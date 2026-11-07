8 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 17-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» набрал всего лишь семь очков в девяти матчах. Команда забила 10 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге чемпионов одолев «Рому» — 3:2.

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До того «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Челси» — 1:3, а вот чуть раньше был бит еще и «Борнмутом» — 0:3. «Красные дьяволы» до последней победы проиграли трижды подряд.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» не преуспевает в плане реализации, да и под Майклом Кэрриком кресло расшатывается максимально.

При этом «Манчестер Юнайтед» в четырех матчах в родных стенах победил лишь один раз. Команда увязает все глубже, хотя с таким составом может и должна биться за попадание в тройку. Вся надежда на Бруну Фернандеша, пока отличившегося тремя забитыми мячами.

Наверняка команда Кэррика будет рисковать. Манкунианцы получили дозу позитива в Лиге чемпионов, так что настрой на исправления положения в чемпионате будет решительным.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» не блещет стабильностью результатов. Команда на текущий момент находится на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» на три зачетных балла отстает от топ-5. Команда забила десять мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила «Барселоне» — 0:3.

До того «Астон Вилла» не сумела одолеть «Фулхэм» — 1:1, а вот чуть раньше в Кубке английской лиги уступила «Борнмуту» — 0:3. «Вилланы» не побеждали в трех последних поединках.

Состояние команды: «Астон Вилла» ныне угодила в кризис, к тому же пропускает многовато, как для претендента на высокие места.

При этом «Астон Вилла» имеет крепкий по именам состав, да и на выезде взяла семь очков в четырех поединках. К тому же команда в трех последних матчах отличилась всего одним забитым мячом. Усилий одного Николаса Джексона маловато. Форвард отличился пятью голами в АПЛ.

И уж точно команда не собирается отсиживаться в тылах. Вот только в пяти последних очных поединках «вилланы» лишь однажды одолели манкунианцев.

На что ставят в матче Манчестер Юнайтед — Астон Вилла Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.15. Ничья — в 3.60, выигрыш «Астон Виллы» — в 3.20.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: Манкунианцы с последней викторией должны обрести уверенность, тогда как «вилланы» в последнее время забивают по большим праздникам.

2.15 Победа «Манчестер Юнайтед» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт