7 ноября «Манчестер Сити» проиграл «Ноттингем Форест» (1:3), потерпев третье подряд поражение в АПЛ. Ещё 3 недели назад команда Энцо Марески лидировала в чемпионате с максимальным количеством очков, а итальянец установил рекорд Премьер-лиги, выиграв первые 7 матчей после назначения. Теперь «горожане» отстают от «Арсенала» на 6 очков и повторяют историческое достижение, которому едва ли кто-то хотел бы соответствовать. За всю историю высшего английского дивизиона только 1 команда начинала сезон с 7 побед, после которых следовали 3 поражения. В сезоне-1904/05 это произошло с «Шеффилд Уэнсдей», а спустя 122 года его путь повторил «Манчестер Сити». При этом кризис не выглядит обычным спадом результативности. В проигранных матчах команда Марески по-прежнему создавала больше моментов, чем соперники, но регулярно допускала ошибки в обороне. А первые признаки проблем появились ещё тогда, когда «Сити» продолжал побеждать.

Мареска побил рекорд Гвардиолы, но идеальный старт скрывал проблемы

Летом 2026 года «Манчестер Сити» пережил крупнейшую перестройку за последнее десятилетие. После 10 лет работы клуб покинул Пеп Гвардиола, а его место занял Энцо Мареска, ранее тренировавший «Лестер» и «Челси». Для итальянца возвращение в Манчестер не было знакомством с новой организацией. В сезоне-2020/21 он возглавлял молодёжную команду «Сити», а через год вернулся в качестве помощника Гвардиолы и участвовал в завоевании требла в 2023-м.

Однако теперь Мареске предстояло работать с существенно обновлённым составом. Летом клуб покинули Родри, Бернарду Силва, Джон Стоунз и Натан Аке. На смену им пришли Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон и Аюб Буадди, которым требовалось не просто заменить прежних лидеров, но и освоить требования нового тренера. Стартовал «Сити» отлично — с последовательных побед над «Борнмутом», «Кристал Пэлас», «Ковентри», «Манчестер Юнайтед», «Сандерлендом», «Ливерпулем» и «Ипсвичем».

Энцо Мареска globallookpress.com

Особенно впечатляла победа на «Энфилде» (3:0), когда Мареска сумел справиться с прессингом «Ливерпуля» и практически не позволил сопернику создавать опасные моменты. А через неделю «Сити» победил «Ипсвич» (3:2), благодаря чему итальянец стал первым тренером в истории АПЛ, выигравшим 7 стартовых матчей после назначения. Прежний рекорд принадлежал сразу нескольким специалистам, включая Гвардиолу, Карло Анчелотти и Уле-Гуннара Сульшера, — по 6 побед. За этот отрезок «горожане» забили 19 голов и пропустили всего 6, но впечатляющие результаты обеспечивала прежде всего атака, а не надёжная оборона.

Ещё после 5-го тура Opta отмечала, что команда Марески создаёт наиболее качественные моменты в чемпионате. Средняя ценность одного удара без учёта пенальти составляла 0,15 ожидаемого гола — лучший показатель АПЛ. При этом «Сити» реализовывал 19,1% таких попыток, также лидируя в лиге. Однако высокая результативность сочеталась с неожиданно большим количеством моментов у собственных ворот. Например, 20 сентября «Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд» (5:3), хотя гости нанесли 17 ударов против 16 у хозяев. Брайан Бробби оформил хет-трик, а по модели ожидаемых голов «Сандерленд» даже превзошёл соперника — 3,57 xG против 2,82. Особенно показательно, что «горожане» дважды позволяли новичку Премьер-лиги сравнивать счёт в первом тайме. Спасли результат дубль Антуана Семеньо и гол Эрлинга Холанна в концовке.

Энцо Мареска globallookpress.com

Ещё один сигнал появился 14 октября, когда «Сити» проиграл «ПСЖ» (2:4) в Лиге чемпионов. Парижане забили 3 мяча за первые 32 минуты, регулярно находя свободные зоны за спинами защитников. Мареска провёл сразу 3 замены в перерыве, после чего команда сумела сократить отставание, но избежать поражения не смогла. Через несколько дней «горожане» обыграли «Ипсвич», хотя вновь позволили сопернику забить дважды. Победная серия в АПЛ продолжилась, но проблемы с обороной становились всё заметнее.

Два поражения, в которых «Сити» создавал больше, чем соперники

24 октября команда Марески приехала на «Вилла Парк», имея 21 очко после 7 туров. «Астон Вилла» находилась в середине таблицы и ещё не выигрывала дома в нынешнем чемпионате, однако уже на 6-й минуте Николас Джексон открыл счёт. Нападающий выиграл борьбу у Марка Гехи и воспользовался неудачными действиями Джанлуиджи Доннаруммы. На протяжении первого тайма защитник «Сити» регулярно испытывал проблемы в противостоянии с форвардом, а на 32-й минуте получил жёлтую карточку за фол на нём.

Доннарумма globallookpress.com

В перерыве Мареска заменил Гехи на Рико Льюиса, а вместо Райана Шерки выпустил Фила Фодена. Перестановки практически сразу принесли результат — на 52-й минуте Холанн сравнял счёт после передачи Илимана Ндиайе. Но уже спустя 8 минут Джексон вновь вывел хозяев вперёд. Нападающий получил мяч после быстрой атаки и оформил дубль, а «Сити» так и не сумел отыграться. При этом по статистике гости провели достаточно качественный матч: они владели мячом 63% времени, нанесли 15 ударов против 8 и создали моментов на 1,79 xG. У «Астон Виллы» этот показатель составил всего 0,61. Разница оказалась в реализации. Команда Унаи Эмери нанесла 2 удара в створ и оба превратила в голы, тогда как «Сити» попал в створ 7 раз, но отличился только однажды.

Следующий матч получился ещё показательнее — 31 октября «Брайтон» впервые в своей истории победил «Манчестер Сити» на «Этихаде». Решающий гол Ясин Айяри забил уже на 11-й минуте после неудачных действий Матеуса Нуньеша при подаче с фланга. Остаток встречи хозяева провели в попытках отыграться. По данным «Sky Sports», «Сити» нанёс 21 удар, 6 раз попал в створ и 63 раза коснулся мяча в штрафной соперника. У «Брайтона» таких касаний было всего 9. Особенно много моментов возникало у Ндиайе, который несколько раз выходил на ударную позицию, но так и не сумел переиграть Барта Вербрюггена. Холанн также получал возможности забить, однако защитники гостей регулярно блокировали его удары. В итоге «Манчестер Сити» завершил матч с 1,64 xG против 1,00 у «Брайтона», упустив 5 явных голевых моментов.

«Манчестер Сити» — «Брайтон» globallookpress.com

Два поражения подряд выглядели неприятно, но не катастрофически. В обоих случаях команда Марески создавала достаточно моментов для победы, а соперники максимально эффективно пользовались собственными возможностями. Однако уже матч с «Ноттингемом» показал, что вечно списывать проблемы на неудачную реализацию не получится.

«Ноттингем» не забивал дома 4 матча, а затем уничтожил оборону «Сити»

Перед встречей 7 ноября «Ноттингем Форест» находился в зоне вылета, одержав всего 1 победу за 9 туров. Команда Оливера Гласнера проиграла 4 из 5 предыдущих матчей чемпионата и не могла победить на собственном стадионе с апреля. Более того, в 4 домашних встречах нынешнего сезона «Форест» не забил ни одного мяча. «Сити» имел прекрасную возможность прервать серию поражений, но вместо этого впервые за долгое время пропустил 3 гола от команды из зоны вылета.

Уже на 6-й минуте центральный защитник хозяев Жаир Кунья отобрал мяч у Йошко Гвардиола, совершил рывок к воротам и пробил мимо Доннаруммы. Через 12 минут отличился Лиам Делап — после потери Эллиота Андерсона в центре поля нападающий подхватил мяч, протащил его через половину поля и мощным ударом удвоил преимущество «Ноттингема». Для воспитанника академии «Сити» встреча с бывшим клубом стала особенной, до этого Делап забил всего 1 мяч в 8 матчах чемпионата, а теперь оформил дубль. По данным Opta, лишь второй футболист, ранее игравший за «Сити» в АПЛ, сумел дважды отличиться против «горожан» в одном матче. Первым был Николя Анелька в декабре 2006 года.

Лиам Делап забивает в ворота «Сити» globallookpress.com

В перерыве Мареска заменил сразу обоих центральных защитников — Гехи и Гвардиола, вместо них вышли Нуньеш и Нико О'Райли, а команда стала действовать значительно агрессивнее. На 52-й минуте Шерки сократил отставание великолепным ударом с полулёта, вскоре Холанн едва не сравнял счёт, но отправил мяч рядом со штангой. Однако попытка отыграться вновь оставила свободное пространство за спинами футболистов «Сити». На 73-й минуте всё тот же Делап получил передачу Моргана Гиббс-Уайта, сместился к воротам и без шансов отправил мяч в дальний угол.

Показательно, что «горожане» владели мячом 78% времени, однако нанесли всего 4 удара в створ против 5 у хозяев. По модели «Sky Sports» их преимущество по ожидаемым голам было незначительным — 1,59 против 1,00. Оливер Гласнер после встречи специально отметил действия своих футболистов без мяча. По словам тренера, его команда далеко не всегда играла лучше соперников в техническом плане, но продемонстрировала дисциплину, интенсивность и готовность использовать пространство в подходящие моменты.

Райан Шерки globallookpress.com

Мареска, напротив, признал, что «Сити» проиграл слишком много единоборств и подборов. Особенно он выделил второй и третий голы «Ноттингема», которые возникли после схожих потерь мяча и быстрых переходов соперника в атаку. И здесь проявляется проблема, которая преследовала манчестерцев на протяжении предыдущих недель. Команда умеет контролировать мяч, но всё чаще оказывается уязвимой в момент его потери.

После Гвардиолы изменился не только тренер

Для понимания нынешнего кризиса важно учитывать, насколько сильно «Манчестер Сити» изменился за несколько месяцев. Назначение Марески выглядело логичным продолжением эпохи Гвардиолы. Итальянец хорошо знаком с позиционным футболом, активно использует ложных фланговых защитников и старается создавать численное преимущество в центре поля. Но на практике его система отличается от прежней модели «Сити». Команда чаще стремится быстро продвигать мяч вперёд, а перестроения в полузащите становятся более разнообразными.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Уже в сентябре «BBC» отмечал, что Мареска чередует 2 варианта построения центра поля. В одном случае 2 опорных полузащитника располагаются за парой атакующих игроков, создавая своеобразный квадрат. В другом используется ромб с единственным футболистом в основании. Например, в матче с «Борнмутом» Гехи и Андерсон действовали в глубине, тогда как Рико Льюис смещался с правого фланга в центр. Против «Кристал Пэлас» Андерсон оставался единственным опорником, а Гвардиол и О'Райли занимали позиции выше по обе стороны от Шерки. Такая гибкость помогает «Сити» создавать моменты, но одновременно предъявляет высокие требования к взаимопониманию игроков. При потере мяча футболисты, которые только что участвовали в атаке, должны мгновенно возвращаться в оборонительную структуру.

Особенно непросто это делать после ухода Родри. Испанец многие годы отвечал за контроль пространства перед защитниками, своевременные перехваты и организацию позиционных атак. Андерсон обладает другими достоинствами — интенсивностью, продвижением мяча и способностью действовать на нескольких позициях. Поэтому проблема не сводится к тому, что новый футболист хуже прежнего. Мареске необходимо заново выстроить взаимодействие между полузащитниками и защитниками, причём сделать это в условиях плотного календаря.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Ситуацию осложняют и ошибки Доннаруммы. Ещё после поражения от «Астон Виллы» Opta отмечала, что с начала прошлого сезона итальянец и Гехи допустили по 3 ошибки, непосредственно приведшие к голам в АПЛ. Кстати, отсутствие стабильности заметно не только в чемпионате. 4 ноября «Сити» победил «Лейпциг» (3:2) в Лиге чемпионов, но дважды позволил сопернику сравнять счёт. В первом голевом эпизоде Доннарумма неудачно сыграл после подачи с фланга, а во втором защитники не сумели остановить Антонио Нусу. Тогда победу на 78-й минуте принёс Холанн, но даже сам норвежец после встречи признал, что команде необходимо прибавлять.

Именно это отличает нынешнюю ситуацию от обычного невезения. В отдельных матчах «горожане» действительно страдали от слабой реализации и эффективной игры соперников. Но проблемы с потерями мяча, оборонительными переходами и концентрацией возникают слишком регулярно, чтобы считать их случайностью. При этом объявлять эксперимент Марески провальным тоже рано. «Манчестер Сити» по-прежнему занимает место среди лидеров АПЛ и успешно выступает в Лиге чемпионов. Команда уже доказала, что способна обыгрывать сильных соперников, включая «Ливерпуль», а её атакующий потенциал никуда не исчез.

Календарь и таблица АПЛ

Однако после 7 стартовых побед клуб получил 3 поражения в чемпионате и потерял преимущество над «Арсеналом». Впереди международная пауза, которую Мареска собирается использовать для анализа ошибок, правда, почти все его футболисты в этот момент разъедутся по миру. 21 ноября «Сити» вернётся в АПЛ домашним матчем с «Фулхэмом», а через несколько дней примет «Наполи» в Лиге чемпионов. Для итальянца это будет первая серьёзная проверка после назначения. Он уже сумел доказать, что может побеждать с командой, которая осталась без Гвардиолы и нескольких прежних лидеров. Теперь предстоит показать, способен ли Мареска решать проблемы, которые успешный старт почти 2 месяца позволял не замечать.