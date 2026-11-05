В этом экспрессе разберём матчи РПЛ, АПЛ и Ла Лиги. Спортивный комментатор LiveSport.Ru Влад Писоцкий подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.16.

«Локомотив» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Локомотив» подходит к встрече после трёх поражений подряд: от «Ростова» — 0:2, ЦСКА в Кубке — 1:3 и «Спартака» — 0:4. Команда опустилась на 14-е место, а вопрос о будущем Михаила Галактионова стал одной из главных тем вокруг клуба.

У «Рубина» смена тренера уже произошла: после увольнения Франка Артиги казанцы под руководством Олега Кузьмина обыграли «Факел» — 1:0. Однако эта победа прервала серию из пяти поражений, поэтому констатировать выход гостей из кризиса пока рановато.

Главное, что объединяет обе команды на этом отрезке сезона — проблемы в атаке: «Локо» не забил в двух последних турах РПЛ, «Рубин» — в двух последних выездных встречах. В октябре казанцы лишь однажды за шесть матчей обменялись голами с соперником, а вообще в РПЛ забили лишь 13 мячей за 13 туров — меньше только у «Факела», застрявшего на последнем месте. В матче таких соперников велик шанс, что кто-то в итоге так и не сможет поразить чужие ворота.

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Наш прогноз: хотя бы одна не забьёт за 1.95.

«Эвертон» — «Ковентри Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Эвертон» в этом сезоне набирает очки в первую очередь за счёт надёжной обороны. Команда Дэвида Мойеса все три свои победы в АПЛ одержала всухую, а суммарно за девять туров пропустила лишь девять голов — это четвёртый результат в лиге. При этом и забили «ириски» тоже катастрофически мало, те же девять мячей — ещё хуже дела в атаке обстоят только у идущих в зоне вылета «Ноттингема» и «Сандерленда».

«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда потихоньку осваивается в АПЛ и в октябре одержала две хорошие домашние победы — над «Ньюкаслом» (4:1) и «Сандерлендом» (3:1). Однако результаты этих матчей слегка обманчивы: в обеих встречах «Ковентри» с запасом проиграл по xG, а ещё остаётся единственной командой чемпионата, создающей в среднем меньше одного ожидаемого гола за игру. На выезде забито два мяча за четыре тура, но тут важно учитывать силу соперников — ими были «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм».

Предпосылок к высокой результативности в предстоящем матче не видно: с учётом того, с каким трудом «Ковентри» создаёт моменты и забивает голы, «Эвертон» способен вообще не пропустить на своём поле. А если хозяева сами открывают счёт — то чаще всего играют на удержание и делают это вполне успешно.

Наш прогноз: тотал меньше 3,5 за 1.45.

«Севилья» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» идёт на шестом месте в Ла Лиге после 11 туров главным образом благодаря стабильным результатам против соперников из нижней части таблицы. Команда Луиса Гарсии проиграла и «Атлетико» (1:3), и «Барселоне» (1:3), и «Реалу» (1:4), зато в остальных играх набрала 17 очков из 24 возможных. Не вписывается в эту статистику разве что поражение в гостях от «Хетафе» в прошлом туре (1:3).

«Алавес» бодро начинал сезон и в какой-то момент даже шёл в группе лидеров, но с середины сентября наступил ожидаемый спад. За семь последних туров у команды ни одной победы и всего два очка. Особенно всё плохо на выезде: в гостевых матчах у басков ни одной победы — проиграли даже бедовому «Расингу» (1:2). В прошлом туре получили шесть от «Барселоны» (1:6), но этот результат всё же менее показателен — к тому же на «Камп Ноу» Кике Санчес Флорес выставил далёкий от основного состав.

«Севилья» отличилась во всех 12 матчах этого сезона, в том числе в ворота всех трёх грандов испанского чемпионата. «Алавес» пропускал во всех 22 выездных играх против «Севильи» в своей истории — и сейчас команда находится явно не в том состоянии, чтобы прервать эту почти 100-летнюю серию.

Наш прогноз: индивидуальный тотал «Севильи» больше 1 гола за 1.47.

4.16 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.16.