Пропустят ли аргентинцы от Коста-Рики?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.55

18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Коста-Рика. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

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Аргентина

Турнирное положение: Аргентина дошла до финала последнего чемпионата мира, уступив там сборной Испании.

При этом Аргентина в четырех осенних контрольных матчах добыла три виктории. Команда в них отличилась 15 забитыми мячами при всего двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Уругваю — 1:2.

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До того Аргентина одолела Бенин — 3:0, а вот поединок с Буркина-Фасо завершился яркой викторией — 7:0. Команда до последней коллизии победила трижды кряду.

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Состояние команды: Аргентина нынче пребывает в приличных кондициях, однако только учится играть без Месси.

При этом Аргентина в кадровом плане выглядит привычно выгодно. Постепенно выходит на свои лучшие кондиции Хулиан Альварес. Именно он поразил ворота уругвайцев. Плюс должен сказать свое веское слово стремительно прогрессирующий Нико Пас.

Нет сомнений, что команда будет агрессивно атаковать. Аргентинцы победили Коста-Рику в двух последних очных поединках, да и вообще не должны замечать столь скромного оппонента.

Коста-Рика

Турнирное положение: Команда не сумела пробиться в финальную часть последнего чемпионата мира.

При этом Коста-Рика в пяти осенних контрольных поединках добыла две победы при трех поражениях. В этих матчах команда забила восемь мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от Эквадора — 0:2.

До того Коста-Рика переиграла Гаити — 2:0, а вот несколько ранее оставила ни с чем сборную Никарагуа — 3:0. Команда еще ни разу в истории не обыгрывала аргентинцев.

Состояние команды: Коста-Рика ныне находится в приличных кондициях, до последней неудачи не пропустив в двух матчах кряду.

При этом Коста-Рика имеет довольно приличный подбор игроков. Команда способна выдать отдельный качественный поединок, вот только в матчах с крепкими соперниками нередко откровенно проваливается. Тем же эквадорцам она уступила по всем статьям.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. Коста-Рика явно не боится вице-чемпионов мира, к тому же способна преуспеть в контригре.

На что ставят в матче Аргентина — Коста-Рика Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Коста-Рика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Аргентину фаворитом с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 6.61, а победа Коста-Рики — в 16.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.60 и 2.14.

Прогноз: Аргентинцы мощно выглядят в атаке, однако и Коста-Рика явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

2.55 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч Аргентина — Коста-Рика принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Обе забьют за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

2.87 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.87 на матч Аргентина — Коста-Рика позволит вывести на карту выигрыш 1870₽, общая выплата — 2870₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.87.

Пять причин, почему ставка зайдёт