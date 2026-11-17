прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.25

18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Уругвай и Доминиканская Республика. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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Уругвай

Турнирное положение: Уругвай провалился на последнем чемпионате мира, не сумев даже выйти из группы.

При этом Уругвай в четырех осенних контрольных матчах добыл три виктории. Команда в них отличилась 13 забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, переиграв аргентинцев — 2:1.

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До того Уругвай учинил разгром Индии — 6:1, да и поединок с Южной Кореей завершился яркой победой — 4:1. Команда победила трижды кряду.

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Состояние команды: Уругвай нынче пребывает в приличных кондициях, вот только неизменно пропускал во всех четырех осенних поединках.

При этом Уругвай в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Вот только давненько не забивал Дарвин Нуньес. Тем не менее в составе команды отличиться способен буквально кто угодно. Например, центрбек Рональд Араухо. Да и виктория над Аргентиной явно добавила моральных вистов.

Нет сомнений, что команда будет агрессивно атаковать. Уругвайцы должны банально не замечать столь скромного оппонента.

Доминиканская Республика

Турнирное положение: Команда не сумела пробиться в финальную часть последнего чемпионата мира.

При этом Доминиканская Республика в четырех осенних поединках добыла три победы при одном поражении. В этих матчах команда забила восемь мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Никарагуа — 2:1.

До того Доминиканская Республика уступила Гаити — 1:4, а вот несколько ранее оставила ни с чем Тринидад и Тобаго — 2:1. Команда уступила Уругваю в единственном очном поединке годичной давности.

Состояние команды: Доминиканская Республика ныне находится в приличных кондициях, к тому же постарается дать бой уругвайцам.

При этом Доминиканская Республика имеет довольно скромный по именам подбор игроков. Команда способна выдать отдельный качественный поединок, вот только в матчах с крепкими соперниками нередко проваливается. Даже не самым сильным гаитянам она уступила по всем статьям.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. Доминиканская Республика способна преуспеть в контригре, вот только как сдержать мощную атакующую линию уругвайцев?

На что ставят в матче Уругвай — Доминиканская Республика Букмекерские коэффициенты на матч Уругвай — Доминиканская Республика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Уругвай фаворитом с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.00, а победа Доминиканской Республики — в 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.36 и 3.10.

Прогноз: Уругвайцы ныне выглядят симпатично, однако и Доминиканская Республика явно не собирается лишь отсиживаться в обороне.

2.25 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Уругвай — Доминиканская Республика принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.

3.40 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Уругвай — Доминиканская Республика позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдёт