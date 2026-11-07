Goal.com анализирует, почему Трент Александер-Арнольд и Харви Эллиотт все еще не могут заиграть в испанском чемпионате после перехода из «Ливерпуля».

Трент Александер-Арнольд и Харви Эллиотт не выходили на одно поле с последних минут матча «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас» (1:1) 25 мая прошлого года. Для обоих воспитанных на любви к «Красным» болельщиков тот день был наполнен противоречивыми эмоциями.

Первый к тому моменту уже публично объявил о непростом решении покинуть клуб на правах свободного агента. В то же время, становилось ясно, что и дни второго в Мерсисайде сочтены: весь сезон ему приходилось довольствоваться ролью запасного.

Однако оба вряд ли могли мечтать о более праздничных проводах: после поединка на переполненном радостью «Энфилде» «Ливерпулю» Арне Слота вручили кубок АПЛ.

Александер-Арнольд с кубком АПЛ в 2025 году globallookpress.com

Вполне возможно, что этот радостный момент всплывёт в разговоре Эллиотта и Александер-Арнольда, если им удастся пообщаться в субботу вечером на «Месталье» — до или после матча Ла Лиги между их нынешними командами, «Валенсией» и «Реалом».

Пока же шансы на то, что они действительно снова окажутся на одном поле, весьма невелики: дела обоих в Испании складываются совсем не так, как им хотелось бы...

Великолепное первое впечатление

Из двух бывших одноклубников именно от Трента, разумеется, ждали более яркого выступления в Ла Лиге. В составе «Ливерпуля» он выиграл практически всё, что только можно, и благодаря этому закрепил за собой репутацию, пожалуй, самого зрелищного правого фулбека в мировом футболе.

Однако этого ему оказалось недостаточно. Даже перспектива стать капитаном клуба после того, как Вирджил ван Дейк в конце концов покинет «Красных», не убедила его остаться на в Мерсисайде после лета 2025 года.

Александер-Арнольд хотел переосмыслить роль правого защитника и, как бы кто ни относился к его слабой игре в обороне, в атаке у него определённо были все качества, чтобы блистать на «Бернабеу».

В «Реале» придерживались того же мнения и настолько стремились заполучить англичанина, что даже согласились выплатить «Ливерпулю» 8,3 млн фунтов за игрока, у которого оставался всего месяц по контракту. Это позволило бы включить его в состав на клубный чемпионат мира.

Александер-Арнольд также произвёл великолепное первое впечатление в новом клубе, выступив на испанском языке во время официальной презентации как игрока «Сливочных».

Трент Александер-Арнольд во время презентации в «Реале» в 2025 году globallookpress.com

Однако, несмотря на то, что он освоил язык, с которым его одноклубник, соотечественник и близкий друг Джуд Беллингем до сих пор испытывает трудности, футболист так и не смог органично освоиться в новой обстановке.

«Мне больно»

На первой пресс-конференции Александер-Арнольд заявил, что ему не терпится «показать свою игру, выиграть много трофеев и стать чемпионом», однако пока ни одна из этих целей не достигнута.

Разумеется, есть и смягчающие обстоятельства. Первый сезон англичанина в Испании неоднократно прерывался из-за травм, не позволявших ему набрать игровой ритм.

Не помогла и смена тренера: в январе Хаби Алонсо был уволен, а его место занял не справившийся со своей работой Альваро Арбелоа. Лишь сейчас, под руководством Жозе Моуринью, «Реал» вновь начинает выглядеть стабильной командой.

Однако проблема в том, что, хотя «Особенный» пока, по крайней мере, положительно влияет на мадридцев, для Трента его приход обернулся сплошным негативом.

Он перебрался на «Бернабеу», чтобы доказать, что является лучшим правым защитником всех времён. Но португалец даже не считает его вторым по силе правым фулбеком в «Реале»: в иерархии тренера впереди него находятся Дензел Дюмфрис и, что особенно обидно, полузащитник Федерико Вальверде.

Моуринью выразил некоторое сочувствие Александеру-Арнольду, который оказался в неожиданно тяжёлом положении, однако это вовсе не означает, что наставник собирается помочь ему найти выход из сложившейся ситуации.

«Мне больно. Я не люблю, когда игроки чувствуют себя плохо, — мне хочется, чтобы они были довольны, — сказал он журналистам. — Когда формируешь состав, имея по два исполнителя на каждую позицию, а в итоге выпускаешь третьего (Вальверде), мне это не очень нравится...

Но есть вещи важнее этих чувств, вещи, которые в определённый момент имеют большее значение для команды. Я посчитал, что нам нужно перестроить полузащиту и использовать здесь Феде. Это было решение в интересах команды, а не исходя из интересов отдельных игроков».

Жозе Моуринью globallookpress.com

По крайней мере, в минувшие выходные англичанин отыграл все 90 минут в матче против «Расинга», завершившемся победой со счётом 3:0. Но это был лишь его четвёртый выход в основе в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. К тому же, перед этим в победном «Класико» против «Барселоны» на «Камп Ноу» он провёл на поле всего одну минуту.

В середине недели же вновь остался в запасе, так и не выйдя на поле в третьем матче Лиги чемпионов подряд. Тем временем, «Реал» продолжил успешную серию, набрав три очка в гостях против греческого АЕКа благодаря позднему голу Вальверде.

Поэтому сейчас сложно сказать, получит ли Трент хоть сколько-нибудь игрового времени в матче с «Валенсией» или вновь проведёт весь вечер на скамейке. А вот у Эллиотта, к сожалению, нет даже уверенности в том, что он вообще попадёт в заявку Хавьера Агирре на матч.

От плохого к худшему?

Когда прошлым летом Эллиотт перешёл из «Ливерпуля» в «Астон Виллу» на правах аренды с возможностью последующего выкупа, казалось, что это одна из тех редких сделок, которая устраивает всех участников.

Но в итоге не выиграл никто, а меньше всех — сам Эллиотт. По сути, он потерял целый год карьеры из-за того, что Унаи Эмери не хотел использовать футболиста, приобретённого бывшим спортивным директором клуба Мончи.

Тренер не мог упрекнуть новичка ни в недостатке старания, ни в непрофессионализме. Просто испанец не считал, что тот стоит 35 млн фунтов.

Поэтому двукратный чемпион Европы среди игроков до 21 года так и не получил возможности провести за бирмингемцев 10 матчей АПЛ — в таком случае вступило бы в силу обязательство выкупить его контракт.

Всё это было полным фарсом, и Эмери признал, что с Эллиоттом поступили крайне несправедливо. «Мне жаль этого парня», — говорил он.

Как бы странно это ни звучало, но есть основания полагать, что переход Эллиотта в «Валенсию» оказался для него ещё более разрушительным — по крайней мере, с точки зрения репутации.

Прибыв на «Месталью» в последний день трансферного окна, 23-летний футболист принял участие в шести матчах Ла Лиги, но ни разу не вышел в стартовом составе. Ещё хуже то, что 21 октября в проигранном со счётом 1:2 матче с «Вильярреалом» англичанин получил две жёлтые карточки за споры с арбитром и был удалён всего через 19 минут после выхода на замену.

Это вызвало вполне объяснимое возмущение Агирре, который месяцем ранее сменил Карлоса Корберана на посту постоянного наставника команды.

«Не знаю, что он мог сказать арбитру: он едва разговаривает по-испански, — заявил бывший рулевой сборной Мексики. — Поэтому меня просто злит, что его удалили за какие-то слова. Это абсурдное, нелепое удаление, и я прямо ему об этом сказал».

Из-за красной карточки Эллиотт пропустил матч с «Эльче» в минувшие выходные. Учитывая, что «Валенсия», занимающая 19-е место, без него одержала первую победу с середины сентября, в игре с «Реалом» он, похоже, получит совсем мало игрового времени — если вообще выйдет на поле.

Харви Эллиотт globallookpress.com

Более того, на фоне сообщений о том, что хавбек прибыл в Испанию в плохой физической форме и до сих пор не отметился за «Валенсию» ни голом, ни ассистом, уже заговорили о досрочном прекращении аренды в зимой.

Тем более что спортивный директор Рон Гурлей, который и пригласил футболиста, был уволен в тот же день, что и Корберан.

Забавно, но Александера-Арнольда тоже связывают с возвращением в «Ливерпуль» в 2027 году. Сейчас ему уже 28 лет, и он вряд ли может позволить себе провести сезон в статусе третьего правого защитника «Реала», если хочет сохранить место в сборной Англии.

По информации из окружения игрока, Трент полон решимости остаться в Мадриде и бороться за место в составе. Но на сегодня действительно складывается впечатление, что у Александера-Арнольда и Эллиотта больше шансов вновь оказаться на одном поле на «Энфилде», чем где-либо ещё.