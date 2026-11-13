Goal.com оценивает перспективы возможного назначения Пепа Гвардиолы новым наставником сборной США и пытается спрогнозировать его последствия.

Фотографии появлялись чуть ли не через день. Вот Пеп Гвардиола прогуливается по заснеженному Сохо в шапке и перчатках — и при этом каким-то образом выглядит невероятно стильно.

А вот он уже совершает бодрую прогулку по Центральному парку, держа за руки детей. Он ходил по ресторанам, кафе и концертам.

Словом, казалось, что каталонец просто гуляет по Нью-Йорку и занимается самыми обычными делами. Вряд ли многие сочли бы «город, который никогда не спит», идеальным местом для уютного отдыха и перезагрузки. Но для Пепа в 2012 году это было именно так.

Футбол в США тогда ещё не пользовался такой популярностью, чтобы его постоянно узнавали на улицах. Тьерри Анри в те времена уже был близок к статусу звезды в Америке.

Тьерри Анри во время выступлений в США globallookpress.com

Но Гвардиола, вопреки тому, что руководил одной из величайших команд современной эпохи — «Барселоной», — мог спокойно гулять, оставаясь практически незамеченным. За исключением разве что пары фотографий.

Именно это обстоятельство за последние 10 с лишним лет стало отправной точкой для множества слухов. Пепу, похоже, очень понравился Нью-Йорк. Следовательно, как нам дают понять, он должно быть (!) хочет возглавить сборную США.

Давайте просто проигнорируем огромную разницу между тем, чтобы несколько месяцев наслаждаться жизнью в каком-то городе, и желанием тренировать сборную целой страны. Эта поездка — лишь одна из нескольких завуалированных причин, по которым утверждают, что однажды Гвардиола должен возглавить национальную команду США.

В среду фантазия приблизилась к реальности: The Athletic сообщил, что каталонец возглавляет список кандидатов на замену Маурисио Почеттино, который уходит в «Манчестер Юнайтед».

Однако, при всей привлекательности этой идеи, для американского футбола такой шаг стал бы ошибкой. Гениальность Гвардиолы не вызывает сомнений. Но соответствие его кандидатуры этой должности заслуживает гораздо более пристального внимания.

Впереди ЧМ-2030, и сборной США нужен тренер, который сможет выстроить чёткую игровую идентичность за ограниченное время подготовки, работать с имеющимися в его распоряжении футболистами и быть преданным этой программе не только в самые важные дни.

Очередное эффектное представление нового тренера легко отпраздновать. Гораздо сложнее создать систему, которая переживёт следующую смену наставника.

Цена очередной перезагрузки

Прежде всего стоит разобраться, какой хочет видеть себя сборная США.

Назначение Почеттино свидетельствовало о серьёзных амбициях. Влиятельные спонсоры вложили деньги, а сам тренер получал около 6 млн долларов в год за работу со сборной.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

На своей первой пресс-конференции он говорил о том, что команда должна бороться за победу на чемпионате мира. Год спустя аргентинец уже заявлял, что действительно верит в способность США выиграть этот турнир. Безусловно, здесь прослеживается единство взглядов на всех уровнях.

Руководители американского футбола в целом согласны с тем, что у сборной есть потенциал стать одной из ведущих сил в мировом футболе. Назначение Почеттино стало финансовым и практическим воплощением этих амбиций.

В этих амбициях не было ничего плохого. Приглашение аргентинца показало, что местный футбол намерен поднять планку ожиданий, а его команда одержала первую для страны победу в матче плей-офф мундиаля с 2002 года. Возможный уход тренера не перечёркивает достигнутого прогресса.

Однако он обнажает хрупкость проекта, который в такой степени строился вокруг одной кандидатуры, федерации вновь придётся искать человека, который продолжит воплощать её планы.

Это должно заставить всерьёз задуматься о том, как обеспечить преемственность программы, когда её главное лицо покидает сборную. Простая замена одного именитого специалиста другим не даст ответа на этот вопрос.

Работа с более слабым составом

И вот мы подошли к Гвардиоле — тренеру, который по определению ассоциируется с высшим эшелоном европейского футбола. Его послужной список поистине впечатляет. В Старом Свете нет другого наставника, который мог бы сравниться с ним по достижениям.

41 трофей. 11 чемпионских титулов. Три победы в Лиге чемпионов. Он соперничал с Жозе Моуринью в «Барселоне» — и побеждал. Он противостоял Юргену Клоппу в «Баварии» и «Манчестер Сити» — и тоже побеждал.

Дуэль Гвардиолы и Моуринью была знаковой globallookpress.com

Разговоры о величайшем игроке или тренере всех времён порой становятся в футболе немного нелепыми. Но если составлять список лучших главных наставников в истории, Гвардиола наверняка окажется в его верхней части.

Главных успехов каталонец добивался благодаря преимуществам, которых не может предложить сборная: ежедневной работе с игроками, составам элитного уровня и возможности подбирать футболистов под конкретные роли.

Умение совершенствовать игроков — одна из составляющих его величия. Но перенос этого подхода на сборную США потребовал бы серьёзной адаптации.

В Штатах есть талантливые футболисты. Но выбор исполнителей ограничен, а времени, которое они могут проводить вместе, совсем немного. Гвардиоле пришлось бы исходить из этих реалий, при необходимости упрощать игру и адаптировать свои идеи под имеющийся состав.

Тайлер Адамс — не Родри. Одного этого сравнения недостаточно, чтобы отвергнуть кандидатуру каталонского специалиста, но оно наглядно показывает масштаб задачи.

Здесь не будет трансферного окна, чтобы восполнить недостающий элемент, а тренировок для отработки альтернативных решений окажется гораздо меньше. Это самый веский повод усомниться в том, насколько Гвардиола подходит сборной США.

Хочет ли он взяться за ещё один проект?

Есть и другие вопросы личного характера, которые стоит задать о самом Гвардиоле. Как он дал понять в интервью и откровенном документальном фильме «A Beautiful Obsession», работа в «Манчестер Сити» потребовала от него слишком многого.

Пеп ушёл, нуждаясь в передышке, и в его размышлениях не было практически ничего, что указывало бы на отчаянное желание немедленно взяться за новый проект.

«Вернуться будет непросто. Мне нужно многое переосмыслить и обновить», — сказал он в документальном фильме.

Эти слова должны заставить американскую футбольную федерацию задуматься. Международный футбол живёт в другом ритм, где матчей и повседневной тренерской работы гораздо меньше.

Тайлер Адамс globallookpress.com

Возможно, это помогло бы Гвардиоле вновь обрести интерес к профессии. Но в таком случае федерация рискует, что смена обстановки вернёт ему энергию, в нехватке которой он сам открыто признавался.

И это важно для команды, которая стремится стать полноценным претендентом на самые высокие достижения. Сборной США нужен рулевой, готовый с головой погрузиться в работу на ближайшие четыре года, сформировать игровую идентичность и раскрыть потенциал нового поколения.

Тактическая гениальность каталонца стала бы огромным преимуществом. А вот его готовность принять на себя такую ответственность вызывает гораздо больше вопросов. Решение Пепа взять паузу заслуживает понимания и сочувствия. Но при этом необходимо ясно осознавать, что именно сейчас требуется «Звездном-полосатым».

Назначение наставника, который столь откровенно говорил о необходимости передышки, стало бы серьёзным риском в начале нового цикла подготовки к чемпионату мира.

Большая звезда, чем сборная США?

Есть и вопрос звёздного статуса.

В 2012 году он ещё мог относительно спокойно и незаметно прогуливаться по Нью-Йорку. Но сегодня это совершенно не так. Во время презентации новой формы «Манчестер Сити» в 2025 году, незадолго до клубного ЧМ, каталонца окружили восторженные фанаты, мечтавшие получить его автограф.

Матчи «Горожан» показывали в прайм-тайм, а Гвардиола находился в центре всего проекта и был не менее узнаваем, чем футболисты, выполнявшие его установки.

Проще говоря, Пеп пришёл бы в сборную США как фигура, известная во всём мире гораздо больше, чем сама команда, которую ему предстояло возглавить. Это был бы настоящий хит, способный привлечь огромное внимание.

Но, как и в случае с переходом Лионеля Месси в ПСЖ, ажиотаж сопровождался бы ожиданиями, которые одно лишь назначение не способно оправдать. Стабильный прогресс внезапно мог бы показаться недостаточным.

Лионель Месси во время выступлений за ПСЖ globallookpress.com

В итоге, любой результат, кроме выхода в поздние стадии крупных турниров, могли бы расценить как провал — независимо от того, насколько на самом деле прибавила команда.

Для сборной, которая всё ещё пытается закрепиться среди сильнейших в мире, это весьма непростая ситуация. Появление Гвардиолы мгновенно повысило бы ожидания. А вот на то, чтобы поднять реальный уровень команды, потребовалось бы значительно больше времени.

Даже величайшему тренеру необходима правильно выстроенная система вокруг него. Успех ПСЖ после ухода Месси подчеркнул ценность чёткой коллективной игровой идентичности.

Сборная Испании Висенте Дель Боске, в свою очередь, показала, как наставник может руководить командой, переполненной звёздами, в рамках успешно работающей системы национальной сборной.

Ни один из этих примеров нельзя просто взять и скопировать в США, но оба подчёркивают важность слаженной работы всей структуры.

Гвардиола неизбежно стал бы лицом американского футбола. Опасность заключается в том, что федерация может принять наличие такого лица за наличие всех остальных необходимых составляющих.

Можно ли нарушить тенденцию?

Есть и другие способы построить успешную сборную. Испания продвинула Луиса де ла Фуэнте, работавшего в её молодёжной системе. Аргентина сделала ставку на Лионеля Скалони, который входил в тренерский штаб национальной команды.

Ни у одного из них не было такой управленческой репутации, как у каталонца. Их результаты говорят сами за себя. Скалони выиграл чемпионат мира 2022 года, а также Кубок Америки в 2021 и 2024 годах.

Де ла Фуэнте после победы на Евро-2024 привёл команду к победе на ЧМ-2026. Оба создали успешные команды благодаря пониманию своих игроков и чёткому подходу, позволявшему раскрыть их лучшие качества.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Это полезный урок, хотя он и не гарантирует, что назначение кандидата из своей среды сработает в США. Следующего наставника следует выбирать исходя из того, насколько его методы, амбиции и готовность посвятить себя работе соответствуют поставленной задаче.

Гвардиола стал бы невероятно громким именем для такой презентации. Но впереди четыре года подготовки к 2030-му году, и Федерации футбола США стоит смотреть дальше самой большой доступной звезды.

Следующее назначение должно задать программе развития сборной направление, которого она сможет последовательно придерживаться.