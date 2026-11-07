8 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Зенит»
Турнирное положение: «Зенит» борется за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Зенит» на два очка опережает столичных динамовцев. Команда отличилась 30 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв «Крылья Советов» — 3:0.
До того «Зенит» в Кубке страны нанес поражение «Балтике» — 3:2, да и поединок с махачкалинским «Динамо» завершился успехом — 2:0. Команда Сергея Семака победила в восьми матчах кряду.
Состояние команды: «Зенит» постепенно набирает ход, да и ресурсов для битвы на двух фронтах питерцам хватает с головой.
При этом «Зенит» в нынешнем чемпионате уже дважды уступил на родной арене. Зато в плане результативности действующие чемпионы выглядят ярче остальных. Еще бы, Максим Глушенков и Александр Соболев наколотили по десять мячей. Да и ростовчане были обыграны в семи последних очных поединках.
Команда твердо намерена закрепиться на вершине таблицы. «Зенит» явно не допустит недооценки соперника, да и кто-то из лидеров должен забить.
«Ростов»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 6-м месте турнирной таблицы российского чемпионата.
При этом «Ростов» находится всего в пяти очках от топ-5. А вот забить удалось 16 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно одолела махачкалинское «Динамо» — 3:0.
До того «Ростов» в Кубке России разнес в щепки «Акрон» — 6:1, а вот несколько ранее нанес поражение «Локомотиву» — 2:0. Ростовчане победили трижды кряду.
Состояние команды: «Ростов» явно знатно перебрал очков, да и тылы команды не выглядят столь монолитно.
При этом «Ростов» не обыгрывает питерцев уже больше семи лет. Зато при Дмитрии Кириченко команда явно прибавляет. В двух своих последних матчах она настреляла девять мячей. Да и дать бой чемпиону — шикарная мотивация для симпатичного ростовского коллектива.
И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Ростов» постарается зацепиться за очки, да и желание подтянуться к первой пятерке огромное.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.28, а победа «Ростова» — в 9.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.81 и 2.16.
Прогноз: Подопечные Семака явно прибавляют, да и везение ростовчан должно наконец закончиться.
Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.07.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.78.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Зенит» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Ростов» победил в трех последних матчах
- Питерцы победили в восьми последних поединках
- Зенитовцы в среднем забивают больше двух мячей за матч
- «Зенит» уже больше семи лет не проигрывает «Ростову»