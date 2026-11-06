7 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Эльверсберг». Начало встречи — в 17:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после восьми поединков текущего сезона Бундеслиги занимает второе место с 18-ю очками в активе.
Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от лидирующей «Баварии», а также на два очка опережает третий в таблице «Фрайбург».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвёртого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома проиграл «Бетис» (2:1).
Перед этим коллектив уже не смог выиграть, когда в восьмом туре чемпионата Германии теперь в чужих стенах разошёлся боевой ничьей с «Баварией» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Джан, Константелиас и Лерма, дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграла четырежды при одной ничьей.
Очевидно, что с такими результатами хозяева — фаворит грядущей игры, а даже если не учитывать их форму, более высокий класс «Шмелей» говорит о том же.
Серу Гирасси и Фабио Силва — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с тремя голами.
«Эльверсберг»
Турнирное положение: «Эльверсберг» после восьми поединков нового сезона Бундеслиги занимает седьмое место с 13-ю очками в активе.
Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от зоны еврокубков (топ-6) и на два балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает восьмую строчку.
Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Майнцем» (4:1).
Перед этим коллектив также в домашних стенах потерпел поражение от «Дармштадта» (0:2) в 1/16 финала Кубка Германии и вылетел из турнира.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, «Эльверсберг» проиграл четырежды при двух победах.
Эти результаты уж точно не обещают гостям хороших шансов выстоять в Дортмунде, тем более что соперник попросту их сильнее.
Морис Краттенмахер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Боруссия» Дортмунд выиграла и обе команды забивали
- в трех из четырех последних выездных матчей «Эльверсберга» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Эльверсберга» забивали больше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 6.00, выигрыш «Эльверсберга» — в 7.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.10.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их последнем выездном поединке.
При этом в двух из трех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и оба соперника забьют, ведь такой расклад сыграл в их трех из пяти последних матчей.
Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит и обе команды забьют за 2.30