7 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Ньюкасл». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

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«Фулхэм»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Фулхэм» лишь на два очка оторвался от опасной зоны. Команда забила 9 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, не уступив «Астон Вилле» — 1:1.

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До того «Фулхэм» в Кубке лиги уступил «Кристал Пэласу» — 0:1, а вот чуть раньше переиграл «Ковентри» — 1:0. «Дачники» не побеждали в двух последних матчах.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Фулхэм» побеждает с огромной натугой, свидетельством чему являются лишь две виктории в текущем чемпионате.

При этом «Фулхэм» в пяти последних очных поединках с «сороками» добыл три победы при двух поражениях. А вот в родных стенах «дачники» в нынешнем чемпионате выиграли всего один раз: с минимальным счетом у скромного «Халл Сити». Негусто.

И уж точно «дачники» постараются оторваться от опасной зоны. Тем более, после вылета из Кубка лиги команда может сосредоточиться чисто на чемпионате.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» борется за попадание в еврокубки. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ньюкасл» на четыре балла отстает от еврозоны. Команда забила 12 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда с минимальным счетом уступила «Эвертону».

До того «Ньюкасл» был бит теми же «ирисками» в Кубке лиги — 1:3, а вот чуть раньше нанес поражение «Кристал Пэласу» — 2:0. «Сороки» в четырех выездных матчах в рамках АПЛ победили дважды при двух поражениях.

Состояние команды: «Ньюкасл» крайне нестабилен, к тому же тылы «сорок» надежными уж никак не назовешь.

При этом «Ньюкасл» имеет относительно крепкий по именам состав, вот только уступил в четырех матчах из девяти. Команда мотивирована выбраться из кризиса, вот только два поражения кряду от «ирисок» говорят об обратном. «Сороки» еще и страдают от отсутствия забивного форварда.

Разумеется, «сороки» будут рисковать. Честолюбивый «Ньюкасл» не собирается задерживаться в беспросветных середняках, да и оппонент вполне удобоварим.

На что ставят в матче Фулхэм — Ньюкасл Букмекерские коэффициенты на матч Фулхэм — Ньюкасл: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.05. Ничья — в 3.60, выигрыш «Ньюкасла» — в 3.40.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.67, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.20.

Прогноз: «Сороки» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника, тогда как «дачники» имеют проблемы с реализацией.

3.40 Победа «Ньюкасла» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Фулхэм» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Победа «Ньюкасла» за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Фулхэм» — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдёт