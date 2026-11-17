18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уругвай и Доминиканская Республика. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай провалился на последнем чемпионате мира, не сумев даже выйти из группы.
При этом Уругвай в четырех осенних контрольных матчах добыл три виктории. Команда в них отличилась 13 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, переиграв аргентинцев — 2:1.
До того Уругвай учинил разгром Индии — 6:1, да и поединок с Южной Кореей завершился яркой победой — 4:1. Команда победила трижды кряду.
Состояние команды: Уругвай нынче пребывает в приличных кондициях, вот только неизменно пропускал во всех четырех осенних поединках.
При этом Уругвай в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Вот только давненько не забивал Дарвин Нуньес. Тем не менее в составе команды отличиться способен буквально кто угодно. Например, центрбек Рональд Араухо. Да и виктория над Аргентиной явно добавила моральных вистов.
Нет сомнений, что команда будет агрессивно атаковать. Уругвайцы должны банально не замечать столь скромного оппонента.
Доминиканская Республика
Турнирное положение: Команда не сумела пробиться в финальную часть последнего чемпионата мира.
При этом Доминиканская Республика в четырех осенних поединках добыла три победы при одном поражении. В этих матчах команда забила восемь мячей при восьми пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Никарагуа — 2:1.
До того Доминиканская Республика уступила Гаити — 1:4, а вот несколько ранее оставила ни с чем Тринидад и Тобаго — 2:1. Команда уступила Уругваю в единственном очном поединке годичной давности.
Состояние команды: Доминиканская Республика ныне находится в приличных кондициях, к тому же постарается дать бой уругвайцам.
При этом Доминиканская Республика имеет довольно скромный по именам подбор игроков. Команда способна выдать отдельный качественный поединок, вот только в матчах с крепкими соперниками нередко проваливается. Даже не самым сильным гаитянам она уступила по всем статьям.
Наверняка команда будет действовать вторым номером. Доминиканская Республика способна преуспеть в контригре, вот только как сдержать мощную атакующую линию уругвайцев?
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Уругвай фаворитом с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.00, а победа Доминиканской Республики — в 21.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 3.10.
Прогноз: Уругвайцы ныне выглядят симпатично, однако и Доминиканская Республика явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Уругвай победил в трех последних матчах
- Доминиканская Республика в четырех осенних поединках добыла три победы
- Уругвайцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее оппонента
- Уругвай одолел Доминиканскую Республику в единственном очном поединке
- Уругвайцы неизменно пропускали во всех четырех осенних поединках