25 октября «Бавария» обыграла «Фрайбург» на выезде со счётом 3:1, сохранив лидерство в Бундеслиге. Сразу после финального свистка исполняющий обязанности главного тренера Аарон Данкс посмотрел в телефон и увидел сообщение от Венсана Компани, который двумя днями ранее попал в больницу. Бельгиец написал короткое «Молодцы», а его помощник ответил: «Отлично. А теперь отдыхай» — и добавил эмодзи с поцелуем. Позже Данкс пересказал этот обмен журналистам, заметно разрядив атмосферу вокруг неожиданной смены тренера. Компани отсутствовал почти месяц, за который «Бавария» успела разгромить «Магдебург» в Кубке Германии, сыграть вничью с дортмундской «Боруссией» и победить «Атлетико» в Мадриде. Англичанин, прежде редко попадавший в заголовки футбольных новостей, провёл пять матчей с четырьмя победами и одной ничьей, сохранив команду на вершине чемпионата. 16 ноября бельгиец вернулся к тренировкам, и теперь его штаб готовится к домашней встрече с «Кёльном». Самое время познакомиться с человеком, который на несколько недель получил одну из самых ответственных должностей в европейском футболе.

Компани потерял сознание на тренировке резерва. «Баварии» пришлось срочно искать замену

23 октября Венсан Компани наблюдал за тренировкой второй команды «Баварии» на клубной базе на Зебенерштрассе, когда внезапно потерял сознание. Сотрудники оказали ему помощь, после чего тренера доставили в больницу для обследования. Впоследствии врачи диагностировали раздражение мозговых оболочек, а при падении бельгиец также повредил плечо. В тот же вечер клуб выступил с официальным заявлением, объявив, что главный тренер останется под медицинским наблюдением, а ответственность за подготовку команды временно перейдёт к его помощникам. На следующий день спортивный директор Макс Эберль рассказал, что поговорил с Компани и его супругой. По словам функционера, тренер находился в стабильном состоянии, однако врачи пока не могли назвать сроки возвращения. Эберль подчеркнул, что речь идёт скорее о неделях, чем о днях, и клуб не собирается торопить восстановление специалиста. Впереди у мюнхенцев были матчи сразу в трёх турнирах, поэтому времени на перестройку работы практически не оставалось.

Компани и Данкс вместе globallookpress.com

Главным представителем тренерского штаба стал 43-летний Аарон Данкс, работающий в «Баварии» с июля 2024 года. Вместе с ним подготовкой занимались Рене Марич, Флорибер Нгалула и другие помощники Компани. Самого бельгийца решили максимально оградить от футбольных вопросов. Данкс объяснял, что штаб продолжит общаться с главным тренером по-дружески, но обсуждать с ним составы, тактику и предстоящих соперников во время лечения не станет.

Проверка началась уже 25 октября во Фрайбурге, где «Бавария» встретилась с одним из самых неудобных соперников на выезде. Мюнхенцы победили 3:1 благодаря голам Дайо Упамекано, Леннарта Карля и Майкла Олисе. При этом команда создала моменты на 2,99 ожидаемого гола против 1,05 у хозяев, нанесла 17 ударов и за первые 80 минут практически не позволяла сопернику приблизиться к своим воротам. После встречи Данкс получил то самое сообщение от Компани, который продолжал следить за результатами команды из больницы.

Данкс после первой победы над «Фрайбургом» globallookpress.com

Начал тренировать в 16 лет, съездил к «Голден Стэйт» и поработал со сборной Англии

В отличие от Компани, выигравшего четыре чемпионских титула АПЛ в составе «Манчестер Сити», Данкс никогда не играл в профессиональный футбол. Уроженец Бирмингема получил первую работу ещё в 1999 году, когда ему исполнилось всего 16 лет. Он стал сотрудником программы развития массового футбола «Бирмингем Сити», а затем перешёл непосредственно к тренерской деятельности в клубной академии. С 2005 года англичанин больше десяти лет работал с молодыми футболистами «Вест Бромвича», постепенно получая квалификацию и опыт подготовки игроков разных возрастов.

В 2016 году Данкса пригласили в структуру Футбольной ассоциации Англии, где он занимался индивидуальным развитием игроков молодёжных сборных. Уже через год английская команда до 20 лет выиграла чемпионат мира, и Данкс входил в её тренерский штаб. Позже он работал со сборной U21, а среди футболистов, с которыми пересекался специалист, был Джамал Мусиала. Будущий полузащитник «Баварии» дебютировал за английскую сборную до 20 лет в период работы Данкса. В тренерском образовании англичанин тоже продвинулся далеко. В 2019 году он получил лицензию пятого уровня Футбольной ассоциации Англии, одну из наиболее престижных квалификаций в местной системе подготовки специалистов. Среди участников той же образовательной программы были Стивен Джеррард и Петер Шмейхель. Однако Данкс не ограничивался изучением футбольных методик и во время работы с молодёжными сборными отправился в США знакомиться с организацией тренировочного процесса клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

Аарон Данкс globallookpress.com

Позже в подкасте Modern Soccer Coach он рассказывал, что его особенно заинтересовала атмосфера внутри баскетбольной команды. Игроки разминались под музыку, много улыбались и выглядели расслабленными даже перед важными встречами. Данкс расспрашивал тренеров, как им удаётся сочетать высокие требования с удовольствием от тренировок, и получил довольно простой ответ: баскетболистам действительно нравится находиться в этой команде. Англичанин сделал для себя вывод, что радость от игры может помогать спортсменам справляться с давлением, а тренерам не стоит превращать каждую тренировку в исключительно серьёзное испытание.

С Компани Данкс впервые поработал в 2021 году, когда бельгиец пригласил его в «Андерлехт». Сотрудничество продлилось недолго: уже осенью англичанин вернулся на родину и присоединился к штабу «Астон Виллы», которую тогда возглавлял Стивен Джеррард. В октябре 2022-го бывшего полузащитника «Ливерпуля» уволили после поражения от «Фулхэма» (0:3), и Данксу впервые доверили самостоятельно руководить командой в АПЛ. Дебют получился впечатляющим — всего через три дня после отставки Джеррарда «Астон Вилла» разгромила «Брентфорд» 4:0, забив трижды уже к 14-й минуте. Леон Бэйли открыл счёт на второй минуте, Дэнни Ингз оформил дубль, а после перерыва отличился Олли Уоткинс. Правда, следующий матч под руководством Данкса закончился поражением от «Ньюкасла» с тем же счётом 0:4. Вскоре команду принял Унаи Эмери, а англичанин продолжил карьеру в «Мидлсбро», где стал одним из помощников Майкла Каррика.

Первая самостоятельная победа Данкса в АПЛ globallookpress.com

Летом 2024 года Данкс вновь получил предложение от Компани, который только что возглавил «Баварию». На этот раз сотрудничество оказалось значительно продолжительнее: англичанин отвечал за повседневное планирование тренировок и отдельные элементы подготовки команды, включая стандартные положения. В декабре 2025-го мюнхенский клуб продлил контракты с ним, Маричем, Нгалула и тренером вратарей Михаэлем Рехнером до лета 2029 года.

Разгром «Магдебурга», ничья с «Боруссией» и первая победа в гостях у «Атлетико»

С 25 октября по 7 ноября Данкс провёл во главе «Баварии» пять матчей: три в Бундеслиге, один в Кубке Германии и один в Лиге чемпионов. Команда забила 15 голов, пропустила пять и ни разу не проиграла. После победы над «Фрайбургом» мюнхенцы разгромили «Магдебург» из Второй Бундеслиги со счётом 6:1. На первый взгляд результат выглядит обычной кубковой победой фаворита, однако первый тайм получился довольно напряжённым: гости активно прессинговали и сумели забить, а к перерыву «Бавария» вела лишь 2:1. После отдыха хозяева сняли вопросы о победителе, причём Данкс получил возможность выпустить нескольких молодых футболистов. 19-летний Тим Биндер дебютировал за основную команду, а Давид Сантос Дайбер забил первый гол на взрослом уровне, установив окончательный счёт в компенсированное время.

Давид Сантос Дайбер после шестого гола «Баварии» в Кубке Германии globallookpress.com

31 октября «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию» в матче двух лидеров Бундеслиги. К этому моменту обе команды не потерпели ни одного поражения в чемпионате, а встреча вполне могла повлиять на распределение мест в верхней части таблицы. Хозяева долгое время контролировали игру и вели 2:1, но в концовке позволили сопернику сравнять счёт. Данкс признал, что команда разочарована результатом, однако отметил качество её игры. К тому же матч осложнили повреждения Исмаэля Сайбари и Сержа Гнабри, которых пришлось заменить по ходу встречи.

Аарон Данкс на «Альянц Арене» во время матча с «Боруссией» globallookpress.com

Через три дня «Бавария» приехала в Мадрид на матч Лиги чемпионов против «Атлетико» Диего Симеоне. У хозяев на тот момент не было домашних поражений в сезоне, а мюнхенцы остались без нескольких важных футболистов, включая Мусиалу, Луиса Диаса и Гнабри. Несмотря на кадровые проблемы, команда Данкса уверенно контролировала игру, а во втором тайме добилась преимущества благодаря голам Леннарта Карля и Конрада Лаймера. На 54-й минуте 18-летний Карл воспользовался ошибкой Робена Ле Нормана в штрафной площади, а спустя двадцать минут Лаймер завершил атаку после передачи Харри Кейна.

Победа 2:0 стала для «Баварии» первой гостевой в истории противостояния с «Атлетико». Мюнхенцы нанесли 19 ударов против девяти у соперника, выиграли 56% единоборств и практически не позволяли мадридцам проводить опасные контратаки. Успех получился особенно показательным с учётом отсутствия Компани: штаб сохранил высокий прессинг, контроль мяча и привычную интенсивность игры против соперника, который сам привык навязывать неудобный футбол. Последний матч перед паузой на игры сборных прошёл 7 ноября в Майнце — тогда «Бавария» победила 2:1 благодаря голам Йозуа Киммиха и Карла, а единственный мяч пропустила уже на третьей компенсированной минуте. Мюнхенцы сохранили первое место в Бундеслиге с 21 очком после девяти туров, хотя дортмундская «Боруссия» тоже набрала 21 балл и уступала только по разнице мячей.

Леннарт Карл после гола в ворота «Атлетико» globallookpress.com

Компани не хотел видеть рядом с собой «мини-Винни». Как работает его тренерский штаб?

После госпитализации Компани руководители «Баварии» неоднократно подчёркивали, что Данкс не собирается менять игровые принципы команды. Англичанин действительно сохранил привычную структуру подготовки, но при этом рассказывал, что бельгиец с самого начала требовал от помощников самостоятельности. По словам Данкса, Компани прямо предупредил сотрудников, что ему не нужны «мини-Винни», которые постоянно повторяют его решения и во всём соглашаются с главным тренером.

Объясняя устройство штаба перед матчем с «Боруссией», Данкс неожиданно привёл пример из животного мира. Он сравнил тренеров с зеброй и страусом, которые могут помогать друг другу благодаря разным способностям: у одного лучше слух и обоняние, у другого — зрение. Англичанин имел в виду распределение задач внутри штаба, где одни специалисты занимаются атакующими действиями, другие — обороной, полузащитой или индивидуальной подготовкой. После этого тренеры обсуждают наблюдения и совместно принимают решения, а Компани определяет общее направление работы.

Данкс благодарит болельщиков после победы над «Майнцем» globallookpress.com

Ещё в апреле 2026 года Данкс уже заменял бельгийца на тренерской скамейке в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ, тогда Компани был дисквалифицирован и наблюдал за матчем с трибуны, поддерживая связь со своими помощниками. «Бавария» проиграла в Париже 4:5, но сам опыт позволил англичанину познакомиться с ответственностью, которую обычно несёт главный тренер в матчах такого уровня.

В октябре ситуация оказалась совершенно другой: рассчитывать на постоянные консультации Компани уже было нельзя, поскольку клуб сознательно ограничил его участие в работе. В подготовке к матчам с «Боруссией» и «Атлетико» тренерский штаб действовал самостоятельно, сохраняя идеи, которые отрабатывал на протяжении предыдущих двух с лишним лет. После четырёх встреч Данкс признавался Reuters, что не испытывает радости от возможности руководить командой, поскольку получил её при неприятных обстоятельствах. Англичанин называл этот период полезным профессиональным испытанием, но говорил, что после последнего матча перед международной паузой прежде всего хочет вернуться домой и увидеть семью.

Аарон Данкс общается с журналистами перед матчем против «Атлетико» globallookpress.com

Компани возвращается к работе, Данкс снова станет помощником

10 ноября «Бавария» официально сообщила, что Компани вернулся на тренировочную базу на Зебенерштрассе, где продолжил восстановление и реабилитацию повреждённого плеча. Через шесть дней бельгиец впервые после госпитализации самостоятельно провёл тренировочное занятие. На опубликованных фотографиях было видно, что его левая рука всё ещё находилась на поддерживающей повязке. 18 ноября клуб включил Компани в программу предматчевой пресс-конференции перед встречей с «Кёльном», запланированной на 20 ноября. Окончательное решение о возвращении тренера на скамейку пока зависит от состояния его здоровья, однако он уже постепенно возобновляет повседневную работу.

Венсан Компани на тренировке «Баварии» globallookpress.com

За время отсутствия главного тренера «Бавария» сохранила лидерство в Бундеслиге, вышла в следующий раунд Кубка Германии и одержала важную победу в Лиге чемпионов. Данкс при этом не пытался представить результаты как собственную заслугу. После победы над «Майнцем» он поблагодарил сотрудников клуба, футболистов и тренерский штаб за совместную работу, отметив, что команда с нетерпением ждёт возвращения Компани.

Календарь и таблица Бундеслиги

43-летний англичанин пока не заявлял о намерении начать самостоятельную тренерскую карьеру. В «Баварии» он отвечает за подготовку футболистов, помогает Компани реализовывать его идеи и, помимо прочего, считается хранителем необычного клубного талисмана — фарфорового какаду, которого игроки однажды забрали из мюнхенского ресторана во время празднования чемпионства. После пяти матчей без поражений у Данкса появился ещё один аргумент в пользу того, что многолетняя работа с молодёжными командами, изучение чужих методик и опыт помощника могут подготовить тренера к руководству клубом самого высокого уровня. Даже если за всю карьеру он так и не провёл ни одной профессиональной встречи в качестве футболиста.