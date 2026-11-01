Череда тренерских перестановок в октябре не помешала «Металлургу» возглавить рейтинги КХЛ по количеству набранных очков и результативности.

«Металлург» уходит в отрыв в гонке сильнейших

Со старта сезона в «Металлурге» Мг успели поработать четыре разных тренера, а отставка Андрея Разина до сих пор остается самой громкой и неоднозначной в нынешнем сезоне КХЛ.

На этом фоне «Магнитка» продолжает преодолевать турнирную дистанцию с завидной стабильностью: в 23 матчах уральцы заработали 36 очков и забили 76 голов. По обоим показателям магнитогорцы являются безусловными лидерами чемпионата.

В рамках последней соревновательной недели команда, руководимая ныне Константином Шафрановым, провела три встречи, две из которых закончились победой. В первом матче «Металлург» Мг в гостевых условиях разобрался с «Нефтехимиком» в овертайме — 3:2

В игре с главным преследователем лидера Востока уральцы открыли счет под занавес первого периода: на 20-й минуте первую шайбу провел Владимир Ткачев.

Во второй двадцатиминутке преимущество гостей удвоил Даниил Вовченко, реализовавший большинство, однако в заключительном отрезке «Металлург» растерял комфортный перевес. Нижнекамцы усилиями Владислава Еременко и Семена Ручкина восстановили равенство, но в овертайме Никита Михайлис после розыгрыша с Ткачевым принес магнитогорцам два очка.

Между тем следующая встреча обернулась для «Магнитки» крупной осечкой. В Новосибирске «Металлург» уступил последней на тот момент команде конференции — «Сибири» (2:5).

Хозяева подавили уральцев в первом периоде, а во втором, несмотря на шайбу Никиты Короткова, забили трижды. Дублем отметился бывший игрок системы магнитогорцев Александр Мирзабалаев.

Реабилитироваться южноуральцам удалось в Екатеринбурге, где команда Шафранова обыграла «Автомобилист» — 4:3. Пропустив первой на 29-й минуте, Магнитогорск ответил четырьмя голами, а в концовке удержал минимальное преимущество, тем самым прервав четырехматчевую победную серию коллектива Алексея Кудашова.

Никита Гусев — лидер «Сочи» по голевым передачам

С момента перехода в «Сочи» в начале октября Никита Гусев провел 11 матчей и успел оформить 12 результативных передач. По ассистам в составе южного клуба 34-летний форвард выбился в единоличные лидеры: минимум одним предголевым действием он отличался на протяжении восьми игр кряду.

На прошлой неделе сочинцы провели три встречи. В первой аутсайдер Западной конференции взял верх над «Салаватом Юлаевым» в Уфе — 2:1, таким образом установив серию из трех побед кряду — первую и единственную в нынешнем сезоне.

В Башкортостане южане открыли счет усилиями Артура Гиздатуллина, а в начале второго периода Денис Венгрыжановский реализовал большинство, забросив десятую шайбу. Хозяева вскоре сократили отставание, но команда Евгения Шалдыбина удержала минимальный перевес, несмотря на давление уфимцев в концовке.

Никита Гусев Vk

Продлить успешный отрезок в Ярославле «Сочи» ожидаемо не удалось. В игре с «Локомотивом» южане пропустили шесть шайб — 2:6, причем пять голов во встрече пришлись на второй период. Ярослав Беляков и Гиздатуллин отметились результативными бросками, однако в заключительной трети гости не справились с контратаками чемпиона.

Между тем 1 ноября «Сочи» вернулся к победам, обыграв «Авангард» — 2:1 в овертайме. Основное время завершилось скромной результативностью — с голами Дмитрия Кагарлицкого и Эндрю Потуральски, а в дополнительном периоде Гусев выдал передачу на Венгрыжановского, который реализовал большинство.

Не менее важную роль в победе десятой команды Запада сыграл Алексей Щетилин: голкипер отразил 43 броска и поучаствовал в победной комбинации первым пасом.

Самый молодой вратарский дебют в КХЛ

На прошлой неделе в возрасте 16 лет и 335 дней в составе «Локомотива» дебютировал Яков Казанцев, став самым молодым вратарем, сыгравшим в официальном матче Континентальной хоккейной лиги. Выход юного голкипера состоялся в матче против «Сочи» 29 октября, в котором действующий чемпион в родных стенах прибил южан со счетом 6:2.

Появление Казанцева случилось в концовке третьего периода, когда ярославцы довели преимущество до четырех шайб. К тому моменту Кирилл Емельянов и Матвей Котков оформили по дублю, а еще по одному голу записали на свой счет Алексей Береглазов и Джованни Фьоре.

После шестой заброшенной шайбы Дмитрий Квартальнов и провел замену Алексея Мельничука на 16-летнего воспитанника клубной системы: молодой голкипер успел отметиться спасением и получил символическую поддержку домашних трибун.

Казанцев? Если бы была на ноль игра, то мы бы оставили Мельничука. Казанцев увидел КХЛ, публика его здорово приняла. Он сделал сейв, его поддержали. Теперь он понимает, куда двигаться. Дмитрий Квартальнов главный тренер «Локомотива»

«Барыс» — в трио лидеров Востока

Хорошую в турнирном смысле неделю провел «Барыс», который наряду с «Нефтехимиком» и «Амуром» является главным открытием осеннего цикла регулярки на Востоке.

После 21 матча казахстанцы, безобразно проведшие несколько последних сезонов, закрепились на третьем месте в конференции с 25 очками на счету и 71 заброшенной шайбой, тем самым установив второй лучший показатель результативности в лиге. На момент написания обзора форвард «Барыса» Джастин Бейли по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров КХЛ со статистикой 12+10 по системе «гол+пас».

В ходе последней недели команда Михаила Кравца трижды кряду сыграла за пределами домашнего льда. В первом матче «Барыс» сгорел «Автомобилисту» — 1:4.

«Барыс» уступил «Автомобилисту» Vk

В Екатеринбурге астанинцы провалили стартовый отрезок, позволив сопернику создать серьезный задел. При счете 0:3 гости прибавили в агрессии и движении, однако ограничились единственной шайбой Джейка Масси в концовке второго периода. Поражение, зафиксированное на «УГМК-Арене», стало для казахстанского клуба третьим подряд — до этого «Барыс» уступил «Амуру» (2:5) и «Адмиралу» (4:5, ОТ).

Вернуться в битву лидеров Востока казахстанцам удалось через два дня в Минске, где минимально было обыграно «Динамо» — 1:0. Победу в скромном матче обеспечил точный бросок Семена Симонова.

Самым ярким получился заключительный матч недели против «Шанхайских драконов» — 4:2. Уступая 0:2, астанинцы перевернули встречу благодаря двум шайбам Тайса Томпсона в большинстве.

Победный гол забил Асанали Саркенов, а Томпсон завершил вечер хет-триком, поразив пустые ворота. Так, команда Кравца прервала четырехматчевую победную серию «Драконов» и закончила недельный выездной отрезок двумя победами.

«Торпедо» — в группе сильнейших Запада

В условиях сильной конкуренции на Западе «Торпедо» на прошлой неделе удалось прописаться в лидерской тройке конференции, сместив на строчку ниже «Спартак», который был обыгран в воскресенье со счетом 3:1 в важнейшем очном матче на «VOLGA Арене».

Нижегородцы обеспечили себе комфортное преимущество уже к 23-й минуте. Егор Виноградов оформил дубль в стартовой двадцатиминутке, по ходу которой Алексей Жамнов заменил Ивана Федотова на Артема Загидулина.

Третью шайбу в составе торпедовцев забросил защитник Владислав Юсупов, вынужденно переведенный в центр четвертого звена из-за кадровых проблем. В заключительном периоде москвичи сократили отставание, реализовав большинство в формате «шесть на четыре», но на большее их не хватило.

Неделю команда Алексея Исакова начала с драматичной победы над СКА в Санкт-Петербурге — 4:3. Ведя 3:1, волжане позволили армейцам с Невы сравнять счет за 45 секунд до сирены, однако Егор Виноградов воспользовался ошибкой Артемия Плешкова на выходе из ворот и забросил решающую шайбу за 14 секунд до конца матча.

Между двумя победами уместилось поражение от «Автомобилиста» по буллитам — 2:3. В Екатеринбурге «Торпедо» горело 0:2 после первого периода, но благодаря голам Виноградова и Сергея Гончарука восстановило равновесие. В серии бросков единственную результативную попытку исполнил защитник хозяев Джордан Гросс.