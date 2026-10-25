«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Борнмуту» и продлил серию без побед до восьми матчей. Перед встречей Майкл Каррик принял одно из самых громких решений за всё время своей работы — оставил Бруну Фернандеша в запасе и так и не выпустил капитана даже по ходу разваливающегося матча. «Борнмут» был быстрее, агрессивнее и намного лучше организован почти во всех фазах. Райан открыл счёт после отлично подготовленного стандарта, Маркус Тавернье наказал за очередную ошибку в обороне, а Эванилсон во втором тайме забил великолепный третий после неудачного выхода Сенне Ламменса. К финальному свистку «Олд Траффорд» уже гудел от свиста, а будущее Каррика выглядело совсем туманно.

Каррик убрал Бруну, но без капитана МЮ стал ещё беззубее

Главная новость появилась задолго до стартового свистка — Каррик посадил Фернандеша на скамейку и объяснил решение чисто футбольными причинами. После публичной критики со стороны португальца вокруг этого выбора всё равно невозможно было не видеть дополнительного контекста, но на поле без Бруну «Юнайтед» почти полностью потерял даже ту скудную креативность, на которую обычно надеется в сложные моменты.

«МЮ» с первых минут выглядел тяжело. «Борнмут» прессинговал персонально, высоко встречал розыгрыши от ворот и не давал полузащите спокойно развернуться. Джеймс Хилл и Антониу Силва регулярно выдвигались вперёд за своими игроками, а Райан и Тавернье моментально включались после каждого отбора. От хозяев же снова было ощущение случайного набора действий. Ламменс выбивал мяч вперёд без понятного адресата, Магуайр возвращал владение сопернику вместо спокойного продолжения, а единственный удар за стартовые полчаса нанёс Далот. И даже он был скорее жестом отчаяния, чем результатом осмысленной атаки.

Майкл Каррик globallookpress.com

«Борнмут» в это время уже несколько раз подобрался к голу. Райан опасно простреливал вдоль ворот, Эванилсон едва не замыкал, а Йоро в одном эпизоде вынес мяч почти с линии. Хозяева вообще не контролировали матч, но каким-то чудом успевали тушить пожары в последний момент.

Райан разобрал «МЮ» на стандарте, а Йоро подарил второй

На 37-й минуте давление гостей наконец-то превратилось в гол. После фола Айдена Хевена «Борнмут» получил штрафной справа, и розыгрыш выглядел явно подготовленным. Несколько игроков выстроились у дальней штанги, притянули к себе защитников, а Райан, наоборот, отступил чуть глубже и остался без опеки. Клюйверт подал точно ему на левую, и бразилец с лёта отправил мяч в ворота — 0:1.

Гол Райана globallookpress.com

Эпизод как-то даже издевательски показал разницу между командами. У «Борнмута» был понятный план на стандарт, движение без мяча и точная подача. У «МЮ» — сразу несколько игроков, которые просто потеряли соперника. Через пять минут ситуация стала ещё хуже, когда Йоро поскользнулся рядом со своей штрафной: Трюффер мгновенно подхватил мяч и прострелил в центр, а Тавернье замкнул — 0:2.

Тавернье празднует гол globallookpress.com

Именно в этот момент на «Стретфорд Энд» появился баннер «СТАНДАРТЫ» с изображениями Кантона, Роя Кина и Брайана Робсона. Пока трибуны напоминали о стандартах прошлого, нынешняя команда проигрывала «Борнмуту» по всем базовым параметрам — темпу, организации игры, агрессии и качеству решений.

В перерыве Каррик снял Тилеманса и выпустил Матеуса Кунью, а Маунт переместился на позицию десятки. Фернандеш снова остался сидеть, и это решение становилось всё более показательным по ходу матча. Даже когда «МЮ» нуждался в креативе и хоть какой-то угрозе между линиями, Каррик не отступил. Сам «Юнайтед» после перерыва почти не изменился. «Борнмут» по-прежнему лучше контролировал центр и выходил из-под давления, а хозяева с трудом доходили до штрафной. Райан мог забивать третий ещё раньше, но неудачно пробил из выгодной позиции.

Но как ни крути, рано или поздно «МЮ» бы пропустил ещё. Льюис Кук отправил длинную передачу вперёд, мяч завис на ветру и оказался между защитниками и Ламменсом. Вратарь слишком рано рванул из ворот, Эванилсон оказался быстрее, обыграл его и с очень острого угла примерно с 40 метров закрутил мяч в пустые ворота. Гол получился одновременно красивым и очень показательным для сегодняшнего «Юнайтед». Ещё одна ситуация, где один игрок принимает неверное решение, а вся команда уже не успевает его исправить.

Гол Эванилсона globallookpress.com

Райан был лучшим на поле, а «Олд Траффорд» снова провожал своих свистом

При всей эффектности гола Эванилсона главным игроком «Борнмута» был Райан. Он постоянно двигался между линиями, пять раз пробил, отдал восемь проникающих пасов и семь раз возвращал владение команде. Даже в концовке бразилец продолжал прессинговать так, будто счёт всё ещё 0:0.

У «МЮ» даже отдалённо похожей собранности не было вообще, и после третьего гола матч просто катился к финалу. Фанаты продолжали петь в поддержку Каррика, но одновременно свистели команде и скандировали уже в адрес руководства клуба. И это хорошо передавало настроение вокруг «Юнайтед» — проблема давно не воспринимается как исключительно тренерская, но тренер при этом всё равно оказывается первым, кто отвечает за происходящее на поле.

Майкл Каррик globallookpress.com

Каррик после матча снова оказался в ситуации, где защитить его почти нечем. За весь сезон команда выиграла только дважды, а последняя победа датируется 10 сентября. За это время были болезненные поражения от «Комо», «Брайтона», «Халла», теперь — домашние 0:3 от «Борнмута». «Манчестер Юнайтед» выглядит потерянным в простых вещах: плохо прессингует, плохо выходит из давления, не контролирует центр и почти не создаёт моменты с какой-то идеей. На этом фоне решение оставить Фернандеша на скамейке стало лишь дополнительным символом кризиса.

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«Борнмут» же одержал четвёртую победу подряд над «Юнайтед» и сделал это без нервов. Команда Марко Розе приехала на «Олд Траффорд», сыграла по своему плану и методично разобрала соперника, который опять не понимал, как ответить. После этого поражения «МЮ» остаётся всего в одном очке от зоны вылета. И вопрос теперь уже не только в том, где будет Каррик в ближайшие дни, а в том, способен ли клуб вообще остановить это падение.