После отъезда Алексея Батракова в Турцию Матвей Кисляк стал самым дорогим российским футболистом, выступающим в РПЛ. LiveSport.Ru рассказывает о ближайших карьерных и трансферных перспективах 21-летнего полузащитника московского ЦСКА.

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В нынешнем сезоне европейский клубный футбол приносит российским болельщикам преимущественно радостные новости. Матвей Сафонов продолжает уверенно удерживать пост первого номера в «ПСЖ», а Алексей Батраков, который в августе перешёл из «Локомотива» в «Галатасарай», уже вовсю покоряет стамбульскую публику результативной игрой в чемпионате Турции и Лиге чемпионов.

Кстати, полузащитник, продажа которого летом 2026 г. стала самой дорогой среди клубов РПЛ, считает, что следующим россиянином, кто покинет чемпионат страны ради покорения Европы, станет Матвей Кисляк: «Топовый футболист, талантливейший, умный». На днях это предположение нашло подтверждение в довольно занимательном инсайде, которым поделился «Чемпионат».

Согласно данным СМИ, сторона игрока довела до ЦСКА, что полузащитник хочет во время зимнего трансферного окна сменить команду. Поэтому «армейцы» получили запрос не отказывать заинтересовавшимся клубам, а начать с ними переговоры.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Чуть позже и ЦСКА, и представитель Кисляка опровергли появившуюся информацию. Директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо не стал церемониться и назвал инсайд «абсолютной чушью». В таком же духе высказался Александр Маньяков, который является единственным представителем футболиста, а не одним из агентов, которых упомянули журналисты.

Матвей, конечно, хочет попробовать свои силы в Европе. Но сейчас никаких официальных предложений нет. Футболист не уведомлял клуб о том, что хочет обязательно уйти этой зимой. Провокации и ультиматумы — не в нашем стиле. Более того, сейчас мы находимся в переговорах по новому контракту Матвея с ЦСКА. Александр Маньяков агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка

Действующее соглашение 21-летнего хавбека с московским клубом рассчитано до лета 2029 г. В последний раз его переподписание на улучшенных условиях произошло в сентябре 2025 г. Сообщалось, что годовая зарплата Кисляка составила 100 млн рублей. При этом опции выкупа не прописали и делать этого не собирались. Возможно, год спустя позиция по данному вопросу изменилась.

Кисляк действительно так хорош?

Сам Матвей публично не обозначает однозначного стремления перейти в один из европейских чемпионатов. Наоборот, он даже не возражает против продолжения выступления за ЦСКА. Прямо как Игорь Акинфеев.

Счастлив в ЦСКА, рад, что имею возможность играть за такой великий клуб. Мне нравится выступать в чемпионате России. А куда-то в Европу не рвусь. Получится туда когда-нибудь уехать и попробовать свои силы в топ-клубе — хорошо. Не получится — ничего страшного, буду дальше играть в РПЛ. Значит, такой у меня путь. Матвей Кисляк полузащитник ЦСКА

Тем не менее, именно молодой игрок на данный момент обладает наилучшими шансами для перехода в один из европейских клубов достойного уровня. По итогам 2025 года Кисляка признали лучшим молодым футболистом Премьер-лиги, а болельщики и редакция «РИА Новости Спорт» выбрали его лучшим молодым спортсменом года.

Вдобавок последние два сезона РФС включает «армейца» в число 33 лучших футболистов чемпионата России. Примечательно, что в рейтинге центральных полузащитников Кисляк уступал только Алексею Батракову и Эдуарду Сперцяну, которых «Локомотив» и «Краснодар», соответственно, уже продали за 20+ млн евро, а также многолетним лидерам «Зенита» Вильмару Барриосу и Венделу.

Вендел globallookpress.com

Кисляк получает признание не только в России, но и за рубежом. Так, полгода назад Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) признал игрока ЦСКА лучшим центральным полузащитником до 21 года, выступающим за пределами пяти ведущих европейских лиг. А в начале осени эксперты организации поставили россиянина на пятое место в общемировом рейтинге лучших центрхавов до 22 лет.

Матвей, в отличие от Батракова, не блещет высокой результативностью: в прошлом сезоне он набрал 5+5 в РПЛ, а в этом сезоне за 13 туров вовсе отметился пока только двумя голевыми передачами. Но, выступая на поле не так заметно, Кисляк оказывает на игру своей команды не меньшее влияние, а может даже большее.

Владислав Радимов, который не понаслышке знает о выступлении в центре поля, поражен умением «армейца» играть на любой позиции в полузащите без потери качества. Получается, Кисляк — настоящий двусторонний игрок, который одинаково качественно отрабатывает в обороне и разгоняет атаки.

Смотри, у него [Кисляка] как раз-таки нет проблем, у него потрясающий набор и интенсивности, и объёма. Он лучше ведёт единоборства, у него есть статистика, несмотря на то, что он играет «шестёрку» — «восьмёрку». И он как-то более сбалансирован [чем Батраков]. Вот так я скажу. Леонид Слуцкий бывший главный тренер сборной России

Валерий Газзаев видит в Кисляке футболиста современной формации, который стабильно демонстрирует высокий класс. Качественный прогресс и системообразующую роль у Матвея отметил Дмитрий Сычёв. Однако не все готовы согласиться с Андреем Аршавиным, который считает, что в случае получения зимой предложения ЦСКА нужно будет продать Матвея:

бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко полагает, что Кисляку спешить не нужно и, играя до лета в РПЛ, он ещё больше окрепнет и наберется опыта;

полагает, что Кисляку спешить не нужно и, играя до лета в РПЛ, он ещё больше окрепнет и наберется опыта; эксперт Александр Бубнов говорит, что Кисляку нужно годик отыграть за ЦСКА, где он хорошо адаптирован и является одним из лидеров;

говорит, что Кисляку нужно годик отыграть за ЦСКА, где он хорошо адаптирован и является одним из лидеров; почётный президент РФС Вячеслав Колосков советует Кисляку не срываться в Европу только потому, что по такому пути пошёл Батраков, а относительно готовности к переходу прислушиваться к себе;

советует Кисляку не срываться в Европу только потому, что по такому пути пошёл Батраков, а относительно готовности к переходу прислушиваться к себе; бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв вообще назвал Кисляка еще «сырым мальчиком» и «средненьким игрочком», которому ещё надо заматереть в российском футболе («чтобы как волчара был»).

Интерес есть, но будет ли сделка?

Между тем, Кисляк вызывает устойчивый интерес у европейских клубов. Никто не скрывает, что летом по поводу Матвея к ЦСКА обращался «Бешикташ». Руководители турецкого клуба даже прилетали в Москву на переговоры. Но их предложение о выкупе хавбека за 20 млн евро, из которых сразу собирались заплатить только 2 млн евро, не устроило ЦСКА.

Роман Бабаев pfc-cska.com

Понять «армейцев» можно. Сейчас Кисляк, согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоит 25 млн евро — из россиян сейчас дороже стоят только Матвей Сафонов (30 млн евро) и Алексей Батраков (28 млн евро). В связи с этим руководители ЦСКА, по информации журналистов, ориентируются на сумму в 30 млн евро. Хотя при готовности покупателей первым траншем перевести 20 млн евро возможна скидка.

Турецкий клуб сохраняет большое желание подписать Кисляка. Но ему придётся побороться за него. В частности, на полузащитника также претендует «Галатасарай», а летом по нему активную работу вёл «Наполи». Более того, журналисты сообщали об интересе к российскому футболисту со стороны «Болоньи», «Монако», с его представителями уже контактировали «Вильярреал», «Бетис» и «Ренн». В конце концов «Зенит» всегда готов подписать лучших отечественных футболистов.

Так что зимний трансфер Кисляка вполне реален. Главным препятствием на его пути будет ЦСКА. Прежде всего, речь идёт о санкционном статусе клуба, который осложняет взаимодействие с иностранцами. Желание «армейцев» побороться за титул тоже может подвигнуть их сохранить Матвея как минимум до лета. Хотя судьбу «Локомотива», который, продав Батракова, теперь борется за выживание, ЦСКА не повторит. Всё-таки летом «железнодорожников» покинула целая группа игроков — подобной распродажи у красно-синих не предвидится.