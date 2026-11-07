8 ноября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» борется за чемпионство. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Зенит» на два очка опережает столичных динамовцев. Команда отличилась 30 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв «Крылья Советов» — 3:0.

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До того «Зенит» в Кубке страны нанес поражение «Балтике» — 3:2, да и поединок с махачкалинским «Динамо» завершился успехом — 2:0. Команда Сергея Семака победила в восьми матчах кряду.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Зенит» постепенно набирает ход, да и ресурсов для битвы на двух фронтах питерцам хватает с головой.

При этом «Зенит» в нынешнем чемпионате уже дважды уступил на родной арене. Зато в плане результативности действующие чемпионы выглядят ярче остальных. Еще бы, Максим Глушенков и Александр Соболев наколотили по десять мячей. Да и ростовчане были обыграны в семи последних очных поединках.

Команда твердо намерена закрепиться на вершине таблицы. «Зенит» явно не допустит недооценки соперника, да и кто-то из лидеров должен забить.

«Ростов»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 6-м месте турнирной таблицы российского чемпионата.

При этом «Ростов» находится всего в пяти очках от топ-5. А вот забить удалось 16 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно одолела махачкалинское «Динамо» — 3:0.

До того «Ростов» в Кубке России разнес в щепки «Акрон» — 6:1, а вот несколько ранее нанес поражение «Локомотиву» — 2:0. Ростовчане победили трижды кряду.

Состояние команды: «Ростов» явно знатно перебрал очков, да и тылы команды не выглядят столь монолитно.

При этом «Ростов» не обыгрывает питерцев уже больше семи лет. Зато при Дмитрии Кириченко команда явно прибавляет. В двух своих последних матчах она настреляла девять мячей. Да и дать бой чемпиону — шикарная мотивация для симпатичного ростовского коллектива.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Ростов» постарается зацепиться за очки, да и желание подтянуться к первой пятерке огромное.

На что ставят в матче Зенит — Ростов Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Ростов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.28, а победа «Ростова» — в 9.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.81 и 2.16.

Прогноз: Подопечные Семака явно прибавляют, да и везение ростовчан должно наконец закончиться.

2.07 Фора «Зенита» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Зенит» — «Ростов» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.78 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.78 на матч «Зенит» — «Ростов» принесёт прибыль 1780₽, общая выплата — 2780₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.78.

Пять причин, почему ставка зайдёт