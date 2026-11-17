18 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Чили и Колумбия. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.
Чили
Турнирное положение: Чили не сумела квалифицироваться на последний чемпионат мира, вчистую провалив отборочный цикл.
При этом Чили в четырех осенних контрольных матчах добыла одну победу при трех поражениях. Команда в них отличилась четырьмя забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Колумбии — 0:1.
До того Чили одолела кризисных мексиканцев — 2:0, а вот поединок с США завершился коллизией — 2:4. Команда уступила колумбийцам в двух последних очных поединках.
Состояние команды: Чили нынче нестабильна в плане игры и результатов, да и оборона частенько совершает простейшие ошибки.
При этом Чили в кадровом плане выглядит не столь выгодно. Плюс команда уже долгих десять лет не может одолеть колумбийцев. Более того, чилийцы не смогли поразить ворота соперника в трех последних очных поединках. Прервут ли столь неприятную серию?!
Нет сомнений, что команда будет действовать в расчете на контратаки. Чилийцы несколько дней назад уступили Колумбии лишь из-за досадного автогола Гильермо Марипана.
Колумбия
Турнирное положение: Команда продуктивно провела последний чемпионат мира, дойдя до 1/8 финала турнира.
При этом Колумбия в четырех осенних контрольных поединках добыла две победы. В этих матчах команда забила четыре мяча при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение как раз сборной Чили — 1:0.
До того Колумбия уверенно переиграла перуанцев — 2:0, а вот несколько ранее уступила Парагваю — 0:1. Команда не пропускала в двух последних матчах.
Состояние команды: Колумбия ныне пребывает на моральном подъёме, победив в двух своих последних спаррингах.
При этом Колумбия в кадровом плане выглядит весьма выгодно. Вот только лидер атак команды Луис Суарес давненько не забивал в составе сборной. Разрядится ли в матче с чилийцами?! Впрочем, колумбийцы и без него обязаны обыгрывать нестабильного соперника.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать максимально активно. Колумбия постарается продлить свой победный сериал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Колумбию фаворитом с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.41, а победа Чили — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.38 и 1.67.
Прогноз: Колумбийцы весьма прилично выглядят в атаке, к тому же исторически успешно противостоят чилийцам.
Ставка: Победа Колумбии за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Колумбия традиционно успешно противостоит чилийцам
- Чили в трех последних очных поединках не поражала ворота колумбийцев
- Колумбия победила в двух последних поединках
- Колумбийцы в двух последних матчах не пропустили ни разу
- Колумбия в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее соперника