На фоне всех футбольных событий во время международного перерыва один человек был занят поездками и встречами с людьми, пишет автор ESPN Марк Огден.

Бейрут, Доха и Манила стали еще тремя остановками на прошлой неделе в рамках триумфального тура Джанни Инфантино по случаю его успешной попытки обеспечить себе четвертый срок на посту президента ФИФА.

Вот и выдохлись все попытки УЕФА сместить Инфантино.

Еще в августе европейский руководящий орган и ассоциации самых влиятельных футбольных стран мира считали, что держат Инфантино на краю пропасти, готовые к его смещению в любой момент, но они совершили политический эквивалент упущенного преимущества в 4:0 к перерыву и поражения, даже без серии пенальти.

Правда, 211 ассоциаций-членов ФИФА еще не проголосовали за то, кто возглавит мировой футбол на следующие четыре года. Официальное голосование состоится только 18 марта, на 77-м Конгрессе ФИФА в Рабате, Марокко.

Но, несмотря на многочисленные скандалы последних месяцев, в первую очередь из-за его секретного плана по привлечению 20 миллиардов долларов за счет частичной продажи будущих чемпионатов мира частным инвесторам, Инфантино уже обеспечил себе приз.

Называйте это как хотите — гол в пустые ворота, хоумран, слэм-данк. Даже если серьёзный кандидат выдвинет свою кандидатуру против Инфантино до крайнего срока подачи заявок в среду, 56-летний швейцарско-итальянский чиновник, ставший футбольным олигархом, уже обеспечил себе убедительную победу на перевыборах на пост, который он занимает с 2016 года.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Поездки в Ливан, Катар и на Филиппины в последние дни, когда он заполнил свой аккаунт в соцсетях обычными изображениями футбольных полей, финансируемых ФИФА, рукопожатий с политическими лидерами и льстивых объятий со знаменитостями — на этот раз это был бывший многократный чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо в Маниле — просто добавили ещё больше голосов к уже накопленному им запасу, сделав переизбрание формальностью.

Когда Инфантино попытался в августе протолкнуть свой план FIFA Forward Enterprise (FFE), предложив каждой ассоциации-члену ФИФА мгновенную прибыль в размере 20 миллионов долларов, если они примут предложение к середине сентября, казалось, что он уже перешел грань, которая позволяющую ему остаться на посту и выиграть четвёртый срок.

Скандал с участием Фоларина Балогуна стал лишь последним, омрачившим репутацию Инфантино. Были и ускоренные решения 2024 года о предоставлении Саудовской Аравии права на проведение чемпионата мира по футболу среди мужчин 2034 года, и сокращение трехматчевой дисквалификации Криштиану Роналду за агрессивное поведение до одной игры (с переносом двух других матчей), чтобы он смог начать выступление сборной Португалии на чемпионате мира, и вручение премии мира ФИФА, учрежденной Инфантино по его прихоти и переданной президенту Дональду Трампу.

А затем был случай, когда Инфантино призвал мировые СМИ «успокоиться», когда его спросили, почему он не вмешался после того, как сомалийскому арбитру Омару Артану отказали в американской визе перед чемпионатом мира. Затем последовал, пожалуй, самый большой скандал, когда дисквалификация Фоларина Балогуна за красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины была отменена ФИФА после того, как Трамп позвонил Инфантино и напрямую попросил отменить дисквалификацию Балогуна.

Инфантино опозорил и высмеял футбол — главный тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил СМИ, что, по его мнению, ФИФА при Инфантино стала хуже, чем при человеке, которого он сменил, опозоренном коррупционными обвинениями бывшем президенте Зеппе Блаттере, — но, несмотря на его действия и поведение, никто из авторитетных деятелей мирового футбола не осмелился бросить ему вызов на пост президента ФИФА.

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Швейцарии Рамон Вега объявил о своем намерении баллотироваться, но 55-летний специалист даже не соответствует критериям кандидата в ФИФА, а именно, не проработал в футболе два из последних пяти лет, чтобы попасть в список кандидатов.

Сообщалось, что президент Французской футбольной федерации Филипп Диалло является кандидатом, который может выдвинуть свою кандидатуру против Инфантино, хотя это не подтверждено. Козо Ташима, почетный председатель Японской футбольной ассоциации и член руководящего совета ФИФА, подтвердил свою кандидатуру, но он даже не может рассчитывать на поддержку Азиатской футбольной конфедерации, которая 23 октября поддержала Инфантино, ранее призывая его уйти в отставку.

И хотя источники сообщили ESPN, что УЕФА все еще пытается найти достойного кандидата до крайнего срока в среду, они уже видели, как президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни и бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер, возглавляющий глобальное развитие футбола в ФИФА с 2019 года, отказались от возможности выступить против Инфантино в качестве предпочтительного кандидата УЕФА. И Монтальяни, и Венгер достаточно долго работают в футболе, чтобы знать, что такое безвыходная ситуация, и именно с такой ситуацией они столкнулись бы в противостоянии с Инфантино.

Арсен Венгер и Джанни Инфантино globallookpress.com

Хотя влиятельные европейские деятели во главе с президентом УЕФА Александром Чеферином сосредоточились на свержении Инфантино с помощью угроз бойкота и судебных исков — УЕФА ведет дела против Инфантино в Швейцарии и США — Инфантино просто воспользовался частным самолетом, предоставленным Катаром, чтобы обеспечить себе голоса. В последние месяцы он посетил некоторые из наименее влиятельных стран футбола — Британские Виргинские острова, Монголию, Гренаду, Ангилью и Арубу, и это лишь пять примеров — зная, что каждая поездка и каждое рукопожатие принесут еще один голос.

Инфантино нужно всего 106 из 211 голосов, чтобы победить, и он уже может рассчитывать на гораздо большее количество голосов, поскольку до выборов еще четыре месяца. И если до 18 марта не произойдет ничего невероятного, Инфантино одержит убедительную победу над Ташимой и докажет, что футбол действительно не намерен наводить порядок в своем бардаке.