прогноз на матч за лидерство в Бундеслиге, ставка за 1.90

7 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Эльверсберг». Начало встречи — в 17:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд после восьми поединков текущего сезона Бундеслиги занимает второе место с 18-ю очками в активе.

Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от лидирующей «Баварии», а также на два очка опережает третий в таблице «Фрайбург».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвёртого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома проиграл «Бетис» (2:1).

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Перед этим коллектив уже не смог выиграть, когда в восьмом туре чемпионата Германии теперь в чужих стенах разошёлся боевой ничьей с «Баварией» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Джан, Константелиас и Лерма, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Боруссия» Дортмунд выиграла четырежды при одной ничьей.

Очевидно, что с такими результатами хозяева — фаворит грядущей игры, а даже если не учитывать их форму, более высокий класс «Шмелей» говорит о том же.

Серу Гирасси и Фабио Силва — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с тремя голами.

«Эльверсберг»

Турнирное положение: «Эльверсберг» после восьми поединков нового сезона Бундеслиги занимает седьмое место с 13-ю очками в активе.

Команда лишь по дополнительным показателям отстаёт от зоны еврокубков (топ-6) и на два балла от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на два пункта опережает восьмую строчку.

Последние матчи: ранее в рамках восьмого тура немецкого первенства клуб на своем поле одержал разгромную победу над «Майнцем» (4:1).

Перед этим коллектив также в домашних стенах потерпел поражение от «Дармштадта» (0:2) в 1/16 финала Кубка Германии и вылетел из турнира.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, «Эльверсберг» проиграл четырежды при двух победах.

Эти результаты уж точно не обещают гостям хороших шансов выстоять в Дортмунде, тем более что соперник попросту их сильнее.

Морис Краттенмахер — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Боруссия» Дортмунд выиграла и обе команды забивали

в трех из четырех последних выездных матчей «Эльверсберга» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Эльверсберга» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Дортмунд — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.33. Ничья — в 6.00, выигрыш «Эльверсберга» — в 7.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше трех мячей. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом в двух из трех последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.90 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Боруссия» Дортмунд — «Эльверсберг» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и оба соперника забьют, ведь такой расклад сыграл в их трех из пяти последних матчей.

2.30 «Боруссия» Дортмунд победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Боруссия» Дортмунд — «Эльверсберг» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: «Боруссия» Дортмунд победит и обе команды забьют за 2.30