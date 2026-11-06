7 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 9-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Майнц» в восьми матчах добыл 10 очков. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, по всем статьям уступив «Эльферсбергу» — 1:4.

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До того «Майнц» вылетел из Кубка страны от «Бохума» — 0:2, да и поединок с «Вердером» завершился поражением — 2:3. Команда уступила в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Майнц» ныне угодил в явный кризис, да и пропускает в среднем два мяча за матч.

При этом «Майнц» в родных стенах набрал всего одно очко в четырех матчах. В них команда пропустила десять мячей. Да и мюнхенцев она не обыгрывает уже почти два года. Уже три матча кряду молчит прицел Филиппа Тица, пока остановившегося на отметке в пять забитых мячей.

Команда твердо намерена прервать свою серию неудач. «Майнц» постарается оказать достойное сопротивление чемпиону.

«Бавария»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.

При этом «Бавария» в восьми турах разжилась 18 очками. А вот забить удалось 27 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Лиги чемпионов сумела переиграть «Атлетико» — 2:0.

До того «Бавария» подписала мировую с дортмундской «Боруссией» — 2:2, а вот несколько ранее в Кубке Германии разгромила «Магдебург» — 6:1. «Баварцы» в четырех выездных матчах добыли восемь очков.

Состояние команды: «Бавария» еще не проигрывала в нынешнем чемпионате, да и тылы чемпиона выглядят достаточно монолитно.

При этом «Бавария» явно способна еще поднатореть в плане реализации. Харри Кейн пока забил лишь четырежды в Бундеслиге, зато Майкл Олисе наколотил уже шесть мячей. А вот Луис Диас пребывает в клубном лазарете. Но даже без него мюнхенцы обязаны брать свое.

И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. «Баварцы» стараются как можно быстрее оторваться от преследователей.

На что ставят в матче Майнц — Бавария Букмекерские коэффициенты на матч Майнц — Бавария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 6.50, а победа «Майнца» — в 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

Прогноз: «Баварцы» набирают обороты, тогда как «Майнц» уступил в трех последних поединках.

2.68 Фора «Баварии» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Майнц» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

2.30 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Майнц» — «Бавария» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт