матчах.
Состояние команды: Эквадор нынче не столь стабилен в плане результатов, да и тылы команды достаточно монолитны.
При этом Эквадор в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. К тому же команда здорово смотрелась в последнем спарринге с костариканцами. Хорди Кайседо сумел отличиться забитым мячом. Да и вообще, эквадорцы могут и должны прибавлять!
Нет сомнений, что команда будет агрессивно атаковать. Эквадорцы не должны иметь проблем с соперником, упорно не научившимся играть вне родного высокогорья.
Боливия
Турнирное положение: Команда не сумела пробиться в финальную часть последнего чемпионата мира.
При этом Боливия в трех осенних поединках потерпела три поражения. В этих матчах команда не забила ни разу при восьми пропущенных мячах в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила сборной Перу — 0:2.
До того Боливия вчистую уступила Аргентине — 0:4, а вот несколько ранее была бита парагвайцами — 0:2. Команда уступила эквадорцам в восьми последних очных поединках.
Состояние команды: Боливия ныне выглядит откровенно убого, к тому же на чужих полях частенько получает полную авоську.
При этом Боливия имеет скромный по именам подбор игроков. Команда способна выдать отдельный качественный поединок, но только в родном Ла-Пасе. А вот выездные матчи с любыми оппонентами для боливийцев давно сродни кошмару. Да и эквадорцев они не обыгрывают уже одиннадцать лет.
Наверняка команда будет действовать вторым номером. Боливия постарается преуспеть в контригре, вот только оппонент выглядит куда мощнее.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Эквадор фаворитом с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.00, а победа Боливии — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
Прогноз: Эквадорцы способны прибавить в плане реализации, но и Боливия явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Эквадор переиграл боливийцев в восьми последних очных поединках
- Боливия уступила в шести последних поединках
- Эквадорцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- Эквадор не уступил в трех последних матчах
- Боливийцы не забивали в пяти последних поединках