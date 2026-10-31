Автор The Athletic Том Харрис оценивает, кто может сменить Майкла Каррика во главе «Манчестер Юнайтед». Восемь матчей без побед поставили тренера на грань увольнения, а его возможному преемнику достанется состав, который собирали под разные игровые стили. В материале сравниваются тактические подходы пяти претендентов на пост наставника «красных дьяволов» и объясняется, почему перед очередной сменой тренера клубу необходимо определиться, в какой футбол он хочет играть.

Прошло чуть больше девяти месяцев с тех пор, как Майкл Каррик получил свой шанс на тренерской скамейке «Олд Траффорд», а «Манчестер Юнайтед» уже вполне может начать поиски восьмого постоянного главного тренера после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.

Домашнее поражение от «Борнмута» со счетом 0:3 в воскресенье (25 октября) поставило Каррика на грань увольнения, продлив катастрофическую серию без побед до восьми матчей во всех турнирах.

Как бы вы ни относились к клубу, игрокам, тренерам и владельцам, одно ясно: в случае смены тренера, когда бы она ни произошла, «Юнайтед» необходимо выбрать тактическое направление и придерживаться его.

При Жозе Моуринью и Уле Гуннаре Сульшере «Юнайтед» делал ставку на прагматичную игру без мяча и стремительные контратаки с ним. Рубен Аморим и Эрик тен Хаг уделяли больше внимания контролю игры и построению атак через длительное владение мячом, а Ральф Рангник хотел тотального прессинга.

В итоге Каррику достался несбалансированный состав из футболистов, которых приглашали под разные стили игры. Пожалуй, неудивительно, что при Каррике команда играет неубедительно, ведь какой бы подход он ни выбирал, всякий раз проявлялись слабости состава.

Как видно на диаграмме ниже, команда Каррика осторожно балансировала между этими двумя крайностями в игре с мячом, и в итоге соперники, которые твердо придерживаются своего подхода, — как «Борнмут» в минувшие выходные — переигрывали «Юнайтед», пользуясь противоречиями в его игровом стиле.

Стиль игры «Манчестер Юнайтед» с мячом при разных тренерах The Athletic

Итак, если Каррик уйдет, к кому обратится «Юнайтед»? Как уже сообщал The Athletic, клуб рассматривает ряд кандидатов, хотя не всех из них, вероятно, удастся пригласить на этом этапе сезона.

Возможное назначение бывшего главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау означало бы, что «Юнайтед» склоняется к специалисту, который требует интенсивной игры и мощных контратак, тогда как Юлиан Нагельсман и Фабиан Хюрцелер стремятся сочетать более размеренное построение атак с высоким прессингом, который не дает сопернику вздохнуть.

Унаи Эмери — прагматик до мозга костей, а Антонио Конте тоже относится к тренерам, которые требуют высокой интенсивности и делают ставку на организованность и надежность при игре без мяча.

Эдди Хау

Возможно, Хау — не самое громкое имя в списке кандидатов «Юнайтед», но он мог бы многое дать клубу благодаря своему опыту и знанию Премьер-лиги. Он преобразил «Борнмут», впервые в истории выведя его в высший дивизион английского футбола, а в «Ньюкасл Юнайтед» прервал 56-летнее ожидание трофея, руководил командой в первые годы после смены владельцев и добился впечатляющих результатов, дважды финишировав в первой пятерке.

За почти пять полных сезонов его работы только «Ливерпуль» нанес больше ударов и набрал больше ожидаемых голов (xG) в быстрых контратаках, а Хау привил команде интенсивный стиль с быстрым развитием атак, который подпитывался энергией трибун. Неустанный прессинг и жесткие отборы стали визитной карточкой его команды, а находчивость Хау особенно ярко проявилась, когда он превратил Жоэлинтона из центрального нападающего, у которого мало что получалось, в полузащитника, который играет от штрафной до штрафной и успешно разрушает атаки соперника.

Пока Хау возглавлял «Ньюкасл», ни одна команда не забила больше голов после того, как возвращала себе мяч в атакующей трети поля, а приведенный ниже эпизод матча с «Тоттенхэмом» показывает смелость, которую он хочет видеть от своих команд при персональном прессинге.

При коротком розыгрыше удара от ворот «Ньюкасл» готов всей командой выдвинуться вперед, чтобы оказать давление на Арчи Грея, и пятеро игроков приближаются к мячу.

К тому моменту, когда Грей находит вариант для передачи, игроки «Ньюкасла» уже разобрали соперников персонально, и Пап Матар Сарр вынужден торопиться с пасом в середину поля, поскольку Сандро Тонали дышит ему в спину.

Хотя «шпоры» преодолевают первую волну прессинга, Жоэлинтон продолжает прессинг вслед за партнерами, резко выдвигается и отбирает мяч у Лукаса Бергвалля, позволяя Бруно Гимарайнсу отдать проникающий пас Энтони Гордону, который забивает гол.

Высокий прессинг «Ньюкасла» при коротком розыгрыше от ворот The Athletic

Игроки «Ньюкасла» разбирают соперников персонально The Athletic

Жоэлинтон отбирает мяч у Лукаса Бергвалля The Athletic

Бруно Гимарайнс отдает проникающий пас Энтони Гордону The Athletic

У команды Хау были слабости, которыми можно было воспользоваться — особенно в прошлом сезоне, когда во вторых таймах у нее убавлялось сил, что, в частности, позволило «Брентфорду» и «Сандерленду» вырвать победы на «Сент-Джеймс Парк».

Но у Хау есть четкий игровой почерк, на который можно опереться, и он уже доказал, что способен наладить игру нестабильной команды, если ему дают время и доверяют ее построение.

Юлиан Нагельсман

Акции Нагельсмана немного упали с тех пор, как он ярко заявил о себе в тренерской профессии в возрасте всего 28 лет. Он спас «Хоффенхайм» от вылета и затем дважды подряд вывел его в первую четверку, а с «РБ Лейпциг» за два сезона занял третье и второе места, попутно добравшись до полуфинала Лиги чемпионов.

Два последних назначения Нагельсмана были куда более громкими, и хотя в первом же сезоне с «Баварией» он выиграл Бундеслигу, отношения с игроками стали напряженными, поскольку те жаловались на его чрезмерно авторитарный подход и тактику, которая сбивала их с толку. Работа во главе сборной Германии начиналась многообещающе, но на чемпионате Европы 2024 года команда вылетела после поражения от будущего победителя турнира, сборной Испании, а сенсационное поражение от Парагвая на чемпионате мира этим летом вынудило Нагельсмана уйти в отставку.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

Когда все получается, команды Нагельсмана играют в быстрый и зрелищный футбол. Он сумел раскрыть лучшие качества Тимо Вернера, который в сезоне-2019/20 забил за «Лейпциг» 34 гола и отдал 12 голевых передач, а для продвижения команды вперед часто использовал активные подключения латералей. Вернер вместе с Юссуфом Поульсеном не давал соперникам покоя впереди, а энергичные полузащитники Марсель Забитцер и Конрад Лаймер интенсивно прессинговали позади них и выигрывали подборы.

В «Баварии» его команда более терпеливо строила атаки, стремясь насытить центр поля техничными полузащитниками вроде Йозуа Киммиха и Томаса Мюллера. Но стремление быстро атаковать через фланги сохранилось, и Нагельсман поощрял подключения Алфонсо Дейвиса и его взаимодействие с Лероем Зане, тогда как Серж Гнабри старался открываться за спинами защитников и отдавать передачи назад под удар Роберту Левандовскому, который играл на острие.

Потенциал есть, но для «Юнайтед» в его нынешнем состоянии было бы рискованно рассчитывать на мгновенный результат.

Антонио Конте

У Конте солидный послужной список. На протяжении своей 20-летней тренерской карьеры он регулярно выигрывает трофеи. Хотя он бывает резким и прямолинейным — особенно ярко это проявилось во время работы в «Тоттенхэме», — он неизменно прививает любой команде четкие тактические принципы и обеспечивает надежную игру на короткой дистанции.

Конте с первой попытки выиграл Премьер-лигу с «Челси» десять лет назад, познакомив английский футбол со своим новаторским вариантом схемы 3-4-3. Он раскрыл Маркоса Алонсо и Виктора Мозеса на позициях латералей, а непредсказуемого вингера Эдена Азара расположил ближе к напористому нападающему Диего Косте.

Он внедрил похожую систему в «Тоттенхэме», и хотя в итоге ушел с громким скандалом, с тех пор команда ни разу не финишировала в Премьер-лиге так высоко, как при нем, когда заняла четвертое место.

Позднее Конте привел «Наполи» к неожиданному чемпионству, а в схеме, которая была ближе к 4-3-3, Скотт Мактоминей раскрылся как полузащитник, чьи рывки в штрафную соперника было невозможно остановить. Но прежде всего эту команду отличала организованность, и она не боялась отходить назад, выстраивая линию из пяти защитников и защищая свою штрафную.

Игровой стиль «Наполи» в сезоне-2024/25 The Athletic

«Наполи» пропустил всего 27 голов за весь сезон, а диаграмма игрового стиля команды показывает надежность ее обороны (предотвращение моментов: 99 из 99) и низкое расположение линии защиты (высокая линия обороны: 11 из 99).

Унаи Эмери

К началу своего пятого сезона во главе «Астон Виллы» Эмери заслужил репутацию одного из лучших тактиков Премьер-лиги. Он стабильно добивается успехов в еврокубках, где пять раз выиграл Лигу Европы с тремя разными клубами, а его внимание к деталям в матчах против сильнейших соперников постоянно приносит результат.

В этом сезоне перед ним стояла непростая задача перестроить «Виллу», которую летом покинули Олли Уоткинс, Морган Роджерс, Юри Тилеманс, Эмилиано Мартинес и Эзри Конса. Но грамотная селекция и смена тактического стиля — Эмери максимально использует точные передачи Дзиона Судзуки и мощные рывки Николаса Джексона без мяча — уже помогают ему вновь превосходить ожидания.

Унаи Эмери globallookpress.com

Вряд ли Эмери оставит свой проект в «Вилле» на этом этапе, особенно с учетом того, что в клубе у него достаточно полномочий, чтобы строить команду на своих условиях. Но благодаря своему прагматизму и интеллекту он стал бы отличным выбором для «Юнайтед», если бы клуб был готов предоставить ему такие же полномочия и смог переманить его из «Виллы».

Фабиан Хюрцелер

Хюрцелеру всего 33 года, и этот многообещающий тренер заметно меняет стиль игры «Брайтона». Под руководством немецкого специалиста команда стала лучшей в лиге по высокому прессингу и перед паузой на матчи сборных за счет высокой интенсивности игры смяла действующего чемпиона «Арсенал».

Хюрцелеру тоже пришлось проявить изобретательность, из-за травм в команде временно переведя Диего Гомеса и Максима Де Кёйпера на позиции вингеров, а его терпеливая работа с молодым и неопытным составом помогла таким футболистам, как Хараламбос Костулас и Лука Вушкович, раскрыться на ведущих ролях.

Хюрцелер уже дистанцировался от разговоров о возможном назначении в «Юнайтед» и продолжит укреплять свою репутацию в «Брайтоне». «Красным дьяволам» определенно стоит следить за его работой, если клубу удастся преодолеть нынешний спад.